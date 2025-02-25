Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Авторский тур в Иркутске

Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет

Отдохнуть, перезагрузиться, а главное — увидеть тот самый лёд — это возможно всего за 4 дня! Вы полюбуетесь невероятным зимним Байкалом и познакомитесь с окутанным легендами островом Ольхон и его особой энергетикой. Заглянете в гроты и пещеры, рассмотрите бирюзовые торосы и застывшие пузырьки. Попробуете хариуса, приготовленного на углях, и другие блюда бурятской кухни. Маршрут простой, подойдёт даже новичкам. А жить будем в тёплых домиках и каждый день завершать банькой.
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Вперёд, на лёд, Байкал зовёт! Достопримечательности Ольхона и банька каждый день
Ближайшие даты:
25
фев
1
мар

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет39 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Описание

Организационные детали

Возможно участие с детьми от 14 лет.
С собой возьмите тёплую одежду и тёплую, подходящую для продолжительной ходьбы, обувь, лёгкий рюкзачок. Для бани — тапочки и купальник.

Проживание. В тёплых деревянных домах на турбазе (3 ночи). 2- и 4-местное размещение. В 10 метрах находится санблок с тёплыми туалетами. Каждый день — баня, на третий день — с байкальским льдом.

Питание. Включено питание на базе (3 завтрака и 3 ужина) и два горячих обеда-пикника на радиальных выездах (фирменная байкальская уха или суп с мясом). На базе для нас готовит хозяйка базы, меню состоит из блюд с рыбой и мясом. С собой можно взять любимые напитки и вкусняшки. Нужно иметь некоторый запас денег, для питания в дороге (питаемся в кафе с национальной кухней), развлечений и сувениров. В условиях Прибайкалья очень сложно организовать особое отдельное диетическое питание для людей соблюдающих различные диеты. Мы постараемся помочь вам, но будем очень признательны, если вы организуете необходимое диетическое питание самостоятельно (продукты можно купить в магазине в поселке Хужир).

Уровень сложности. Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

Связь и интернет. Мобильная связь будет везде. Интернет основных операторов уверенно работает в месте наших ночёвок. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.

Программа тура по дням

1 день

Встреча, переезд на Ольхон, скала Шаманка, ночная прогулка до Малого Моря

Встречаемся и в 09:00 от аэропорта отправляемся на автомобиле в село Хужир на острове Ольхон. По пути остановимся на обед в кафе с национальной кухней. Проедем Хадайскую гору — самый высокий перевал по дороге. Считается, что гора обладает суровым нравом, а местные жители, чтобы задобрить духов, приносят различные дары, проезжая через этот перевал.

По прибытии разместимся в отапливаемых домиках турбазы недалеко от села и прогуляемся к святыне острова — мысу Бурхан (скала Шаманка). После ужина погреемся в баньке, а перед сном, если будет желание, вооружившись фонариками, дойдём до Малого Моря.

Встреча, переезд на Ольхон, скала Шаманка, ночная прогулка до Малого МоряВстреча, переезд на Ольхон, скала Шаманка, ночная прогулка до Малого МоряВстреча, переезд на Ольхон, скала Шаманка, ночная прогулка до Малого МоряВстреча, переезд на Ольхон, скала Шаманка, ночная прогулка до Малого МоряВстреча, переезд на Ольхон, скала Шаманка, ночная прогулка до Малого Моря
2 день

Север Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, Хобой

Сегодня после завтрака вас ждёт путешествие в северную часть Ольхона. Мы посетим покрытый лишайником мраморный мыс Саган-Хушун, протяжённостью в километр, второе название которого — Три брата. Побываем на Нюрганской губе, известной живописными песчаными дюнами и «ходульными деревьями». Будем делать остановки у невероятных торосов из голубого прозрачного льда и фотографироваться. При подходящей погоде, вы сможете увидеть, как они растут.

Доберёмся до самой северной точки острова — мыса Хобой, окутанного древними легендами и преданиями. По пути устроим обед-пикник, заглянем в ледяные пещеры и гроты. Если вы возьмёте с собой коньки, то сможете покататься по одному из самых больших катков в мире. К вечеру вернёмся на базу, поужинаем и отдохнём в бане.

