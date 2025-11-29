Мы покорим две вершины в Саянах, пройдем по древней
Программа тура по дням
Прибытие. Иркутск - Аршан
Сбор с 07:45 до 08:00 в Иркутске, близ Центрального железнодорожного вокзала (улица Челнокова, 3/1).
Трансфер на микроавтобусе в посёлок Аршан (Республика Бурятия) с остановкой по дороге для завтрака с видом на Байкал (в Ангасолке или Култуке).
По приезде — размещение на турбазе, выдача снаряжения и вводный инструктаж по его использованию и технике безопасности в туре.
После — прогулка к водопадам на реке Кынгарга и ужин в ресторане бурятской кухни.
Ночёвка в Аршане, в непосредственной близости от места завтрашнего выхода на маршрут.
Восхождение на пик Любви
Второй день посвящён восхождению на пик Любви с суммарным набором высоты (от гостиницы) — 1200 метров.
Восхождение технически несложное: идём себе по тропе, любуемся видами на Тункинскую долину со смотровых площадок.
Лес редеет и сходит на нет почти у самой вершины, открывая панорамный вид на Тункинские гольцы — горный хребет, которым Восточный Саян обрывается в Тункинскую долину.
После спуска с горы зайдём в гостиницу, чтобы переодеться и отправимся в ресторан — восполнять потраченные калории.
Ночевать снова будем в Аршане в той же гостинице.
Посёлок Аршан - река Белый Иркут
Сегодня наш путь лежит из посёлка Аршан к реке Белый Иркут.
В Мондах начинается пограничная зона, но пропуска не требуются: въезд по внутренним российским паспортам.
Тут же заедем в гостевой дом — отметимся, чтобы нас ждали к вечеру на заселение.
Следующая остановка — ущелье реки Белый Иркут, откуда идёт тропа восходителей на высшую точку Саян — вершину Мунку-Сардык (3491 м).
А нам чуть правее — по древней Окинской тропе, которой ходили монголы и сойоты, вглубь Саян.
Место историческое, сакральное и, в конце концов, просто невероятно красивое.
Набор высот от парковки — 450-500 метров, на маршруте до 3 часов.
Если останется время и силы — покатаемся на коньках и проводим закат в верховьях реки Иркут, на горной дороге ведущей в Орлик — отдалённое поселение в сердце Саян.
На ночёвку вернёмся в Монды, приготовим ужин (ресторанов тут нет) и отправимся отдыхать: завтра нас ждёт очередное восхождение.
Восхождение на пик Хулугайша
Старт восхождения на пик Хулугайша начнётся с заброски на автомобиле: идти от самого посёлка далеко, и за один день нам не справиться.
Подъём не представляет никаких сложностей: движемся по старой дороге, которой в советское время геологи завозили на гору оборудование.
В цирке под вершиной старая дорога теряется в камнях, и мы продолжаем движение по маркерам.
Последние 150-200 м набора — крутой подъём, переходящий в гребень.
Сама вершина у Хулугайша — платообразная с роскошными видами на Тункинские гольцы и Мунку-Сардык, у подножия которой мы побывали вчера.
По завершению маршрута мы снова сядем в автомобиль и спустимся в Монды: горячий душ, не менее горячий ужин и обмен впечатлениями о прошедшем дне.
Отъезд
В Иркутск возвращаемся без спешки: остановимся пофотографироваться и, конечно же, пообедать с видом на Байкал.
В городе будем с 16:00 до 18:00.
Желающие успеют заглянуть на рынок и прогуляться по Иркутску: здесь царит атмосфера сибирской столицы и есть на что посмотреть, от колоритного быта до уникальной архитектуры и богатой истории.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазах.
Стоимость тура на 1 человека — 69 200 руб.
Варианты проживания
Турбазы по пути следования
Ответы на вопросы
Что включено
- Питание: завтрак со 2 по 5 день тура, ужин 3 и 4 дня тура, ходовые перекусы на пеших маршрутах (термоса с чаем кофе, бутерброды с сыром и колбасой, злаковые батончики) на 2, 3 и 4 дни тура
- Трансфер на микроавтобусе Иркутск - Тункинская долина - Иркутск
- Проживание на турбазах (2-местные отапливаемые номера с душем в номере, либо душем на этаже)
- Прокат профильной экипировки: групповые термосы, ледоступы «котята»
- Групповая аптечка расширенная
- Работа инструкторов-проводников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Размещение в Иркутске до начала тура и после его завершения
- Питание, не указанное в программе. Приготовление пищи организуется силами инструкторов-проводников при помощи участников тура. Прочие приёмы пищи организуются посредством заезда группы в заведения общественного питания, где каждый участник выбирает то, что хочет и оплачивает это самостоятельно
- Страховка
- Аренда коньков (рекомендуем взять свои коньки, обкатанные на домашнем катке)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
Перечисленный ниже комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников тура по Тункинской долине и Восточному Саяну. Организаторы оставляют за собой право не допустить к участию в туре при отсутствии указанного снаряжения или его аналогов. Необязательное снаряжение отмечено в списке соответствующим образом:
Одежда обязательная:
- головной убор, закрывающий уши (непродуваемый);
- шарф-труба флисовый (он же «бафф»);
- термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом) из шерсти мериноса (merinos wool) или флиса polartec;
- флисовая толстовка (плотность флиса от 300 г/м2), либо куртка из софтшела или виндстопера на флисовой подкладке;
- зимняя куртка (с капюшоном и прикрывающая попу), можно пуховик;
- ветро-влагозащитная мембранная куртка;
- зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам), можно горнолыжные;
- перчатки (плотные из флиса или горнолыжные);
- верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани с утеплителем);
- нижнее бельё (можно из merinos wool шерсти овец-мериносов);
- носки утеплённые (лучше флисовые или специальные для треккинга);
- треккинговые ботинки (обязательно с высоким берцем фиксирующем голеностоп!!!);
- гамаши;
- налобный фонарь;
Снаряжение обязательное:
- защита от солнца;
- солнцезащитные очки или горнолыжную маску с высокой степенью УФ защиты (не ниже UV 3);
- солнцезащитный крем;
- гигиеническая помада;
- термос от 0,5 л (именно термос, а не термокружка) для индивидуального использования;
- рюкзак от 70 л (либо чемодан габаритами до 85х45х28 см);
- ходовой рюкзак 20-30 л;
Вот список не обязательного, но рекомендуемого снаряжения:
- тапочки резиновые для бани/душа;
- плавки/купальник для бани;
- полотенце для бани/душа;
- сидушка туристическая (пенопопа, подпопник, хоба — как её только не называют);
- грелки химические для обогрева тела и аккумуляторов электронной техники;
- палки треккинговые;
- электрические сушилки для обуви;
- коньки (для катания по льду);
- сменная одежда для нахождения в гостинице.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Есть ли ограничения по участию в туре?
Где начало тура и окончание?
Время и место сбора группы: в 1й день тура в 07:45 г. Иркутск, ул. Терешковой дом 3.
Окончание тура: 5й день 16:00-18:00, г. Иркутск, ул. Терешковой дом 3.
Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Есть ли мобильная свзяь?
Мобильная связь присутствует на большей части маршрута.
Может ли программа быть изменена?
Как организовано питание?
Организация питания в туре: за исключением двух ужинов, когда можно посетить ресторан, организацию питания обеспечивает инструктор-проводник (все гости принимают равное участие в процессе приготовления еды).
Как организован трансфер в туре?
Группа перемещается на 1 или 2 минивэнах с инструкторами-проводниками за рулём.