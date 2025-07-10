Затем станете восходителями и покорите вершину Мунку-Сардык, высшую точку Саян!
Описание тура
Организационные детали
В туре запланировано восхождение на вершину Мунку-Сардык. Подъём и спуск займут примерно 10-14 часов, идти будем с остановками на отдых, перекус и обед. Набор высоты — 1541 метр. Восхождение не представляет технической сложности, подойдёт людям со средней физической формой. Просим внимательно отнестись к выбору одежды и обуви.
Проживание. Будем жить в юртах на турбазе в посёлке Ханх, 3-, 4-местное размещение.
*Фото юрты предоставлены организатором
Питание. В стоимость входят 3 завтрака, 2 обеда и 3 ужина. Остальное питание оплачивается дополнительно.
Транспорт. Комфортабельный микроавтобус и УАЗ.
Дети. Участие возможно с 14 лет (строго для подготовленных к физическим нагрузкам детей и в сопровождении законного представителя).
Уровень сложности. В туре запланировано восхождение на вершину Мунку-Сардык. Подъём и спуск займут примерно 10-14 часов, идти будем с остановками на отдых, перекус и обед. Набор высоты — 1541 метр. Восхождение не представляет технической сложности, подойдёт людям со средней физической формой.
Виза. Гражданам РФ понадобится загранпаспорт, действительный не менее 6 месяцев после предполагаемой даты выезда.
Программа тура по дням
Дорога в Монголию: Байкал, Тункинская долина и буддийские святыни
Заберём вас из Иркутска в 9:00 и отправимся в Монголию, проехать предстоит около 300 км. В посёлке Култук остановимся, чтобы полюбоваться Байкалом, а ещё заедем в кафе на обед. В Тункинской долине осмотрим буддийские ступы и посетим священные для бурят места поклонения духам — Бурханы. Затем пересечём границу и прибудем в посёлок Ханх на берегу озера Хубсугул. Заселимся в юрты, а на ужин вас ждут блюда традиционной монгольской кухни.
Пустыня, пикник на берегу озера и птичий базар
Позавтракаем и на УАЗе поедем на обо — священное место поклонения духам. А дальше отправимся на пляж «Золотые пески». А по пути посетим озеро, где живут дикие гуси, цапли, журавли и лебеди. Зрелище завораживает! На берегу Хубсугула устроим пикник, пофотографируемся и вернёмся в наш юрточный лагерь. После ужина проведём инструктаж по завтрашнему восхождению.
Восхождение на Мунку-Сардык
Встанем рано, позавтракаем и на транспорте повышенной проходимости доберёмся до начала маршрута. Проведём небольшую разминку и начнём восхождение на высочайшую вершину Саян — Мунку-Сардык. Предстоит пройти 7,2 км с набором высоты 1541 метр. Примерное время восхождения и спуска — 10-14 часов. Будем делать остановки, устроим перекусы с чаепитием и пообедаем. На вершине полюбуемся видом, сделаем невероятные кадры, затем спустимся вниз.
Ужин нас ждёт праздничный — ведь мы стали восходителями!
Возвращение в Иркутск
После завтрака поедем обратно и пересечём границу. Заедем в посёлок Жемчуг, где вы сможете искупаться в термах с минеральной водой и расслабиться. Посещение бассейнов оплачивается дополнительно. Пообедаем в кафе, а затем доставим вас в Иркутск или в аэропорт.
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Стоимость тура
|Тип билета
|Стоимость
|Стандартный билет
|27 600 ₽
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание
- Трансферы по маршруту, в том числе из/в аэропорт
- Питание по программе
- Сопровождение гидов
- Разрешение на посещение национального парка и на проход в пограничную зону
Что не входит в цену
- Билеты до Иркутска и обратно
- Питание в кафе
- Баня (по желанию)
- Купание в минеральных источниках (по желанию)