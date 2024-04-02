Корпоративный тур на Ольхон
Природа Ольхона многообразна: есть и густые леса на восточном побережье, и суровые мраморные скалы, и песчаные пляжи с дюнами на западе, и голые степи.
Пейзажи дикой природы Ольхона красивы и величественны — недаром он ежегодно привлекает тысячи туристов со всего мира.
Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение. Нас ждет развлекательная программа в Бурятском этнопарке, настоящая юрта-музей и национальная кухня.
Чудесные виды на Байкал — исследование множества очень красивых и уникальных мысов, Байкальский лед и священные места. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
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Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Ольхон
Встреча в Иркутске и отправление к острову Ольхон. Остановка по пути в бурятском кафе. Размещение на турбазе.
Экскурсионная прогулка до мыса Бурхан (скалы Шаманки).
Питание: обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Хобой и северный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по северной части острова Ольхон.
Посещение мыса Хобой и основных достопримечательностей острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Мыс Кобылья голова и южный Ольхон
Экскурсионная поездка с водителем-гидом на внедорожнике УАЗ по южной части острова Ольхон.
Посещение мыса Кобылья голова и самых живописных бухт острова.
Поездка с остановками и пешими прогулками по территории национального парка, горячий обед-пикник.
Возвращение на турбазу.
Питание: завтрак, обед, ужин.
Продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Ольхон - Иркутск. Тимбилдинг в бурятском этнопарке
Выезд с острова Ольхон.
Посещение бурятского этнопарка с развлекательной программой и тимбилдингом, дегустация национальных блюд и настоек.
Прибытие в город Иркутск.
Питание: завтрак, обед.
Продолжительность: ориентировочно 7 ч.
Проводы в аэропорт
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
Питание: завтрак.
Продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание на турбазе и в гостинице.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек, руб:
|размер группы
|размещение эконом
|размещение стандарт
|обычные даты
|праздничные даты
|обычные даты
|праздничные даты
|10 человек
|76 400
|78 500
|79 300
|81 400
|20 человек
|65 900
|68 200
|68 800
|71 000
|30 человек
|64 500
|66 300
|67 000
|69 200
|40 человек
|58 900
|61 000
|61 800
|63 900
Размещение ЭКОНОМ:
- Ольхон — Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства на этаже);
- Иркутск — Гостиница Матрешка - 2-местный номер (удобства в номере).
Размещение СТАНДАРТ:
- Ольхон — Турбаза Набаймар - 2-местный номер (удобства в номере);
- Иркутск — Гостиница Виктория - 2-местный номер (удобства в номере).
Праздничные туры рассчитаны по праздничным тарифам. К праздничным относятся туры, которые частично или полностью совпадают с датами:
- 01 января – 09 января;
- 20 февраля – 10 марта;
- 01 мая – 09 мая.
Варианты проживания
Турбаза «Набаймар»
Расположена в 5 минутах ходьбы от берега озера Байкал и главной достопримечательности острова — скалы Шаманки (мыса Бурхан).
Номера Усадьбы «Набаймар» отапливаются, большинство из них оформлены в загородном стиле. На территории также можно воспользоваться услугами прачечной, получить туристическую информацию.
Гостиница «Матрешка»
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница «Виктория»
Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.
Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, согласно выбранной категории
- Питание: день 1: обед, ужиндень 2-3: завтрак, обед, ужиндень 4: завтрак, обеддень 5: завтрак
- День 1: обед, ужин
- День 2-3: завтрак, обед, ужин
- День 4: завтрак, обед
- День 5: завтрак
- Транспортные услугидень 1: Иркутск - Ольхондень 2: по Ольхонудень 3: по Ольхонудень 4: Ольхон - Иркутскдень 5: по Иркутску
- День 1: Иркутск - Ольхон
- День 2: по Ольхону
- День 3: по Ольхону
- День 4: Ольхон - Иркутск
- День 5: по Иркутску
- Экскурсионные услуги: день 2: поездка в северную часть острова Ольхондень 3: поездка в южную часть острова Ольхондень 4: программа в этнопарке и тимбилдинг
- День 2: поездка в северную часть острова Ольхон
- День 3: поездка в южную часть острова Ольхон
- День 4: программа в этнопарке и тимбилдинг
Что не входит в цену
- Авиа и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки
- Сменная обувь
- Теплая куртка и брюки
- Свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
- Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!;)
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
Как организованы трансферы?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Есть ли скидке в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!