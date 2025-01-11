Рождество на Байкале. Зимняя сказка

Рождество на Байкале
Зимний Байкал невероятно красив, гармоничен и удивителен.

Бескрайние просторы, заснеженные горы и, конечно же, первый кристально чистый и звонкий байкальский лед! Вы побываете в окутанном шаманскими поверьями поселке Хужир и на закате посетите знаменитый мыс Бурхан, полюбуетесь невероятной красоты видами с вершины мыса Хобой, подниметесь на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и исток реки Ангары.
5
3 отзыва
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Рождество на Байкале. Зимняя сказка
Ближайшие даты:
1
янв
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвянка - Сахюрта

Встреча группы в 8:30 на ж/д вокзале г. Иркутск, в 9:00 в аэропорту.

Встретив всех участников группы и разместившись в микроавтобусе, мы отправимся к берегам озера Байкал.

По пути сделаем небольшую петлю, чтобы заехать в Листвянку.

Это знаменитый туристический поселок, где у нас будет возможность посетить музей Байкала.

Здесь мы узнаем о происхождении озера, о его климате, растительном и животном мире, увидим настоящих нерп в огромных аквариумах и даже при желании совершим виртуальное погружение на дно Байкала.

После посещения музея поднимемся на камень Черского, откуда открывается панорама на Байкал и устье реки Ангары – единственной реки, вытекающей из озера.

Далее нас ждет переезд в поселок Сахюрта.

После размещения на базе отдыха устроим знакомство и поделимся своими ожиданиями от этого путешествия.

Автобус: 400 км. Пешком: 4 км. Проживание: турбаза. Питание: ужин.

Иркутск - Листвянка - СахюртаИркутск - Листвянка - СахюртаИркутск - Листвянка - Сахюрта
2 день

Сахюрта - мыс Крест - Сахюрта

Сегодня мы совершим прогулку на мыс Крест, откуда открывается шикарная панорама великого ледяного царства озера Байкал.

Поднимемся и на соседнюю возвышенность с видом на Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова и пролив Малое море.

Это – первый и волнительный выход на лед Байкала, так что будем изучать многочисленные узоры, удивляться его структуре и наслаждаться этой красотой.

Пешком: 12 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед перекусом, ужин.

Сахюрта - мыс Крест - СахюртаСахюрта - мыс Крест - СахюртаСахюрта - мыс Крест - Сахюрта
3 день

Сахюрта - Хужир - мыс Бурхан - Хужир

Сегодня мы покинем Сахюрту и отправимся на остров Ольхон, нас ждут переправа на хивусе (катер на воздушной подушке) и переезд на автобусе либо автомобиле повышенной проходимости.

Живописная дорога проходит вдоль залива Малое море, в котором расположено много различных островов причудливой формы, в том числе Огой и Замогой.

На Ольхоне мы расположимся на одной из уютных баз поселка Хужир.

После обеда посетим мыс Бурхан, на котором находится знаменитая скала Шаманка.

Шаман-скала, одна из девяти святынь Азии, стала своего рода визитной карточкой озера, одним из самых узнаваемых образов Байкала.

В Хужире можно будет взять коньки в прокат, так что сегодня каждый получит возможность прокатиться по блестящему льду озера.

Сделаем потрясающие фотографии прибрежных скал и ледяных образований в свете закатного солнца.

Внедорожный автотранспорт: 35 км + переправа на хивусах. Пешком: 1-2 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак.

Сахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - ХужирСахюрта - Хужир - мыс Бурхан - Хужир
4 день

Хужир - мыс Хобой - Хужир

Сегодня мы совершим экскурсию на мыс Хобой, из-за качества дороги поедем на УАЗиках, что само по себе – то еще приключение!

Географическая особенность мыса Хобой заключается в том, что он расположен в самой широкой части Байкала, где расстояние от берега до берега составляет почти 80 километров.

Сам мыс представляет собой плоскую каменную плиту, напоминающую своей формой клык зверя.

“Хобой” по-бурятски – клык, коренной зуб.

