Мы будем встречать рассветы и провожать закаты, прокатимся на коньках и катере-амфибии, посетим места силы и пообщаемся с настоящим шаманом.
Побываем в нерпинарии и на впечатляющем мраморном карьере, попаримся в необычной баньке, и вы попробуете национальные блюда и напитки.
мар
Описание тура
Организационные детали
С собой понадобятся: паспорт, полис ОМС, на детей — свидетельство о рождении. Также возьмите: солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2), защитный крем для лица и рук, защитную маску для лица или большой шарф, шерстяные носки, купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники), личную аптечку, средства личной гигиены, фото- и видеоаппаратуру с запасными флэшками и аккумуляторами.
Проживание. В благоустроенных номерах по всему маршруту. Малое Море — 3 ночи (отель «Мир Байкала»).
Листвянка — 1 ночь (отель «Подлеморье»). Иркутск — 1 ночь (отель «Тайга» 4*). Размещение в 2- и 3-местных номерах.
*Фото отелей взяты с сайта ostrovok.ru
Питание. В стоимость входят 6 завтраков, 5 обедов и 4 ужина. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Будем передвигаться на минивэнах, автомобилях «УАЗ», хивусах и трэколах.
Дети. Возможно участие с детьми от 7 лет.
Программа тура по дням
Тажеранская степь, встреча с шаманом, Малое Море
Встречаемся, знакомимся и едем завтракать в одно из лучших кафе Иркутска. Подкрепившись и отдохнув, отправляемся на Малое Море. В пути вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с заснеженной тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон.
Западный берег Байкала — земля шаманов, чтящих природу и передающих знания из уст в уста. Мы встретимся с представителем шаманизма, и вы узнаете о тайнах посвящения в шаманы и значения некоторых обрядов. Научитесь бурханить — выказывать почтение местным духам — и сможете загадать заветное желание во время совершения обряда.
Затем поедем дальше, сделав остановку в священном для бурятов месте — у стелы с орлом, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район. Эта птица издревле была тотемной для многих народов, а для Ольхона она имеет особое значение: легенда гласит, что первый шаман был сыном небожителя, который спустился на землю в образе орла и сотворил шамана.
Сфотографируемся у 4-метровой фигуры «Бродяги», а по прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем в уютном кафе с видом на Байкал. После прогуляемся по окрестностям. Вы услышите рассказ о самом проливе, Ольхоне и Ольхонских воротах. Мы поднимемся на небольшую гору, с которой открывается красивая панорама озера, острова и Приморского хребта. А вечером за ужином вы попробуете местные деликатесы.
Красоты Малого Моря
Если проснетесь пораньше, до завтрака сможете прогуляться к берегу или подняться на холм рядом с отелем, чтобы встретить рассвет. После завтрака отправляемся на целый день в автомобильную экскурсию на мыс Хобой, исследуем остров Ольхон и Малое Море.
Первая остановка — Кобылья Голова. Название полуострова связано с мысом, который напоминает голову лошади. По легенде, здесь когда-то останавливались воины Чингисхана, оставив огромный чан. Рядом — Сарминское ущелье, откуда дует самый сильный ветер на Байкале — сарма. Зимой волны создают наплески высотой несколько метров, образуя потрясающие ледяные узоры. Полюбуемся этим природным чудом и отправимся к ледяным гротам.
Дальше едем в центр Ольхона. Остановимся у скалы Шаманка — одной из 9 святынь Азии. Это место обладает особой энергетикой и особенно красиво в это время дня. Здесь шаманы проводят свои обряды.
Затем отправляемся на север Ольхона — к мысу Хобой, самой северной точке острова. Мыс напоминает клык, а его южная часть, если смотреть со льда, похожа на женский профиль. Это мистическое и легендарное место.
Устроим пикник с байкальской ухой и согревающими напитками. По дороге обратно заедем на остров Огой, лучшее время для фотосессий здесь — закат. На острове расположена ступа Просветления, откуда открываются великолепные виды на Байкал и Малое Море. Загадаем желание, о правильной технике загадывания расскажем на месте.
Завершим день у мыса Дракона, чтобы сделать последние фото. После насыщенного дня возвращаемся в отель.
