Индивидуальный джип-тур по шаманским местам Байкала. Лето-осень

Индивидуальный джип-тур по шаманским местам Байкала
Необычный экскурсионный тур на Ольхон, в рамках которого можно не только насладиться Байкалом, но и прочувствовать энергетику места, познакомиться с культурой коренных жителей и узнать о шаманизме.
4.67
3 отзыва
Индивидуальный джип-тур по шаманским местам Байкала. Лето-осень
Индивидуальный джип-тур по шаманским местам Байкала. Лето-осень
Индивидуальный джип-тур по шаманским местам Байкала. Лето-осень
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер

Встреча в Иркутске и отправление в джип-экспедицию к острову Ольхон.

Поездка с пешими прогулками, посещение мраморного карьера и уникальных Тажеранских степей.

Прибытие на остров.

Размещение на турбазе.

Питание: обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка на джипе по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Южный Ольхон и Мыс Кобылья голова

Экскурсионная поездка на джипе по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Южный Ольхон и Мыс Кобылья головаЮжный Ольхон и Мыс Кобылья головаЮжный Ольхон и Мыс Кобылья головаЮжный Ольхон и Мыс Кобылья голова
4 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
5 день

Встреча с шаманом и конная прогулка

Индивидуальная встреча с шаманом.

Конная прогулка вдоль берега Байкала (прогулка в составе группы).

Возвращение на турбазу.

*Встреча с шаманом проводится бесплатно. Каждый человек определяет самостоятельно, в каком размере сделать добровольное пожертвование после встречи.

Питание: завтрак, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Встреча с шаманом и конная прогулкаВстреча с шаманом и конная прогулкаВстреча с шаманом и конная прогулкаВстреча с шаманом и конная прогулка
6 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Кол-во человек в группе2468
Стоимость тура за 1 человека:148 20097 800105 40090 800
Стоимость тура за группу:296 400391 200632 400726 400

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

5 ночей

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание: день 1: обед, ужиндень 2-3: завтрак, обед, ужиндень 4-5: завтрак, ужиндень 6: завтрак
  • День 1: обед, ужин
  • День 2-3: завтрак, обед, ужин
  • День 4-5: завтрак, ужин
  • День 6: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: по Ольхонудень 5: по Ольхонудень 6: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 3: по Ольхону
  • День 5: по Ольхону
  • День 6: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 1: поездка по Тажеранским степямдень 2: поездка в северную часть острова Ольхон день 3: поездка в южную часть острова Ольхондень 5: встреча с шаманомдень 5: конная прогулка вдоль Байкала
  • День 1: поездка по Тажеранским степям
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 5: встреча с шаманом
  • День 5: конная прогулка вдоль Байкала
Что не входит в цену
  • Авиа - и железнодорожные билеты до г. Иркутск и обратно
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

4.7
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
2
4
1
3
2
1
Г
14 авг 2024
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.Рекомендую этот тур для летнего отдыха с детьми.
В
4 авг 2024
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.Персонал отзывчивый, всегда поможет, ответит на все вопросы.
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Джиппинг
9 отзывов
1 день 10 часов
Двухдневный джип-тур на остров Ольхон
Начало: Место вашего проживания в Иркутске
Расписание: Ежедневно, круглогодично в 09:00
Завтра в 09:00
6 окт в 09:00
58 750 за всё до 4 чел.
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Пять драгоценностей осеннего Байкала. Познавательный тур
Начало: Г. Иркутск
12 окт в 10:00
26 окт в 10:00
от 68 400 за человека
Индивидуальный джип-тур по сакральным местам Байкала. Зима-весна
Джиппинг
Конные прогулки
3 отзыва
6 дней
Индивидуальный джип-тур по сакральным местам Байкала. Зима-весна
Начало: Иркутск
Сегодня в 10:00
7 окт в 10:00
от 92 500 за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
ХорошоТам