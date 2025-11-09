Но мы готовы с этим поспорить и продемонстрировать вам настоящую романтику по-сибирски! Мы собрали все уникальные зимние фишки Байкала, чтобы организовать для вас идеальное свидание на самом глубоком озере планеты. Тур проводится индивидуально для групп от 2 до 8 человек в период с февраля по март.
Программа тура по дням
Первая встреча с Байкалом
Добро пожаловать в Сибирь!
Сбор группы с 8:30 до 9:30 по местному времени в аэропорту г. Иркутска.
Если вы прибываете заранее, мы заберем вас из гостиницы.
После сбора мы отправимся в уютное кафе, где вы сможете насладиться завтраком в спокойной обстановке и немного отдохнуть после перелёта.
А после завтрака мы отправляемся на Байкал.
Первая точка на нашем маршруте – это посёлок Листвянка.
Здесь вас ждёт первое знакомство с удивительным миром Байкала.
Мы посетим Байкальский музей, где вы узнаете множество удивительных фактов о самом глубоком озере планете и познакомитесь с его обитателями.
Особого внимания заслуживает аквариум с байкальской нерпой.
Эти милые и грациозные животные по праву считаются главным символом Байкала.
А завершится наше музейное приключение виртуальным погружением на дно Байкала.
После экскурсии вас ждёт подъём на обзорную площадку Камень Черского.
С её вершины открывается неповторимый вид на незамерзающий исток Ангары, а в хорошую погоду можно разлядеть и заснеженные вершины Хамар-Дабана.
Подъём и спуск мы осуществим на кресельном подъёмнике.
Далее вас ждёт заселение в гостиницу у берега Байкала.
Остаток дня вы можете провести по своему усмотрению: посетить рыбный и сувенирный рынок, прогуляться по туристическому посёлку и познакомиться с местными развлечениями, или оценить разнообразие сибирской кухни в одном из ресторанов Листвянки.
Каменные тоннели и сибирская баня
Доброго байкальского утра!
После завтрака в отеле мы отправляемся в настоящее путешествие в прошлое.
А роль машины времени для нас исполнит хивус – судно на воздушной подушке.
На нем мы доберемся до одного из самых известных исторических памятников Сибири – Кругобайкальской железной дороги.
Построенная в начале прошлого века, эта часть Транссиба сохранила свой первозданный облик.
Величественные каменные тоннели, живописные опорные стенки и железнодорожное полотно, то поднимающееся к неприступным скалам, то опускающееся к берегу Байкала, идеально дополняют пейзажи бескрайнего озера.
Насладившись шикарными панорамами зимнего озера, мы отправимся на историческую станцию "Середина", расположенную прямо на льду Байкала.
Ледовый лагерь оформлен в стиле конца 19 века.
Снаружи это инструменты, предметы быта, железнодорожное оборудование, части гужевых повозок и сбруи.
Внутри – фотографии, рисунки, предметы обихода царской эпохи.
Вы услышите рассказ об освоении берегов Байкала, Листвянской таможне, строительстве Кругобайкальской железной дороги, событиях Русско-японской войны и периоде работы Байкальской ледовой переправы.
В ходе интерактивной экскурсии у вас появится возможность не только увидеть, но и потрогать руками, попробовать, применить старинные инструменты, утварь, царские монеты, имевшие оборот в России.
А завершит экскурсию потрясающий обед в сибирском стиле.
После экскурсии предлагаем вам вернуться в гостиницу и немного отдохнуть.
А ближе к вечеру вас ждёт жаркая русская баня на берегу Байкала.
Парилка располагается в стилизованном деревянном фрегате, стоящем у самой кромки воды.
Самые смелые после банных процедур смогут окунуться в бодрящую байкальскую воду.
После бани для вас будет организован трансфер до гостиницы.
На Ольхон
После раннего завтрака мы покидаем Листвянку и отправляемся в удивительную экспедицию по льду Байкала.
На хивусе мы пройдёт вдоль неприступного западного берега до самого большого байкальского острова – Ольхона.
А по пути нас ждёт масса приключений!
Мы остановимся в бухте Песчаной, которая славится полями чистого льда, живописными скалами, белоснежным песком и ходульными деревьями.
Посетим мыс Кадильный, где вы сможете полюбоваться на неприступные торосы.
Сделаем космические фото с пузырьковым льдом в посёлке Бугульдейка.
А финальным аккордом в этой зимней симфонии станет встреча заката на льду Байкала.
А если вы думаете, что с последними лучами солнца наш экскурсионный день завершится – вы ошибаетесь.
Оценив все разнообразие красок закатного неба, мы отправимся на Станцию Йети.
Ледовый ресторан, оформленный в космической тематике, удивит вас не только интересными вариациями на тему байкальской кухни, но и потрясающими фото-локациями и причудливыми арт-объектами.
После ужина вас ждёт заслуженный отдых в гостинице на берегу Малого Моря.
Ледовая сказка
Сегодняшнее утро будет особенным.
Ведь рассвет мы встретим посреди бескрайних байкальских просторов.
