Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, первый кристально чистый и звонкий байкальский лед! Вы побываете в окутанном шаманскими поверьями поселке Хужир и на закате посетите знаменитый мыс Бурхан, полюбуетесь невероятной красоты видами с вершины мыса Хобой, подниметесь на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и исток реки Ангары.
янв
Программа тура по дням
Иркутск - Листвянка - Сахюрта
Встреча группы в 8:30 на ж/д вокзале г. Иркутск, в 9:00 в аэропорту.
Встретив всех участников группы и разместившись в микроавтобусе, мы отправимся к берегам озера Байкал.
По пути сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку.
Это знаменитый туристический поселок, где у нас будет возможность посетить музей Байкала.
Здесь мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, увидим настоящих нерп в огромных аквариумах и даже при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.
После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.
Далее нас ждет переезд в поселок Сахюрта.
После размещения на базе отдыха устроим знакомство и поделимся своими ожиданиями от этого путешествия.
Автобус: 400 км. Пешком: 4 км. Проживание: турбаза. Питание: ужин.
Сахюрта - мыс Крест - Сахюрта
Сегодня мы совершим прогулку на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал.
Поднимемся и на соседнюю возвышенность с видом на Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова и пролив Малое море.
Это – первый и волнительный выход на лед Байкала, так что будем изучать многочисленные узоры, удивляться его структуре и наслаждаться этой красотой.
Пешком: 12 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.
Сахюрта - Хужир - мыс Бурхан - Хужир
Сегодня мы покинем Сахюрту и отправимся на остров Ольхон, нас ждут переправа на хивусе (катер на воздушной подушке) и переезд на автобусе либо автомобиле повышенной проходимости.
Живописная дорога проходит вдоль залива Малое море, в котором расположено много различных островов причудливой формы, в том числе Огой и Замогой.
На Ольхоне мы расположимся на одной из уютных баз поселка Хужир.
После обеда посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.
Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.
В Хужире можно будет взять коньки в прокат, так что сегодня каждый получит возможность прокатиться по блестящему льду озера.
Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.
Внедорожный автотранспорт: 35 км + переправа на хивусах. Пешком: 1-2 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.
Хужир - мыс Хобой - Хужир
Сегодня мы совершим экскурсию на мыс Хобой, из-за качества дороги поедем на УАЗиках, что само по себе – то еще приключение!
Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.
Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.
“Хобой” по-бурятски – клык, коренной зуб.
Мыс Хобой – необычайно живописное место острова Ольхон.
Одной из главных его особенностей являются следы эрозии.
Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий.
Одно из них вы найдете в скале Дева.
Оно настолько велико, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.
С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на байкальский хребет, его естественное продолжение, поднимающееся из воды – Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.
Внедорожный автотранспорт: 80 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед на мысе (уха из омуля).
Хужир
Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.
А в течение дня можно будет взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам (не входит в стоимость).
Вечер последнего дня на Байкале мы проведем в приготовлениях к празднованию Рождества, соберёмся за большим столом, отметим праздник и поделимся своими впечатлениями о путешествии.
Пешком: 4-10 км. Велосипед или коньки: 6-10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, праздничный ужин.
Хужир - Иркутск
После завтрака соберём вещи и отправимся в обратный путь – в город Иркутск.
Нас ждёт долгая дорога, скрасит которую общение с участниками тура, ставшими уже совсем родными.
Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.
Внедорожный автотранспорт: 35 км + переправа на хивусах. Автобус: 250 км. Питание: завтрак.
Проживание
Тур предусматривает проживание на туристических базах в пос. Сахюрта и пос. Хужир.
Варианты проживания
База «Белая усадьба» или аналогичная
В Сахюрте база “Белая усадьба”, гостевые дома с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, душ и туалет в доме. Завтраки, обед перекусом, ужины на базе включены в стоимость.
Гостиница «Лада» или аналогичная
В Хужире гостиница “Лада”, 2-местное размещением, душ и туалет в номере. Завтраки включены в стоимость, обеды и ужины оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500-600 р.).
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Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер г. Иркутск - пос. Листвянка - пос. Сахюрта, пос. Хужир - г. Иркутск на микроавтобусе туристического класса
- Трансфер пос. Сахюрта - пос. Хужир, пос. Хужир - пос. Сахюрта паромной переправой (хивусы) + автотранспортом повышенной проходимости
- Экскурсия на мыс Хобой на автотранспорте повышенной проходимости
- Проживание на турбазах во время тура (2 ночи в Сахюрте, 3 ночи в Хужире)
- Завтраки на турбазах
- Ужины на базе в Сахюрте
- Обеды во время экскурсий (1 перекус и уха из омуля)
- Праздничный стол
- Инструкторское сопровождение
- Разрешение на посещение заповедника
- Посещение музея Байкала
- Групповая аптечка
- Консультации по подбору одежды, покупке билетов
- Фирменный баф
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
- Питание: обеды и ужины в Хужире (500-600 рублей за прием пищи)
- Питание во время переезда на автобусе
- Напитки к праздничному столу
- Баня
- Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
- Страховка от н/с
- Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- небольшой рюкзак 15-20 л. для прогулок;
- коньки (в Хужире вы сможете взять коньки в прокат, а вот в Сахюрте – нет, поэтому мы рекомендуем вам взять коньки с собой);
- хоба (подпопник);
- очки от солнца (маска горнолыжная);
- химические грелки для рук и ног;
Одежда и обувь:
- ботинки теплые зимние;
- штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
- куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
- шапка утепленная, теплый бафф;
- балаклава (маска ветрозащитная);
- варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
- носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
- кофта утепленная (флисовая);
- комплект термобелья;
- нательное белье;
- одежда для дома;
- тапочки;
Что взять еще:
- аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
- средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
- крем от загара;
- термос (пригодится на экскурсионных выездах);
- фотоаппарат (видеокамера);
Документы:
- паспорт;
- полис страхования;
- деньги на дополнительные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности Байкальского льда?
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.