Бухта Змеиная, катание на коньках, спа по-сибирски
Неспешно позавтракав, смотря на небо, скалы и лёд сквозь широкое окно, выезжаем в бухту Змеиную, обрамлённую с двух сторон высокими горами. Такого прозрачного и чистого льда, как здесь, нет больше нигде. Тут находятся удивительные могучие торосы — нагромождения обломков льда вдоль становых щелей или сквозных трещин белого, голубого, ярко-бирюзового и синего цветов, в которых отражается солнце. Мы расскажем вам, как образуются эти ледяные скульптуры, а вы насладитесь их красотой.
Пообедаем прямо на льду — вы отведаете байкальский напиток и знаменитую байкальскую расколодку и согреетесь чаем из самовара на байкальской воде с местными травами. А ещё сегодня возьмём с собой коньки — у вас будет возможность прокатиться по самому большому катку в мире!
В отеле вас ждёт спа по-сибирски: отправимся в баню наблюдать за звёздами. Русская банька с берёзовым веничком и травяными байкальскими чаями, чудесный вид, чан, вода в котором нагревается до 42 градусов, и бокал шампанского — отличное завершение дня! После — вкусный ужин.
Переезд в Листвянку, Мраморный карьер, наблюдение за нерпами
Сегодня встанем пораньше, чтобы встретить рассвет на вершине холма недалеко от отеля. Нежная палитра утреннего зимнего неба подарит отличное настроение на весь день!
После завтрака отправляемся в Листвянку (320 км). По пути свернём с трассы в направлении Байкала и увидим настоящий Мраморный карьер, залежи горной породы в котором старше самого озера. Стены карьера идеально ровно срезаны на глубину 10 метров, белоснежный камень искрится на солнце и красиво контрастирует с синим небом и байкальским льдом. Недалеко от Мраморного карьера в июне 2023 года была установлена скульптура Белый Бык Буха-Нойон, выполненная Жигжитом Баясхалановым. Буха-Нойон — священный образ для бурят. По легенде, он стал прародителем племён эхиритов и булагатов, спустившись с небес в виде огромного белого быка.
По приезде в Листвянку вы познакомитесь с милыми нерпами, которых спасли и теперь заботятся.
Пузырьки в Большом Голоустном, прогулка и пикник в бухте Песчаная, возвращение в Иркутск
В этот день на катере-амфибии быстро и плавно домчим по льду до «байкальской Ривьеры» — бухты Песчаная. По дороге вы полюбуетесь пейзажами зимнего Байкала и бескрайними ледовыми полями. Остановимся в Большом Голоустном, чтобы снова посмотреть на пузырьки. Вы заметите, что здесь они не такие, как на Малом Море: как будто подобраны по размеру и похожи на тысячи жемчужин, застывших во льду.
В бухте вы увидите знаменитые ходульные деревья и насладитесь видом скал и лесов, прибрежной песчаной полосы и паутины льда с мелкими трещинами и тёмной бездной под ногами. Устроим пикник на свежем воздухе, погуляем и отправимся обратно: доедем до Листвянки, а оттуда стартуем в направлении Иркутска. В городе вы сможете отдохнуть в гостинице и пройтись по вечерним улицам. Ужин пройдёт в одном из лучших ресторанов Иркутска, где мы отведаем авторскую и сибирскую кухню.
Отъезд
После завтрака — трансфер на ж/д вокзал или в аэропорт.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|112 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Питание по программе
- Транспортное обслуживание
- Экскурсионная программа и развлечения
- Сибирское спа в бане
Что не входит в цену
- Перелёт или переезд до Иркутска и обратно
- Питание вне программы
- Акция «Раннее бронирование» при полной оплате до 11.11.2024
- 2 - и 3-местное размещение - 96 000 ₽ с человека (заезд 02.02.)
- 1-местное размещение - 110 900 ₽ с человека
- 2 - и 3-местное размещение - 106 500 ₽ с человека (заезд 18.02. и 16.03.)
- 1-местное размещение - 126 300 ₽ с человека
- Обычная стоимость
- 2 - и 3-местное размещение - 100 500 ₽ с человека (заезд 02.02.)
- 1-местное размещение - 116 600 ₽ с человека
- 2 - и 3-местное размещение - 112 000 ₽ с человека (заезд 18.02. и 16.03.)
- 1-местное размещение - 133 000 ₽ с человека