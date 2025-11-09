1 день

Джиппинг в заснеженной степи

Добро пожаловать на Байкал!

Сбор группы в аэропорту с 9:00 до 10:00 утра по местному времени.

Здесь вы познакомитесь с гидом, который станет вашим проводником в мир ледовых чудес.

Далее загружаемся в комфортабельные джипы и отправляемся на встречу с Байкалом.

По пути вас ждёт первое погружение в загадочную местную культуру.

Вы поучаствуете в обряде, который проведёт настоящая бурятская шаманка.

После такого начала мы можем рассчитывать на благосклонность местных духов.

На обед мы остановимся в этнокафе, где вас ждет знакомство с потрясающей бурятской кухней.

Далее наш путь будет пролегать через просторы Тажеранских степей, напоминающих пейзажи Монголии.

Мы посетим обзорную гору Тан-Хан, с которой открывается потрясающая панорама Байкала.

А ближе к вечеру вас ждёт знакомство с байкальским льдом.

Мы разместимся на турбазе, которая находится на берегу Малого Моря – пролива, отделяющего остров Ольхон от "большой земли".

Питание включено: ужин.

