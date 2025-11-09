1 день

Первая встреча с Байкалом

Добро пожаловать в Сибирь!

Сбор группы с 8:30 до 9:30 по местному времени в аэропорту г. Иркутска.

Если вы прибываете заранее, мы заберем вас из гостиницы.

После сбора мы отправимся в уютное кафе, где вы сможете насладиться завтраком в спокойной обстановке и немного отдохнуть после перелёта.

А после завтрака мы отправляемся на Байкал.

Первая точка на нашем маршруте – это посёлок Листвянка.

Здесь вас ждёт первое знакомство с удивительным миром Байкала.

Мы посетим Байкальский музей, где вы узнаете множество удивительных фактов о самом глубоком озере планете и познакомитесь с его обитателями.

Особого внимания заслуживает аквариум с байкальской нерпой.

Эти милые и грациозные животные по праву считаются главным символом Байкала.

А завершится наше музейное приключение виртуальным погружением на дно Байкала.

После экскурсии вас ждёт подъём на обзорную площадку Камень Черского.

С её вершины открывается неповторимый вид на незамерзающий исток Ангары, а в хорошую погоду можно разлядеть и заснеженные вершины Хамар-Дабана.

Подъём и спуск мы осуществим на кресельном подъёмнике.

Далее вас ждёт заселение в гостиницу у берега Байкала.

Остаток дня вы можете провести по своему усмотрению: посетить рыбный и сувенирный рынок, прогуляться по туристическому посёлку и познакомиться с местными развлечениями, или оценить разнообразие сибирской кухни в одном из ресторанов Листвянки.

