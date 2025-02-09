Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице

Увидеть не только популярные места, прогуляться пешком по льду и узнать шаманские легенды
Мы знаем немноголюдные локации на Байкале и с удовольствием откроем для вас чистейший лёд, лучшие панорамы глади озера и священные места с сильной энергетикой. Будем исследовать просторы пешком по льду
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и на знаменитых буханках.

А желающие смогут прокатиться на коньках и даже на шипованных велосипедах! Встретим рассвет на горе, поймаем красно-оранжевые лучи солнца в гротах и пещерках, посетим футуристичный мраморный карьер.

Путешествие на Байкал невозможно представить без островов Огой и Ольхон — увидим все значимые достопримечательности!

Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Лёд Байкала для активных: лёгкий треккинг с проживанием в гостинице
Ближайшие даты:
Время начала: 11:00

Описание тура

Организационные детали

Обратите внимание, что жить мы будем на острове в посёлке, где есть всего один маленький магазин (4 км). В соседнем посёлке Хужир есть больше магазинов, кафе и одна аптека. Рекомендуем всё необходимое сразу взять с собой.

Проживание. В гостинице «Наратэй» в посёлке Сахюрта на берегу Байкала в 2-3-местных номерах «Стандарт» или в аналогичной. Возможно 1-местное размещение с доплатой. Санузел и телевизор в каждом номере. Полотенца выдают. Фен можно попросить у администратора. Ближайший магазин находится в 4 км от гостиницы.

Питание. Включено 3-разовое питание с ужина 1-го дня по завтрак 7-го дня. Завтраки и ужины подаются в гостинице по комплексному меню. Обеды организуются в виде пикников на маршруте: бутерброды с колбасой и сыром, чай из термосов, печенье, шоколад и другие сладости. Дополнительно оплачивается обед в кафе в дороге в 1-й день.

Дети. От 8 лет.

Уровень сложности. Маршрут подходит для новичков и людей с минимальной физической активностью. Главное — готовность много ходить, активно двигаться каждый день, подниматься на высоту до 510 метров. Рекомендуем взять разношенную, утеплённую и с нескользящей подошвой обувь (желательно треккинговые зимние ботинки) и внимательно подойти к выбору одежды. Общая протяжённость маршрута — 58,1 км.

Связь и интернет. Wi-Fi только на территории ресторана гостиницы, в номерах нет. Во время прогулок мобильная связь зачастую отсутствует.

Программа тура по дням

1 день

В край бескрайнего льда

Встречаемся в 11:00 в аэропорту Иркутска. Переезжаем в посёлок Сахюрта (4-5 часов в дороге). В пути запланирована остановка в кафе на обед. В Сахюрте с комфортом разместимся в гостинице на берегу Байкала на неделю. Уже сегодня желающие могут выйти на прозрачный лёд, прикоснуться к великому озеру, понаблюдать за подводной жизнью и встретить красочный сибирский закат.

Пройдём 2 км.

В край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льдаВ край бескрайнего льда
2 день

Прогулка к мраморному карьеру и мистическая гора

Мы ещё с вами не видели заброшенный мраморный карьер — сегодня это исправим! Отправляемся пешком по льду в Бугульдейку, будем заглядывать по дороге в бухты, посмотрим на Байкал с другого ракурса и узнаем легенды Мишкиной горы. На карьере когда-то добывали ценный минерал, сейчас — это футуристичное место с потрясающим видом на озеро и сибирские леса. Здесь получаются эффектные фотографии на фоне белоснежных блоков мрамора с бежевыми вкраплениями.

Пройдём пешком не более 4,5 км.

Прогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гораПрогулка к мраморному карьеру и мистическая гора
3 день

Пешком по льду на мыс Кобылья Голова

Сегодня отправимся в треккинг на мыс Кобылья Голова. Пройдём не более 21 км пешком. Надеваем тёплую и удобную обувь — наш путь лежит прямо по льду, толщина которого достигает 150 см. По пути будем делать фотоостановки, искать чистейший лёд и слушать легенды. Увидим наплески льда и пирамидки Обо и поднимемся на вершину Кобыльей Головы.

Пешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья ГоловаПешком по льду на мыс Кобылья Голова
4 день

Гроты и ледяные замки мыса Хобой

После завтрака отправимся ещё дальше — на самую северную точку острова Ольхон. Место обладает сильной энергетикой, окутано легендами и преданиями, и именно на мысе Хобой находятся голубые льдины-громадины. Заглянем в пещеры, откуда получаются впечатляющие фотографии. Для лучших кадров будем ловить красные лучи солнца. Рекомендуем взять с собой коньки, чтобы прокатиться по самому большому катку в мире.

За день пройдём пешком не более 5,2 км. Большая часть пути — на УАЗиках.

Гроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса ХобойГроты и ледяные замки мыса Хобой
5 день

Треккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедах

Утро начнём активно — все желающие смогут покататься на коньках или велосипедах прямо по льду. Удовольствие непередаваемое, обязательно попробуйте! После мы отправимся в треккинг к мысу Уншуй, поднимемся на скалу, чтобы полюбоваться гладью Байкала, и узнаем, что такое сокуи.

За день пройдём не более 20,1 км.

Треккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедахТреккинг к мысу Уншуй и катание на коньках и велосипедах
6 день

Остров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбы

Всё путешествие будем частично передвигаться по льду пешком, частично на авто по специальной зимней трассе. Начнём знакомиться с Байкалом с островов Огой и Ольхон — сакральных мест. Туда отправимся на машине. За день пройдём не более 5,3 км.

На вершине острова Огой находится буддийская ступа Просветления, внутри которой хранятся реликвии, о чём подробнее вам расскажет инструктор. Отсюда открывается панорама на 360 градусов на заледеневший Байкал и припорошенные возвышенности. Здесь же находится та самая популярная фотолокация — мыс Дракон. Спустимся на лёд и найдём лучший ракурс!

Затем переезжаем до посёлка Хужир — самого большого населённого пункта на Ольхоне. Нас интересует мыс Бурхан, скала Шаманка, Сарайский пляж, шаманские столбы сэргэ. Сегодня вы узнаете больше о буддизме и шаманизме на Байкале, услышите легенды и сможете купить сибирские сувениры. Дойдём до арт-кораблей, на которые желающие смогут залезть и сделать эффектные фото. Также, дополнительно возможно посетить краеведческий музей, где находятся шаманские предметы, прокатиться на коньках и велосипедах.

Вечером вернёмся в гостиницу.

Остров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбыОстров Огой, ступа Просветления, Шаманка, корабли и шаманские столбы
7 день

Прогулка по заливу Мухор и возвращение в Иркутск

Встретим последний рассвет нашего путешествия на небольшой горке неподалёку от гостиницы. После завтрака выезжаем в Иркутск. Прибытие ориентировочно в 13:30-14:30.

Прогулка по заливу Мухор и возвращение в ИркутскПрогулка по заливу Мухор и возвращение в ИркутскПрогулка по заливу Мухор и возвращение в ИркутскПрогулка по заливу Мухор и возвращение в Иркутск

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет82 800 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезды на микроавтобусе
  • Переезды по льду на уазиках
  • Проживание
  • 3-разовое питание
  • Входные билеты в нацпарк
  • Посещение всех локаций по программе
  • Регистрация группы в МЧС
  • Работа инструктора-проводника
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание в дороге в 1-й день
  • 1-местное размещение - 18 500 рублей за весь тур
  • Прокат коньков (рекомендуем взять свои) - 250 рублей в час
  • Прокат велосипедов - 350-400 рублей в час
  • Сувениры и личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 11:00 (возле входа с надписью «VIP»)
Завершение: Аэропорт Иркутска, 14:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 7 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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