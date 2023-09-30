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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - пос. Листвянка. Камень Черского
10:00 -11:00 Сбор группы в аэропорту Иркутска.
Находим гида с табличкой, загружаемся в микроавтобус и едем на встречу первым приключениям в Листвянку.
12:00-13:00 Переезд до посёлка Листвянка.
13:00-14:45 Обедаем и заселяемся в отель.
15:00-15:40 Отправляемся в путь на вершину горы Камень Черского.
Высота его не слишком велика — 728 м, но из-за уникального расположения Камня с верхней точки открывается великолепный вид на Байкал, исток Ангары, Шаман-камень, хребет Хамар-Дабан.
Чтобы добраться до Камня Черского совершим небольшой поход-восхождение, желающие могут воспользоваться канатной дорогой за дополнительную плату.
17:00-17:40 Возвращение в отель.
Свободное время.
По желанию группы поможем забронировать ресторан, где устроим приветственный ужин-знакомство.
Путешествие на хивусе. Знаменитые пузырьки, наплески и торосы
7:30-9:30 Завтракаем и собираемся.
9:00-9:40 Садимся в микроавтобус и переезжаем до причала.
10:00-18:00 Начинается самое интересное!
Располагаемся в хивусах (судно на воздушной подушке) и выдвигаемся в сторону Малого Моря по Большому Байкалу.
Будем двигаться по бескрайней ледяной пустыне Байкала – ощущения и эмоции непередаваемые!
По пути увидим мыс Кадильный и мыс Крестовский, бухту Песчаную и остановимся около посёлка Бугульдейка.
Именно там мы увидим те самые знаменитые пузырьки, наплески и торосы, которые облетели все социальные сети!
Факт: торосы — нагромождения обломков льда до 10-20 метров в высоту.
Обязательно будем останавливаться и делать крутые фото!
Переход в среднем занимает 6-8 часов, по дороге остановимся на обед.
17:40-18:20 Заселение на базу отдыха.
19:00-21:00 Ужин, отдых.
Ступа Просветления на о. Огой. Ритуал на исполнение желаний с энергопрактиком. Пикник с байкальской ухой
До 9:30 По желанию зарядка с энергопрактиком Анной – проводником в мир йоги, медитации и шаманских практик, с акцентом на восстановление здоровья.
Аня – гипнотерапевт, мастер тайского массажа и гвоздестояния.
Байкал называют местом силы, поэтому предлагаем усилить эффект от вашего крутого отпуска и позаниматься с опытным специалистом, возможно, понять новый смысл бытия.
Завтрак на базе.
10:00-10:40 Садимся в «буханки» – легендарные русские УАЗики на 8 мест и едем на юг Малого моря на остров Огой.
В этот день вас будут ждать ледяные гроты, тысячи сосулек и наплески, живописный мыс Хорин-Ирги (в переводе с бурятского «Кобылья Голова»), а ещё священное место, которое заряжает невероятной энергией – знаменитая Ступа Просветления на острове Огой.
Здесь мы сможем совершить ритуал на исполнение желаний.
Аня подскажет вам, как правильно это сделать.
Во время экскурсии пообедаем, как настоящие походные туристы – уха в котелке, горячий чай и пряники!
16:00-16:40 Возвращение на базу.
16:40 -21:00 По желанию, заказываем горячую баньку на нашей базе (за дополнительную плату).
Паримся, ныряем в купель и обтираемся снегом.
Самые смелые пробуют стоять на гвоздях!
19:00-21:00 Ужин, отдых
Мыс Хобой. Скала Шаманка. Душевный мастер-класс
До 9:30 По желанию зарядка с энергопрактиком.
Завтрак на базе.
10:00-10:40 Садимся в «Буханки» и едем на север Малого моря на мыс Хобой, увидим кристально чистый лёд, побываем на скале Шаманке – визитной карточке Ольхона и познакомимся с историей увязанных разноцветными лентами бурятских столбов «сэргэ», а после устроим красивый обед на льду Байкала!
17:00-17:40 Возвращаемся на базу.
19:00-21:00 Ужин, отдых.
Душевный мастер-класс, на котором сделаем собственную свечу из вощины с байкальскими травами.
Это будет необычная свеча, а настоящий атрибут атмосферы уюта и гармонии.
Наверняка, вы видели свечи, напоминающие пчелиные соты, это именно та легендарная история.
Всё дело в том, что свеча из вощины обладает ароматом мёда и трав, это идеальное средство для домашней ароматерапии.
А в свечу, сделанную своими руками, можно заложить свои мысли и намерения, зарядить её своим чудесным байкальским настроением и зажигать в тот момент, когда захочется исполнить задуманное, получить ресурс и поддержку.
А если не хочется думать над желанием и намерением, можно просто сделать себе памятный сувенир, заряженный энергией самого большого пресноводного озера в мире – Байкала.
И взглянув дома на свечу, вы будете с улыбкой возвращаться к воспоминаниям о поездке.
Этнопарк «Золотая орда». Бурятские буузы. Возвращение в Иркутск
До 9:00 По желанию зарядка с энергопрактиком.
Завтрак на базе.
9:00 Вот и наступил тот день, когда пора прощаться с Байкалом. Выезжаем в сторону Иркутска на микроавтобусе.
12:30-13:00 Последний день, проведенный на зимнем Байкале, однозначно должен вам запомниться и закрепить все впечатления, которые вы испытали в предыдущие дни.
Поэтому мы приготовили для вас интересную программу заключительного дня.
Итак, мы побываем в этнопарке «Золотая орда», познакомимся с местной культурой и пообедаем.
Мы приготовим бурятские буузы, называемые туристами «позы».
Буузы – это большие манты в форме юрты.
В мешочках из тонкого пресного теста скрывается наваристый бульон и жирное мясо – то, что надо на зимнем Байкале, да ещё и в последний день путешествия!
14:00-14:30 Выезд в аэропорт Иркутска.
16:30-17:30 Прибытие в аэропорт Иркутска.
Проживание
Будем жить в комфортных номерах отелей в Листвянке (1 ночь) и на базе отдыха на Малом море в номерах из настоящего душистого кедра (3 ночи)
Доплата за одноместное размещение 12 500 рублей.
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь»
Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки. В отелях Листвянки также есть фен.
Гостиница «Ундина»
Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки. В отелях Листвянки также есть фен.
Малое море. Кедровые хоромы
Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки.
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Ответы на вопросы
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Баня
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Теплые ботинки (чтобы не промокали);
- Купальник, полотенце;
- Сланцы;
- Брюки и куртка ветрозащитная с капюшоном;
- Термобелье;
- Перчатки/варежки;
- Шапка;
- Носки теплые и обычные;
- Сменное нижнее белье;
- Очки солнцезащитные/маска;
- Термос;
- Зубная щетка, пластырь, личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.