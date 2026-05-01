5 день

Тункинская долина

Экскурсия в Тункинскую долину (посёлок Аршан) в предгорье Восточных Саян. По пути остановка на смотровой площадке с видом на южное побережье Байкала.

Прогулка по экотропе через заповедную территорию к живописному водопаду — тропа оборудована и подходит для комфортной прогулки. Самостоятельный обед в кафе бурятской кухни.

Посещение минеральных источников и действующего буддийского дацана.

Возвращение в Иркутск вечером.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 10 ч.

