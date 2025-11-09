Мои заказы

Пузырьки и льдины. Индивидуальный джип-тур на Байкал

Восхищаетесь снимками байкальского льда? Хотели бы запечатлеть это великолепие? Специально для вас мы разработали программу тура, включающую самые популярные ледовые локации.

Причудливые наплески и сказочные гроты, прозрачные льдины и космические пузырьки уже ждут вас! Тур проводится индивидуально для групп от 2 до 8 человек в период с февраля по март.
Ближайшие даты:
31
янв5
фев12
фев19
фев26
фев5
мар12
мар

Программа тура по дням

1 день

Джиппинг в заснеженной степи

Добро пожаловать на Байкал!

Сбор группы в аэропорту с 9:00 до 10:00 утра по местному времени.

Здесь вы познакомитесь с гидом, который станет вашим проводником в мир ледовых чудес.

Далее загружаемся в комфортабельные джипы и отправляемся на встречу с Байкалом.

По пути вас ждёт первое погружение в загадочную местную культуру.

Вы поучаствуете в обряде, который проведёт настоящая бурятская шаманка.

После такого начала мы можем рассчитывать на благосклонность местных духов.

На обед мы остановимся в этнокафе, где вас ждет знакомство с потрясающей бурятской кухней.

Далее наш путь будет пролегать через просторы Тажеранских степей, напоминающих пейзажи Монголии.

Мы посетим обзорную гору Тан-Хан, с которой открывается потрясающая панорама Байкала.

А ближе к вечеру вас ждёт знакомство с байкальским льдом.

Мы разместимся на турбазе, которая находится на берегу Малого Моря – пролива, отделяющего остров Ольхон от "большой земли".

Питание включено: ужин.

2 день

Остров Огой и волшебный лёд

После завтрака мы отправляемся в ледовую экспедицию.

Вас ждёт посадка на вездеход ТРЭКОЛ, который пронесёт нас по ледовой глади Малого Моря.

В этой части Байкала можно наблюдать весь набор ледовых явлений: мощные торосы, бирюзовые льдины, живописные трещины и, конечно же, знаменитые пузырьки.

Мы посетим остров Огой, вершину которого украшает буддийская ступа Просветления.

Говорят, если загадать в этом месте желание, оно обязательно сбудется.

Одна из оконечностей острова напоминает каменного дракона.

Это чудо природы займёт почётное место в вашем фотоальбоме.

А также мы посетим поселок Хужир и увидим легендарную скалу Шаманку, где по легенде обитает дух Хозяина острова.

На обед мы заглянем в уютный ресторан на берегу Байкала.

Ближе к вечеру мы вернёмся на турбазу, где вас будет ждать горячий ужин.

Питание включено: завтрак, обед, ужин.

3 день

Ледовые чудеса

Сегодняшний день мы посвятим изучению Большого моря.

Здесь всегда можно найти чистый и красивый лёд, даже если не повезло с погодными условиями.

В качестве транспорта мы будем использовать хивус, который без труда преодолевает любые ледовые преграды.

Запаситесь вдохновением и памятью на фотоаппарате!

Из этого путешествия вы привезёте целую коллекцию неповторимых снимков.

После насыщенного дня мы выдвигаемся в Иркутск.

По прибытии вас ждёт заселение в гостиницу и обзорная экскурсия по исторической части города.

Наш гид познакомит вас с историей освоения Сибири, проведёт по знаковым местам и поможет по-новому взглянуть на старинный купеческий город, расположившийся у берегов Байкала.

Питание включено: завтрак.

4 день

Отъезд

Завтрак в отеле.

Освобождение номеров.

Отъезд
Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека рассчитывается в зависимости от количества участников индивидуального тура, руб:

2 человека210 000
4 человека253 000
6 человек133 000
8 человек129 000

Варианты проживания

Гостевой дом «Баяр»

2 ночи

Располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.

Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.

В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.

Отель «Baikal Forest» 4* или аналогичный

1 ночь

Находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне. На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах
  • Услуги профессионального гида по Байкалу
  • Аренда экспедиционных внедорожников
  • Аренда судна на воздушной подушке
  • Аренда ТРЭКОЛа
  • Встреча в аэропорту
  • Трансферы по программе
  • Питание по программе
  • Экскурсии по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты г. Иркутск и обратно
  • Доплата за одноместное размещение - 20 000 к стоимости тура
  • Алкогольная и табачная продукция
  • Ужин в Иркутске (4-й день)
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • обязательно: паспорт и полис ОМС;
  • обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
  • шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
  • термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
  • солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
  • солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
  • самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
  • треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
  • зимние перчатки (желательно с запасной парой);
  • купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
  • личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
  • фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
  • наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).

А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

