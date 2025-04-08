Рекомендованные рейсы SU1442 (Москва-Иркутск с прибытием в 8:35) и SU1562 (Москва-Иркутск с прибытием в 11:45).

После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо внести 60% напрямую организатору.

Проживание. Будем жить в гостинице «Вера» в Листвянке, отеле Irkutsk City Center 4* в Иркутске и в Hotel BaikalWood Hotel&Spa на Ольхоне, 2-местное размещение.

*Фото отелей взяты с сайтов yandex.ru/maps, eastlandhotels.com и baikalwoodhotel.ru

Питание. В стоимость входит 4 завтрака, 4 обеда и 4 ужина. Вы попробуете костровую уху из байкальской рыбки и бурятскую кухню.

Транспорт. Комфортабельный автомобиль, хивус и джип Tank 300.

Дети. Участие возможно с 6 лет.