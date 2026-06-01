День наполнен яркими красками бурятских традиций, вкусом свежей байкальской рыбы и ветром свободы на
Программа тура по дням
Отправление поезда
09:49 Отправление поезда из Перми.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Прибытие. Иркутск. Тальцы. Листвянка
06:20 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (встреча с табличкой на улице, (у подъезда “Пригородные кассы”, снаружи).
После сбора группы отправляемся на завтрак, где можете задать все интересующие Вас вопросы по программе гиду, а также насладиться вкусным и сытным завтраком.
Путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.
Иркутск – столица Восточной Сибири, “Сибирский Париж”, как его называли, город купцов и декабристов.
Церкви, особняки, старинные дома.
У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.
Мы познакомим Вас с историей нашего города.
После знакомства с сибирским городом отправляемся вп. Листвянка, который расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров.
Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.
Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.
По пути посетим архитектурно-этнографический музей “Тальцы”.
Уникальный музей под открытым небом расположился на территории 67 га, был открыт 1969 году, когда при строительстве плотины ГЭС по Ангаре в зону затопления попали строения – памятники архитектуры 17 вв.
Сегодня в музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.
Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.
Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.
После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.
Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.
Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.
Далее – посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с живыми обитателями озера и экскурсионная программа по основной экспозиции в которой, Вы узнаете всю важную информацию о Великом озере Байкал.
В завершении экскурсии – у Вас будет возможность прогуляться по побережью Байкала, и посетить местный сувенирный рынок и рыбные ряды, где можно попробовать Байкальскую рыбку разного способа приготовления.
Обед во время экскурсии.
Размещение в гостинице в Листвянке, свободное время.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Завтрак в гостинице.
Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.
Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).
Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто постоянное движение.
Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки.
Суточная скорость проходки составляла 40-50 см.
На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.
До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.
Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.
Прибытие на жд вокзал города Иркутск, трансфер в гостиницу, заселение, свободное время.
Внимание:
- экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда)
- доплата за гарантированное место со стороны Байкала: 2500 рублей с человека
- обед – в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (возможно заказать питание в поезде (заранее, при бронировании тура: трехразовое 2800 рублей), заказать ланч бокс (1200 рублей), взять обед с собой.
Малое море
Завтрак в гостинице.
Отправляемся в центральную часть Байкала – на Малое море, сегодня нам предстоит проехать 250 км, с остановками в самых интересных местах.
Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.
По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.
Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.
Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.
Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.
А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.
Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.
Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни.
Отсюда открывается великолепный вид на бухты Малого моря.
По прибытию на Малое Море – размещение в отеле и обед, небольшой отдых после дороги.
Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.
По-бурятски Малое море звучит как Нарин Далай, что означает Узкое море.
Этот узкий пролив отделен от “Большого Байкала” островом Ольхон.
Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.
Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.
Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне.
Отсюда открывается вид на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой и гору Танхан.
Ужин, свободное время.
Экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой
Завтрак.
Целодневная автомобильно-пешеходная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.
Обед-пикник во время экскурсии.
Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – база отдыха Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера.
Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами, множеством легенд и приданий.
Он расположен в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов.
Вот: степные просторы, песчаные дюны, горы и леса, катыши и галечные пляжи, холмы и обрывы.
Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала.
Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.
И, конечно же, посетим самые значимые места острова: мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.
В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.
Урочище Песчаное ("миниатюра" известной Бухты Песчаная).
Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют “Движущимися песками”.
Ландшафт бухты постепенно меняется, и, если посмотреть фотографии 10-летней давности, пейзаж отличается от картины сейчас.
На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30-40 см на своих корнях.
Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.
Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду (надеемся вам повезет с погодой) с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.
На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.
Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.
После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, отправляемся назад.
Ужин на базе отдыха.
Свободное время. Отправление в Иркутск
Завтрак.
Свободное время.
14:30 За Вами подойдет автобус (примечание: время может быть изменено, точное время отъезда необходимо уточнить вечером накануне).
