Индивидуальный джип-тур по сакральным местам Байкала. Зима-весна

Индивидуальный джип-тур по сакральным местам Байкала
Уникальный экскурсионный тур на Ольхон, в рамках которого можно не только насладиться Байкалом, но и прочувствовать энергетику места, познакомиться с культурой коренных жителей и узнать о шаманизме. В этот тур вы отправитесь только своей семьей или компанией.

Это очень удобно, потому что вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение.
5
3 отзыва
Индивидуальный джип-тур по сакральным местам Байкала. Зима-весна
Индивидуальный джип-тур по сакральным местам Байкала. Зима-весна
Индивидуальный джип-тур по сакральным местам Байкала. Зима-весна
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер

Встреча в Иркутске и отправление в джип-экспедицию к острову Ольхон.

Поездка с пешими прогулками, посещение мраморного карьера и уникальных Тажеранских степей.

Прибытие на остров.

Размещение на турбазе.

Питание: обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 10 ч.

Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьерИркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер
2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка на джипе по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный ОльхонМыс Хобой и северный Ольхон
3 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка на джипе по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Мыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный ОльхонМыс Кобылья голова и южный Ольхон
4 день

Свободный день на Ольхоне

Свободный день на Ольхоне.

Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.

Питание: завтрак, ужин.

Свободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на ОльхонеСвободный день на Ольхоне
5 день

Встреча с шаманом и конная прогулка

Индивидуальная встреча с шаманом.

Конная прогулка вдоль берега Байкала (прогулка в составе группы).

Возвращение на турбазу.

Встреча с шаманом проводится бесплатно. Каждый человек определяет самостоятельно, в каком размере сделать добровольное пожертвование после встречи.

Питание: завтрак, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 4 ч.

Встреча с шаманом и конная прогулкаВстреча с шаманом и конная прогулкаВстреча с шаманом и конная прогулкаВстреча с шаманом и конная прогулка
6 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:

Количество человек в группе:2468
Стоимость тура за 1 человека:148 20097 800105 40090 800
Стоимость тура за группу:296 400391 200632 400726 400

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

5 ночей

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение
  • Питание: день 1: обед, ужиндень 2-3: завтрак, обед, ужиндень 4-5: завтрак, ужиндень 6: завтрак
  • День 1: обед, ужин
  • День 2-3: завтрак, обед, ужин
  • День 4-5: завтрак, ужин
  • День 6: завтрак
  • Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: по Ольхонудень 5: по Ольхонудень 6: Ольхон - Иркутск
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 3: по Ольхону
  • День 5: по Ольхону
  • День 6: Ольхон - Иркутск
  • Экскурсионные услуги: день 1: поездка по Тажеранским степямдень 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 3: поездка в южную часть острова Ольхондень 5: встреча с шаманомдень 5: конная прогулка вдоль Байкала
  • День 1: поездка по Тажеранским степям
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 5: встреча с шаманом
  • День 5: конная прогулка вдоль Байкала
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • удобная обувь и теплые носки;
  • сменная обувь;
  • теплая куртка и брюки;
  • свитер или толстовка;
  • шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
  • солнцезащитные очки;
  • крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 4 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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