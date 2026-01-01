2 день

Ольхон

Прибытие в Иркутск в 06:20.

Садимся в комфортабельный транспорт и отправляемся в сторону Байкала — начинается наша встреча с легендарным зимним озером.

Первая остановка — устье реки Бугульдейки, одно из самых красивых мест Байкала.

Здесь лёд особенно прозрачный, а подо льдом знаменитые метановые пузыри, которые вы наверняка видели на фото.

У вас будет достаточно времени на яркие снимки и видео.

Следующая точка — законсервированный мраморный карьер, где в 1970-х добывали уникальный материал для отделки станции метро «Баррикадная».

Место атмосферное и необычное — отличная возможность увидеть Байкал с другой стороны.

После отправляемся на священный остров Ольхон, самый большой остров Байкала и третий по величине озерный остров в мире.

По прибытии познакомимся с древней культурой острова:

посетим священные места нойонов — духов-покровителей Ольхона ;

; увидим главную визитную карточку Байкала — скалу Шаманка ;

; прогуляемся к величественному мысу Богатырь.

Питание: завтрак.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160