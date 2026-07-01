В этом туре вас ждут прогулки по тропам национального парка, северные пейзажи мыса Хобой и живописные бухты южной части острова.
Вы посетите Тункинскую долину: минеральные источники и буддийский дацан, прогуляетесь по оборудованной эко-тропе к водопаду в Аршане.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе.
Можно самостоятельно прогуляться к знаменитой скале “Шаманке”, которая расположена в 7-10 минутах от турбазы.
Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.
Размещение в гостинице в центре города, возможность погулять по историческим кварталам города и набережной.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Тункинская долина
Экскурсия в Тункинскую долину (посёлок Аршан) в предгорье Восточных Саян.
По пути остановка на смотровой площадке с видом на южное побережье Байкала.
Прогулка по эко-тропе через заповедную территорию к живописному водопаду - тропа оборудована и подходит для комфортной прогулки.
Самостоятельный обед в кафе бурятской кухни.
Посещение минеральных источников и действующего буддийского дацана.
Возвращение в Иркутск вечером.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Отправление из Иркутска
Завершение тура, трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска в любое удобное время.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 40 мин.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон и в Иркутске.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|68 500
|74 000
|праздничные даты
|71 000
|77 500
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|23 000
|28 500
|доплата за одноместное размещение в праздничные даты
|26 000
|30 000
Размещение Эконом: 2-хместный номер (удобства на этаже);
Размещение Стандарт: 2-хместный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 01 мая – 09 мая.
Варианты проживания
База отдыха «Усадьба Набаймар»
Отель-турбаза «Усадьба Набаймар» на острове Ольхон — уютное место для отдыха в окружении природы: отсюда всего 200 метров до Байкала и 500 метров до легендарной скалы Бурхан. Турбаза открыта для гостей круглый год и способна разместить до 97 человек.
На территории комплекса несколько гостевых домов с разным уровнем комфорта.
В доме № 1, рассчитанном на 13 гостей, комнаты оснащены необходимой мебелью, а санузел с горячей водой находится в соседнем здании — пользоваться им можно бесплатно. Общая веранда первого этажа служит столовой, со второго открывается вид с балкона.
Дом № 2 подойдёт тем, кто ищет баланс цены и удобства: здесь представлены номера «Эконом» и «Эконом семейный» со спутниковым ТВ, обогревателями и всей нужной мебелью; в семейных вариантах есть дополнительные места на диване. Санузлы с горячей водой расположены на каждом этаже и доступны гостям без доплаты. Вместимость дома — 36 человек.
Дома № 3 и № 4 — наиболее комфортные: в каждом номере предусмотрен собственный санузел с душевой кабиной, а обстановка включает удобную мебель, ТВ и обогреватель. В стоимость уже входят постельное бельё, полотенца и средства для душа. Каждый из этих домов готов принять 24 гостя.
Отдыхающим доступна столовая с блюдами русской и бурятской кухни, а также бесплатная парковка, детская площадка и Wi-Fi в зоне столовой.
Отель «Виктория»
Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.
Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.
Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.
Матрешка
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание по программе
- Рекреационные сборы
- Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в тур
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Примечание к туру
Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.