Отправление в Иркутск, окончание программы на жд вокзале.
День в поезде
В пути.
День в поезде
В пути.
Прибытие в Пермь
13:29 Прибытие в Пермь.
Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и проезд в поезде.
- в Иркутске – гостиница (номер с удобствами);
- в Листвянке – гостиница/база отдыха (номер с удобствами);
- на Малом Море – база отдыха (эконом – номер без удобств (удобства на территории).
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Двухместное
|Одноместное
|115 900
|140 300
- при покупке тура без ЖД билетов – скидка 25 800 руб.;
- скидка для детей в вагонах плацкарт:
- дети 0-4 года – 25 800 руб.;
- дети 5-9 лет – 18 000 руб.;
- дети 10-17 лет – 16 300 руб.
Ниже представлены возможные варианты размещения. Подробнее уточняйте при бронировании.
Варианты проживания
Гостевой дом «Гавань»
Гостевой дом «Гавань Листвянка» расположился в одноименном поселке Иркутской области, в 800 м от озера Байкал. Чистый свежий воздух и прекрасный вид на местность оставит после себя положительные впечатления.
Благоустроенные комнаты готовы разместить своих гостей. Дом выполнен в аутентичном стиле с установленной современной техникой и функциональной мебелью. В душевой приготовлен комплект полотенец. Для подключения доступен Wi-Fi.
В номерах имеется мини-холодильник для хранения пищи и чайник. Недалеко есть бар.
Можете устроить пешие прогулки, а близость к водоему дает возможность искупаться и порыбачить. До железнодорожного вокзала - 64.3 км, до аэропорта - 59.3 км.
Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»
Гостевой дом расположен в поселке Листвянка, примерно в 70 км от Иркутска и недалеко от берега Байкала. Это небольшой вариант размещения для поездки на озеро в любое время года. Из окон и с балконов номеров открывается вид в сторону Байкала и окружающих холмов.
Гостевой дом представляет собой трехэтажное деревянное здание, выполненное в стиле шале. Для размещения предлагаются 13 двухместных номеров со всеми основными удобствами: в каждом есть ванная комната, горячая и холодная вода, необходимая мебель и доступ к Wi-Fi.
Завтрак включен в стоимость проживания, а по предварительной договоренности можно заказать обед или ужин.
Гостям доступны дополнительные услуги, включая прачечную, баню и помощь в организации отдыха. По запросу можно получить информацию об экскурсиях, прогулках, аренде велосипедов и других вариантах досуга. В Листвянке также доступны музеи, аквариум, водные прогулки и сезонные активности.
До пристани, остановки автобусов, кафе, ресторанов и сувенирного рынка можно дойти примерно за 10 минут. Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка» подойдет тем, кто ищет спокойное размещение в Листвянке рядом с Байкалом и основными туристическими точками поселка.
Гостиница «Яковлевъ»
Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.
Гостиница «Лазурный Берег»
Гостиничный комплекс «Лазурный берег» 3* расположен в живописном районе недалеко от центра Иркутска, всего в 4 километрах от аэропорта и в 12 километрах от железнодорожного вокзала. Вблизи находится выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», что делает отель удобным выбором как для деловых поездок, так и для отдыха. К услугам гостей — 65 уютных номеров различных категорий, ресторан, сауна, хаммам, бесплатная парковка и Wi-Fi, услуги бизнес-центра, прачечная, камера хранения.
Гостиница «Матрешка»
Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.
Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.
Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.
Гостевой дом «Эльдорадо»
Гостевой дом «Эльдорадо» располагается на берегу Малого моря, в пос. Сахюрта Иркутской области. К услугам гостей сауна и частный пляж. Отдыхающим предлагается размещение в новых и уютных деревянных домиках со всеми удобствами. Из некоторых номеров есть выход на большую веранду с панорамными окнами, из которых открывается незабываемый вид на Байкал или горы.
Постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.
Расстояние до ж/д вокзала составляет 252 км, а до аэропорта, который располагается в г. Иркутск, 255 км.
