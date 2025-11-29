Мои заказы

Тункинская долина и Восточный Саян. Тур в Бурятию

Приглашаем отправится в мир дикой природы, древней бурятской культуры и пейзажей, захватывающих дух — в Тункинскую долину на границе России и Монголии.

Мы покорим две вершины в Саянах, пройдем по древней
Окинской тропе, которой ходили монголы и сойоты, вглубь Саян, а также сможем покататься на коньках и проводить закат в верховьях реки Иркут. Тур подразумевает длительные физические нагрузки — подъёмы на горы в условиях низких температур.

Программа тура по дням

1 день

Прибытие. Иркутск - Аршан

Сбор с 07:45 до 08:00 в Иркутске, близ Центрального железнодорожного вокзала (улица Челнокова, 3/1).

Трансфер на микроавтобусе в посёлок Аршан (Республика Бурятия) с остановкой по дороге для завтрака с видом на Байкал (в Ангасолке или Култуке).

По приезде — размещение на турбазе, выдача снаряжения и вводный инструктаж по его использованию и технике безопасности в туре.

После — прогулка к водопадам на реке Кынгарга и ужин в ресторане бурятской кухни.

Ночёвка в Аршане, в непосредственной близости от места завтрашнего выхода на маршрут.

2 день

Восхождение на пик Любви

Второй день посвящён восхождению на пик Любви с суммарным набором высоты (от гостиницы) — 1200 метров.

Восхождение технически несложное: идём себе по тропе, любуемся видами на Тункинскую долину со смотровых площадок.

Лес редеет и сходит на нет почти у самой вершины, открывая панорамный вид на Тункинские гольцы — горный хребет, которым Восточный Саян обрывается в Тункинскую долину.

После спуска с горы зайдём в гостиницу, чтобы переодеться и отправимся в ресторан — восполнять потраченные калории.

Ночевать снова будем в Аршане в той же гостинице.

3 день

Посёлок Аршан - река Белый Иркут

Сегодня наш путь лежит из посёлка Аршан к реке Белый Иркут.

В Мондах начинается пограничная зона, но пропуска не требуются: въезд по внутренним российским паспортам.

Тут же заедем в гостевой дом — отметимся, чтобы нас ждали к вечеру на заселение.

Следующая остановка — ущелье реки Белый Иркут, откуда идёт тропа восходителей на высшую точку Саян — вершину Мунку-Сардык (3491 м).

А нам чуть правее — по древней Окинской тропе, которой ходили монголы и сойоты, вглубь Саян.

Место историческое, сакральное и, в конце концов, просто невероятно красивое.

Набор высот от парковки — 450-500 метров, на маршруте до 3 часов.

Если останется время и силы — покатаемся на коньках и проводим закат в верховьях реки Иркут, на горной дороге ведущей в Орлик — отдалённое поселение в сердце Саян.

На ночёвку вернёмся в Монды, приготовим ужин (ресторанов тут нет) и отправимся отдыхать: завтра нас ждёт очередное восхождение.

4 день

Восхождение на пик Хулугайша

Старт восхождения на пик Хулугайша начнётся с заброски на автомобиле: идти от самого посёлка далеко, и за один день нам не справиться.

Подъём не представляет никаких сложностей: движемся по старой дороге, которой в советское время геологи завозили на гору оборудование.

В цирке под вершиной старая дорога теряется в камнях, и мы продолжаем движение по маркерам.

Последние 150-200 м набора — крутой подъём, переходящий в гребень.

Сама вершина у Хулугайша — платообразная с роскошными видами на Тункинские гольцы и Мунку-Сардык, у подножия которой мы побывали вчера.

По завершению маршрута мы снова сядем в автомобиль и спустимся в Монды: горячий душ, не менее горячий ужин и обмен впечатлениями о прошедшем дне.

5 день

Отъезд

В Иркутск возвращаемся без спешки: остановимся пофотографироваться и, конечно же, пообедать с видом на Байкал.

В городе будем с 16:00 до 18:00.

Желающие успеют заглянуть на рынок и прогуляться по Иркутску: здесь царит атмосфера сибирской столицы и есть на что посмотреть, от колоритного быта до уникальной архитектуры и богатой истории.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазах.

Стоимость тура на 1 человека 69 200 руб.

Варианты проживания

Турбазы по пути следования

4 ночи
2-, 4-местные отапливаемые номера с душем в номере, либо душем на этаже (с санузлом на этаже).

