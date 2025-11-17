Нас ждут заснеженные тропинки заповедного Байкала, местная кухня и энергетика Шаманки — все, чтобы увидеть и почувствовать многообразие самого глубокого озера в мире.
Описание тура
Организационные детали
Не забудьте взять с собой:
- Солнцезащитные очки: на Байкале много солнечных дней, лучи отражаются от снега и льда, так что защита для глаз будет не лишней. А если ваша кожа быстро обгорает, то захватите и солнцезащитный крем.
- Теплую одежду: зимний костюм типа горнолыжного или пуховик с теплыми ветрозащитными штанами, варежки или перчатки, теплая шапка и шарф — температура воздуха на Байкале зимой днем около −15 −20 градусов, на побережье может быть ветрено, а мы довольно много времени будем проводить на улице.
- Туристические принадлежности: у нас довольно комфортный тур и походные вещи вроде спальника и кружки с тарелкой вам не понадобятся. Но вот пенка-сидушка может пригодиться — куда приятнее садиться на нее, чем на холодное бревно-лавочку во время привалов. Еще можно взять с собой термос — горячий чай на природе зимой всегда вкуснее.
- Бытовые принадлежности: захватите с собой купальник и тапочки для душа — у нас в программе термальные источники. Возьмите и свое полотенце — в гостиницах полотенца будут, а вот в термы лучше захватить свое.
- Маленький рюкзак, с которым удобно ходить каждый день. Туда можно положить термос, купальники для термальных ванн и прочие нужные штуки.
- И конечно, не забудьте взять паспорт, медицинский полис и наличные — если вам захочется купить какой-нибудь местный сувенир, то лучше снять деньги заранее и не искать несуществующий банкомат среди леса.
Программа тура по дням
Знакомство с национальной кухней и ледовая переправа на Ольхон
Бурятская кухня. Мы встретимся в Иркутске (аэропорт, ж/д вокзал или ваша гостиница) и вместе поедем на комфортном микроавтобусе на остров Ольхон. Это самый долгий переезд на маршруте — 297 км. Чтобы дорога не казалось утомительной, заедем по пути на обед в кафе с национальной кухней. Попробуем традиционные бурятские блюда, насладимся их знаменитыми позами, а потом помчимся дальше — на Байкал.
По ледовой переправе на Ольхон. Последняя часть пути будет особенно интересная — мы поедем прямо по льду на остров Ольхон. Летом здесь работает паром, а в холодное время года замерзшая вода превращается в ледовые переправы, кстати, довольно прочные, тут ездят даже большегрузы, так что бояться нам нечего. На Ольхоне заселимся на уютную базу отдыха. Здесь будет время, чтобы отдохнуть после дороги либо самостоятельно погулять по окрестностям.
Байкальский аттракцион, катание на коньках и закат в месте силы
Прокатимся на хивусах. Сегодня нас ждет очень активный и насыщенный день! Мы поедем по льду Малого Моря на хивусе — специальном судне на воздушной подушке. Малое Море — это живописный участок между островом Ольхон и материком, тут много маленьких островков, а лед ровный и прозрачный.
Покатаемся на коньках на самом большом катке России: промчимся по гладкому льду Байкала, покружимся, словно в волшебной сказке, наслаждаясь пейзажами вокруг. У нас будет время, чтобы вдоволь пофотографироваться и сделать классные видео для инстаграма.
Загадаем желание возле ступы Просветления. После таких активностей мы поедем ловить дзен на остров Огой — тут находится огромная буддийская ступа Просветления, которую видно издалека. Считается, что если обойти эту ступу нечетное количество раз и загадать желание, то оно обязательно исполнится, — можем проверить это на своем примере.
Поймаем закат в месте силы. Затем отправимся на священный мыс Бурхан, или скалу Шаманка — это одна из девяти святынь в Азии. Сюда приезжают шаманы и эзотерики, ведь это место обладает очень сильной энергетикой. В древние времена в скальной пещере устраивали жертвоприношения Угуте-Нуону — самому свирепому и самому почитаемому богу Байкала. Сейчас обряды внутри пещеры не проводятся, но скала до сих пор притягивает всех, кто чувствителен к энергетическим полям. На мысе Бурхан мы проводим солнце: полюбуемся закатом, поймаем отблески уходящих лучей в льдинах Байкала и сделаем невероятные снимки. А потом вернемся обратно на нашу базу отдыха — надо зарядиться силами перед завтрашним днем.
Самое красивое зимнее место на Байкале
Исследуем ледяные гроты. Сегодня нас ждут заповедные места Байкала — поедем на полуостров Святой нос, крупнейший на Байкале. По дороге откроются фантастические пейзажи — голубой лед с миллиардами пузырьков и наплески, напоминающие природные ледяные скульптуры. Мы заглянем в пещеры и гроты, обросшие сосульками, потренируем воображение, представляя, на что похожи все эти ледяные фигуры. Погуляем по Чувыркуйскому заливу, который считается самым красивым зимним местом на Байкале и пофотографируемся.
Мыс Хобой
Встанем пораньше, чтобы отправиться встречать рассвет на самую северную часть острова — мыс Хобой, с которым связано множество легенд и приданий. Вы полюбуетесь ледяными гротами и торосами размером с УАЗик. Проведём здесь целый день — это место того стоит! Пообедаем прямо на льду, а нагулявшись, вернёмся в отель.
Возвращение домой
Сегодня наше путешествие подходит к концу. Мы завтракаем, собираем вещи и выезжаем обратно в Иркутск. По пути остановимся на обед, так что в город вернемся ближе к вечеру — можно смотреть рейсы после 19 часов.
Выберите удобную дату из расписания
Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|112 000 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансфер на протяжении всего маршрута на комфортабельном микроавтобусе и внедорожниках
- Завтраки
- Проживание
- Посещение заповедника
- Посещение термальных источников
- Экскурсия на судне на воздушной подушке
- Услуги гида
- Групповая аптечка
- Страхование от несчастного случая
- Рекреационные сборы
Что не входит в цену
- Авиа или ж/д билеты от вашего города до Иркутска и обратно
- Обеды и ужины (4 обеда, 4 ужина) - средний чек примерно 500-700 руб. на человека
- Покупка сувениров и личные расходы