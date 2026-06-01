Мои заказы

Тайны Байкала. Тур на поезде из Перми (билеты Можга - Агрыз - Иркутск)

Представьте: утренний туман над священными островами, где каждый шаг открывает новую грань древних легенд и кристальной чистоты.

День наполнен яркими красками бурятских традиций, вкусом свежей байкальской рыбы и ветром свободы на
читать дальшеуменьшить

скоростных катерах, проносящих сквозь волны самого глубокого озера планеты. Вечера дарят тишину звездного неба и уют теплых юрт, где душа отдыхает от городской суеты.

Этот тур – путешествие через контрасты: от шаманских скал до цветущих долин, где Байкал раскрывает свою душу только избранным.

В стоимость тура включены ЖД билеты из Перми (Можга – Иркутск), посадка туристов может быть произведена на станции Агрыз, Сарапул, Янаул, Куеда, Чернушка, Екатеринбург, Тюмень по предварительному запросу.

Есть возможность приобрести тур без ЖД проезда со скидкой и добраться в Иркутск самостоятельно любым удобным способом.

Тайны Байкала. Тур на поезде из Перми (билеты Можга - Агрыз - Иркутск)Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тайны Байкала. Тур на поезде из Перми (билеты Можга - Агрыз - Иркутск)Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тайны Байкала. Тур на поезде из Перми (билеты Можга - Агрыз - Иркутск)Фото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Отправление поезда

09:49 Отправление поезда из Перми.

2 день

День в поезде

В пути.

3 день

День в поезде

В пути.

4 день

Прибытие. Иркутск. Тальцы. Листвянка

06:20 Прибытие поезда в Иркутск, встреча на ЖД вокзале ориентировочно в 09:00-09:30 (встреча с табличкой на улице, (у подъезда “Пригородные кассы”, снаружи).

После сбора группы отправляемся на завтрак, где можете задать все интересующие Вас вопросы по программе гиду, а также насладиться вкусным и сытным завтраком.

Путешествие по Иркутску начинается с обзорной экскурсии.

Иркутск – столица Восточной Сибири, “Сибирский Париж”, как его называли, город купцов и декабристов.

Церкви, особняки, старинные дома.

У всего своя история, интересная, подчас печальная, героическая, захватывающая.

Мы познакомим Вас с историей нашего города.

После знакомства с сибирским городом отправляемся вп. Листвянка, который расположился на истоке реки Ангара и вытянулся вдоль берега Байкала на 5 километров.

Свое название поселок получил из-за большего количества растущих вокруг лиственниц.

Листвянку по праву можно назвать воротами Байкала, для многих туристов именно здесь начинается знакомство с великим озером.

По пути посетим архитектурно-этнографический музей “Тальцы”.

Уникальный музей под открытым небом расположился на территории 67 га, был открыт 1969 году, когда при строительстве плотины ГЭС по Ангаре в зону затопления попали строения – памятники архитектуры 17 вв.

Сегодня в музее воссоздан культурно-бытовой уклад сибирской деревни 17-19 веков.

Здесь вы увидите усадьбы зажиточных крестьян, Спасскую башню Илимского острога, Волостную Управу, церковно-приходскую школу, храм Казанской иконы Божьей Матери 17 века.

Что особенно интересно, так это то, что в каждом дворе музея представлена своя экспозиция, можно зайти в каждый дом и окунуться в атмосферу тех времен.

После посещения музея продолжаем путь в Листвянку.

Сначала нас встретит Шаман-камень, овеянный мифами и легендами.

Многие знают легенду о любви Ангары и Енисея.

Далее – посещение Байкальского музея, здесь вас ждет встреча с живыми обитателями озера и экскурсионная программа по основной экспозиции в которой, Вы узнаете всю важную информацию о Великом озере Байкал.

В завершении экскурсии – у Вас будет возможность прогуляться по побережью Байкала, и посетить местный сувенирный рынок и рыбные ряды, где можно попробовать Байкальскую рыбку разного способа приготовления.

Обед во время экскурсии.

Размещение в гостинице в Листвянке, свободное время.