Север Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, ХобойСевер Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, ХобойСевер Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, ХобойСевер Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, ХобойСевер Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, ХобойСевер Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, ХобойСевер Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, ХобойСевер Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, ХобойСевер Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, ХобойСевер Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, ХобойСевер Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, Хобой
3 день

Южная часть Ольхона и восточное побережье

В этот день исследуем южную часть Ольхона и прогуляемся по восточному побережью. Сначала доедем до острова Огой, где вы посмотрите на буддийскую ступу Просветления. Затем доберёмся до мыса Хоргой, на котором сохранились останки древней Курыканской защитной стены. После переедем на юг острова и выйдем на бескрайний лёд Большого Моря Байкала. Обладатели коньков снова смогут покататься.

Пообедав, осмотрим один из самых крупных и интересных скальных останцев на Ольхоне — Трезубец в заливе Хул. Другое его называние — Замок — скалы похожи на полуразрушенное средневековое сооружение. Желающие смогут забраться на Трезубец и полюбоваться панорамой острова и живописных бухт. Отсюда открывается впечатляющий вид на полуостров Кобылья Голова, залив Хул, пролив Малое Море и Приморский хребет. Вы также рассмотрите потрясающие узоры и трещины байкальского льда и сделаете классные фотографии.

В завершение побываем на Пузырьковом озере и вдоволь наползаемся по прозрачному льду в попытках снять застывшие в его толще пузырьки с лучшего ракурса. Вечером вернёмся на базу, поужинаем и попаримся в баньке прямо на льду.

Южная часть Ольхона и восточное побережьеЮжная часть Ольхона и восточное побережьеЮжная часть Ольхона и восточное побережьеЮжная часть Ольхона и восточное побережьеЮжная часть Ольхона и восточное побережьеЮжная часть Ольхона и восточное побережьеЮжная часть Ольхона и восточное побережьеЮжная часть Ольхона и восточное побережьеЮжная часть Ольхона и восточное побережьеЮжная часть Ольхона и восточное побережье
4 день

Прогулка на рассвете, возвращение в Иркутск

Утром встанем пораньше и на рассвете прогуляемся по Малому Морю до «кладбища» кораблей и дерева Желаний. После завтрака соберём вещи и отправимся обратно в Иркутск. Пообедаем по пути в кафе с национальной кухней.

Прогулка на рассвете, возвращение в ИркутскПрогулка на рассвете, возвращение в ИркутскПрогулка на рассвете, возвращение в ИркутскПрогулка на рассвете, возвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Переезд Иркутск - остров Ольхон - Иркутск
  • Переезд село Хужир - юг острова Ольхон - база
  • Переезд село Хужир - север острова Ольхон - база
  • Размещение в на базе
  • Оплата разрешения на посещение особо охраняемой природной территории «Прибайкальский национальный парк»
  • Питание на базе (3 завтрака и 3 ужина) и 2 горячих обеда-пикника на радиальных выездах
  • Баня
  • Групповое снаряжение
  • Аренда ледоступов
  • Услуги инструктора-проводника на всём протяжении маршрута
  • Групповая медицинская аптечка
Что не входит в цену
  • Авиабилеты до Иркутска и обратно
  • Питание в дороге Иркутск - остров Ольхон - Иркутск
  • Туристическая страховка (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, аэропорт, 08:30. Мы рекомендуем прилететь на день раньше, можно поздно вечером, чтобы иметь возможность выспаться перед путешествием
Завершение: Иркутск, аэропорт. Приобретайте обратные билеты с вылетом не ранее 19:45
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это авторский тур, позволяет вам посетить мероприятие вместе с остальными участниками, количество которых может меняться
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Тур входит в следующие категории Иркутска

ИндивидуальныеГрупповыеНа машинеМожно с детьмиЛетниеАктивный отдыхВыездныеОбзорныеВсе турыОльхон3-дневные турыСкала ШаманкаПопулярные места4-дневные турыГастрономическиеЛёд

Похожие туры из Иркутска

Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
🚌 На автобусе
Авторский тур
8 дней
3 отзыва
Остров Ольхон - сердце Байкала. Экскурсионно-активный тур
Россия, Иркутск
23 июня
7 июля
21 июля
4 авг
65 000 за человека
Новый год 2024 на льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
6 дней
3 отзыва
Новый год 2024 на льду Байкала
Россия, Иркутск
31 дек
110 000 за человека
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
🚌 На автобусе
Авторский тур
4 дня
3 отзыва
Комфортный экспресс-тур по льду Байкала
Россия, Иркутск
9 фев
16 фев
17 фев
21 фев
67 200 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
All Airlines
ХорошоТам