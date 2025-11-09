Мои заказы

Свидание на Байкале. Индивидуальный тур

Считается, что самое романтичное время года – весна.

Но мы готовы с этим поспорить и продемонстрировать вам настоящую романтику по-сибирски! Мы собрали все уникальные зимние фишки Байкала, чтобы организовать для вас идеальное свидание на самом глубоком озере планеты. Тур проводится индивидуально для групп от 2 до 8 человек в период с февраля по март.
Ближайшие даты:
3
фев10
фев17
фев24
фев3
мар10
мар17
мар

Программа тура по дням

1 день

Первая встреча с Байкалом

Добро пожаловать в Сибирь!

Сбор группы с 8:30 до 9:30 по местному времени в аэропорту г. Иркутска.

Если вы прибываете заранее, мы заберем вас из гостиницы.

После сбора мы отправимся в уютное кафе, где вы сможете насладиться завтраком в спокойной обстановке и немного отдохнуть после перелёта.

А после завтрака мы отправляемся на Байкал.

Первая точка на нашем маршруте – это посёлок Листвянка.

Здесь вас ждёт первое знакомство с удивительным миром Байкала.

Мы посетим Байкальский музей, где вы узнаете множество удивительных фактов о самом глубоком озере планете и познакомитесь с его обитателями.

Особого внимания заслуживает аквариум с байкальской нерпой.

Эти милые и грациозные животные по праву считаются главным символом Байкала.

А завершится наше музейное приключение виртуальным погружением на дно Байкала.

После экскурсии вас ждёт подъём на обзорную площадку Камень Черского.

С её вершины открывается неповторимый вид на незамерзающий исток Ангары, а в хорошую погоду можно разлядеть и заснеженные вершины Хамар-Дабана.

Подъём и спуск мы осуществим на кресельном подъёмнике.

Далее вас ждёт заселение в гостиницу у берега Байкала.

Остаток дня вы можете провести по своему усмотрению: посетить рыбный и сувенирный рынок, прогуляться по туристическому посёлку и познакомиться с местными развлечениями, или оценить разнообразие сибирской кухни в одном из ресторанов Листвянки.

2 день

Каменные тоннели и сибирская баня

Доброго байкальского утра!

После завтрака в отеле мы отправляемся в настоящее путешествие в прошлое.

А роль машины времени для нас исполнит хивус – судно на воздушной подушке.

На нем мы доберемся до одного из самых известных исторических памятников Сибири – Кругобайкальской железной дороги.

Построенная в начале прошлого века, эта часть Транссиба сохранила свой первозданный облик.

Величественные каменные тоннели, живописные опорные стенки и железнодорожное полотно, то поднимающееся к неприступным скалам, то опускающееся к берегу Байкала, идеально дополняют пейзажи бескрайнего озера.

Насладившись шикарными панорамами зимнего озера, мы отправимся на историческую станцию "Середина", расположенную прямо на льду Байкала.

Ледовый лагерь оформлен в стиле конца 19 века.

Снаружи это инструменты, предметы быта, железнодорожное оборудование, части гужевых повозок и сбруи.

Внутри – фотографии, рисунки, предметы обихода царской эпохи.

Вы услышите рассказ об освоении берегов Байкала, Листвянской таможне, строительстве Кругобайкальской железной дороги, событиях Русско-японской войны и периоде работы Байкальской ледовой переправы.

В ходе интерактивной экскурсии у вас появится возможность не только увидеть, но и потрогать руками, попробовать, применить старинные инструменты, утварь, царские монеты, имевшие оборот в России.

А завершит экскурсию потрясающий обед в сибирском стиле.

После экскурсии предлагаем вам вернуться в гостиницу и немного отдохнуть.

А ближе к вечеру вас ждёт жаркая русская баня на берегу Байкала.

Парилка располагается в стилизованном деревянном фрегате, стоящем у самой кромки воды.

Самые смелые после банных процедур смогут окунуться в бодрящую байкальскую воду.

После бани для вас будет организован трансфер до гостиницы.

3 день

На Ольхон

После раннего завтрака мы покидаем Листвянку и отправляемся в удивительную экспедицию по льду Байкала.

На хивусе мы пройдёт вдоль неприступного западного берега до самого большого байкальского острова – Ольхона.

А по пути нас ждёт масса приключений!

Мы остановимся в бухте Песчаной, которая славится полями чистого льда, живописными скалами, белоснежным песком и ходульными деревьями.

