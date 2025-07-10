В туре запланировано восхождение на вершину Мунку-Сардык. Подъём и спуск займут примерно 10-14 часов, идти будем с остановками на отдых, перекус и обед. Набор высоты — 1541 метр. Восхождение не представляет технической сложности, подойдёт людям со средней физической формой. Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви.

Проживание. Будем жить в юртах на турбазе в посёлке Ханх, 3-, 4-местное размещение.

*Фото юрты предоставлены организатором

Питание. В стоимость входят 3 завтрака, 2 обеда и 3 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус и УАЗ.

Дети. Участие возможно с 14 лет (строго для подготовленных к физическим нагрузкам детей и в сопровождении законного представителя).

Уровень сложности. В туре запланировано восхождение на вершину Мунку-Сардык. Подъём и спуск займут примерно 10-14 часов, идти будем с остановками на отдых, перекус и обед. Набор высоты — 1541 метр. Восхождение не представляет технической сложности, подойдёт людям со средней физической формой.

Виза. Гражданам РФ понадобится загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев после предполагаемой даты выезда.