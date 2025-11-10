Мои заказы

Тур по must-see-локациям Байкала: от Иркутска до Малого Моря

Прокатиться по «Золотой пряжке», познакомиться с бытом сибирской деревни и полюбоваться Тажеранами
В этом путешествии вы пройдёте по улочкам Иркутска, когда-то прозванного Сибирским Парижем, прокатитесь по легендарной Кругобайкальской железной дороге, побываете в древних степях Тажерана и подниметесь к скалам мыса Хобой.

Вы увидите


Шаман-камень у истока Ангары, услышите легенды о любви и свободе, узнаете, как жили сибирские крестьяне и буряты, попробуете свежую байкальскую рыбу, насладитесь прогулками по берегам Малого Моря и, при желании, дополните отдых экскурсиями по другим не менее захватывающим местам.

Тур по must-see-локациям Байкала: от Иркутска до Малого Моря
Ближайшие даты:
13
июн20
июн27
июн5
июл12
июл19
июл26
июл
Время начала: 08:00

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей?
Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.

Важная информация:

Рекомендация по билетам: настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, так как возможны задержки. Ориентировочное время прибытия в Иркутск: 19:00–20:30.

Для туристов с утренними рейсами:

Выезд на сутки раньше: размещение в Иркутске без изменения стоимости программы.
Индивидуальный трансфер: доплата около 12 000 рублей за легковой автомобиль (до 3 человек).
Дополнительная ночь в Иркутске: возможность задержаться на сутки и вылететь на следующий день (за дополнительную плату).
Этот день станет завершением вашего удивительного путешествия к Байкалу. Мы надеемся, что вы увезете с собой не только сувениры, но и яркие воспоминания, вдохновение и желание вернуться сюда снова!

Питание. В стоимость входят завтраки, 2 обеда и 3 ужина. Остальное питание — за доплату.

Транспорт. Минивэн/автобус.

Дети. С 7 лет.

Уровень сложности. Минимальный. Все перемещения осуществляются на транспортных средствах туристского класса. Возможны пешие прогулки от места остановки до необходимой локации во время экскурсионной программы.

Программа тура по дням

1 день

Иркутск, Листвянка

С утра состоится встреча с гидом в аэропорту (8:00–8:30) или на вокзале (9:00–9:30). После сбора группы отправимся на завтрак.

Сначала вас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску — городу с богатой историей и уникальной архитектурой. Мы посетим место основания Иркутского острога, увидим Спасскую церковь, Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник Первопроходцам. Затем прогуляемся по улице Карла Маркса и бульвару Гагарина, где расположены памятник Александру III, Мавританский замок и Белый дом — бывшая резиденция генерал-губернатора.

Затем по Байкальскому тракту отправимся к Листвянке. По пути остановимся в музее «Тальцы», где представлена архитектура и быт сибирской деревни 17-19 веков. Там можно будет увидеть крестьянские усадьбы, храм, школу и управу, а также покататься на качелях или ходулях.

В Листвянке мы остановимся у Шаман-камня и услышим местную легенду, после чего посетим Байкальский музей, познакомимся с флорой и фауной озера, прогуляемся по берегу и сувенирному рынку. Обед включён в экскурсию. Вечером возвращаемся в Иркутск и размещаемся в гостинице.

Иркутск, ЛиствянкаИркутск, ЛиствянкаИркутск, ЛиствянкаИркутск, Листвянка
2 день

Поездка по Кругобайкальской железной дороге

После завтрака отправимся на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге — уникальному участку Транссиба с тоннелями, галереями и подпорными стенами, построенными в начале 20 века. Этот маршрут называют «Золотой пряжкой», и он входит в список самых красивых железных дорог мира.

Вы увидите живописные берега Байкала, узнаете, как строились эти инженерные сооружения, и услышите от гида истории и легенды. После экскурсии вернёмся в Иркутск на вокзал и поедем в отель.

*Возможна замена экскурсии на водную прогулку.

Поездка по Кругобайкальской железной дорогеПоездка по Кругобайкальской железной дорогеПоездка по Кругобайкальской железной дорогеПоездка по Кругобайкальской железной дороге
3 день

Тажеранские степи и прогулка по Малому Морю

После завтрака выезжаем к Малому морю (250 км). По пути остановимся в сакральном месте, где познакомимся с бурятскими традициями. Далее посетим Тажеранские степи с остановкой у бронзовой скульптуры орла — символа этих мест. Здесь открываются панорамные виды на бескрайние ландшафты.

