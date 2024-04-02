Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Групповой тур в Иркутске

Корпоративный тур на Ольхон

5
3 отзыва
Остров Ольхон — сердце Байкала.

Природа Ольхона многообразна: есть и густые леса на восточном побережье, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами на западе, и голые степи.

Пейзажи дикой природы Ольхона красивы и величественны — недаром он ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира.

Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение. Нас ждет развлекательная программа в Бурятском этнопарке, настоящая юрта-музей и национальная кухня.

Чудесные виды на Байкал — исследование множества очень красивых и уникальных мысов, Байкальский лед и священные места. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Корпоративный тур на Ольхон. Зима-Весна
Ближайшие даты:
1
мая
5
мая
7
мая
11
мая

Что вас ожидает:

Путешествие для своих
Путешествие для своих
Вы сможете сами выбрать дату, скорректировать маршрут и отправиться своей компанией
Бурятская культура
Бурятская культура
Нас ждет развлекательная программа в Бурятском этнопарке, настоящая юрта-музей и национальная кухня
Потрясающие панорамы Байкала
Потрясающие панорамы Байкала
Увидим очень красивые мысы, Байкальский лед и священные места

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Ольхон

Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон. Остановка по пути в бурятском кафе. Размещение на турбазе.

Экскурсионная прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).

Питание: обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Мыс Хобой и северный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.

Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

3 день

Мыс Кобылья голова и южный Ольхон

Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.

Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.

Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.

Возвращение на турбазу.

Питание: завтрак, обед, ужин.

Продолжительность: ориентировочно 6 ч.

4 день

Ольхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопарке

Выезд с острова Ольхон.

Посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой и тимбилдингом, дегустация национальных блюд и настоек.

Прибытие в город Иркутск.

Питание: завтрак, обед.

Продолжительность: ориентировочно 7 ч.

5 день

Проводы в аэропорт

Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

Питание: завтрак.

Продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек, руб:

размер группыразмещение экономразмещение стандарт
обычные датыпраздничные даты обычные датыпраздничные даты
10 человек76 40078 50079 30081 400
20 человек65 90068 20068 80071 000
30 человек64 50066 30067 00069 200
40 человек58 90061 00061 80063 900

Размещение ЭКОНОМ:

  • Ольхон — Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже);
  • Иркутск — Гостиница Матрешка - 2-местный номер (удобства в номере).

Размещение СТАНДАРТ:

  • Ольхон — Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства в номере);
  • Иркутск — Гостиница Виктория - 2-местный номер (удобства в номере).

Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:

  • 01 января – 09 января;
  • 20 февраля – 10 марта;
  • 01 мая – 09 мая.

Варианты проживания

Турбаза «Набаймар»

3 ночи

Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова — скалы Шаманки (мыса Бурхан).

Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.

Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»Турбаза «Набаймар»

Гостиница «Матрешка»

1 ночь

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»

Гостиница «Виктория»

1 ночь

Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.

Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.

Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Питание: день 1: обед, ужиндень 2-3: завтрак, обед, ужиндень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак
  • День 1: обед, ужин
  • День 2-3: завтрак, обед, ужин
  • День 4: завтрак, обед
  • День 5: завтрак
  • Транспортные услугидень 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: по Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутскдень 5: по Иркутску
  • День 1: Иркутск - Ольхон
  • День 2: по Ольхону
  • День 3: по Ольхону
  • День 4: Ольхон - Иркутск
  • День 5: по Иркутску
  • Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 3: поездка в южную часть острова Ольхондень 4: программа в этнопарке и тимбилдинг
  • День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
  • День 3: поездка в южную часть острова Ольхон
  • День 4: программа в этнопарке и тимбилдинг
Что не входит в цену
  • Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
  • Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Есть ли скидке в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

Можно с детьмиВсе туры5-дневные турыВесенниеНа автобусе

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