Лёд Байкала

Групповой тур в Иркутске
5
3 отзыва
Акция! Стоимость тура 85 000 рублей вместо 89 000 рублей и поездка на багги в подарок при бронировании тура в день обращения и оплате! Байкал – это невероятное место, где должен побывать каждый, причём именно зимой! Только представьте, бескрайняя ледяная пустыня, космос под ногами с сотнями тысяч пузырьков, трещинок и оттенков: от бездонно синего до бирюзово-голубого! Озеро Байкал не только одно из красивейших мест в природе, но и, пожалуй, самое сакральное в Сибири, благодаря множеству святых мест, связанных с верой местного населения в шаманских духов.
Лёд Байкала
Лёд Байкала
Лёд Байкала
Ближайшие даты:
19
фев
23
фев
1
мар

Что вас ожидает:

Байкальский эксклюзив
Байкальский эксклюзив
Будем рассекать по байкальскому льду на необычном транспорте – хивусе
Ледовый пикник
Ледовый пикник
Накроем стол прямо на льду Байкала, отведаем вкусной ухи с закусками
Царство Снежной королевы
Царство Снежной королевы
Исследуем ледяные пещеры, гроты, торосы и отыщем знаменитые пузырьки
Бурятский колорит
Бурятский колорит
Познакомимся с местной культурой и сами приготовим сочные бурятские буузы
Проводник в мир йоги
Проводник в мир йоги
Нас ждет зарядка по утрам с энергопрактиком Анной и сеанс стояния на гвоздях по желанию

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - пос. Листвянка. Камень Черского

10:00 -11:00 Сбор группы в аэропорту Иркутска.

Находим гида с табличкой, загружаемся в микроавтобус и едем на встречу первым приключениям в Листвянку.

12:00-13:00 Переезд до посёлка Листвянка.

13:00-14:45 Обедаем и заселяемся в отель.

15:00-15:40 Отправляемся в путь на вершину горы Камень Черского.

Высота его не слишком велика — 728 м, но из-за уникального расположения Камня с верхней точки открывается великолепный вид на Байкал, исток Ангары, Шаман-камень, хребет Хамар-Дабан.

Чтобы добраться до Камня Черского совершим небольшой поход-восхождение, желающие могут воспользоваться канатной дорогой за дополнительную плату.

17:00-17:40 Возвращение в отель.

Свободное время.

По желанию группы поможем забронировать ресторан, где устроим приветственный ужин-знакомство.

Иркутск - пос. Листвянка. Камень ЧерскогоИркутск - пос. Листвянка. Камень ЧерскогоИркутск - пос. Листвянка. Камень ЧерскогоИркутск - пос. Листвянка. Камень Черского
2 день

Путешествие на хивусе. Знаменитые пузырьки, наплески и торосы

7:30-9:30 Завтракаем и собираемся.

9:00-9:40 Садимся в микроавтобус и переезжаем до причала.

10:00-18:00 Начинается самое интересное!

Располагаемся в хивусах (судно на воздушной подушке) и выдвигаемся в сторону Малого Моря по Большому Байкалу.

Будем двигаться по бескрайней ледяной пустыне Байкала – ощущения и эмоции непередаваемые!

По пути увидим мыс Кадильный и мыс Крестовский, бухту Песчаную и остановимся около посёлка Бугульдейка.

Именно там мы увидим те самые знаменитые пузырьки, наплески и торосы, которые облетели все социальные сети!

Факт: торосы — нагромождения обломков льда до 10-20 метров в высоту.

Обязательно будем останавливаться и делать крутые фото!

Переход в среднем занимает 6-8 часов, по дороге остановимся на обед.

17:40-18:20 Заселение на базу отдыха.

19:00-21:00 Ужин, отдых.

