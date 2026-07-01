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Тур выходного дня в Байкальск. Зима-весна

Тур выходного дня в Байкальск
Тур выходного дня к священному озеру Байкал! Величественные горы хребта Хамар-Дабан, уникальная природа Байкальского заповедника, чистый воздух и бескрайние красоты Байкала – все это ждет вас в этом туре.
Тур выходного дня в Байкальск. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур выходного дня в Байкальск. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
Тур выходного дня в Байкальск. Зима-веснаФото разместило ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Байкальск

Встреча в Иркутске и отправление в Байкальск.

Размещение в гостинице.

Во второй половине дня можно самостоятельно посетить горнолыжный комплекс, подняться на кресельном подъемнике на смотровую площадку (круглогодично) и прогуляться по окрестностям.

Питание: не включено.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Иркутск - БайкальскИркутск - БайкальскИркутск - Байкальск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
2 день

Байкальский государственный биосферный заповедник

Экскурсия в Байкальский государственный биосферный заповедник.

Посещение интерактивного визит-центра (музея). Прогулка по живописной заповедной эко-тропе.

Обед-пикник во время экскурсии.

Возвращение в гостиницу.

Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

Байкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедникБайкальский государственный биосферный заповедник
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160
3 день

Байкальск - Иркутск

Отправление из Байкальска.

Прибытие в Иркутск.

Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 3 ч.

Байкальск - Иркутск
Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160

Проживание

Тур предусматривает двухместное проживание в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от категории размещения и выбранных дат, руб:

ХостелЭкономСтандарт
обычные даты52 00054 00055 800
праздничные даты53 00054 80056 500
доплата за одноместное размещение в обычные даты-5 0006 500
доплата за одноместное размещение в праздничные даты-5 5007 000

Хостел: место в 2-16-местном номере с возможным подселением (удобства на этаже);

Эконом: 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);

Стандарт: 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января
  • 20 февраля – 10 марта
  • 20 июля – 10 августа
  • 01 мая – 09 мая

Варианты проживания

Гостевой дом «Маргобай»

2 ночи

Расположен в г. Байкальск, в 200 м от озера Байкал. Расстояние до железнодорожного вокзала Байкальска составляет 10 км. К услугам гостей кафе-бар, сауна с бассейном, баня, прачечная, автопарковка, а также бесплатный Wi-Fi на всей территории гостиницы, ресторан с обслуживанием по меню.

Двухэтажный гостиничный комплекс предлагает к размещению 19 номеров различной ценовой категории, оформленных в строгом стиле и обставленных деревянной мебелью. Некоторые из номеров оборудованы просторной гостиной зоной и собственной ванной комнатой..

Номера класса «Хостел» расположены на первом этаже. В номере: односпальные кровати, вешалка для одежды, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел на этаже.

Номера класса «Эконом» расположены на первом и втором этаже. В номере: односпальные кровати или 1,5-спальная и 1-спальная кровати или одна двуспальная кровать, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел в секции на несколько номеров.

Номера класса «Стандарт» расположены на первом и втором этаже. В номере: одна двуспальная или два односпальные кровати, двуспальный диван, шкаф, зеркало, прикроватные тумбочки, телевизор, электрообогреватель. Санузел с душевой кабиной в секции на несколько номеров. Санузел в номере.

Выберите удобную дату из расписания

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Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что включено
  • Размещение согласно выбранной категории
  • Транспортное и экскурсионное обслуживание по программе
  • Питание по программе
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Дополнительные услуги
Место начала и завершения?
Иркутск
Входят ли билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Страховка от несчастного случая не входит в стоимость тура. При желании дополнительную страховку для путешествия вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 19 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Большая Страна
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Уточните информацию об организаторе данного мероприятии в этом сообществе
На сайте с 2022 года
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Тур входит в следующие категории Иркутска

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