А нашим транспортом станет ТРЭКОЛ – вездеход на шинах низкого давления, который отлично подходит для передвижения по льду.
Прекрасным дополнением к невероятному действу, которое развернётся перед вашими глазами, станет пикник на льду и бокал ароматного глинтвейна.
После завтрака мы отправляемся в путешествие вдоль южной части острова Ольхон.
На этом пути нас ждут причудливые скалы, в которых угадываются очертания людей и животных, прозрачные торосы и таинственные гроты и невероятный байкальский лёд, переливающийся всеми оттенками синего и зеленого.
Мы сделаем остановку у сакральной скалы Шаманки – одной из самых узнаваемых скал на Байкале.
Предлагаем вам поучаствовать в местном ритуале: повязать ленточку на один из священных столбов сэргэ и загадать желание.
На обед мы остановимся в ресторане с видом на Байкал.
Познакомившись со всеми разновидностями байкальского льда, мы отправляемся в обратный путь.
Но перед возвращением в гостиницу вас ждёт ещё один сюрприз – ужин в ледяном гроте.
Прозрачные сосульки, переливающиеся в свете свечей и вид на закатный Байкал создают неповторимую атмосферу и дарят идеи для уникальных фотографий.
После ужина мы возвращаемся в нашу уютную гостиницу.
Сегодняшний вечер будет последним на Байкале.
Успейте насладиться этим моментом.
Бурятские легенды
Утром, после завтрака мы отправляемся в обратный путь, который будет полон новых впечатлений.
Загружаемся в джипы и отправляемся в путешествие по Тажеранской степи.
Мы посетим одну из лучших обзорных площадок, с которой открывается панорамный вид на зимний Байкал, и прогуляемся по Долине каменных духов, где перед вашими глазами оживут персонажи бурятских преданий.
Оставив позади живописную степь, мы отправляемся в этно-парк "Золотая Орда".
Вас ждёт полноценное погружение в культуру коренных жителей Прибайкалья, во время которого вы услышите игру на национальных инструментах, познакомитесь с бурятскими традициями гостеприимства и научитесь танцевать национальный танец ёхор.
А в финале мы переместимся в красочную юрту, где для вас накроют обед с блюдами бурятской кухни.
Вечером мы прибудем в Иркутск.
Последнюю ночь нашего тура вы проведёте в гостинице в исторической части города.
Отъезд
Наше удивительное путешествие подходит к концу.
Мы надеемся, что эти пять дней, проведенные на Байкале, навсегда останутся в вашем сердце.
И до новых встреч на берегах чудо-озера!
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах.
Стоимость тура на 1 человека рассчитывается в зависимости от количества участников индивидуального тура, руб:
|2 человека
|428 000
|4 человека
|296 500
|6 человек
|247 000
|8 человек
|240 000
Варианты проживания
Гостиница «Крестовая Падь» или аналогичная
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой. Выбрав это сооружение, гости смогут отстраниться от городской суеты и насладиться природными красотами этого места.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Гостевой дом «Баяр»
Располагается недалеко от пристани пос. Сахюрта и в непосредственной близости от озера Байкал. Гостям предоставляется бесплатное место для автомобиля на парковке и платный Wi-Fi.
Гостевой дом располагает 10 номерами, в некоторых из них есть панорамные окна с видом на живописный пейзаж и гостиная зона. Все дома оборудованы телевизором, DVD-плеером, собственной ванной комнатой и террасой или балконом, где утром отдыхающие смогут выпить чашечку кофе или чая.
В гостевом доме работает бар, где гости смогут попробовать вкусные десерты и напитки. Кроме того, постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
Отель «Baikal Forest» 4* или аналогичный
Находится в Иркутске, в шаговой доступности от историко-мемориального комплекса «Иерусалимская гора». К услугам постояльцев круглосуточная стойка регистрации, камера хранения, автостоянка.
Номерной фонд представлен двухместным номерами с одной большой или двумя отдельными кроватями. Интерьер выполнен в теплых, светлых тонах, в каждом номере есть камин. В числе основных удобств — телевизор, удобный письменный стол, кондиционер, чайник, холодильник и вместительный шкаф для одежды. Ванная комната оснащена просторной душевой кабиной, феном, бесплатными средствами личной гигиены, набором полотенец, халатами и тапочками.
Питание организовано на высшем уровне. На территории отеля работает ресторан, где подают вкусные, изысканные блюда по доступным ценам. Также предусмотрена доставка еды и напитков.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Размещение в гостиницах (2-местные благоустроенные номера: "Крестовая Падь" - джуниор сьют "Баяр" - бунгало Baikal Forest - делюкс)
- Питание по программе (завтраки 1-6 день, обеды 2-5 день, ужины 2-4 день)
- Экскурсии по программе
- Все трансферы на маршруте
- Сопровождение гидом
- Входные платы и билеты в музеи
- Этническая программа в «Золотой Орде»
- Рекреационные сборы нац. парка
- Баня 2 часа
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Дополнительные экскурсии и развлечения
Место начала и завершения?
Входят ли билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.