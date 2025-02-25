Исследовать остров, поучаствовать в пикнике прямо на льду и встретить невероятный рассвет
фев
мар
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|39 500 ₽
Описание
Организационные детали
Возможно участие с детьми от 14 лет.
С собой возьмите тёплую одежду и тёплую, подходящую для продолжительной ходьбы, обувь, лёгкий рюкзачок. Для бани — тапочки и купальник.
Проживание. В тёплых деревянных домах на турбазе (3 ночи). 2- и 4-местное размещение. В 10 метрах находится санблок с тёплыми туалетами. Каждый день — баня, на третий день — с байкальским льдом.
Питание. Включено питание на базе (3 завтрака и 3 ужина) и два горячих обеда-пикника на радиальных выездах (фирменная байкальская уха или суп с мясом). На базе для нас готовит хозяйка базы, меню состоит из блюд с рыбой и мясом. С собой можно взять любимые напитки и вкусняшки. Нужно иметь некоторый запас денег, для питания в дороге (питаемся в кафе с национальной кухней), развлечений и сувениров. В условиях Прибайкалья очень сложно организовать особое отдельное диетическое питание для людей соблюдающих различные диеты. Мы постараемся помочь вам, но будем очень признательны, если вы организуете необходимое диетическое питание самостоятельно (продукты можно купить в магазине в поселке Хужир).
Уровень сложности. Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.
Связь и интернет. Мобильная связь будет везде. Интернет основных операторов уверенно работает в месте наших ночёвок. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.
Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.
Программа тура по дням
Встреча, переезд на Ольхон, скала Шаманка, ночная прогулка до Малого Моря
Встречаемся и в 09:00 от аэропорта отправляемся на автомобиле в село Хужир на острове Ольхон. По пути остановимся на обед в кафе с национальной кухней. Проедем Хадайскую гору — самый высокий перевал по дороге. Считается, что гора обладает суровым нравом, а местные жители, чтобы задобрить духов, приносят различные дары, проезжая через этот перевал.
По прибытии разместимся в отапливаемых домиках турбазы недалеко от села и прогуляемся к святыне острова — мысу Бурхан (скала Шаманка). После ужина погреемся в баньке, а перед сном, если будет желание, вооружившись фонариками, дойдём до Малого Моря.
Север Ольхона: мыс Три брата, Нюрганская губа, Хобой
Сегодня после завтрака вас ждёт путешествие в северную часть Ольхона. Мы посетим покрытый лишайником мраморный мыс Саган-Хушун, протяжённостью в километр, второе название которого — Три брата. Побываем на Нюрганской губе, известной живописными песчаными дюнами и «ходульными деревьями». Будем делать остановки у невероятных торосов из голубого прозрачного льда и фотографироваться. При подходящей погоде, вы сможете увидеть, как они растут.
Доберёмся до самой северной точки острова — мыса Хобой, окутанного древними легендами и преданиями. По пути устроим обед-пикник, заглянем в ледяные пещеры и гроты. Если вы возьмёте с собой коньки, то сможете покататься по одному из самых больших катков в мире. К вечеру вернёмся на базу, поужинаем и отдохнём в бане.
Южная часть Ольхона и восточное побережье
В этот день исследуем южную часть Ольхона и прогуляемся по восточному побережью. Сначала доедем до острова Огой, где вы посмотрите на буддийскую ступу Просветления. Затем доберёмся до мыса Хоргой, на котором сохранились останки древней Курыканской защитной стены. После переедем на юг острова и выйдем на бескрайний лёд Большого Моря Байкала. Обладатели коньков снова смогут покататься.
Пообедав, осмотрим один из самых крупных и интересных скальных останцев на Ольхоне — Трезубец в заливе Хул. Другое его называние — Замок — скалы похожи на полуразрушенное средневековое сооружение. Желающие смогут забраться на Трезубец и полюбоваться панорамой острова и живописных бухт. Отсюда открывается впечатляющий вид на полуостров Кобылья Голова, залив Хул, пролив Малое Море и Приморский хребет. Вы также рассмотрите потрясающие узоры и трещины байкальского льда и сделаете классные фотографии.
В завершение побываем на Пузырьковом озере и вдоволь наползаемся по прозрачному льду в попытках снять застывшие в его толще пузырьки с лучшего ракурса. Вечером вернёмся на базу, поужинаем и попаримся в баньке прямо на льду.
Прогулка на рассвете, возвращение в Иркутск
Утром встанем пораньше и на рассвете прогуляемся по Малому Морю до «кладбища» кораблей и дерева Желаний. После завтрака соберём вещи и отправимся обратно в Иркутск. Пообедаем по пути в кафе с национальной кухней.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Переезд Иркутск - остров Ольхон - Иркутск
- Переезд село Хужир - юг острова Ольхон - база
- Переезд село Хужир - север острова Ольхон - база
- Размещение в на базе
- Оплата разрешения на посещение особо охраняемой природной территории «Прибайкальский национальный парк»
- Питание на базе (3 завтрака и 3 ужина) и 2 горячих обеда-пикника на радиальных выездах
- Баня
- Групповое снаряжение
- Аренда ледоступов
- Услуги инструктора-проводника на всём протяжении маршрута
- Групповая медицинская аптечка
Что не входит в цену
- Авиабилеты до Иркутска и обратно
- Питание в дороге Иркутск - остров Ольхон - Иркутск
- Туристическая страховка (по желанию)