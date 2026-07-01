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Сакральные места Байкала. Зима-весна

Сакральные места Байкала
Интересное путешествие к сердцу Байкала — на остров Ольхон, где бескрайние степи сменяются величественными скалами, а легенды и мифы живут на каждом мысе.

В этом туре вас ждут прогулки по тропам национального парка, северные пейзажи мыса Хобой и живописные бухты южной части острова.

Вы посетите Тункинскую долину: минеральные источники и буддийский дацан, прогуляетесь по оборудованной эко-тропе к водопаду в Аршане.
Сакральные места Байкала. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сакральные места Байкала. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Сакральные места Байкала. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе.

Можно самостоятельно прогуляться к знаменитой скале “Шаманке”, которая расположена в 7-10 минутах от турбазы.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Иркутск - ОльхонИркутск - ОльхонИркутск - Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
4 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.

Размещение в гостинице в центре города, возможность погулять по историческим кварталам города и набережной.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Ольхон - ИркутскОльхон - ИркутскОльхон - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Тункинская долина

Экскурсия в Тункинскую долину (посёлок Аршан) в предгорье Восточных Саян.

По пути остановка на смотровой площадке с видом на южное побережье Байкала.

Прогулка по эко-тропе через заповедную территорию к живописному водопаду - тропа оборудована и подходит для комфортной прогулки.

Самостоятельный обед в кафе бурятской кухни.

Посещение минеральных источников и действующего буддийского дацана.

Возвращение в Иркутск вечером.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Тункинская долинаТункинская долина
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Отправление из Иркутска

Завершение тура, трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска в любое удобное время.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 40 мин.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон и в Иркутске.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещениеэкономстандарт
обычные даты68 50074 000
праздничные даты71 00077 500
доплата за одноместное размещение в обычные даты23 00028 500
доплата за одноместное размещение в праздничные даты26 00030 000

Размещение Эконом: 2-хместный номер (удобства на этаже);
Размещение Стандарт: 2-хместный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 01 мая – 09 мая.

Варианты проживания

База отдыха «Усадьба Набаймар»

3 ночи

Отель-турбаза «Усадьба Набаймар» на острове Ольхон — уютное место для отдыха в окружении природы: отсюда всего 200 метров до Байкала и 500 метров до легендарной скалы Бурхан. Турбаза открыта для гостей круглый год и способна разместить до 97 человек.

На территории комплекса несколько гостевых домов с разным уровнем комфорта.

В доме № 1, рассчитанном на 13 гостей, комнаты оснащены необходимой мебелью, а санузел с горячей водой находится в соседнем здании — пользоваться им можно бесплатно. Общая веранда первого этажа служит столовой, со второго открывается вид с балкона.

Дом № 2 подойдёт тем, кто ищет баланс цены и удобства: здесь представлены номера «Эконом» и «Эконом семейный» со спутниковым ТВ, обогревателями и всей нужной мебелью; в семейных вариантах есть дополнительные места на диване. Санузлы с горячей водой расположены на каждом этаже и доступны гостям без доплаты. Вместимость дома — 36 человек.

Дома № 3 и № 4 — наиболее комфортные: в каждом номере предусмотрен собственный санузел с душевой кабиной, а обстановка включает удобную мебель, ТВ и обогреватель. В стоимость уже входят постельное бельё, полотенца и средства для душа. Каждый из этих домов готов принять 24 гостя.

Отдыхающим доступна столовая с блюдами русской и бурятской кухни, а также бесплатная парковка, детская площадка и Wi-Fi в зоне столовой.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Отель «Виктория»

2 ночи

Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.

Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.

Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.

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Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Матрешка

2 ночи

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

МатрешкаМатрешкаМатрешка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание по программе
  • Рекреационные сборы
  • Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Примечание к туру

Туроператор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Стоимость всех услуг указана только для туристов, граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.

Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
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Тур входит в следующие категории Иркутска

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