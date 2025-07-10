Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте

Подняться на высоту 3491 метров, устроить пикник на озере Хубсугул и увидеть буддийские святыни
В туре вы примерите на себя роль кочевников — поживёте в настоящих юртах на берегу озера и попробуете традиционную монгольскую кухню.

Затем станете восходителями и покорите вершину Мунку-Сардык, высшую точку Саян!
читать дальше

Идти будем с остановками для пикников, чаепития и обеда. Маршрут займёт 10-14 часов, но это того стоит — с горы открываются невероятные виды. А стоя на вершине, можно испытать чувство свободы.

Ещё покажем вам живописную Тункинскую долину и буддийские святыни и даже заедем полюбоваться Байкалом. Тур начинается и заканчивается в Иркутске.

Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
Приключение в Монголии: восхождение на высочайшую вершину Саян и проживание в юрте
Ближайшие даты:
10
июл7
авг4
сен
Время начала: 09:00

Описание тура

Организационные детали

В туре запланировано восхождение на вершину Мунку-Сардык. Подъём и спуск займут примерно 10-14 часов, идти будем с остановками на отдых, перекус и обед. Набор высоты — 1541 метр. Восхождение не представляет технической сложности, подойдёт людям со средней физической формой. Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви.

Проживание. Будем жить в юртах на турбазе в посёлке Ханх, 3-, 4-местное размещение.

*Фото юрты предоставлены организатором

Питание. В стоимость входят 3 завтрака, 2 обеда и 3 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.

Транспорт. Комфортабельный микроавтобус и УАЗ.

Дети. Участие возможно с 14 лет (строго для подготовленных к физическим нагрузкам детей и в сопровождении законного представителя).

Уровень сложности. В туре запланировано восхождение на вершину Мунку-Сардык. Подъём и спуск займут примерно 10-14 часов, идти будем с остановками на отдых, перекус и обед. Набор высоты — 1541 метр. Восхождение не представляет технической сложности, подойдёт людям со средней физической формой.

Виза. Гражданам РФ понадобится загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев после предполагаемой даты выезда.

Программа тура по дням

1 день

Дорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыни

Заберём вас из Иркутска в 9:00 и отправимся в Монголию, проехать предстоит около 300 км. В посёлке Култук остановимся, чтобы полюбоваться Байкалом, а ещё заедем в кафе на обед. В Тункинской долине осмотрим буддийские ступы и посетим священные для бурят места поклонения духам — Бурханы. Затем пересечём границу и прибудем в посёлок Ханх на берегу озера Хубсугул. Заселимся в юрты, а на ужин вас ждут блюда традиционной монгольской кухни.

Дорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыниДорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыниДорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыниДорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыниДорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыниДорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыниДорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыниДорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыниДорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыни
2 день

Пустыня, пикник на берегу озера и птичий базар

Позавтракаем и на УАЗе поедем на обо — священное место поклонения духам. А дальше отправимся на пляж «Золотые пески». А по пути посетим озеро, где живут дикие гуси, цапли, журавли и лебеди. Зрелище завораживает! На берегу Хубсугула устроим пикник, пофотографируемся и вернёмся в наш юрточный лагерь. После ужина проведём инструктаж по завтрашнему восхождению.

Пустыня, пикник на берегу озера и птичий базарПустыня, пикник на берегу озера и птичий базарПустыня, пикник на берегу озера и птичий базарПустыня, пикник на берегу озера и птичий базарПустыня, пикник на берегу озера и птичий базар
3 день

Восхождение на Мунку-Сардык

Встанем рано, позавтракаем и на транспорте повышенной проходимости доберёмся до начала маршрута. Проведём небольшую разминку и начнём восхождение на высочайшую вершину Саян — Мунку-Сардык. Предстоит пройти 7,2 км с набором высоты 1541 метр. Примерное время восхождения и спуска — 10-14 часов. Будем делать остановки, устроим перекусы с чаепитием и пообедаем. На вершине полюбуемся видом, сделаем невероятные кадры, затем спустимся вниз.

Ужин нас ждёт праздничный — ведь мы стали восходителями!

Восхождение на Мунку-СардыкВосхождение на Мунку-СардыкВосхождение на Мунку-СардыкВосхождение на Мунку-СардыкВосхождение на Мунку-СардыкВосхождение на Мунку-СардыкВосхождение на Мунку-СардыкВосхождение на Мунку-Сардык
4 день

Возвращение в Иркутск

После завтрака поедем обратно и пересечём границу. Заедем в посёлок Жемчуг, где вы сможете искупаться в термах с минеральной водой и расслабиться. Посещение бассейнов оплачивается дополнительно. Пообедаем в кафе, а затем доставим вас в Иркутск или в аэропорт.

Возвращение в ИркутскВозвращение в Иркутск

Выберите удобную дату из расписания

Выбрать дату

Стоимость тура

Тип билетаСтоимость
Стандартный билет27 600 ₽
Для бронирования достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть — гиду на месте. Вы можете задать любой вопрос до оплаты.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание
  • Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
  • Питание по программе
  • Сопровождение гидов
  • Разрешение на посещение национального парка и на проход в пограничную зону
Что не входит в цену
  • Билеты до Иркутска и обратно
  • Питание в кафе
  • Баня (по желанию)
  • Купание в минеральных источниках (по желанию)
Где начинаем и завершаем?
Начало: Иркутска, заберём вас из аэропорта или от вашего отеля, 9:00
Завершение: Аэропорт Иркутска, выбирайте вечерние рейсы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 4 дней
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 15% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Похожие туры из Иркутска

Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
На машине
5 дней
1 отзыв
Тур-знакомство с Байкальском: хребет Хамар-Дабан, горные озёра и чистый воздух
Прогуляться к Тёплым озёрам, увидеть буддийский дацан и побывать на минеральных источниках
Начало: Иркутск, заберём вас из аэропорта, с ж/д вокзала и...
27 мар в 08:00
28 мар в 08:00
73 500 ₽ за человека
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
На машине
Джиппинг
3 дня
3 отзыва
На внедорожнике по Бурятии и Монголии: 3 дня с видом на вершины Восточного Саяна
Пожить в настоящей юрте, полюбоваться бескрайними степями и познакомиться с жизнью кочевников
Начало: Иркутск, 8:00
12 мая в 08:00
19 мая в 08:00
40 000 ₽ за человека
Восхождение на Мунку-Сардык с российской стороны 3491 м
4 дня
3 отзыва
Восхождение на Мунку-Сардык с российской стороны 3491 м
Начало: Иркутск
6 мая в 10:00
34 500 ₽ за человека