Посетим мыс Кадильный, где вы сможете полюбоваться на неприступные торосы.

Сделаем космические фото с пузырьковым льдом в посёлке Бугульдейка.

А финальным аккордом в этой зимней симфонии станет встреча заката на льду Байкала.

А если вы думаете, что с последними лучами солнца наш экскурсионный день завершится – вы ошибаетесь.

Оценив все разнообразие красок закатного неба, мы отправимся на Станцию Йети.

Ледовый ресторан, оформленный в космической тематике, удивит вас не только интересными вариациями на тему байкальской кухни, но и потрясающими фото-локациями и причудливыми арт-объектами.

После ужина вас ждёт заслуженный отдых в гостинице на берегу Малого Моря.

4 день

Ледовая сказка

Сегодняшнее утро будет особенным.

Ведь рассвет мы встретим посреди бескрайних байкальских просторов.

А нашим транспортом станет ТРЭКОЛ – вездеход на шинах низкого давления, который отлично подходит для передвижения по льду.

Прекрасным дополнением к невероятному действу, которое развернётся перед вашими глазами, станет пикник на льду и бокал ароматного глинтвейна.

После завтрака мы отправляемся в путешествие вдоль южной части острова Ольхон.

На этом пути нас ждут причудливые скалы, в которых угадываются очертания людей и животных, прозрачные торосы и таинственные гроты и невероятный байкальский лёд, переливающийся всеми оттенками синего и зеленого.

Мы сделаем остановку у сакральной скалы Шаманки – одной из самых узнаваемых скал на Байкале.

Предлагаем вам поучаствовать в местном ритуале: повязать ленточку на один из священных столбов сэргэ и загадать желание.

На обед мы остановимся в ресторане с видом на Байкал.

Познакомившись со всеми разновидностями байкальского льда, мы отправляемся в обратный путь.

Но перед возвращением в гостиницу вас ждёт ещё один сюрприз – ужин в ледяном гроте.

Прозрачные сосульки, переливающиеся в свете свечей и вид на закатный Байкал создают неповторимую атмосферу и дарят идеи для уникальных фотографий.

После ужина мы возвращаемся в нашу уютную гостиницу.

Сегодняшний вечер будет последним на Байкале.

Успейте насладиться этим моментом.

5 день

Бурятские легенды

Утром, после завтрака мы отправляемся в обратный путь, который будет полон новых впечатлений.

Загружаемся в джипы и отправляемся в путешествие по Тажеранской степи.

Мы посетим одну из лучших обзорных площадок, с которой открывается панорамный вид на зимний Байкал, и прогуляемся по Долине каменных духов, где перед вашими глазами оживут персонажи бурятских преданий.

Оставив позади живописную степь, мы отправляемся в этно-парк "Золотая Орда".

Вас ждёт полноценное погружение в культуру коренных жителей Прибайкалья, во время которого вы услышите игру на национальных инструментах, познакомитесь с бурятскими традициями гостеприимства и научитесь танцевать национальный танец ёхор.

А в финале мы переместимся в красочную юрту, где для вас накроют обед с блюдами бурятской кухни.

Вечером мы прибудем в Иркутск.

Последнюю ночь нашего тура вы проведёте в гостинице в исторической части города.

6 день

Отъезд

Наше удивительное путешествие подходит к концу.

Мы надеемся, что эти пять дней, проведенные на Байкале, навсегда останутся в вашем сердце.

И до новых встреч на берегах чудо-озера!

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах.

Стоимость тура на 1 человека рассчитывается в зависимости от количества участников индивидуального тура, руб:

2 человека428 000
4 человека296 500
6 человек247 000
8 человек240 000

Варианты проживания

Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичная

2 ночи

Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.

Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.

На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.

Гостевой дом «Баяр»

2 ночи

Располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.

Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.

В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.

Отель «Baikal Forest» 4* или аналогичный

1 ночь

Находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.

Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.

Питание организовано на высшем уровне. На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение в гостиницах (2-местные благоустроенные номера: "Крестовая Падь" - джуниор сьют "Баяр" - бунгало Baikal Forest - делюкс)
  • Питание по программе (завтраки 1-6 день, обеды 2-5 день, ужины 2-4 день)
  • Экскурсии по программе
  • Все трансферы на маршруте
  • Сопровождение гидом
  • Входные платы и билеты в музеи
  • Этническая программа в «Золотой Орде»
  • Рекреационные сборы нац. парка
  • Баня 2 часа
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 8 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

