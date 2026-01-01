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Лёд Байкала из Красноярска

Отправляемся в зимнее путешествие — прозрачный лед Байкала, энергетика ступы Огой и катание на хивусе — абсолютно уникальный формат передвижения, доступный только зимой.

Нас ждет священный остров Ольхон, самый большой остров
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Байкала и третий по величине озерный остров в мире, знаменитая Буддийская Ступа Просветления — одно из самых энергетически мощных мест Байкала и то, ради чего многие едут на Байкал специально — катание на коньках по самому большому катку в мире.

Также мы совершим небольшую прогулку по городу: набережная Ангары, исторический центр и ярко освещенные зимние улицы Иркутска создают особую атмосферу.

Лёд Байкала из КрасноярскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Лёд Байкала из КрасноярскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Лёд Байкала из КрасноярскаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Выезд из Красноярска. Красноярск - Иркутск

Поезд отходит в 08:41.

Группа встречается на железнодорожном вокзале Красноярска, проходит регистрацию у сопровождающего и занимает места в вагоне.

Ж/д переезд Красноярск — Иркутск.

По пути знакомство с группой, уютные разговоры, чай и полное ощущение, что вы «вырвались» из будней и едете навстречу Байкалу.

Впереди несколько дней настоящей зимней сказки: прозрачный лёд, хивусы, гроты, остров Огой, Хобой и мощная энергия Байкала.

Ночь в поезде.

Вас ждёт раннее прибытие и насыщенная программа уже на следующий день.

Размещение: ж/д вагон типа плацкарт.

Питание: самостоятельно.

Выезд из Красноярска. Красноярск - ИркутскВыезд из Красноярска. Красноярск - ИркутскВыезд из Красноярска. Красноярск - ИркутскВыезд из Красноярска. Красноярск - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Ольхон

Прибытие в Иркутск в 06:20.

Садимся в комфортабельный транспорт и отправляемся в сторону Байкала — начинается наша встреча с легендарным зимним озером.

Первая остановка — устье реки Бугульдейки, одно из самых красивых мест Байкала.

Здесь лёд особенно прозрачный, а подо льдом знаменитые метановые пузыри, которые вы наверняка видели на фото.

У вас будет достаточно времени на яркие снимки и видео.

Следующая точка — законсервированный мраморный карьер, где в 1970-х добывали уникальный материал для отделки станции метро «Баррикадная».

Место атмосферное и необычное — отличная возможность увидеть Байкал с другой стороны.

После отправляемся на священный остров Ольхон, самый большой остров Байкала и третий по величине озерный остров в мире.

По прибытии познакомимся с древней культурой острова:

  • посетим священные места нойонов — духов-покровителей Ольхона;
  • увидим главную визитную карточку Байкала — скалу Шаманка;
  • прогуляемся к величественному мысу Богатырь.

Питание: завтрак.

ОльхонОльхонОльхонОльхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Мыс Хобой и обед с видом на Байкал

Сегодня мы отправляемся в самое фотогеничное путешествие по зимнему Байкалу.

Вас ждет поездка по бездорожью Ольхона и кристальному льду Байкала на легендарной «буханке» — именно она проходит там, где другой транспорт не справится.

Наш путь лежит на мыс Хобой — самую северную точку острова и одно из его самых сильных по энергетике мест.

Отсюда открываются панорамные виды на ледяные просторы Байкала и скалы, которые местные жители считают сакральными.

По дороге нас ждут остановки на самых красивых точках:

  • мощные ледяные гроты;
  • прозрачный лёд, будто стекло;
  • хрустальные торосы;
  • скальные разломы и фото локации, которые редко встретишь в обычных турах.

Каждая точка — возможность сделать кадры уровня журнала National Geographic.

В середине дня настоящий гвоздь программы: обед с нереальным видом на Байкал.

Питание: завтрак, обед.

Мыс Хобой и обед с видом на БайкалМыс Хобой и обед с видом на БайкалМыс Хобой и обед с видом на БайкалМыс Хобой и обед с видом на Байкал
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Катание на коньках на льду Байкала. Остров Огой

После завтрака нас ждет яркое приключение — путешествие на хивусе (судне на воздушной подушке) по зеркальному льду Байкала.

Это абсолютно уникальный формат передвижения, доступный только зимой.

Сегодня вы попробуете то, ради чего многие едут на Байкал специально — катание на коньках по самому большому катку в мире.

Гладкий лёд, глубокие трещины, пузырьки метана, сияние солнца — фотографии и эмоции будут запредельные.

По пути на «большую землю» сделаем важную остановку на мистическом острове Огой.

Здесь стоит знаменитая Буддийская Ступа Просветления — одно из самых энергетически мощных мест Байкала.

Вы сможете сделать обход ступы по часовой стрелке, загадать желание и насладиться панорамой ледового моря вокруг.

После насыщенной программы на Байкале отправляемся в сторону Иркутска.

Вечером небольшая прогулка по городу: набережная Ангары, исторический центр и ярко освещенные зимние улицы Иркутска создают особую атмосферу.

А в 22:30 садимся в поезд и отправляемся обратно в Красноярск.

Питание: завтрак.

Катание на коньках на льду Байкала. Остров ОгойКатание на коньках на льду Байкала. Остров ОгойКатание на коньках на льду Байкала. Остров ОгойКатание на коньках на льду Байкала. Остров Огой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Отъезд

Наш поезд прибывает в Красноярск в 20:38 по местному времени.

Вы возвращаетесь домой отдохнувшими, вдохновленными и наполненными впечатлениями.

Питание: самостоятельно.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостевом доме на о. Ольхоне в 2-, 3-местных номерах и 2 ночи в поезде.

Стоимость тура на 1 человека — 51 000 руб.

Доплата за 1-местное размещение — 10 000 руб.

Варианты проживания

Гостевой дом «Магия Байкала»

2 ночи

«Магия Байкала» предлагает уютные номера в Хужире, на ул. Народной, 22. Удобное расположение в пешей доступности от центра города.

Гостевой дом «Магия Байкала»Гостевой дом «Магия Байкала»Гостевой дом «Магия Байкала»Гостевой дом «Магия Байкала»Гостевой дом «Магия Байкала»Гостевой дом «Магия Байкала»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Поезд

2 ночи

ЖД вагон типа плацкарт.

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Ж/д билеты Красноярск - Иркутск - Красноярск (плацкарт)
  • Трансфер Иркутск - Тажеранские степи - Хужир - Иркутск
  • Хивус Ольхон - Огой - МРС
  • Услуги сопровождающего гида
  • Экскурсия мыс Хобой, мыс Три Брата и мыс Любви
  • Экскурсия на остров Огой, мыс. Кобылья голова и Дракон
  • Экскурсия на мраморный карьер Бугульдейка
  • Пропуски в природный парк острова Ольхон
  • Проживание на Ольхоне, 2 ночи (2-, 3-местные номера)
  • Страховка
  • Питание по программе:2 день - завтрак3 день - завтрак, обед4 день - завтрак
  • 2 день - завтрак
  • 3 день - завтрак, обед
  • 4 день - завтрак
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Красноярска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Аренда коньков
  • Баня на о. Ольхон
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • теплые ботинки (чтобы не промокали);
  • купальник, полотенце;
  • сланцы;
  • брюки и куртка ветрозащитная с капюшоном;
  • термобелье;
  • перчатки/варежки;
  • шапка;
  • носки теплые и обычные;
  • сменное нижнее белье;
  • очки солнцезащитные/маска;
  • термос;
  • зубная щетка, пластырь, личная аптечка.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 14 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
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Тур входит в следующие категории Иркутска

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