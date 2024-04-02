Это очень удобно, потому что вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон. Тажеранские степи и мраморный карьер
Встреча в Иркутске и отправление в джип-экспедицию к острову Ольхон.
Поездка с пешими прогулками, посещение мраморного карьера и уникальных Тажеранских степей.
Прибытие на остров.
Размещение на турбазе.
Питание: обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка на джипе по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка на джипе по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Свободный день на Ольхоне
Свободный день на Ольхоне.
Можно прогуляться по Хужиру и его окрестностям, отдохнуть на природе или выбрать дополнительную экскурсию.
Питание: завтрак, ужин.
Встреча с шаманом и конная прогулка
Индивидуальная встреча с шаманом.
Конная прогулка вдоль берега Байкала (прогулка в составе группы).
Возвращение на турбазу.
Встреча с шаманом проводится бесплатно. Каждый человек определяет самостоятельно, в каком размере сделать добровольное пожертвование после встречи.
Питание: завтрак, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе или в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе:
|Количество человек в группе:
|2
|4
|6
|8
|Стоимость тура за 1 человека:
|148 200
|97 800
|105 400
|90 800
|Стоимость тура за группу:
|296 400
|391 200
|632 400
|726 400
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение
- Питание: день 1: обед, ужиндень 2-3: завтрак, обед, ужиндень 4-5: завтрак, ужиндень 6: завтрак
- День 1: обед, ужин
- День 2-3: завтрак, обед, ужин
- День 4-5: завтрак, ужин
- День 6: завтрак
- Транспортные услуги: день 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: по Ольхонудень 5: по Ольхонудень 6: Ольхон - Иркутск
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: по Ольхону
- День 3: по Ольхону
- День 5: по Ольхону
- День 6: Ольхон - Иркутск
- Экскурсионные услуги: день 1: поездка по Тажеранским степямдень 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 3: поездка в южную часть острова Ольхондень 5: встреча с шаманомдень 5: конная прогулка вдоль Байкала
- День 1: поездка по Тажеранским степям
- День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: поездка в южную часть острова Ольхон
- День 5: встреча с шаманом
- День 5: конная прогулка вдоль Байкала
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- удобная обувь и теплые носки;
- сменная обувь;
- теплая куртка и брюки;
- свитер или толстовка;
- шапка или другой головной убор, защищающий от солнца;
- солнцезащитные очки;
- крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты).
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!