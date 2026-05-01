Сакральные места Байкала

Интересное путешествие к сердцу Байкала — на остров Ольхон, где бескрайние степи сменяются величественными скалами, а легенды и мифы живут на каждом мысе.

В этом туре вас ждут прогулки по тропам национального парка, северные пейзажи мыса Хобой и живописные бухты южной части острова.

Вы посетите Тункинскую долину: минеральные источники и буддийский дацан, прогуляетесь по оборудованной экотропе к водопаду в Аршане.
Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон.

Остановка по пути в бурятском кафе.

Прибытие на остров и размещение на турбазе. Можно самостоятельно прогуляться к знаменитой скале Шаманке, которая расположена в 7-10 минутах от турбазы.

Питание: ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

4 день

Ольхон - Иркутск

Отправление с острова Ольхон, прибытие в Иркутск. Размещение в гостинице в центре города, возможность погулять по историческим кварталам города и набережной.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

5 день

Тункинская долина

Экскурсия в Тункинскую долину (посёлок Аршан) в предгорье Восточных Саян. По пути остановка на смотровой площадке с видом на южное побережье Байкала.

Прогулка по экотропе через заповедную территорию к живописному водопаду — тропа оборудована и подходит для комфортной прогулки. Самостоятельный обед в кафе бурятской кухни.

Посещение минеральных источников и действующего буддийского дацана.

Возвращение в Иркутск вечером.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 10 ч.

6 день

Отправление из Иркутска

Завершение тура, трансфер в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска в любое удобное время.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 40 мин.

Проживание

Тур предусматривает размещение на острове Ольхон и в Иркутске.

Стоимость тура на 1 чел. в зависимости от размещения и даты заезда, руб:

Размещениеэкономстандарт
обычные даты68 50074 000
праздничные даты71 00077 500
доплата за одноместное размещение в обычные даты23 00028 500
доплата за ономестное размещение в праздничные даты26 00030 000

Размещение Эконом: 2-местный номер (удобства на этаже).

Размещение Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 20 июля – 10 августа
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

База отдыха «Усадьба Набаймар»

3 ночи

На турбазе электричество постоянное (в пос. Хужир провели электричество в 2005 году).

Гостевой дом №1неблагоустроенный.

  • вместимость: 13 человек;
  • первый этаж с общей верандой – cтоловая;
  • второй этаж с балконом;
  • количество комнат 3;
  • спальных мест в комнатах в двух комнатах по 4, в одной – 5.

Описание комнаты: односпальные кровати, зеркало, полочки для вещей, шкаф. Санузел городского типа в соседнем здании бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 2 полублагоустроенный (санузел на каждом этаже).

Вместимость: 36 человек (32 основных места, 4 доп. места);

Первый этаж с общей верандой;

  • количество комнат – 7;
  • спальных мест в одной комнате 2, 3, 2+2 доп. места;

Второй этаж:

  • количество комнат – 7;
  • спальных мест в комнатах 2, 3, 2+2 доп. места;

В этом доме располагаются номера категории Эконом и Эконом семейный.

Описание комнаты: 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца), шкаф, зеркало, тумбочка, ТВ (спутник), электрообогреватель, в семейных номерах 2 доп. места (один двуспальный диван). Санузел городского типа на каждом этаже бесплатно: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 3 – благоустроенный (санузел в каждом номере).

Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).

Первый этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);

Второй этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт.

Описание комнаты: две 1-спальные кровати или одна 2-спальная кровать (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Гостевой дом № 4 - благоустроенный (санузел в каждом номере).

Вместимость: 24 человека (16 основных мест, 8 доп. мест).

Первый этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в одной комнате 2+1 доп. место (диван);

Второй этаж:

  • количество комнат – 4;
  • спальных мест в комнатах 2+1 доп. место (диван);

В этом доме располагаются номера категории Стандарт

Описание комнаты: две 1-спальные кровати (постельное белье, полотенца, гель для душа), шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, односпальный диван, ТВ(спутник), электрообогреватель. Санузел в номере: унитаз, раковина, душевая кабина с гор. водой.

Дополнительные услуги:

  • столовая (вкуснейшие блюда русской и бурятской кухни, только комплексное питание);
  • детская площадка бесплатно;
  • парковка бесплатно;
  • Wi-Fi в зоне столовой бесплатно.
Отель «Виктория»

2 ночи

Трехзвездочный отель находится в центре Иркутска. К услугам гостей номера с бесплатным Wi-Fi и ресторан, специализирующийся на блюдах традиционной русской и европейской кухни.

Просторный вестибюль отеля «Виктория» со сверкающим стеклянным фасадом, телевизором с плоским экраном и гостиным уголком оформлен в классическом стиле. Гости могут заказать доставку еды и напитков в номер, а также воспользоваться услугами экскурсионного бюро.

Все номера отеля «Виктория» оформлены в классическом стиле, располагают телевизором и мини-холодильником и обставлены комфортабельной мебелью. Собственная ванная комната укомплектована феном, бесплатными туалетно-косметическими принадлежностями и тапочками.

Гостиница «Матрешка»

2 ночи

Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.

Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.

Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Питание по прогамме
  • Рекреационные сборы
  • Трансферы и экскурсионное обслуживание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты в г. Иркутск и обратно
  • Питание, не включенное в тур
  • Личные расходы
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Примечание к туру

Организатор не несёт ответственность в случае опоздания туристов на поезд, корабль и любой другой транспорт, следующий по расписанию, по вине туристов.

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Стоимость всех услуг указана только для туристов — граждан РФ, стоимость для иностранных граждан необходимо уточнять у организатора дополнительно, так как эта стоимость может отличаться. Услуги гида с иностранным языком всегда оплачиваются дополнительно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

