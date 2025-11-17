Прокатимся на хивусах. Сегодня нас ждет очень активный и насыщенный день! Мы поедем по льду Малого Моря на хивусе — специальном судне на воздушной подушке. Малое Море — это живописный участок между островом Ольхон и материком, тут много маленьких островков, а лед ровный и прозрачный.

Покатаемся на коньках на самом большом катке России: промчимся по гладкому льду Байкала, покружимся, словно в волшебной сказке, наслаждаясь пейзажами вокруг. У нас будет время, чтобы вдоволь пофотографироваться и сделать классные видео для инстаграма.

Загадаем желание возле ступы Просветления. После таких активностей мы поедем ловить дзен на остров Огой — тут находится огромная буддийская ступа Просветления, которую видно издалека. Считается, что если обойти эту ступу нечетное количество раз и загадать желание, то оно обязательно исполнится, — можем проверить это на своем примере.

Поймаем закат в месте силы. Затем отправимся на священный мыс Бурхан, или скалу Шаманка — это одна из девяти святынь в Азии. Сюда приезжают шаманы и эзотерики, ведь это место обладает очень сильной энергетикой. В древние времена в скальной пещере устраивали жертвоприношения Угуте-Нуону — самому свирепому и самому почитаемому богу Байкала. Сейчас обряды внутри пещеры не проводятся, но скала до сих пор притягивает всех, кто чувствителен к энергетическим полям. На мысе Бурхан мы проводим солнце: полюбуемся закатом, поймаем отблески уходящих лучей в льдинах Байкала и сделаем невероятные снимки. А потом вернемся обратно на нашу базу отдыха — надо зарядиться силами перед завтрашним днем.