Путешествие на хивусе. Знаменитые пузырьки, наплески и торосыПутешествие на хивусе. Знаменитые пузырьки, наплески и торосыПутешествие на хивусе. Знаменитые пузырьки, наплески и торосыПутешествие на хивусе. Знаменитые пузырьки, наплески и торосыПутешествие на хивусе. Знаменитые пузырьки, наплески и торосы
3 день

Ступа Просветления на о. Огой. Ритуал на исполнение желаний с энергопрактиком. Пикник с байкальской ухой

До 9:30 По желанию зарядка с энергопрактиком Анной – проводником в мир йоги, медитации и шаманских практик, с акцентом на восстановление здоровья.

Аня – гипнотерапевт, мастер тайского массажа и гвоздестояния.

Байкал называют местом силы, поэтому предлагаем усилить эффект от вашего крутого отпуска и позаниматься с опытным специалистом, возможно, понять новый смысл бытия.

Завтрак на базе.

10:00-10:40 Садимся в «буханки» – легендарные русские УАЗики на 8 мест и едем на юг Малого моря на остров Огой.

В этот день вас будут ждать ледяные гроты, тысячи сосулек и наплески, живописный мыс Хорин-Ирги (в переводе с бурятского «Кобылья Голова»), а ещё священное место, которое заряжает невероятной энергией – знаменитая Ступа Просветления на острове Огой.

Здесь мы сможем совершить ритуал на исполнение желаний.

Аня подскажет вам, как правильно это сделать.

Во время экскурсии пообедаем, как настоящие походные туристы – уха в котелке, горячий чай и пряники!

16:00-16:40 Возвращение на базу.

16:40 -21:00 По желанию, заказываем горячую баньку на нашей базе (за дополнительную плату).

Паримся, ныряем в купель и обтираемся снегом.

Самые смелые пробуют стоять на гвоздях!

19:00-21:00 Ужин, отдых

Ступа Просветления на о. Огой. Ритуал на исполнение желаний с энергопрактиком. Пикник с байкальской ухойСтупа Просветления на о. Огой. Ритуал на исполнение желаний с энергопрактиком. Пикник с байкальской ухойСтупа Просветления на о. Огой. Ритуал на исполнение желаний с энергопрактиком. Пикник с байкальской ухойСтупа Просветления на о. Огой. Ритуал на исполнение желаний с энергопрактиком. Пикник с байкальской ухойСтупа Просветления на о. Огой. Ритуал на исполнение желаний с энергопрактиком. Пикник с байкальской ухойСтупа Просветления на о. Огой. Ритуал на исполнение желаний с энергопрактиком. Пикник с байкальской ухойСтупа Просветления на о. Огой. Ритуал на исполнение желаний с энергопрактиком. Пикник с байкальской ухой
4 день

Мыс Хобой. Скала Шаманка. Душевный мастер-класс

До 9:30 По желанию зарядка с энергопрактиком.

Завтрак на базе.

10:00-10:40 Садимся в «Буханки» и едем на север Малого моря на мыс Хобой, увидим кристально чистый лёд, побываем на скале Шаманке – визитной карточке Ольхона и познакомимся с историей увязанных разноцветными лентами бурятских столбов «сэргэ», а после устроим красивый обед на льду Байкала!

17:00-17:40 Возвращаемся на базу.

19:00-21:00 Ужин, отдых.

Душевный мастер-класс, на котором сделаем собственную свечу из вощины с байкальскими травами.

Это будет необычная свеча, а настоящий атрибут атмосферы уюта и гармонии.

Наверняка, вы видели свечи, напоминающие пчелиные соты, это именно та легендарная история.

Всё дело в том, что свеча из вощины обладает ароматом мёда и трав, это идеальное средство для домашней ароматерапии.

А в свечу, сделанную своими руками, можно заложить свои мысли и намерения, зарядить её своим чудесным байкальским настроением и зажигать в тот момент, когда захочется исполнить задуманное, получить ресурс и поддержку.

А если не хочется думать над желанием и намерением, можно просто сделать себе памятный сувенир, заряженный энергией самого большого пресноводного озера в мире – Байкала.

И взглянув дома на свечу, вы будете с улыбкой возвращаться к воспоминаниям о поездке.