Прибытие. Иркутск. Тальцы. ЛиствянкаПрибытие. Иркутск. Тальцы. ЛиствянкаПрибытие. Иркутск. Тальцы. ЛиствянкаПрибытие. Иркутск. Тальцы. Листвянка
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
5 день

Экскурсия по Кругобайкальской железной дороге

Завтрак в гостинице.

Очень насыщенный, интересный и продолжительный экскурсионный день.

Экскурсия по КБЖД (Кругобайкальской железной дороге).

Железнодорожный путь по берегу Байкала был построен 30 сентября 1904 г., а 15 октября 1905 г. открыто постоянное движение.

Пробивка тоннелей осуществлялась преимущественно вручную с использованием взрывчатки.

Суточная скорость проходки составляла 40-50 см.

На 84 км дороги от ст. Култук до ст. Байкал построено 424 инженерных сооружения, в том числе 39 тоннелей общей протяженностью 8994 м.

До революции его называли “Золотой пряжкой стального пояса России”, пряжкой – потому что она соединила разорванную Байкалом Транссибирскую магистраль, а золотой – потому что по стоимости работ она превзошла все существовавшие в России дороги.

Сегодня журнал Forbes включил КБЖД в число самых красивых железнодорожных маршрутов мира.

Прибытие на жд вокзал города Иркутск, трансфер в гостиницу, заселение, свободное время.

Внимание:

  • экскурсия на КБЖД на поезде может быть заменена на экскурсию на катере (изменение расписания, отмена поезда)
  • доплата за гарантированное место со стороны Байкала: 2500 рублей с человека
  • обед – в поезде нет кафе, просим заранее позаботиться о питании во время экскурсии (возможно заказать питание в поезде (заранее, при бронировании тура: трехразовое 2800 рублей), заказать ланч бокс (1200 рублей), взять обед с собой.
Экскурсия по Кругобайкальской железной дорогеЭкскурсия по Кругобайкальской железной дорогеЭкскурсия по Кругобайкальской железной дорогеЭкскурсия по Кругобайкальской железной дорогеЭкскурсия по Кругобайкальской железной дороге
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
6 день

Малое море

Завтрак в гостинице.

Отправляемся в центральную часть Байкала – на Малое море, сегодня нам предстоит проехать 250 км, с остановками в самых интересных местах.

Во время поездки пейзаж за окном будет меняться от урбанистического до бескрайних степей, зеленой тайги и наконец, скалистых берегов озера Байкал.

По местным поверьям, на Байкал всегда нужно отправляться с чистой душой и мыслями и задобрив местных духов.

Поэтому, мы сделаем остановку в значимом для местного населения месте, где вы узнаете о шаманизме и местных традициях.

Проехав поселок Еланцы, въехав в Тажеранские ворота, мы сделаем остановку у бронзовой фигуры летящего орла – покровителя степных просторов Тажеран и Ольхона.

Размах крыльев около 7 метров, вес около 4 тонн, а высота стелы 9 метров.

А далее остановимся на смотровой площадке Куркутского залива.

Здесь увековечили в бронзе Бродягу – героя русской народной песни “По диким степям Забайкалья”.

Рядом с 4-метровой скульптурой находятся крест и мраморная плита, на которой высечен текст песни.

Отсюда открывается великолепный вид на бухты Малого моря.

По прибытию на Малое Море – размещение в отеле и обед, небольшой отдых после дороги.

Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря.

По-бурятски Малое море звучит как Нарин Далай, что означает Узкое море.

Этот узкий пролив отделен от “Большого Байкала” островом Ольхон.

Климат побережья идеальный для отдыха: здесь очень мало осадков и большую часть времени солнечно.

Во время экскурсии Вы узнаете легенды о нашем Священном озере.

Гид расскажет Вам интересные факты о Байкале, о его флоре и фауне.

Отсюда открывается вид на остров Ольхон, пролив Ольхонские ворота, мыс Кобылья голова, остров Огой и гору Танхан.

Ужин, свободное время.

Малое мореМалое мореМалое мореМалое мореМалое море
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
7 день

Экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой

Завтрак.

Целодневная автомобильно-пешеходная экскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой.

Обед-пикник во время экскурсии.

