Погуляете по архитектурно-этнографическому музею «Тальцы», полюбуетесь памятниками деревянного зодчества
Описание тура
Организационные детали
Рекомендованные рейсы SU1442 (Москва-Иркутск с прибытием в 8:35) и SU1562 (Москва-Иркутск с прибытием в 11:45).
После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо внести 60% напрямую организатору.
Проживание. Будем жить в гостинице «Вера» в Листвянке, отеле Irkutsk City Center 4* в Иркутске и в Hotel BaikalWood Hotel&Spa на Ольхоне, 2-местное размещение.
*Фото отелей взяты с сайтов yandex.ru/maps, eastlandhotels.com и baikalwoodhotel.ru
Питание. В стоимость входит 4 завтрака, 4 обеда и 4 ужина. Вы попробуете костровую уху из байкальской рыбки и бурятскую кухню.
Транспорт. Комфортабельный автомобиль, хивус и джип Tank 300.
Дети. Участие возможно с 6 лет.
Программа тура по дням
Музей «Тальцы», камень Черского и Байкальский музей
Встретим вас в аэропорту Иркутска и отправимся в посёлок Листвянка. По пути посетим архитектурно-этнографический музей «Тальцы», прокатимся в собачьей упряжке и поднимемся к камню Черского, чтобы полюбоваться Ангарой и горным массивом Хамар-Дабан.
После обеда заглянем в Байкальский музей, где познакомимся с историей озера. Побываем на рыбном рынке, закупимся сувенирами и прибудем в гостиницу. Поужинаем в ресторане при отеле.
Катание на коньках по льду Байкала и путешествие на Ольхон
Позавтракаем и устроим путешествие по льду Байкала на хивусе. Держим курс на остров Ольхон, а по пути побываем в бухте Песчаная и покатаемся по самому большому природному катку в мире. Обязательно будем делать остановки для фото, а ещё перекусим и согреемся горячим чаем.
Прибудем на Ольхон, высадимся на берег и поедем в гостиницу. После ужина — отдых.
Мыс Хобой, костровая уха и банька с купелью
Сегодня на джипе помчим к мысу Хобой, который считается местом силы и энергетическим центром. По дороге будем делать остановки в живописных точках, а ещё приготовим для вас уху из байкальской рыбы на костре.
В гостиницу вернёмся к 16:00, поужинаем и отдохнём. А вечером пойдём париться в баньку с тёплой купелью и дубовыми вениками.
Остров Огой, Ступа Просветления и возвращение в Иркутск
Позавтракаем, вновь займём места на хивусе и отправимся на необитаемый остров Огой, где находится знаменитая Ступа Просветления. По пути будем останавливаться, чтобы полюбоваться наплесками льда.
Вернёмся в Хужир, выселимся из отеля и поедем на паром. Прибудем в Иркутск, пообедаем в кафе «Юрта» национальными бурятскими блюдами и заселимся в гостиницу. Ужин в отеле.
Отъезд
После завтрака — трансфер в аэропорт к вашим рейсам.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|85 950 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- 4 завтрака, 4 обеда, 4 ужина
- Трансферы по программе на автомобиле, хивусе и джипе
- Сопровождение гида
- Билеты на экскурсии по программе
- Билеты в национальный парк
- Прокат коньков
- Катание в собачьих упряжках
- Баня
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Личные расходы
- После внесения предоплаты на сайте (15%) необходимо внести 60% напрямую организатору
- Стоимость тура при группе из 10 человек - 91 600 ₽ за 1 человека
- Стоимость тура при группе из 16 человек - 85 950 ₽ за 1 человека