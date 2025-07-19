2 берега священного моря: Байкал с иркутской и бурятской сторон
Побывать на Ольхоне и Огое, исследовать Баргузинскую долину, пообедать буузами, бухлёром, хушурами
Начало: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, до 9:30
19 июл в 09:00
26 июл в 09:00
101 000 ₽ за человека
Экспресс-тур на летний Байкал: природные красоты, буддийские святыни и экскурсия по Улан-Удэ
Посетить Иволгинский дацан, полюбоваться Чивыркуйским заливом и Баргузинской долиной
Начало: Аэропорт Улан-Удэ, время зависит ваших рейсов
16 июн в 10:00
30 июн в 10:00
86 000 ₽ за человека
Ветер степей и жар пустыни: 4500 км на джипах по Монголии с ночёвками в палатках
Почувствовать себя кочевником, пройти по следам Чингисхана и динозавров, остаться наедине с Гоби
Начало: Аэропорт Иркутска, до 6:00 (удобнее прилететь нака...
23 мая в 06:00
165 000 ₽ за человека
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «История и архитектура»
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