Мыс Хобой – необычайно живописное место острова Ольхон.

Одной из главных его особенностей являются следы эрозии.

Свирепый байкальский ветер, палящее солнце, а также штормовые волны немалой высоты проточили в камне множество сквозных отверстий.

Одно из них вы найдете в скале Дева.

Оно настолько велико, что в нем во весь рост может встать взрослый человек.

С вершины мыса Хобой открываются невероятной красоты виды на байкальский хребет, его естественное продолжение, поднимающееся из воды – Ушканьи острова, на мыс Рытый и на Баргузинский залив.

Внедорожный автотранспорт: 80 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, обед на мысе (уха из омуля).

Хужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - ХужирХужир - мыс Хобой - Хужир
5 день

Хужир

Выйдя с нашей базы на рассвете, посетим соседнюю возвышенность, где установлена беседка и откуда открываются красивые панорамы поселка Хужир и пролива Малое море.

А в течение дня можно будет взять напрокат велосипед на шипованных колесах и совершить велопрогулку вдоль берегов Малого моря прямо по льду, покататься на коньках, сходить в музей, пройтись по сувенирным лавкам (не входит в стоимость).

Вечер последнего дня на Байкале мы проведем в приготовлениях к празднованию Рождества, соберёмся за большим столом, отметим праздник и поделимся своими впечатлениями о путешествии.

Пешком: 4-10 км. Велосипед или коньки: 6-10 км. Проживание: турбаза. Питание: завтрак, праздничный ужин.

ХужирХужирХужирХужирХужирХужир
6 день

Хужир - Иркутск

После завтрака соберём вещи и отправимся в обратный путь – в город Иркутск.

Нас ждёт долгая дорога, скрасит которую общение с участниками тура, ставшими уже совсем родными.

Обратные билеты рекомендуем брать на 18:00 и позже.

Внедорожный автотранспорт: 35 км + переправа на хивусах. Автобус: 250 км. Питание: завтрак.

Хужир - ИркутскХужир - ИркутскХужир - Иркутск

Проживание

Тур предусматривает проживание на туристических базах в пос. Сахюрта и пос. Хужир.

Варианты проживания

База «Белая усадьба» или аналогичная

2 ночи

В Сахюрте база “Белая усадьба”, гостевые дома с 2-х, 3-х, 4-х местным размещением, душ и туалет в доме. Завтраки, обед перекусом, ужины на базе включены в стоимость.

База «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичнаяБаза «Белая усадьба» или аналогичная

Гостиница «Лада» или аналогичная

3 ночи

В Хужире гостиница “Лада”, 2-местное размещением, душ и туалет в номере. Завтраки включены в стоимость, обеды и ужины оплачиваются самостоятельно (ориентировочно 500-600 р.).

Гостиница «Лада» или аналогичнаяГостиница «Лада» или аналогичнаяГостиница «Лада» или аналогичнаяГостиница «Лада» или аналогичнаяГостиница «Лада» или аналогичная

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Трансфер г. Иркутск - пос. Листвянка - пос. Сахюрта, пос. Хужир - г. Иркутск на микроавтобусе туристического класса
  • Трансфер пос. Сахюрта - пос. Хужир, пос. Хужир - пос. Сахюрта паромной переправой (хивусы) + автотранспортом повышенной проходимости
  • Экскурсия на мыс Хобой на автотранспорте повышенной проходимости
  • Проживание на турбазах во время тура (2 ночи в Сахюрте, 3 ночи в Хужире)
  • Завтраки на турбазах
  • Ужины на базе в Сахюрте
  • Обеды во время экскурсий (1 перекус и уха из омуля)
  • Праздничный стол
  • Инструкторское сопровождение
  • Разрешение на посещение заповедника
  • Посещение музея Байкала
  • Групповая аптечка
  • Консультации по подбору одежды, покупке билетов
  • Фирменный баф
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутск и обратно
  • Питание: обеды и ужины в Хужире (500-600 рублей за прием пищи)
  • Питание во время переезда на автобусе
  • Напитки к праздничному столу
  • Баня
  • Прокат коньков и велосипедов (рекомендуем взять свои коньки)
  • Страховка от н/с
  • Чаевые гиду
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • небольшой рюкзак 15-20 л. для прогулок;
  • коньки (в Хужире вы сможете взять коньки в прокат, а вот в Сахюрте – нет, поэтому мы рекомендуем вам взять коньки с собой);
  • хоба (подпопник);
  • очки от солнца (маска горнолыжная);
  • химические грелки для рук и ног;