Выберите удобную дату из расписания

Ответы на вопросы

Что включено
  • Питание: завтрак со 2 по 5 день тура, ужин 3 и 4 дня тура, ходовые перекусы на пеших маршрутах (термоса с чаем кофе, бутерброды с сыром и колбасой, злаковые батончики) на 2, 3 и 4 дни тура
  • Трансфер на микроавтобусе Иркутск - Тункинская долина - Иркутск
  • Проживание на турбазах (2-местные отапливаемые номера с душем в номере, либо душем на этаже)
  • Прокат профильной экипировки: групповые термосы, ледоступы «котята»
  • Групповая аптечка расширенная
  • Работа инструкторов-проводников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
  • Размещение в Иркутске до начала тура и после его завершения
  • Питание, не указанное в программе. Приготовление пищи организуется силами инструкторов-проводников при помощи участников тура. Прочие приёмы пищи организуются посредством заезда группы в заведения общественного питания, где каждый участник выбирает то, что хочет и оплачивает это самостоятельно
  • Страховка
  • Аренда коньков (рекомендуем взять свои коньки, обкатанные на домашнем катке)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой

Перечисленный ниже комплект снаряжения и одежды в обязательном порядке должен быть у каждого из участников тура по Тункинской долине и Восточному Саяну. Организаторы оставляют за собой право не допустить к участию в туре при отсутствии указанного снаряжения или его аналогов. Необязательное снаряжение отмечено в списке соответствующим образом:

Одежда обязательная:

  • головной убор, закрывающий уши (непродуваемый);
  • шарф-труба флисовый (он же «бафф»);
  • термобельё (штаны и футболка с длинным рукавом) из шерсти мериноса (merinos wool) или флиса polartec;
  • флисовая толстовка (плотность флиса от 300 г/м2), либо куртка из софтшела или виндстопера на флисовой подкладке;
  • зимняя куртка (с капюшоном и прикрывающая попу), можно пуховик;
  • ветро-влагозащитная мембранная куртка;
  • зимние штаны (аналогичные куртке по теплоизоляционным свойствам), можно горнолыжные;
  • перчатки (плотные из флиса или горнолыжные);
  • верхонки (это специальные варежки, надеваемые поверх перчаток, чаще всего из ветрозащитной ткани с утеплителем);
  • нижнее бельё (можно из merinos wool шерсти овец-мериносов);
  • носки утеплённые (лучше флисовые или специальные для треккинга);
  • треккинговые ботинки (обязательно с высоким берцем фиксирующем голеностоп!!!);
  • гамаши;
  • налобный фонарь;

Снаряжение обязательное:

  • защита от солнца;
  • солнцезащитные очки или горнолыжную маску с высокой степенью УФ защиты (не ниже UV 3);
  • солнцезащитный крем;
  • гигиеническая помада;
  • термос от 0,5 л (именно термос, а не термокружка) для индивидуального использования;
  • рюкзак от 70 л (либо чемодан габаритами до 85х45х28 см);
  • ходовой рюкзак 20-30 л;

Вот список не обязательного, но рекомендуемого снаряжения:

  • тапочки резиновые для бани/душа;
  • плавки/купальник для бани;
  • полотенце для бани/душа;
  • сидушка туристическая (пенопопа, подпопник, хоба — как её только не называют);
  • грелки химические для обогрева тела и аккумуляторов электронной техники;
  • палки треккинговые;
  • электрические сушилки для обуви;
  • коньки (для катания по льду);
  • сменная одежда для нахождения в гостинице.
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Есть ли ограничения по участию в туре?
Возраст участников: младше 14 не допускаются, от 14 до 17 в сопровождении родителей или законных опекунов, от 18 до 59 свободно, от 60 по согласованию с организатором тура
Где начало тура и окончание?

Время и место сбора группы: в 1й день тура в 07:45 г. Иркутск, ул. Терешковой дом 3.
Окончание тура: 5й день 16:00-18:00, г. Иркутск, ул. Терешковой дом 3.

Как обеспечивается безопасность на маршруте?
Профессиональные инструкторы-проводники, имеющие большой туристический опыт, специальную подготовку и сертификаты по оказанию первой помощи. Групповая аптечка с широким спектром медицинских препаратов и перевязочных материалов.
Есть ли мобильная свзяь?

Мобильная связь присутствует на большей части маршрута.

Может ли программа быть изменена?
В случае неблагоприятных погодных условий (высокой волны или сильного ветра) инструктор может принять решение об изменении маршрута.
Как организовано питание?

Организация питания в туре: за исключением двух ужинов, когда можно посетить ресторан, организацию питания обеспечивает инструктор-проводник (все гости принимают равное участие в процессе приготовления еды).

Как организован трансфер в туре?

Группа перемещается на 1 или 2 минивэнах с инструкторами-проводниками за рулём.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

Тур входит в следующие категории Иркутска

