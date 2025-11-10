Встречаемся в Иркутске и отправляемся в Тункинскую долину, в посёлок Аршан, расположенный у подножия Восточных Саян. Переезд около 4 часов. По прибытии — размещение в гостинице.

Во второй половине дня можно будет самостоятельно прогуляться к водопаду по оборудованной тропе, посетить минеральные источники, а также заглянуть на местный рынок с травами, чаями и сувенирами.