Мыс Хобой. Скала Шаманка. Душевный мастер-классМыс Хобой. Скала Шаманка. Душевный мастер-классМыс Хобой. Скала Шаманка. Душевный мастер-классМыс Хобой. Скала Шаманка. Душевный мастер-классМыс Хобой. Скала Шаманка. Душевный мастер-класс
5 день

Этнопарк «Золотая орда». Бурятские буузы. Возвращение в Иркутск

До 9:00 По желанию зарядка с энергопрактиком.

Завтрак на базе.

9:00 Вот и наступил тот день, когда пора прощаться с Байкалом. Выезжаем в сторону Иркутска на микроавтобусе.

12:30-13:00 Последний день, проведенный на зимнем Байкале, однозначно должен вам запомниться и закрепить все впечатления, которые вы испытали в предыдущие дни.

Поэтому мы приготовили для вас интересную программу заключительного дня.

Итак, мы побываем в этнопарке «Золотая орда», познакомимся с местной культурой и пообедаем.

Мы приготовим бурятские буузы, называемые туристами «позы».

Буузы – это большие манты в форме юрты.

В мешочках из тонкого пресного теста скрывается наваристый бульон и жирное мясо – то, что надо на зимнем Байкале, да ещё и в последний день путешествия!

14:00-14:30 Выезд в аэропорт Иркутска.

16:30-17:30 Прибытие в аэропорт Иркутска.

Этнопарк «Золотая орда». Бурятские буузы. Возвращение в ИркутскЭтнопарк «Золотая орда». Бурятские буузы. Возвращение в ИркутскЭтнопарк «Золотая орда». Бурятские буузы. Возвращение в ИркутскЭтнопарк «Золотая орда». Бурятские буузы. Возвращение в Иркутск

Проживание

Будем жить в комфортных номерах отелей в Листвянке (1 ночь) и на базе отдыха на Малом море в номерах из настоящего душистого кедра (3 ночи)

Доплата за одноместное размещение 12 500 рублей.

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь»

1 ночь

Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки. В отелях Листвянки также есть фен.

Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»Гостиница «Крестовая Падь»

Гостиница «Ундина»

1 ночь

Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки. В отелях Листвянки также есть фен.

Гостиница «Ундина»Гостиница «Ундина»Гостиница «Ундина»Гостиница «Ундина»Гостиница «Ундина»

Малое море. Кедровые хоромы

3 ночи

Все номера с личными удобствами, постельное и полотенца предоставляются. В номерах есть тумбы, зеркало, ТВ, холодильник, чайник, розетки.

Малое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромыМалое море. Кедровые хоромы

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Баня
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Теплые ботинки (чтобы не промокали);
  • Купальник, полотенце;
  • Сланцы;
  • Брюки и куртка ветрозащитная с капюшоном;
  • Термобелье;
  • Перчатки/варежки;
  • Шапка;
  • Носки теплые и обычные;
  • Сменное нижнее белье;
  • Очки солнцезащитные/маска;
  • Термос;
  • Зубная щетка, пластырь, личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
М
30 сен 2023
Всё Супер!!!
Всё Супер!!!
А
28 сен 2023
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!Если под организаторами подразумеваются гиды, то нам с ними очень повезло. Алена и Артем - это звёзды принимающей стороны!
Н
28 сен 2023
Про красоты Камчатки говорить не стоит и так всё понятно а вот про организацию этого тура стоит рассказать: гиды нам попались очень крутые! Алёна и Артем за 2 недели стали просто лучшими друзьями💕 ребята веселые, активные, разносторонние, внимательные и просто замечательные человечки. Нам повезло и в нашей поездки нас сопровождала повар Анжелика - лучшие каши и супы в мире, отдельное спасибо от моего желудка😅 думала с питанием будут проблемы но я была просто в восторге. Возил по маршруту нас Борис, вечером составлял нам компанию. Как итог поездка удалась! Люди собрались замечательные. Все хотелки регулировались и поездка прошла без единого нарекания.
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