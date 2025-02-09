Описание тура
Организационные детали
Обратите внимание, что жить мы будем на острове в посёлке, где есть всего один маленький магазин (4 км). В соседнем посёлке Хужир есть больше магазинов, кафе и одна аптека. Рекомендуем всё необходимое сразу взять с собой.
Проживание. В гостинице «Наратэй» в посёлке Сахюрта на берегу Байкала в 2-3-местных номерах «Стандарт» или в аналогичной. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Санузел и телевизор в каждом номере. Полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора. Ближайший магазин находится в 4 км от гостиницы.
Питание. Включено 3-разовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 7-го дня. Завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню. Обеды организуются в виде пикников на маршруте: бутерброды с колбасой и сыром, чай из термосов, печенье, шоколад и другие сладости. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день.
Дети. От 8 лет.
Уровень сложности. Маршрут подходит для новичков и людей с минимальной физической активностью. Главное — готовность много ходить, активно двигаться каждый день, подниматься на высоту до 510 метров. Рекомендуем взять разношенную, утеплённую и с нескользящей подошвой обувь (желательно треккинговые зимние ботинки) и внимательно подойти к выбору одежды. Общая протяжённость маршрута — 58,1 км.
Связь и интернет. Wi-Fi только на территории ресторана гостиницы, в номерах нет. Во время прогулок мобильная связь зачастую отсутствует.
Программа тура по дням
В край бескрайнего льда
Встречаемся в 11:00 в аэропорту Иркутска. Переезжаем в посёлок Сахюрта (4-5 часов в дороге). В пути запланирована остановка в кафе на обед. В Сахюрте с комфортом разместимся в гостинице на берегу Байкала на неделю. Уже сегодня желающие могут выйти на прозрачный лёд, прикоснуться к великому озеру, понаблюдать за подводной жизнью и встретить красочный сибирский закат.
Пройдём 2 км.
Прогулка к мраморному карьеру и мистическая гора
Мы ещё с вами не видели заброшенный мраморный карьер — сегодня это исправим! Отправляемся пешком по льду в Бугульдейку, будем заглядывать по дороге в бухты, посмотрим на Байкал с другого ракурса и узнаем легенды Мишкиной горы. На карьере когда-то добывали ценный минерал, сейчас — это футуристичное место с потрясающим видом на озеро и сибирские леса. Здесь получаются эффектные фотографии на фоне белоснежных блоков мрамора с бежевыми вкраплениями.
Пройдём пешком не более 4,5 км.
Пешком по льду на мыс Кобылья Голова
Сегодня отправимся в треккинг на мыс Кобылья Голова. Пройдём не более 21 км пешком. Надеваем тёплую и удобную обувь — наш путь лежит прямо по льду, толщина которого достигает 150 см. По пути будем делать фотоостановки, искать чистейший лёд и слушать легенды. Увидим наплески льда и пирамидки Обо и поднимемся на вершину Кобыльей Головы.
Гроты и ледяные замки мыса Хобой
После завтрака отправимся ещё дальше — на самую северную точку острова Ольхон. Место обладает сильной энергетикой, окутано легендами и преданиями, и именно на мысе Хобой находятся голубые льдины-громадины. Заглянем в пещеры, откуда получаются впечатляющие фотографии. Для лучших кадров будем ловить красные лучи солнца. Рекомендуем взять с собой коньки, чтобы прокатиться по самому большому катку в мире.
За день пройдём пешком не более 5,2 км. Большая часть пути — на УАЗиках.
Треккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедах
Утро начнём активно — все желающие смогут покататься на коньках или велосипедах прямо по льду. Удовольствие непередаваемое, обязательно попробуйте! После мы отправимся в треккинг к мысу Уншуй, поднимемся на скалу, чтобы полюбоваться гладью Байкала, и узнаем, что такое сокуи.
За день пройдём не более 20,1 км.
Остров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбы
Всё путешествие будем частично передвигаться по льду пешком, частично на авто по специальной зимней трассе. Начнём знакомиться с Байкалом с островов Огой и Ольхон — сакральных мест. Туда отправимся на машине. За день пройдём не более 5,3 км.
На вершине острова Огой находится буддийская ступа Просветления, внутри которой хранятся реликвии, о чём подробнее вам расскажет инструктор. Отсюда открывается панорама на 360 градусов на заледеневший Байкал и припорошенные возвышенности. Здесь же находится та самая популярная фотолокация — мыс Дракон. Спустимся на лёд и найдём лучший ракурс!
Затем переезжаем до посёлка Хужир — самого большого населённого пункта на Ольхоне. Нас интересует мыс Бурхан, скала Шаманка, Сарайский пляж, шаманские столбы сэргэ. Сегодня вы узнаете больше о буддизме и шаманизме на Байкале, услышите легенды и сможете купить сибирские сувениры. Дойдём до арт-кораблей, на которые желающие смогут залезть и сделать эффектные фото. Также, дополнительно возможно посетить краеведческий музей, где находятся шаманские предметы, прокатиться на коньках и велосипедах.
Вечером вернёмся в гостиницу.
Прогулка по заливу Мухор и возвращение в Иркутск
Встретим последний рассвет нашего путешествия на небольшой горке неподалёку от гостиницы. После завтрака выезжаем в Иркутск. Прибытие ориентировочно в 13:30-14:30.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|82 800 ₽
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Что включено
- Переезды на микроавтобусе
- Переезды по льду на уазиках
- Проживание
- 3-разовое питание
- Входные билеты в нацпарк
- Посещение всех локаций по программе
- Регистрация группы в МЧС
- Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание в дороге в 1-й день
- 1-местное размещение - 18 500 рублей за весь тур
- Прокат коньков (рекомендуем взять свои) - 250 рублей в час
- Прокат велосипедов - 350-400 рублей в час
- Сувениры и личные расходы