Маршрут: паромная переправа через Ольхонские ворота – Загли – Кобылья голова – мыс Бурхан – Урочище Песчаное – Саган-Хушун – Хобой – база отдыха Ольхон по праву называют сердцем Байкала: остров является географическим, историческим и сакральным центром озера.

Это одно из самых красивых мест на Байкале, с неимоверной энергетикой, завораживающими пейзажами, множеством легенд и приданий.

Он расположен в центральной части Байкала, вблизи наибольшей отметки глубины (1637 м), на равном удалении от северной и южной оконечностей озера и сконцентрировал на своей территории все многообразие природных ландшафтов байкальских берегов.

Вот: степные просторы, песчаные дюны, горы и леса, катыши и галечные пляжи, холмы и обрывы.

Даже по своей форме он напоминает очертания Байкала.

Ольхон – самый большой остров на Байкале (почти 73 км в длину и до 15 км в ширину), и наша экскурсия проходит от самой южной оконечности острова (паромная переправа) до северной – легендарного мыса Хобой.

И, конечно же, посетим самые значимые места острова: мыс Бурхан – это необыкновенная скала, которую издревле свято почитает коренное население острова.

В настоящее время он считается государственным природно-историческим памятником, а в древности здесь совершались культовые жертвоприношения хозяину острова, который по поверьям обитал в пещере мыса.

Урочище Песчаное ("миниатюра" известной Бухты Песчаная).

Постоянные ветра, дующие с моря, переносят песок с берега и образуют песчаные отложения, которые называют “Движущимися песками”.

Ландшафт бухты постепенно меняется, и, если посмотреть фотографии 10-летней давности, пейзаж отличается от картины сейчас.

На кромке леса, можно встретить ходульные деревья, поднявшиеся над песком на 30-40 см на своих корнях.

Их высота конечно значительно меньше, чем у знаменитых ходульных деревьев в бухте Песчаной, но все же удивляет.

Мыс Хобой, самая северная оконечность острова, находится вблизи самого широкого места Байкала (79,5 км), и только в хорошую погоду (надеемся вам повезет с погодой) с него можно рассмотреть противоположный берег, гористый контур полуострова Святой Нос.

На мысе находится площадка, где совершаются общеольхонские шаманские тайлаганы.

Это место силы, побудьте несколько минут наедине с собой, подумайте о самом желанном, почувствуйте силу этого места и мощную энергетику Байкала.

После обеда (пикник), подкрепившись на свежем байкальском воздухе, отправляемся назад.

Ужин на базе отдыха.

Экскурсия на остров Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия на остров Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия на остров Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия на остров Ольхон до мыса ХобойЭкскурсия на остров Ольхон до мыса Хобой
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
8 день

Свободное время. Отправление в Иркутск

Завтрак.

Свободное время.

14:30 За Вами подойдет автобус (примечание: время может быть изменено, точное время отъезда необходимо уточнить вечером накануне).

Отправление в Иркутск, окончание программы на жд вокзале.

9 день

День в поезде

В пути.

10 день

День в поезде

В пути.

11 день

Прибытие в Пермь

13:29 Прибытие в Пермь.

Время прибытия является ориентировочным. Зависит от дорожной ситуации и ситуаций, которые прямо или косвенно могут повлиять на время прибытия.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и проезд в поезде.

  • в Иркутске – гостиница (номер с удобствами);
  • в Листвянке – гостиница/база отдыха (номер с удобствами);
  • на Малом Море – база отдыха (эконом – номер без удобств (удобства на территории).

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

ДвухместноеОдноместное
115 900140 300
  • при покупке тура без ЖД билетов – скидка 25 800 руб.;
  • скидка для детей в вагонах плацкарт:
    • дети 0-4 года – 25 800 руб.;
    • дети 5-9 лет – 18 000 руб.;
    • дети 10-17 лет – 16 300 руб.

Ниже представлены возможные варианты размещения. Подробнее уточняйте при бронировании.

Варианты проживания

Гостевой дом «Гавань»

1 ночь

Гостевой дом «Гавань Листвянка» расположился в одноименном поселке Иркутской области, в 800 м от озера Байкал. Чистый свежий воздух и прекрасный вид на местность оставит после себя положительные впечатления.

