Джип-экспедиция по Ольхону. Зимнее или весеннее приключение

Джип-экспедиция по Ольхону
Приглашаем вас отправиться в увлекательное путешествие по острову Ольхон на джипах! Это индивидуальный тур, который позволит вам и вашим друзьям или семье исследовать уникальные природные достопримечательности и красоты этого удивительного
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места.

В течение тура вы посетите самые интересные места острова – озеро Байкал, шаманскую скалу Шаманка, мыс Хобой и южную часть острова. Вы сможете насладиться живописными видами, чистым воздухом и уютной атмосферой Ольхона.

5
3 отзыва
Джип-экспедиция по Ольхону. Зимнее или весеннее приключение
Джип-экспедиция по Ольхону. Зимнее или весеннее приключение
Джип-экспедиция по Ольхону. Зимнее или весеннее приключение
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Джип-экспедиция с прогулками, посещение мраморного карьера и уникальных Тажеранских степей.

Переезд до Ольхона.

Размещение на турбазе.

Питание: обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка на внедорожнике джипе по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Мыс Кобылья голова и Южный Ольхон. Ольхон - Иркутск

Джип-экспедиция в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова, посещение самых живописных бухт острова.

Переправа на пароме на материк.

Переезд до Иркутска.

Вылет домой рекомендуется планировать на следующий день.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Мыс Кобылья голова и Южный Ольхон. Ольхон - ИркутскМыс Кобылья голова и Южный Ольхон. Ольхон - ИркутскМыс Кобылья голова и Южный Ольхон. Ольхон - ИркутскМыс Кобылья голова и Южный Ольхон. Ольхон - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе:2468
Стоимость тура за 1 человека:82 50049 60060 30049 400
Стоимость тура за группу:165 000198 400361 800395 200

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

2 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной цене
  • Питание: день 1: обед, ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, обед
  • День 1: обед, ужин
  • День 2: завтрак, обед, ужин
  • День 3: завтрак, обед
  • Транспортные услуги (джипы):день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 3: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: По Ольхону
  • День 3: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 1: поездка по Тажеранским степямдень 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 3: Поездка в южную часть острова Ольхондень 3: Тажеранские степи
  • День 1: поездка по Тажеранским степям
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 3: Тажеранские степи
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

ДжиппингПрирода и пейзажиМожно с детьмиДжип-турыВсе туры3-дневные турыЭкспедицииМраморный карьерВесенние

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