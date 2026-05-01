В этом туре вас ждут прогулки по тропам национального парка, северные пейзажи мыса Хобой и живописные бухты южной части острова.
Вы посетите Тункинскую долину: минеральные источники и буддийский дацан, прогуляетесь по оборудованной экотропе к водопаду в Аршане.
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.
Остановка по пути в бурятском кафе.
Прибытие на остров и размещение на турбазе. Можно самостоятельно прогуляться к знаменитой скале Шаманке, которая расположена в 7-10 минутах от турбазы.
Питание: ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Иркутск
Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск. Размещение в гостинице в центре города, возможность погулять по историческим кварталам города и набережной.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Тункинская долина
Экскурсия в Тункинскую долину (посёлок Аршан) в предгорье Восточных Саян. По пути остановка на смотровой площадке с видом на южное побережье Байкала.
Прогулка по экотропе через заповедную территорию к живописному водопаду — тропа оборудована и подходит для комфортной прогулки. Самостоятельный обед в кафе бурятской кухни.
Посещение минеральных источников и действующего буддийского дацана.
Возвращение в Иркутск вечером.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 10 ч.
Отправление из Иркутска
Завершение тура, трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска в любое удобное время.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 40 мин.
Проживание
Тур предусматривает размещение на острове Ольхон и в Иркутске.
Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:
|Размещение
|эконом
|стандарт
|обычные даты
|68 500
|74 000
|праздничные даты
|71 000
|77 500
|доплата за одноместное размещение в обычные даты
|23 000
|28 500
|доплата за ономестное размещение в праздничные даты
|26 000
|30 000
Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже).
Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января
- 20 февраля – 10 марта
- 20 июля – 10 августа
- 01 мая – 09 мая
Варианты проживания
База отдыха «Усадьба Набаймар»
На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).
Гостевой дом №1 – неблагоустроенный.
- вместимость: 13 человек;
- первый этаж с общей верандой – cтоловая;
- второй этаж с балконом;
- количество комнат 3;
- спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.
Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф. Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 2 – полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).
Вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места);
Первый этаж с общей верандой;
- количество комнат – 7;
- спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;
Второй этаж:
- количество комнат – 7;
- спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;
В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.
Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван). Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 3 – благоустроенный (санузел в каждом номере).
Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).
Первый этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт.
Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере).
Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).
Первый этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);
Второй этаж:
- количество комнат – 4;
- спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);
В этом доме располагаются номера категории Стандарт
Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.
Дополнительные услуги:
- столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
- детская площадка бесплатно;
- парковка бесплатно;
- Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Отель «Виктория»
Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.
Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.
Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.
Гостиница «Матрешка»
Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.
Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение согласно выбранной категории
- Питание по прогамме
- Рекреационные сборы
- Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты в г. Иркутск и обратно
- Питание, не включенное в тур
- Личные расходы
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Примечание к туру
Организатор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Стоимость всех услуг указана только для туристов — граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.