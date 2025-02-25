Возможно участие с детьми от 14 лет.

С собой возьмите тёплую одежду и тёплую, подходящую для продолжительной ходьбы, обувь, лёгкий рюкзачок. Для бани — тапочки и купальник.

Проживание. В тёплых деревянных домах на турбазе (3 ночи). 2- и 4-местное размещение. В 10 метрах находится санблок с тёплыми туалетами. Каждый день — баня, на третий день — с байкальским льдом.

Питание. Включено питание на базе (3 завтрака и 3 ужина) и два горячих обеда-пикника на радиальных выездах (фирменная байкальская уха или суп с мясом). На базе для нас готовит хозяйка базы, меню состоит из блюд с рыбой и мясом. С собой можно взять любимые напитки и вкусняшки. Нужно иметь некоторый запас денег, для питания в дороге (питаемся в кафе с национальной кухней), развлечений и сувениров. В условиях Прибайкалья очень сложно организовать особое отдельное диетическое питание для людей соблюдающих различные диеты. Мы постараемся помочь вам, но будем очень признательны, если вы организуете необходимое диетическое питание самостоятельно (продукты можно купить в магазине в поселке Хужир).

Уровень сложности. Маршрут разработан таким образом, что специальной подготовки не требуется. Даже новички смогут насладиться путешествием на 100%.

Связь и интернет. Мобильная связь будет везде. Интернет основных операторов уверенно работает в месте наших ночёвок. Для коммуникации внутри группы на маршрутах у нас будут рации.

Дети. Возможно участие с детьми от 14 лет.