Благоустроенные комнаты готовы разместить своих гостей. Дом выполнен в аутентичном стиле с установленной современной техникой и функциональной мебелью. В душевой приготовлен комплект полотенец. Для подключения доступен Wi-Fi.

В номерах имеется мини-холодильник для хранения пищи и чайник. Недалеко есть бар.

Можете устроить пешие прогулки, а близость к водоему дает возможность искупаться и порыбачить. До железнодорожного вокзала - 64.3 км, до аэропорта - 59.3 км.

Гостевой дом «Гавань»Гостевой дом «Гавань»Гостевой дом «Гавань»Гостевой дом «Гавань»Гостевой дом «Гавань»Гостевой дом «Гавань»Гостевой дом «Гавань»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»

1 ночь

Гостевой дом расположен в поселке Листвянка, примерно в 70 км от Иркутска и недалеко от берега Байкала. Это небольшой вариант размещения для поездки на озеро в любое время года. Из окон и с балконов номеров открывается вид в сторону Байкала и окружающих холмов.

Гостевой дом представляет собой трехэтажное деревянное здание, выполненное в стиле шале. Для размещения предлагаются 13 двухместных номеров со всеми основными удобствами: в каждом есть ванная комната, горячая и холодная вода, необходимая мебель и доступ к Wi-Fi.

Завтрак включен в стоимость проживания, а по предварительной договоренности можно заказать обед или ужин.

Гостям доступны дополнительные услуги, включая прачечную, баню и помощь в организации отдыха. По запросу можно получить информацию об экскурсиях, прогулках, аренде велосипедов и других вариантах досуга. В Листвянке также доступны музеи, аквариум, водные прогулки и сезонные активности.

До пристани, остановки автобусов, кафе, ресторанов и сувенирного рынка можно дойти примерно за 10 минут. Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка» подойдет тем, кто ищет спокойное размещение в Листвянке рядом с Байкалом и основными туристическими точками поселка.

Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»Гостевой дом «Байкал Шале Листвянка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Яковлевъ»

1 ночь

Отель «Яковлев» расположен в Иркутске, в пределах двух километрах от центра города. К Вашим услугам бесплатный высокоскоростной интернет, частная парковка для транспорта, факс, камера хранения, прачечная. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.

Дизайн гостиницы выполнен в светлых тонах. Для размещения доступны уютные номера. В каждом из них есть мягкая и удобная кровать, функциональная мебель, постельное белье и телевизор. Санузел оснащен стандартным набором сантехники. В некоторых вариантах размещения есть небольшая кухня.

Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»Гостиница «Яковлевъ»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Лазурный Берег»

1 ночь

Гостиничный комплекс «Лазурный берег» 3* расположен в живописном районе недалеко от центра Иркутска, всего в 4 километрах от аэропорта и в 12 километрах от железнодорожного вокзала. Вблизи находится выставочный комплекс «Сибэкспоцентр», что делает отель удобным выбором как для деловых поездок, так и для отдыха. К услугам гостей — 65 уютных номеров различных категорий, ресторан, сауна, хаммам, бесплатная парковка и Wi-Fi, услуги бизнес-центра, прачечная, камера хранения.

Гостиница «Лазурный Берег»Гостиница «Лазурный Берег»Гостиница «Лазурный Берег»Гостиница «Лазурный Берег»Гостиница «Лазурный Берег»Гостиница «Лазурный Берег»Гостиница «Лазурный Берег»Гостиница «Лазурный Берег»Гостиница «Лазурный Берег»Гостиница «Лазурный Берег»Гостиница «Лазурный Берег»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостиница «Матрешка»

1 ночь

Гостиница «Matreshka» - это гостиница в центре Иркутска.

Каждый номер располагает телевизором и бесплатным доступом в интернет. В собственной ванной комнате предоставляются бесплатные средства личной гигиены.

Ежедневно в гостинице сервируется бесплатный завтрак.

Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Гостевой дом «Эльдорадо»

2 ночи

Гостевой дом «Эльдорадо» располагается на берегу Малого моря, в пос. Сахюрта Иркутской области. К услугам гостей сауна и частный пляж. Отдыхающим предлагается размещение в новых и уютных деревянных домиках со всеми удобствами. Из некоторых номеров есть выход на большую веранду с панорамными окнами, из которых открывается незабываемый вид на Байкал или горы.

