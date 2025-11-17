В этот тур вы отправитесь только своей семьёй или компанией, что очень удобно, потому что вы сможете выбрать подходящую дату путешествия и скорректировать маршрут с учётом предпочтений. Тур проводится только для готовых групп в любые даты под индивидуальный запрос.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер
Встреча в Иркутске и отправление в джип-экспедицию к острову Ольхон.
Поездка с пешими прогулками, посещение мраморного карьера и уникальных Тажеранских степей.
Прибытье на остров. Размещение на турбазе.
- Питание: обед, ужин.
- Продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка на джипе по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
- Питание: завтрак, обед, ужин.
- Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
- Питание: завтрак, ужин.
Южный Ольхон и мыс Кобылья голова. Ольхон - Иркутск
Экскурсионная поездка на джипе по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Отправление в Иркутск.
- Питание: завтрак, обед, ужин.
- Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на базе отдыха.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе и даты заезда.
Цена тура при размещении Хостел
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|98 000
|57 500
|71 000
|57 500
|65 000
|Стоимость тура за группу:
|196 000
|230 000
|426 000
|460 000
|650 000
Цена тура при размещении Эконом
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|103 000
|63 000
|76 500
|63 000
|71 000
|Стоимость тура за группу:
|206 000
|252 000
|459 000
|504 000
|710 000
Цена тура при размещении Стандарт
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|10
|Стоимость тура за 1 человека:
|107 500
|67 500
|80 500
|67 500
|75 000
|Стоимость тура за группу:
|215 000
|270 000
|483 000
|540 000
|750 000
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал.
Номера усадьбы «Набаймар» отапливаются. Большинство из них оформлены в загородном стиле и с телевизором. В номерах стандарт можно пользоваться собственными ванными комнатами.
На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение, согласно выбранной цене
- Питание: день 1: обед, ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, ужиндень 4: завтрак, обед
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 1: Тажеранские степидень 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 4: поездка в южную часть острова Ольхон
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Рекреационные сборы
- Другие услуги не включены в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный.
Входит ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.