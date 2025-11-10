Рекомендуемые вещи: - Удобная обувь и тёплые носки - Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка - Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца - Купальные принадлежности (летом) - Солнцезащитные очки, крем
Программа тура по дням
1 день
Из Иркутска в Аршан
Встречаемся в Иркутске и отправляемся в Тункинскую долину, в посёлок Аршан, расположенный у подножия Восточных Саян. Переезд около 4 часов. По прибытии — размещение в гостинице.
Во второй половине дня можно будет самостоятельно прогуляться к водопаду по оборудованной тропе, посетить минеральные источники, а также заглянуть на местный рынок с травами, чаями и сувенирами.
2 день
Места силы и религии Аршана
После завтрака начнётся экскурсия по сакральным местам Аршана, отражающим культурное и духовное многообразие региона.
Вы посетите православный храм, побываете у шаманского святилища, а также зайдёте в буддийский дацан, в котором проходят службы и молебны. Эти места символизируют сосуществование 3 религий в одном пространстве, что делает Аршан уникальной точкой притяжения для паломников и ищущих внутреннего равновесия.
После экскурсии — возвращение в гостиницу. Общая продолжительность — около 6 часов.
3 день
День на природе
Утро начнётся с завтрака, после чего гостей ожидает свободное время. Можно неспешно прогуляться по посёлку, подняться к водопадам, пройтись вдоль реки или выбрать дополнительную экскурсию. Этот день подойдёт для отдыха, восстановления сил и уединения с природой.
4 день
Возвращение в город
После завтрака состоится трансфер из Аршана обратно в Иркутск. Продолжительность дороги — около 4 часов.
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.
Ответы на вопросы
Что включено
Проживание (согласно выбранной категории)
3 завтрака
Все переезды по программе
Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
Обеды и ужины
1-местное размещение - стоимость тура составит от 64 500 ₽ до 70 500 ₽ ("эконом" или "стандарт")
Тур можно провести только для вашей компании в любые даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встреча состоится в промежуток с 9:00 до 13:00, точное время и место вы узнаете после бронирования
Завершение: Иркутск, 14:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши читать дальше
гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!