Постояльцы могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и приготовить еду на свежем воздухе.

Расстояние до ж/д вокзала составляет 252 км, а до аэропорта, который располагается в г. Иркутск, 255 км.

Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»Гостевой дом «Эльдорадо»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Загородный отель «Ветер Странствий»

2 ночи

На территории отеля есть открытый бассейн с подогревом для взрослых и открытый бассейн для взрослых и детей. Разнообразные развлечения: спортивный комплекс с теннисным кортом, прокат квадроциклов и велосипедов, тир, детский автодром, кинотеатр под открытым небом, верёвочный парк и канатный парк.

Для детей есть игровая комната с двухуровневым лабиринтом и игрушками, а также площадки для волейбола, настольного тенниса и мини-футбола.

Есть мангальные площадки и беседки с бесплатными шампурами и решётками, баня с парной, комнатой отдыха и душевой кабиной.

Работает круглосуточная стойка регистрации, есть прачечная и банкетный зал. Предусмотрена бесплатная охраняемая парковка.

Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»Загородный отель «Ветер Странствий»
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Поезд

6 ночей

Включен проезд в плацкарте. По желанию за дополнительную плату купе (при наличие).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • ЖД билеты Можга - Иркутск - Можга
  • Проживание, указанное в программе
  • Питание - 5 завтраков, 3 обеда, 2 ужина
  • Экскурсионное обслуживание
  • Входные билеты по программе
  • Экосборы по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно при выборе тура без жд проезда из Перми
  • Питание, не указанное в программе
  • Сувениры
  • Напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
  • Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
  • При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата: Можга - Иркутск - нижнее место 14 500 руб. Можга - Иркутск - верхнее место 12 000 руб. Иркутск - Можга - нижнее место 16 000 руб. Иркутск - Можга - верхнее место 10 000 руб. (наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.)
  • Можга - Иркутск - нижнее место 14 500 руб
  • Можга - Иркутск - верхнее место 12 000 руб
  • Иркутск - Можга - нижнее место 16 000 руб
  • Иркутск - Можга - верхнее место 10 000 руб
  • Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования.
Место начала и завершения?
Агрыз / Пермь / Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Для ЖД проезда:

  • питание,питьевую воду;
  • кружку, столовые приборы;
  • деньги для посещения вагона-ресторана;
  • одежда для сна, тапочки;
  • пауэрбанк.

Для экскурсий:

  • удобную одежду и обувь по погоде;
  • рюкзак, либо поясную сумку для безопасности личного имущества;
  • деньги на покупку сувениров и т. д;
  • фотоаппарат;
  • питьевая вода, перекус;
  • пауэрбанк;
  • аптечку для личного применения.
Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли скидки в туре?

При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 25 800 руб.

Скидка в вагонах ПЛАЦКАРТ:

  • дети 0-4 года – 25 800 руб.;
  • дети 5-9 лет – 18 000 руб.;
  • дети 10-17 лет – 16 300 руб.;
Какие необходимы документы для поездки?

Оригиналы паспорта/свидетельства о рождении, мед. полис

Детям, которые едут в тур НЕ в сопровождении родителей (с бабушками, дедушками и пр.), при заселении должны предоставить при заселении в гостиницу: заявление от руки от одного из родителей с приложенной копией первой страницей паспорта и страницей с отметкой регистрации."

С 1 марта 2026 года вступили в силу новые Правила предоставления гостиничных услуг (Постановление Правительства РФ № 1912 от 27.11.2025).

Основное изменение: Требуется согласие ОБОИХ родителей (или законных представителей) на заселение несовершеннолетних детей в отели и другие средства размещения. Без этих документов заселение невозможно! Рекомендуем заранее оформить согласия и сообщить менеджеру при бронировании.

ЖД билеты на посадке предоставлять не нужно.

Показываем паспорт\свидетельство о рождении.

Информация по ЖД туру отправляются на электронную почту за 1 рабочий день до выезда вместе с памяткой по туру, где прописывается время и место встречи туристов с сопровождающей.

