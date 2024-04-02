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Уникальный экскурсионный тур на Ольхон, в рамках которого можно не только насладиться Байкалом, но и прочувствовать энергетику места, познакомиться с культурой коренных жителей и узнать о шаманизме. В этот тур вы отправитесь только своей семьей или компанией.



Это очень удобно, потому что вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение.