4 день

Прибытие. Иркутск. Тальцы. Листвянка

06:20 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (встреча с табличкой на улице, (у подъезда “Пригородные кассы”, снаружи).

После сбора группы отправляемся на завтрак, где можете задать все интересующие Вас вопросы по программе гиду, а также насладиться вкусным и сытным завтраком.

Путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

Иркутск – столица Восточной Сибири, “Сибирский Париж”, как его называли, город купцов и декабристов.

Церкви, особняки, старинные дома.

У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

После знакомства с сибирским городом отправляемся вп. Листвянка, который расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров.

Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.

По пути посетим архитектурно-этнографический музей “Тальцы”.

Уникальный музей под открытым небом расположился на территории 67 га, был открыт 1969 году, когда при строительстве плотины ГЭС по Ангаре в зону затопления попали строения – памятники архитектуры 17 вв.

Сегодня в музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

Далее – посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с живыми обитателями озера и экскурсионная программа по основной экспозиции в которой, Вы узнаете всю важную информацию о Великом озере Байкал.

В завершении экскурсии – у Вас будет возможность прогуляться по побережью Байкала, и посетить местный сувенирный рынок и рыбные ряды, где можно попробовать Байкальскую рыбку разного способа приготовления.

Обед во время экскурсии.

Размещение в гостинице в Листвянке, свободное время.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160