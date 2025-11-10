Мои заказы

Перезагрузка в горной Тункинской долине в мини-группе: природа и духовное в Аршане

Побыть наедине с собой у подножия Восточных Саян, посетить священные места и погулять без спешки
В этом туре-перезагрузке вы замедлитесь и отдохнёте у подножия Восточных Саян, в курортном Аршане. Окажетесь в сердце Тункинской долины, среди гор, хвойных лесов и минеральных источников.

Прикоснётесь к духовному — 3
читать дальше

религиям, мирно соседствующим в одном месте, — и посетите православный храм, буддийский дацан, побываете у шаманского святилища. Это место идеально для поиска равновесия, уединения и обновления.

Здесь легко отстраниться от суеты, гулять без спешки, слушать воду, наблюдать за ветром и возвращаться к себе. И на всё это у вас будет достаточно времени.

Перезагрузка в горной Тункинской долине в мини-группе: природа и духовное в Аршане
Перезагрузка в горной Тункинской долине в мини-группе: природа и духовное в Аршане
Перезагрузка в горной Тункинской долине в мини-группе: природа и духовное в Аршане
Ближайшие даты:
13
ноя20
ноя27
ноя28
ноя29
ноя30
ноя1
дек
Время начала: 08:00, 10:00

Описание тура

Организационные детали

Рекомендуемые вещи:
- Удобная обувь и тёплые носки
- Тёплая куртка и брюки, свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности (летом)
- Солнцезащитные очки, крем

Программа тура по дням

1 день

Из Иркутска в Аршан

Встречаемся в Иркутске и отправляемся в Тункинскую долину, в посёлок Аршан, расположенный у подножия Восточных Саян. Переезд около 4 часов. По прибытии — размещение в гостинице.

Во второй половине дня можно будет самостоятельно прогуляться к водопаду по оборудованной тропе, посетить минеральные источники, а также заглянуть на местный рынок с травами, чаями и сувенирами.

Из Иркутска в АршанИз Иркутска в АршанИз Иркутска в АршанИз Иркутска в Аршан
2 день

Места силы и религии Аршана

После завтрака начнётся экскурсия по сакральным местам Аршана, отражающим культурное и духовное многообразие региона.

Вы посетите православный храм, побываете у шаманского святилища, а также зайдёте в буддийский дацан, в котором проходят службы и молебны. Эти места символизируют сосуществование 3 религий в одном пространстве, что делает Аршан уникальной точкой притяжения для паломников и ищущих внутреннего равновесия.

После экскурсии — возвращение в гостиницу. Общая продолжительность — около 6 часов.

Места силы и религии АршанаМеста силы и религии АршанаМеста силы и религии АршанаМеста силы и религии Аршана
3 день

День на природе

Утро начнётся с завтрака, после чего гостей ожидает свободное время. Можно неспешно прогуляться по посёлку, подняться к водопадам, пройтись вдоль реки или выбрать дополнительную экскурсию. Этот день подойдёт для отдыха, восстановления сил и уединения с природой.

День на природеДень на природеДень на природеДень на природе
4 день

Возвращение в город

После завтрака состоится трансфер из Аршана обратно в Иркутск. Продолжительность дороги — около 4 часов.

Возвращение в город

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
2-местный номер стандарт (за одного)62 500 ₽
1-местный номер стандарт70 500 ₽
2-местный номер эконом (за одного)59 000 ₽
1-местный номер эконом64 500 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — организатору напрямую. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание (согласно выбранной категории)
  • 3 завтрака
  • Все переезды по программе
  • Экскурсионное обслуживание
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно в ваш город
  • Обеды и ужины
  • 1-местное размещение - стоимость тура составит от 64 500 ₽ до 70 500 ₽ ("эконом" или "стандарт")
  • Тур можно провести только для вашей компании в любые даты
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутск, встреча состоится в промежуток с 9:00 до 13:00, точное время и место вы узнаете после бронирования
Завершение: Иркутск, 14:00-16:00
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 7 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Галина
Галина — ваш гид в Иркутске
Провела экскурсии для 12 туристов
Байкал великолепен! И мы знаем о нем всё. Мы успешно организовываем туры на Байкал и в Аршан с 2005 года. Сотрудничаем только с профессионалами высокого уровня в каждой сфере. Наши
читать дальше

гостиницы отвечают всем современным требованиям комфорта, но мы не ограничиваемся только ими. Наш опыт позволяет составлять туры по всему Байкалу и Саянам с учётом пожеланий путешественников. Рады предложить своим гостям как индивидуальный VIP-отдых (лучшие отели, быстроходные яхты, автомобили премиум-класса), так и бюджетные групповые туры. До встречи на Байкале!

Задать вопрос

Тур входит в следующие категории Иркутска

Похожие туры из Иркутска

Золотые краски Байкала и Саян
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Золотые краски Байкала и Саян
Начало: Россия, Иркутск
2 сен в 10:00
9 сен в 10:00
от 48 000 ₽ за человека
Байкал и величие Саян в январе
На автобусе
5 дней
3 отзыва
Байкал и величие Саян в январе
Начало: Россия, Иркутск
3 янв в 10:00
5 янв в 10:00
от 75 000 ₽ за человека
Выходные в Тункинской долине: в Аршан из Иркутска в мини-группе
На машине
На микроавтобусе
3 дня
Выходные в Тункинской долине: в Аршан из Иркутска в мини-группе
Отправиться на перезагрузку в живописнейший горно-лесной край Бурятии и посетить сакральные места
Начало: Иркутск, 9:00-13:00
13 ноя в 08:00
14 ноя в 08:00
56 500 ₽ за человека
На нашем сайте есть и другие авторские туры в Иркутске
Все туры из Иркутска