Одежда и обувь:

  • ботинки теплые зимние;
  • штаны ветрозащитные, утепленные (комбинезон);
  • куртка утепленная (пуховик, горнолыжная);
  • шапка утепленная, теплый бафф;
  • балаклава (маска ветрозащитная);
  • варежки утепленные, ветрозащитные (перчатки горнолыжные);
  • носки теплые (шерстяные, синтетические) и х/б (по 2 пары);
  • кофта утепленная (флисовая);
  • комплект термобелья;
  • нательное белье;
  • одежда для дома;
  • тапочки;

Что взять еще:

  • аптечка личная, в случае хронических заболеваний (групповая аптечка со стандартным набором лекарств будет у инструктора);
  • средства личной гигиены (зубная паста, щетка, мыло, гигиеническая помада, принадлежности для девочек и пр.);
  • крем от загара;
  • термос (пригодится на экскурсионных выездах);
  • фотоаппарат (видеокамера);

Документы:

  • паспорт;
  • полис страхования;
  • деньги на дополнительные расходы.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности Байкальского льда?

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 18 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
11 янв 2025
Тур был динамичным и насыщенным переездами, ночевками и переходами — именно этого и хотелось. Все прошло организованно, чётко, без досадных случайностей, профессионально, заботливо и по-дружески. Высказываем самые теплые слова в адрес наших гида Дианы и водителя Альберта.
В
10 янв 2025
Гид отработал на отлично: прекрасно взаимодействовал с группой, самоотверженно решал проблемы, был и проводником, и экскурсоводом, и поваром, и организатором новогоднего праздника.
Л
7 янв 2025
У нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из них профессионален и интересен. Они постоянно нас чем-то увлекали, рассказывали интересные истории из практики, что
читать дальше

повлияло на наши взгляды на путешествия и, возможно, подтолкнуло к выбору таких направлений, о которых мы раньше и не задумывались. К примеру, Непал. Они также организовали хорошее питание и перекусы, которых мы думали не будет. Оля на второй день в Сахюрте сварила вкусный домашний супчик, очень переживала о том, чтобы всех накормить. В походе на Сахюрте ребята организовали перекус, который тоже был очень кстати. С собой всегда было что-то, чем можно было перекусить или попить чай с вкусняшками. В новогоднюю ночь ребята организовали интересные конкурсы и развлечения, что очень помогло познакомиться с незнакомыми людьми и очень приятно провести время. В общем, ребята хорошо постарались.

У нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из нихУ нас гидами были Андрей Гусельников и Ольга Иванова. Нам они очень понравились. Каждый из них

Похожие туры из Иркутска

Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
2 отзыва
3 дня
Зимняя сказка Байкала: тур по популярным локациям и не только
Побывать в ледяных гротах, узнать легенды о скале Шаманке и полюбоваться панорамами озера
Начало: Аэропорт Иркутска / гостиница. Приобретайте билеты...
12 мар в 08:00
14 мар в 08:00
36 900 за человека
Зимняя сказка Ольхона
На автобусе
3 отзыва
4 дня
Зимняя сказка Ольхона
Начало: Россия, Иркутск
Завтра в 10:00
17 фев в 10:00
от 54 000 за человека
Ледниковый период на зимнем Байкале
На автобусе
3 отзыва
7 дней
Ледниковый период на зимнем Байкале
Начало: Россия, Иркутск
Завтра в 10:00
18 фев в 10:00
от 110 000 за человека