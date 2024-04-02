Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Джип-экспедиция с прогулками, посещение мраморного карьера и уникальных Тажеранских степей.
Переезд до Ольхона.
Размещение на турбазе.
Питание: обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка на внедорожнике джипе по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Кобылья голова и Южный Ольхон. Ольхон - Иркутск
Джип-экспедиция в южную часть острова Ольхон до мыса Кобылья голова, посещение самых живописных бухт острова.
Переправа на пароме на материк.
Переезд до Иркутска.
Вылет домой рекомендуется планировать на следующий день.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|Стоимость тура за 1 человека:
|82 500
|49 600
|60 300
|49 400
|Стоимость тура за группу:
|165 000
|198 400
|361 800
|395 200
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной цене
- Питание: день 1: обед, ужиндень 2: завтрак, обед, ужиндень 3: завтрак, обед
- День 1: обед, ужин
- День 2: завтрак, обед, ужин
- День 3: завтрак, обед
- Транспортные услуги (джипы):день 1: Иркутск - Ольхондень 2: По Ольхонудень 3: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: По Ольхону
- День 3: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 1: поездка по Тажеранским степямдень 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 3: Поездка в южную часть острова Ольхондень 3: Тажеранские степи
- День 1: поездка по Тажеранским степям
- День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: Поездка в южную часть острова Ольхон
- День 3: Тажеранские степи
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!