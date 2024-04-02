Корпоративный тур в Листвянку
Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение.
Заглянем на местный рынок, где можно приобрести байкальскую рыбу и сувениры, поедем на хивусе вдоль КБЖД, поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке, посетим музей озера Байкал с виртуальным погружением в батискафе и этнографический музей Тальцы. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
мая
мая
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Иркутск - Листвыянка. Музей под открытым небом Тальцы
Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.
Поездка в этнографический музей Тальцы.
Экскурсия по музею.
Переезд в поселок Листвянку. Размещение в гостинице.
Посещение рынка, где можно приобрести байкальскую рыбу и сувениры.
Питание включено: обед
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.
Экскурсия по Листвянке
Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.
Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень — исток реки Ангары.
Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.
Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Поездка на хивусе вдоль КБЖД
Посадка на Хивус в Листвянке.
Поездка по льду вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного.
Высадка на берег, прогулка. Возвращение в гостиницу.
Питание включено: завтрак, обед.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.
Водным транспортом: примерно 60 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.
Листвянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городу
Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.
Экскурсия по историческому центру столицы Восточной Сибири.
Размещение в гостинице.
Питание включено: завтрак.
Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.
Автотранспортом: примерно 70 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.
Проводы в аэропорт
Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.
Питание включено: завтрак.
Автотранспортом: примерно 10 км.
Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостиницах и отелях.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе, руб:
|размер группы
|размещение эконом
|размещение стандарт
|обычные даты
|праздничные даты
|обычные даты
|праздничные даты
|10 человек
|74 900
|76 900
|83 200
|87 500
|20 человек
|58 500
|60 500
|66 700
|71 000
|30 человек
|51 300
|53 300
|59 500
|63 800
|40 человек
|47 800
|49 800
|55 900
|60 300
Размещение ЭКОНОМ:
- Листвянка - Гостиница Арабеска - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
- Иркутск - Гостиница Матрешка - 2-местный номер (удобства в номере).
Размещение СТАНДАРТ:
- Листвянка - Гостиница Байкальский Кедр - 2-местный номер (удобства в номере);
- Иркутск - Гостиница Виктория - 2-местный номер (удобства в номере).
Варианты проживания
Гостиница «Арабеска»
Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки.
За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.
К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.
Гостиница «Байкальский кедр»
Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.
За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.
В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.
Гостиница «Матрешка»
Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.
Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.
Гостиница «Виктория»
Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.
Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, согласно выбранной категории
- Питание: День 1-3: обедДень 2-5: завтрак
- День 1-3: обед
- День 2-5: завтрак
- Транспортные услугиДень 1: Иркутск - ЛиствянкаДень 2: По ЛиствянкеДень 3: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - ЛиствянкаДень 4: Листвянка - ИркутскДень 5: по Иркутску
- День 1: Иркутск - Листвянка
- День 2: По Листвянке
- День 3: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
- День 4: Листвянка - Иркутск
- День 5: по Иркутску
- Экскурсионные услуги: День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникеДень 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) День 4: Обзорная экскурсия по Иркутску
- День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
- День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
- День 4: Обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
- Авиа и железнодорожные билеты до г. Иркутска и обратно
- Питание, не включенное в стоимость тура
- Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Удобная обувь и теплые носки
- Сменная обувь
- Теплая куртка и брюки
- Свитер или толстовка
- Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
- Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
- Солнцезащитные очки
- Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
- Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
- Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Во сколько начинается маршрут?
В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).
Как организованы трансферы?
Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.
Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.
Есть ли скидке в туре?
Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!
Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.
Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?
В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.
Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Отзывы и рейтинг
Спасибо!
Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!