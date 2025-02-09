Обратите внимание, что жить мы будем на острове в посёлке, где есть всего один маленький магазин (4 км). В соседнем посёлке Хужир есть больше магазинов, кафе и одна аптека. Рекомендуем всё необходимое сразу взять с собой.

Проживание. В гостинице «Наратэй» в посёлке Сахюрта на берегу Байкала в 2-3-местных номерах «Стандарт» или в аналогичной. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Санузел и телевизор в каждом номере. Полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора. Ближайший магазин находится в 4 км от гостиницы.

Питание. Включено 3-разовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 7-го дня. Завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню. Обеды организуются в виде пикников на маршруте: бутерброды с колбасой и сыром, чай из термосов, печенье, шоколад и другие сладости. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день.

Дети. От 8 лет.

Уровень сложности. Маршрут подходит для новичков и людей с минимальной физической активностью. Главное — готовность много ходить, активно двигаться каждый день, подниматься на высоту до 510 метров. Рекомендуем взять разношенную, утеплённую и с нескользящей подошвой обувь (желательно треккинговые зимние ботинки) и внимательно подойти к выбору одежды. Общая протяжённость маршрута — 58,1 км.

Связь и интернет. Wi-Fi только на территории ресторана гостиницы, в номерах нет. Во время прогулок мобильная связь зачастую отсутствует.