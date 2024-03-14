5 дней
Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
Прокатиться на хивусе, коньках и велосипедах, встретить закат у Шаманки и услышать голос озера
Начало: Центральная площадь Иркутска или аэропорт, 10:00
21 фев в 10:00
28 фев в 10:00
69 800₽ за человека
5 дней
Вдохновение застывшего Байкала
Прокатиться на судне на воздушной подушке, рассмотреть ледяные узоры и загадать желание в месте силы
Начало: Аэропорт Иркутска (IKT), 09:30. Вас встретят у вых...
19 фев в 10:00
25 фев в 10:00
81 700₽ за человека
5 дней
Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком
Встретиться с шаманом, прокатиться на коньках по Байкалу и попариться в баньке
Начало: Иркутск, в аэропорту в 8:00-8:30, на ж. - д. вокза...
6 фев в 08:30
10 фев в 08:30
80 700₽ за человека
7 дней
За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море»
Попробовать 5 способов передвижения, встретить на озере рассвет и устроить фотоохоту за пузырьками
Начало: Иркутск, 11:00
9 фев в 08:00
16 фев в 08:00
74 000₽ за человека
5 дней
Байкальские забавы: джип-сафари по Тажеранам, покатушки на квадроциклах и хивусе, русская баня
Побывать в Долине каменных духов, расслабиться в SPA по-сибирски и прокатиться с ветерком по Байкалу
Начало: Аэропорт Иркутска, 08:00-08:30.Ж. - д. вокзал Ирку...
24 фев в 08:30
1 мар в 08:30
102 900₽ за человека
Последние отзывы на туры
- ВВероника14 марта 2024Добрый день! Все прошло отлично👍😊 Нам все очень понравилось, спасибо!!!
Ответы на вопросы от путешественников по Иркутску в категории «В марте»
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- Всё включено на Байкале: обряды, местная кухня, активности и много льда
- Вдохновение застывшего Байкала
- Путешествие по льду Малого и Большого Моря на хивусе, коньках и пешком
- За драйвом на Байкал: море эмоций на «священном море»
- Байкальские забавы: джип-сафари по Тажеранам, покатушки на квадроциклах и хивусе, русская баня
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