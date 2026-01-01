Нас ждет священный остров Ольхон, самый большой остров
Программа тура по дням
Выезд из Красноярска. Красноярск - Иркутск
Поезд отходит в 08:41.
Группа встречается на железнодорожном вокзале Красноярска, проходит регистрацию у сопровождающего и занимает места в вагоне.
Ж/д переезд Красноярск — Иркутск.
По пути знакомство с группой, уютные разговоры, чай и полное ощущение, что вы «вырвались» из будней и едете навстречу Байкалу.
Впереди несколько дней настоящей зимней сказки: прозрачный лёд, хивусы, гроты, остров Огой, Хобой и мощная энергия Байкала.
Ночь в поезде.
Вас ждёт раннее прибытие и насыщенная программа уже на следующий день.
Размещение: ж/д вагон типа плацкарт.
Питание: самостоятельно.
Ольхон
Прибытие в Иркутск в 06:20.
Садимся в комфортабельный транспорт и отправляемся в сторону Байкала — начинается наша встреча с легендарным зимним озером.
Первая остановка — устье реки Бугульдейки, одно из самых красивых мест Байкала.
Здесь лёд особенно прозрачный, а подо льдом знаменитые метановые пузыри, которые вы наверняка видели на фото.
У вас будет достаточно времени на яркие снимки и видео.
Следующая точка — законсервированный мраморный карьер, где в 1970-х добывали уникальный материал для отделки станции метро «Баррикадная».
Место атмосферное и необычное — отличная возможность увидеть Байкал с другой стороны.
После отправляемся на священный остров Ольхон, самый большой остров Байкала и третий по величине озерный остров в мире.
По прибытии познакомимся с древней культурой острова:
- посетим священные места нойонов — духов-покровителей Ольхона;
- увидим главную визитную карточку Байкала — скалу Шаманка;
- прогуляемся к величественному мысу Богатырь.
Питание: завтрак.
Мыс Хобой и обед с видом на Байкал
Сегодня мы отправляемся в самое фотогеничное путешествие по зимнему Байкалу.
Вас ждет поездка по бездорожью Ольхона и кристальному льду Байкала на легендарной «буханке» — именно она проходит там, где другой транспорт не справится.
Наш путь лежит на мыс Хобой — самую северную точку острова и одно из его самых сильных по энергетике мест.
Отсюда открываются панорамные виды на ледяные просторы Байкала и скалы, которые местные жители считают сакральными.
По дороге нас ждут остановки на самых красивых точках:
- мощные ледяные гроты;
- прозрачный лёд, будто стекло;
- хрустальные торосы;
- скальные разломы и фото локации, которые редко встретишь в обычных турах.
Каждая точка — возможность сделать кадры уровня журнала National Geographic.
В середине дня настоящий гвоздь программы: обед с нереальным видом на Байкал.
Питание: завтрак, обед.
Катание на коньках на льду Байкала. Остров Огой
После завтрака нас ждет яркое приключение — путешествие на хивусе (судне на воздушной подушке) по зеркальному льду Байкала.
Это абсолютно уникальный формат передвижения, доступный только зимой.
Сегодня вы попробуете то, ради чего многие едут на Байкал специально — катание на коньках по самому большому катку в мире.
Гладкий лёд, глубокие трещины, пузырьки метана, сияние солнца — фотографии и эмоции будут запредельные.
По пути на «большую землю» сделаем важную остановку на мистическом острове Огой.
Здесь стоит знаменитая Буддийская Ступа Просветления — одно из самых энергетически мощных мест Байкала.
Вы сможете сделать обход ступы по часовой стрелке, загадать желание и насладиться панорамой ледового моря вокруг.
После насыщенной программы на Байкале отправляемся в сторону Иркутска.
Вечером небольшая прогулка по городу: набережная Ангары, исторический центр и ярко освещенные зимние улицы Иркутска создают особую атмосферу.
А в 22:30 садимся в поезд и отправляемся обратно в Красноярск.
Питание: завтрак.
Отъезд
Наш поезд прибывает в Красноярск в 20:38 по местному времени.
Вы возвращаетесь домой отдохнувшими, вдохновленными и наполненными впечатлениями.
Питание: самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостевом доме на о. Ольхоне в 2-, 3-местных номерах и 2 ночи в поезде.
Стоимость тура на 1 человека — 51 000 руб.
Доплата за 1-местное размещение — 10 000 руб.
Варианты проживания
Гостевой дом «Магия Байкала»
«Магия Байкала» предлагает уютные номера в Хужире, на ул. Народной, 22. Удобное расположение в пешей доступности от центра города.
Поезд
ЖД вагон типа плацкарт.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Ж/д билеты Красноярск - Иркутск - Красноярск (плацкарт)
- Трансфер Иркутск - Тажеранские степи - Хужир - Иркутск
- Хивус Ольхон - Огой - МРС
- Услуги сопровождающего гида
- Экскурсия мыс Хобой, мыс Три Брата и мыс Любви
- Экскурсия на остров Огой, мыс. Кобылья голова и Дракон
- Экскурсия на мраморный карьер Бугульдейка
- Пропуски в природный парк острова Ольхон
- Проживание на Ольхоне, 2 ночи (2-, 3-местные номера)
- Страховка
- Питание по программе:2 день - завтрак3 день - завтрак, обед4 день - завтрак
- 2 день - завтрак
- 3 день - завтрак, обед
- 4 день - завтрак
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Красноярска и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Аренда коньков
- Баня на о. Ольхон
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- теплые ботинки (чтобы не промокали);
- купальник, полотенце;
- сланцы;
- брюки и куртка ветрозащитная с капюшоном;
- термобелье;
- перчатки/варежки;
- шапка;
- носки теплые и обычные;
- сменное нижнее белье;
- очки солнцезащитные/маска;
- термос;
- зубная щетка, пластырь, личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.