Конкретизацию мест в обе стороны на посадке при встрече сообщит сопровождающая.

Памятка также будет отправлена на почту.

Туристы самостоятельно садятся в поезд.

В городе Вас встретит на ЖД вокзале местный гид, который будет с Вами во время экскурсионной программы.

В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.

Как организовано питание?

В стоимость включено:

  • 5 завтраков;
  • 3 обеда;
  • 2 ужина;

Дополнительное питание, питание в поезде, напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе оплачиваются самостоятельно.

Обратите внимание! В случае наличия у туристов каких-либо ограничений или особых требований к питанию, мы не можем обеспечить их учет, поскольку данная услуга предоставляется в рамках группового тура.

Турист может полностью отказаться от питания в момент бронирования с получением перерасчета стоимости.

В случае отказа от части питания перерасчет не производится. Турист может приобрести питание на месте (при возможности) или взять с собой.

Как организован железнодорожный проезд?

Просим обратить внимание, что при бронировании железнодорожных туров компания не может гарантировать конкретные места в поезде.

Просьба – в момент заведения заявки проверять данные туристов.

Время выезда поезда может поменяться. Об этом Вы будете уведомлены за 1-2 дня до отправления. Просим обратить внимание, что при бронировании ЖД туров компания НЕ может гарантировать конкретные места в поезде.

Информация с указанием конкретных мест отправляется за 1–2 дня до отправления тура на почту. Благодарим за понимание.

При желании Вы можете приобрести место в вагоне КУПЕ, доплата:

  • Можга – Иркутск – нижнее место 14 500 руб.;
  • Можга – Иркутск – верхнее место 12 000 руб.;
  • Иркутск – Можга – нижнее место 16 000 руб.;
  • Иркутск – Можга – верхнее место 10 000 руб.;

Наличие мест в вагонах КУПЕ уточняйте в момент бронирования

Посадка туристов может быть произведена на станции АГРЫЗ, САРАПУЛ, ЯНАУЛ, КУЕДА, ЧЕРНУШКА, ЕКАТЕРИНБУРГ, ТЮМЕНЬ

Конкретику мест и наличие билетов со станций уточняйте в заявках

При планировании поездки есть возможность приобрести тур без ЖД проезда и купить самостоятельно авиабилеты или добраться к месту начала любым удобным способом, в таком случае скидка составит – 25 800 руб.

В данном туре сопровождение из Перми сотрудником компании не предусмотрено.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 11 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры на «Тайны Байкала. Тур на поезде из Перми (билеты Можга - Агрыз - Иркутск)»

Большой тур на Байкал: Листвянка, Улан-Удэ и Ольхон, путешествие по КБЖД, места силы и местная кухня
На машине
10 дней
-
15%
5 отзывов
Большой тур на Байкал: Листвянка, Улан-Удэ и Ольхон, путешествие по КБЖД, места силы и местная кухня
Посетить Иволгинский дацан, проплыть по Малому Морю, отведать ухи и погрузиться в культутуру
Начало: Аэропорт Иркутска - 8:30, ж/д вокзал - 9:30
27 июн в 08:00
25 июл в 08:00
171 501 ₽201 765 ₽ за человека
Байкал. Тур-комфорт
7 дней
1 отзыв
Байкал. Тур-комфорт
Начало: Иркутск
12 июн в 10:00
19 июн в 10:00
от 180 000 ₽ за человека
Тур по must-see-локациям Байкала: от Иркутска до Малого Моря
На автобусе
6 дней
-
10%
Тур по must-see-локациям Байкала: от Иркутска до Малого Моря
Прокатиться по «Золотой пряжке», познакомиться с бытом сибирской деревни и полюбоваться Тажеранами
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30 (внутри здания у выхо...
20 июн в 08:00
27 июн в 08:00
70 200 ₽78 000 ₽ за человека
Летне-осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
На автобусе
8 дней
Летне-осеннее очарование Байкала: Байкальский заповедник, Иркутск и Листвянка
Начало: Г. Иркутск
12 июн в 10:00
15 июн в 10:00
от 131 800 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска
115 900 ₽ за человека