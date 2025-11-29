1 день

Прибытие. Иркутск - Аршан

Сбор с 07:45 до 08:00 в Иркутске, близ Центрального железнодорожного вокзала (улица Челнокова, 3/1).

Трансфер на микроавтобусе в посёлок Аршан (Республика Бурятия) с остановкой по дороге для завтрака с видом на Байкал (в Ангасолке или Култуке).

По приезде — размещение на турбазе, выдача снаряжения и вводный инструктаж по его использованию и технике безопасности в туре.

После — прогулка к водопадам на реке Кынгарга и ужин в ресторане бурятской кухни.

Ночёвка в Аршане, в непосредственной близости от места завтрашнего выхода на маршрут.

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160