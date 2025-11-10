Вы увидите
Описание тура
Организационные детали
Что мне взять с собой из вещей?
Удобная разношенная обувь для пеших прогулок (кроссовки, ботинки, кеды, фиксированные сандалии).
Сланцы.
Удобная одежда для пеших и автомобильных экскурсий – спортивные / или удобные брюки, не сковывающие движения, рубашка или футболка с длинным или коротким рукавом, брюки, шорты.
Свитер / флиска / толстовка.
Куртка (по возможности ветронепродуваемая и с мембраной от дождя).
Кепка или панама (бандана) / шапка (на май).
Носки — 2-3 пары хлопчатобумажных или льняных, 1 пара шерстяных (при походных турах).
Купальный костюм.
Гигиеническая губная помада и крем от солнца с высоким фактором защиты.
Солнцезащитные очки.
Индивидуальные лекарственные средства.
Важная информация:
Рекомендация по билетам: настоятельно рекомендуем брать билеты на обратную дорогу домой после 22:00, так как возможны задержки. Ориентировочное время прибытия в Иркутск: 19:00–20:30.
Для туристов с утренними рейсами:
Выезд на сутки раньше: размещение в Иркутске без изменения стоимости программы.
Индивидуальный трансфер: доплата около 12 000 рублей за легковой автомобиль (до 3 человек).
Дополнительная ночь в Иркутске: возможность задержаться на сутки и вылететь на следующий день (за дополнительную плату).
Этот день станет завершением вашего удивительного путешествия к Байкалу. Мы надеемся, что вы увезете с собой не только сувениры, но и яркие воспоминания, вдохновение и желание вернуться сюда снова!
Питание. В стоимость входят завтраки, 2 обеда и 3 ужина. Остальное питание — за доплату.
Транспорт. Минивэн/автобус.
Дети. С 7 лет.
Уровень сложности. Минимальный. Все перемещения осуществляются на транспортных средствах туристского класса. Возможны пешие прогулки от места остановки до необходимой локации во время экскурсионной программы.
Программа тура по дням
Иркутск, Листвянка
С утра состоится встреча с гидом в аэропорту (8:00–8:30) или на вокзале (9:00–9:30). После сбора группы отправимся на завтрак.
Сначала вас ждёт обзорная экскурсия по Иркутску — городу с богатой историей и уникальной архитектурой. Мы посетим место основания Иркутского острога, увидим Спасскую церковь, Богоявленский собор, польский костёл, Вечный огонь, Московские ворота и памятник Первопроходцам. Затем прогуляемся по улице Карла Маркса и бульвару Гагарина, где расположены памятник Александру III, Мавританский замок и Белый дом — бывшая резиденция генерал-губернатора.
Затем по Байкальскому тракту отправимся к Листвянке. По пути остановимся в музее «Тальцы», где представлена архитектура и быт сибирской деревни 17-19 веков. Там можно будет увидеть крестьянские усадьбы, храм, школу и управу, а также покататься на качелях или ходулях.
В Листвянке мы остановимся у Шаман-камня и услышим местную легенду, после чего посетим Байкальский музей, познакомимся с флорой и фауной озера, прогуляемся по берегу и сувенирному рынку. Обед включён в экскурсию. Вечером возвращаемся в Иркутск и размещаемся в гостинице.
Поездка по Кругобайкальской железной дороге
После завтрака отправимся на экскурсию по Кругобайкальской железной дороге — уникальному участку Транссиба с тоннелями, галереями и подпорными стенами, построенными в начале 20 века. Этот маршрут называют «Золотой пряжкой», и он входит в список самых красивых железных дорог мира.
Вы увидите живописные берега Байкала, узнаете, как строились эти инженерные сооружения, и услышите от гида истории и легенды. После экскурсии вернёмся в Иркутск на вокзал и поедем в отель.
*Возможна замена экскурсии на водную прогулку.
Тажеранские степи и прогулка по Малому Морю
После завтрака выезжаем к Малому морю (250 км). По пути остановимся в сакральном месте, где познакомимся с бурятскими традициями. Далее посетим Тажеранские степи с остановкой у бронзовой скульптуры орла — символа этих мест. Здесь открываются панорамные виды на бескрайние ландшафты.
Следующая остановка — смотровая площадка над Куркутским заливом, где расположена скульптура Бродяги из народной песни. После этого прибудем на Малое море, разместимся в отеле и немного отдохнём.
Далее пройдёмся по побережью. Узкий пролив Малого моря отделяет остров Ольхон от Большого Байкала. Во время экскурсии вы услышите легенды, узнаете о флоре и фауне региона, а также об истории острова и пролива. Завершим день ужином.
Отдых и дополнительные экскурсии
После завтрака — свободное время. Можно отдыхать на берегу, купаться (в тёплый сезон), гулять, кататься на квадроциклах, лошадях или отправиться на мини-круизы.
Также доступны дополнительные экскурсии (за доплату):
1. Тур на остров Ольхон до мыса Хобой: мыс Бурхан, урочище Песчаное, Саган-Хушун, мыс Хобой, пикник.
2. Катер на остров Огой со ступой Просветления.
3. Поездка в Сарминское ущелье — место рождения ветра Сарма.
4. Маршрут через Тажеранские степи: солёные озёра, бухта Ая, река Анга, петроглифы, гора Хада Ёрд, обед из блюд бурятской кухни.
После возвращения — ужин и отдых.
Отдых и дополнительные экскурсии
Вы можете отдохнуть или отправиться на опциональные экскурсии.
Окончание тура
После завтрака — выселение до 12:00. Свободное время: можно прогуляться по побережью или посетить дополнительную экскурсию.
Ориентировочное время трансфера в Иркутск — 14:00–14:30. Прибытие ожидается к 19:00–20:30. Тур завершается в центре города, аэропорту или на вокзале.
Рекомендуем брать билеты с выездом после 22:00. Для тех, у кого утренние рейсы, возможны размещение на сутки раньше, индивидуальный трансфер (за доплату) или дополнительная ночь в Иркутске.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|67 230 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Завтраки, 2 обеда и 3 ужина
- Трансфер из/до аэропорта
- Трансфер по маршруту
- Услуги гида
- Экскурсии:
- Обзорная экскурсия по Иркутску
- Этнографический музей «Тальцы»
- Музей Байкала с аквариумами
- Прогулка по Листвянке
- Кругобайкальская железная дорога (КБЖД)
- Пешеходная экскурсия по побережью Малого Моря
- Входные билеты по программе: музей «Тальцы», Байкальский музей, КБЖД, сбор Прибайкальского национального парка
Что не входит в цену
- Перелёт до Иркутска и обратно
- Остальное питание
- Доплата за 1-местное размещение - 28 200 ₽
- Дополнительные услуги гостиниц и баз отдыха
- Дополнительные экскурсии
- Дополнительная ночь в Иркутске
- Цена на 1-го человека по акции «Раннее бронирование» при 2-,3-местном размещении с полной оплатой до 05.02.2026 (всего 6 мест на заезд):
- 13, 20, 27 июня, 5, 12, 19 сентября - 67 200 ₽
- 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23 августа - 80 600 ₽
- Обычная цена на 1-го человека после 05.02.2026 при 2-,3-местном размещении:
- 13, 20, 27 июня, 5, 12, 19 сентября - 70 200 ₽
- 5, 12, 19, 26 июля, 2, 9, 16, 23 августа - 83 600 ₽