Загородный отель «Ветер Странствий»
На территории отеля есть открытый бассейн с подогревом для взрослых и открытый бассейн для взрослых и детей. Разнообразные развлечения: спортивный комплекс с теннисным кортом, прокат квадроциклов и велосипедов, тир, детский автодром, кинотеатр под открытым небом, верёвочный парк и канатный парк.
Для детей есть игровая комната с двухуровневым лабиринтом и игрушками, а также площадки для волейбола, настольного тенниса и мини-футбола.
Есть мангальные площадки и беседки с бесплатными шампурами и решётками, баня с парной, комнатой отдыха и душевой кабиной.
Работает круглосуточная стойка регистрации, есть прачечная и банкетный зал. Предусмотрена бесплатная охраняемая парковка.
Поезд
Включен проезд в плацкарте. По желанию за дополнительную плату купе (при наличие).
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- ЖД билеты Можга - Иркутск - Можга
- Проживание, указанное в программе
- Питание - 5 завтраков, 3 обеда, 2 ужина
- Экскурсионное обслуживание
- Входные билеты по программе
- Экосборы по программе
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно при выборе тура без жд проезда из Перми
- Питание, не указанное в программе
- Сувениры
- Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата: Можга - Иркутск - нижнее место 14 500 руб. Можга - Иркутск - верхнее место 12 000 руб. Иркутск - Можга - нижнее место 16 000 руб. Иркутск - Можга - верхнее место 10 000 руб. (наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.)
- Можга - Иркутск - нижнее место 14 500 руб
- Можга - Иркутск - верхнее место 12 000 руб
- Иркутск - Можга - нижнее место 16 000 руб
- Иркутск - Можга - верхнее место 10 000 руб
- Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Для ЖД проезда:
- питание,питьевую воду;
- кружку, столовые приборы;
- деньги для посещения вагона-ресторана;
- одежда для сна, тапочки;
- пауэрбанк.
Для экскурсий:
- удобную одежду и обувь по погоде;
- рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
- деньги на покупку сувениров и т. д;
- фотоаппарат;
- питьевая вода, перекус;
- пауэрбанк;
- аптечку для личного применения.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли скидки в туре?
При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 25 800 руб.
Скидка в вагонах ПЛАЦКАРТ:
- дети 0-4 года – 25 800 руб.;
- дети 5-9 лет – 18 000 руб.;
- дети 10-17 лет – 16 300 руб.;
Какие необходимы документы для поездки?
Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис
Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации."
С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025).
Основное изменение: Требуется согласие ОБОИХ родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения. Без этих документов заселение невозможно! Рекомендуем заранее оформить согласия и сообщить менеджеру при бронировании.
ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно.
Показываем паспорт\свидетельство о рождении.
Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.
Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.
Памятка также будет отправлена на почту.
Туристы самостоятельно садятся в поезд.
В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.
Как организовано питание?
В стоимость включено:
- 5 завтраков;
- 3 обеда;
- 2 ужина;
Дополнительное питание, питание в поезде, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе оплачиваются самостоятельно.
Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.
Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.
В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.
Как организован железнодорожный проезд?
Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.
Просьба – в момент заведения заявки проверять данные туристов.
Время выезда поезда может поменяться. Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления. Просим обратить внимание, что при бронировании ЖД туров компания НЕ может гарантировать конкретные места в поезде.
Информация с указанием конкретных мест отправляется за 1–2 дня до отправления тура на почту. Благодарим за понимание.
При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата:
- Можга – Иркутск – нижнее место 14 500 руб.;
- Можга – Иркутск – верхнее место 12 000 руб.;
- Иркутск – Можга – нижнее место 16 000 руб.;
- Иркутск – Можга – верхнее место 10 000 руб.;
Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования
Посадка туристов может быть произведена на станции АГРЫЗ, САРАПУЛ, ЯНАУЛ, КУЕДА, ЧЕРНУШКА, ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ
Конкретику мест и наличие билетов со станций уточняйте в заявках
При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 25 800 руб.
В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.