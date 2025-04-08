Увлекательный тур на хрустальный Байкал: катание на коньках, Ольхон, Огой и мыс Хобой

Промчаться по лесу в собачьей упряжке, полюбоваться льдом и отведать костровой ухи
На 5 дней вы попадёте в настоящую зимнюю сказку: с бескрайними снегами, ледовыми гротами и пещерами, напоминающими дворцы, и высокими причудливыми скалами.

Погуляете по архитектурно-этнографическому музею «Тальцы», полюбуетесь памятниками деревянного зодчества
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и подниметесь к камню Черского за лучшим видом на Ангару.

Прокатитесь по застывшему Байкалу на хивусе, посетите острова Ольхон и Огой, побываете на мысах Песчаный и Хобой.

А ещё попробуете бурятскую кухню и свежесваренную уху из байкальской рыбки, попаритесь в бане с купелью и рассечёте по застывшему озеру на коньках.

Увлекательный тур на хрустальный Байкал: катание на коньках, Ольхон, Огой и мыс Хобой
Увлекательный тур на хрустальный Байкал: катание на коньках, Ольхон, Огой и мыс Хобой
Увлекательный тур на хрустальный Байкал: катание на коньках, Ольхон, Огой и мыс Хобой
Ближайшие даты:
5
янв19
янв9
фев23
фев
Время начала: 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендованные рейсы SU1442 (Москва-Иркутск с прибытием в 8:35) и SU1562 (Москва-Иркутск с прибытием в 11:45).

После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо внести 60% напрямую организатору.

Проживание. Будем жить в гостинице «Вера» в Листвянке, отеле Irkutsk City Center 4* в Иркутске и в Hotel BaikalWood Hotel&Spa на Ольхоне, 2-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайтов yandex.ru/maps, eastlandhotels.com и baikalwoodhotel.ru

Питание. В стоимость входит 4 завтрака, 4 обеда и 4 ужина. Вы попробуете костровую уху из байкальской рыбки и бурятскую кухню.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль, хивус и джип Tank 300.

Дети. Участие возможно с 6 лет.

Программа тура по дням

1 день

Музей «Тальцы», камень Черского и Байкальский музей

Встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся в посёлок Листвянка. По пути посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы», прокатимся в собачьей упряжке и поднимемся к камню Черского, чтобы полюбоваться Ангарой и горным массивом Хамар-Дабан.

После обеда заглянем в Байкальский музей, где познакомимся с историей озера. Побываем на рыбном рынке, закупимся сувенирами и прибудем в гостиницу. Поужинаем в ресторане при отеле.

Музей «Тальцы», камень Черского и Байкальский музейМузей «Тальцы», камень Черского и Байкальский музейМузей «Тальцы», камень Черского и Байкальский музейМузей «Тальцы», камень Черского и Байкальский музейМузей «Тальцы», камень Черского и Байкальский музейМузей «Тальцы», камень Черского и Байкальский музей
2 день

Катание на коньках по льду Байкала и путешествие на Ольхон

Позавтракаем и устроим путешествие по льду Байкала на хивусе. Держим курс на остров Ольхон, а по пути побываем в бухте Песчаная и покатаемся по самому большому природному катку в мире. Обязательно будем делать остановки для фото, а ещё перекусим и согреемся горячим чаем.

Прибудем на Ольхон, высадимся на берег и поедем в гостиницу. После ужина — отдых.

Катание на коньках по льду Байкала и путешествие на ОльхонКатание на коньках по льду Байкала и путешествие на ОльхонКатание на коньках по льду Байкала и путешествие на ОльхонКатание на коньках по льду Байкала и путешествие на ОльхонКатание на коньках по льду Байкала и путешествие на ОльхонКатание на коньках по льду Байкала и путешествие на ОльхонКатание на коньках по льду Байкала и путешествие на Ольхон
3 день

Мыс Хобой, костровая уха и банька с купелью

Сегодня на джипе помчим к мысу Хобой, который считается местом силы и энергетическим центром. По дороге будем делать остановки в живописных точках, а ещё приготовим для вас уху из байкальской рыбы на костре.

В гостиницу вернёмся к 16:00, поужинаем и отдохнём. А вечером пойдём париться в баньку с тёплой купелью и дубовыми вениками.

Мыс Хобой, костровая уха и банька с купельюМыс Хобой, костровая уха и банька с купельюМыс Хобой, костровая уха и банька с купельюМыс Хобой, костровая уха и банька с купелью
4 день

Остров Огой, Ступа Просветления и возвращение в Иркутск

Позавтракаем, вновь займём места на хивусе и отправимся на необитаемый остров Огой, где находится знаменитая Ступа Просветления. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться наплесками льда.

Вернёмся в Хужир, выселимся из отеля и поедем на паром. Прибудем в Иркутск, пообедаем в кафе «Юрта» национальными бурятскими блюдами и заселимся в гостиницу. Ужин в отеле.

Остров Огой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОстров Огой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОстров Огой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОстров Огой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОстров Огой, Ступа Просветления и возвращение в ИркутскОстров Огой, Ступа Просветления и возвращение в Иркутск
5 день

Отъезд

После завтрака — трансфер в аэропорт к вашим рейсам.

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Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет85 950 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • 4 завтрака, 4 обеда, 4 ужина
  • Трансферы по программе на автомобиле, хивусе и джипе
  • Сопровождение гида
  • Билеты на экскурсии по программе
  • Билеты в национальный парк
  • Прокат коньков
  • Катание в собачьих упряжках
  • Баня
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Личные расходы
  • После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо внести 60% напрямую организатору
  • Стоимость тура при группе из 10 человек - 91 600 ₽ за 1 человека
  • Стоимость тура при группе из 16 человек - 85 950 ₽ за 1 человека
Где начинаем и завершаем?
Начало: Аэропорт Иркутска, время зависит ваших рейсов. Рекомендуем рейсы из Москвы с прибытием в 8:35 или 11:45
Завершение: Аэропорт Иркутска, время ваших рейсов
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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