В этом путешествии вы пройдёте по улочкам Иркутска, когда-то прозванного Сибирским Парижем, прокатитесь по легендарной Кругобайкальской железной дороге, побываете в древних степях Тажерана и подниметесь к скалам мыса Хобой.Вы увидите

Шаман-камень у истока Ангары, услышите легенды о любви и свободе, узнаете, как жили сибирские крестьяне и буряты, попробуете свежую байкальскую рыбу, насладитесь прогулками по берегам Малого Моря и, при желании, дополните отдых экскурсиями по другим не менее захватывающим местам.

Вы можете отменить заказ и вернуть 100% предоплаты, внесенную через наш сайт, если до начала мероприятия осталось более 48 часов. А при отмене организатором, сроки не важны, мы вернём всю предоплату внесённую через наш сайт.

Описание тура

Организационные детали

Что мне взять с собой из вещей?

Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).

Сланцы.

Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.

Свитер / флиска / толстовка.

Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).

Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).

Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).

Купальный костюм.

Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.

Солнцезащитные очки.

Индивидуальные лекарственные средства.

Важная информация:

Рекомендация по билетам: настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, так как возможны задержки. Ориентировочное время прибытия в Иркутск: 19:00–20:30.

Для туристов с утренними рейсами:

Выезд на сутки раньше: размещение в Иркутске без изменения стоимости программы.

Индивидуальный трансфер: доплата около 12 000 рублей за легковой автомобиль (до 3 человек).

Дополнительная ночь в Иркутске: возможность задержаться на сутки и вылететь на следующий день (за дополнительную плату).

Этот день станет завершением вашего удивительного путешествия к Байкалу. Мы надеемся, что вы увезете с собой не только сувениры, но и яркие воспоминания, вдохновение и желание вернуться сюда снова!