Встречаемся, знакомимся и едем завтракать в одно из лучших кафе Иркутска. Подкрепившись и отдохнув, отправляемся на Малое Море. В пути вы полюбуетесь невероятными пейзажами Прибайкалья, где живописные отроги Прибайкальского хребта встречаются с заснеженной тайгой. Увидите просторы Тажеранской степи, гористые берега пролива и остров Ольхон.

Западный берег Байкала — земля шаманов, чтящих природу и передающих знания из уст в уста. Мы встретимся с представителем шаманизма, и вы узнаете о тайнах посвящения в шаманы и значения некоторых обрядов. Научитесь бурханить — выказывать почтение местным духам — и сможете загадать заветное желание во время совершения обряда.

Затем поедем дальше, сделав остановку в священном для бурятов месте — у стелы с орлом, который словно парит над степью, защищая Ольхонский район. Эта птица издревле была тотемной для многих народов, а для Ольхона она имеет особое значение: легенда гласит, что первый шаман был сыном небожителя, который спустился на землю в образе орла и сотворил шамана.

Сфотографируемся у 4-метровой фигуры «Бродяги», а по прибытии на Малое Море разместимся на базе отдыха и пообедаем в уютном кафе с видом на Байкал. После прогуляемся по окрестностям. Вы услышите рассказ о самом проливе, Ольхоне и Ольхонских воротах. Мы поднимемся на небольшую гору, с которой открывается красивая панорама озера, острова и Приморского хребта. А вечером за ужином вы попробуете местные деликатесы.