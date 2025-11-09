Причудливые наплески и сказочные гроты, прозрачные льдины и космические пузырьки уже ждут вас! Тур проводится индивидуально для групп от 2 до 8 человек в период с февраля по март.
Программа тура по дням
Джиппинг в заснеженной степи
Добро пожаловать на Байкал!
Сбор группы в аэропорту с 9:00 до 10:00 утра по местному времени.
Здесь вы познакомитесь с гидом, который станет вашим проводником в мир ледовых чудес.
Далее загружаемся в комфортабельные джипы и отправляемся на встречу с Байкалом.
По пути вас ждёт первое погружение в загадочную местную культуру.
Вы поучаствуете в обряде, который проведёт настоящая бурятская шаманка.
После такого начала мы можем рассчитывать на благосклонность местных духов.
На обед мы остановимся в этнокафе, где вас ждет знакомство с потрясающей бурятской кухней.
Далее наш путь будет пролегать через просторы Тажеранских степей, напоминающих пейзажи Монголии.
Мы посетим обзорную гору Тан-Хан, с которой открывается потрясающая панорама Байкала.
А ближе к вечеру вас ждёт знакомство с байкальским льдом.
Мы разместимся на турбазе, которая находится на берегу Малого Моря – пролива, отделяющего остров Ольхон от "большой земли".
Питание включено: ужин.
Остров Огой и волшебный лёд
После завтрака мы отправляемся в ледовую экспедицию.
Вас ждёт посадка на вездеход ТРЭКОЛ, который пронесёт нас по ледовой глади Малого Моря.
В этой части Байкала можно наблюдать весь набор ледовых явлений: мощные торосы, бирюзовые льдины, живописные трещины и, конечно же, знаменитые пузырьки.
Мы посетим остров Огой, вершину которого украшает буддийская ступа Просветления.
Говорят, если загадать в этом месте желание, оно обязательно сбудется.
Одна из оконечностей острова напоминает каменного дракона.
Это чудо природы займёт почётное место в вашем фотоальбоме.
А также мы посетим поселок Хужир и увидим легендарную скалу Шаманку, где по легенде обитает дух Хозяина острова.
На обед мы заглянем в уютный ресторан на берегу Байкала.
Ближе к вечеру мы вернёмся на турбазу, где вас будет ждать горячий ужин.
Питание включено: завтрак, обед, ужин.
Ледовые чудеса
Сегодняшний день мы посвятим изучению Большого моря.
Здесь всегда можно найти чистый и красивый лёд, даже если не повезло с погодными условиями.
В качестве транспорта мы будем использовать хивус, который без труда преодолевает любые ледовые преграды.
Запаситесь вдохновением и памятью на фотоаппарате!
Из этого путешествия вы привезёте целую коллекцию неповторимых снимков.
После насыщенного дня мы выдвигаемся в Иркутск.
По прибытии вас ждёт заселение в гостиницу и обзорная экскурсия по исторической части города.
Наш гид познакомит вас с историей освоения Сибири, проведёт по знаковым местам и поможет по-новому взглянуть на старинный купеческий город, расположившийся у берегов Байкала.
Питание включено: завтрак.
Отъезд
Завтрак в отеле.
Освобождение номеров.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека рассчитывается в зависимости от количества участников индивидуального тура, руб:
|2 человека
|210 000
|4 человека
|253 000
|6 человек
|133 000
|8 человек
|129 000
Варианты проживания
Гостевой дом «Баяр»
Располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.
Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.
В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
Отель «Baikal Forest» 4* или аналогичный
Находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне. На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах
- Услуги профессионального гида по Байкалу
- Аренда экспедиционных внедорожников
- Аренда судна на воздушной подушке
- Аренда ТРЭКОЛа
- Встреча в аэропорту
- Трансферы по программе
- Питание по программе
- Экскурсии по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты г. Иркутск и обратно
- Доплата за одноместное размещение - 20 000 к стоимости тура
- Алкогольная и табачная продукция
- Ужин в Иркутске (4-й день)
- Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- обязательно: паспорт и полис ОМС;
- обувь. Традиционная сибирская обувь - это унты и валенки. Если у вас нет валенок и унтов, рекомендуем воспользоваться современными аналогами. Качественную спортивную обувь для зимы делают компании Salomon, Sorel, Meindl. Основные качества, которыми должны обладать зимние ботинки - это наличие хорошего синтетического утеплителя, подошва с неглубоким протектором и из «мягкой» резины (для того чтобы не скользила), наличие мембран, износостойкость;
- шапка и варежки. Шапки лучше брать синтетические с непродуваемыми мембранами (Windstopper, Windbloc). Желательно, чтобы была защита ушей. Перчатки и варежки. Начнем с того, что их нужно брать 3 комплекта, т. к. они могут порваться, промокнуть и. т. д. Перчатки лучше брать из синтетических тканей. Хороший вариант, это тонкие перчатки из флиса или Polartec (для того, чтобы фотографировать) и краги из непромокаемых материалов (краги – это большие варежки из плотного капрона). В запас можно взять и шерстяные варежки;
- термобелье. Для зимних и весенних туров по Байкалу рекомендуем вам брать зимнее термобелье из флиса или Polartec. Посмотрите термобелье компаний Guahoo, Red Fox, Virus, Bask, Sivera;
- солнцезащитный крем (фактор защиты не менее 20). Весной на Байкале очень яркое солнце;
- солнцезащитные очки (с защитой от UV лучей не менее 2);
- самонагревающиеся одноразовые грелки (есть варианты для рук, ног и тела);
- треккинговые зимние носки, а также шерстяные носки;
- зимние перчатки (желательно с запасной парой);
- купальные принадлежности (если вы собираетесь в баню или на горячие источники);
- личную аптечку (если у вас есть какие-нибудь специфичные заболевания);
- фото- и видеоаппаратуру (не помешают запасные аккумуляторы);
- наличные для дополнительных расходов (в некоторых локациях на Байкале могут возникнуть проблемы с банкоматами и безналичной оплатой).
А ещё могут пригодиться: маленький рюкзак для однодневных экскурсий, герметичная упаковка для документов.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.