Следующая остановка — смотровая площадка над Куркутским заливом, где расположена скульптура Бродяги из народной песни. После этого прибудем на Малое море, разместимся в отеле и немного отдохнём.

Далее пройдёмся по побережью. Узкий пролив Малого моря отделяет остров Ольхон от Большого Байкала. Во время экскурсии вы услышите легенды, узнаете о флоре и фауне региона, а также об истории острова и пролива. Завершим день ужином.

Тажеранские степи и прогулка по Малому МорюТажеранские степи и прогулка по Малому МорюТажеранские степи и прогулка по Малому МорюТажеранские степи и прогулка по Малому Морю
4 день

Отдых и дополнительные экскурсии

После завтрака — свободное время. Можно отдыхать на берегу, купаться (в тёплый сезон), гулять, кататься на квадроциклах, лошадях или отправиться на мини-круизы.

Также доступны дополнительные экскурсии (за доплату):

1. Тур на остров Ольхон до мыса Хобой: мыс Бурхан, урочище Песчаное, Саган-Хушун, мыс Хобой, пикник.

2. Катер на остров Огой со ступой Просветления.

3. Поездка в Сарминское ущелье — место рождения ветра Сарма.

4. Маршрут через Тажеранские степи: солёные озёра, бухта Ая, река Анга, петроглифы, гора Хада Ёрд, обед из блюд бурятской кухни.

После возвращения — ужин и отдых.

Отдых и дополнительные экскурсииОтдых и дополнительные экскурсии
5 день

Отдых и дополнительные экскурсии

Вы можете отдохнуть или отправиться на опциональные экскурсии.

Отдых и дополнительные экскурсииОтдых и дополнительные экскурсии
6 день

Окончание тура

После завтрака — выселение до 12:00. Свободное время: можно прогуляться по побережью или посетить дополнительную экскурсию.

Ориентировочное время трансфера в Иркутск — 14:00–14:30. Прибытие ожидается к 19:00–20:30. Тур завершается в центре города, аэропорту или на вокзале.

Рекомендуем брать билеты с выездом после 22:00. Для тех, у кого утренние рейсы, возможны размещение на сутки раньше, индивидуальный трансфер (за доплату) или дополнительная ночь в Иркутске.

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет67 230 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Завтраки, 2 обеда и 3 ужина
  • Трансфер из/до аэропорта
  • Трансфер по маршруту
  • Услуги гида
  • Экскурсии:
  • Обзорная экскурсия по Иркутску
  • Этнографический музей «Тальцы»
  • Музей Байкала с аквариумами
  • Прогулка по Листвянке
  • Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
  • Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря
  • Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей, КБЖД, сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
  • Перелёт до Иркутска и обратно
  • Остальное питание
  • Доплата за 1-местное размещение - 28 200 ₽
  • Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
  • Дополнительные экскурсии
  • Дополнительная ночь в Иркутске
  • Цена на 1-го человека по акции «Раннее бронирование» при 2-,3-местном размещении с полной оплатой до 05.02.2026 (всего 6 мест на заезд):
  • 13, 20, 27 июня, 5, 12, 19 сентября - 67 200 ₽
  • 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23 августа - 80 600 ₽
  • Обычная цена на 1-го человека после 05.02.2026 при 2-,3-местном размещении:
  • 13, 20, 27 июня, 5, 12, 19 сентября - 70 200 ₽
  • 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23 августа - 83 600 ₽
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, 8:00-8:30 (внутри здания у выхода в город). Ж/д вокзал, 9:00-9:30 (у выхода в город внутри здания вокзала)
Завершение: Аэропорт или ж/д вокзал Иркутска, 19:00-20:30
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 168 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 30 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Пётр
Пётр — Организатор в Иркутске
Провёл экскурсии для 107 туристов
Представьте, что путешествие — это не список географических точек, а состояние души. Состояние, когда вы расслаблены и открыты для нового, потому что каждая деталь уже продумана за вас. Когда вас не


трясёт от мыслей о непредвиденных расходах, а гид встречает не как клиента, а как дорогого гостя. Именно так, по-семейному бережно, мы работаем с 2018 года. Наша команда — это не менеджеры и гиды, а проводники в мир удивительных открытий. Мы сами влюблены в те места, куда приглашаем, и горим желанием показать их с самой лучшей стороны. Более 5000 человек уже уехали от нас с тёплыми воспоминаниями и полными чемоданами впечатлений. Мы гарантируем не только даты выездов, но и ваше спокойствие: все условия прописаны простым языком, а юридическая защита — не просто слова, а наш принцип. Позвольте себе путешествовать без забот — мы уже всё подготовили!

Задать вопрос

