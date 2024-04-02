Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
Групповой тур в Иркутске

Корпоративный тур в Листвянку

5
3 отзыва
Сегодня Листвянка считается одним из самых посещаемых мест на побережье озера Байкал. Кроме того, в окрестностях поселка много необычных природных и рукотворных достопримечательностей.

Вы сможете самостоятельно выбрать подходящую дату начала путешествия на Байкал и скорректировать маршрут на свое усмотрение.

Заглянем на местный рынок, где можно приобрести байкальскую рыбу и сувениры, поедем на хивусе вдоль КБЖД, поднимемся на канатной дороге к смотровой площадке, посетим музей озера Байкал с виртуальным погружением в батискафе и этнографический музей Тальцы. Тур проводится под индивидуальный запрос в любые даты с октября по май для групп от 10 человек.
Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
Корпоративный тур в Листвянку. Зима-весна
Ближайшие даты:
1
мая
8
мая

Что вас ожидает:

Путешествие для своих
Путешествие для своих
Вы сможете сами выбрать дату, скорректировать маршрут и отправиться своей компанией
Байкальская рыбка
Байкальская рыбка
Заглянем на местный рынок, где можно приобрести байкальскую рыбу и сувениры
Покатушки на хивусе
Покатушки на хивусе
Проедем на хивусе вдоль КБЖД

Программа тура по дням

1 день

Иркутск - Листвыянка. Музей под открытым небом Тальцы

Встреча в аэропорту, на ж/д вокзале, или в гостинице города Иркутска.

Поездка в этнографический музей Тальцы.

Экскурсия по музею.

Переезд в поселок Листвянку. Размещение в гостинице.

Посещение рынка, где можно приобрести байкальскую рыбу и сувениры.

Питание включено: обед

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 70 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 6 ч.

2 день

Экскурсия по Листвянке

Обзорная экскурсия по поселку Листвянке с короткими переездами.

Экскурсия на кресельном подъемнике к смотровой площадке Камень Черского, откуда открывается чарующий вид на Шаман-камень — исток реки Ангары.

Посещение Лимнологического музея (Музея озера Байкал) с виртуальным погружением в батискафе.

Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Автотранспортом: примерно 10 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

3 день

Поездка на хивусе вдоль КБЖД

Посадка на Хивус в Листвянке.

Поездка по льду вдоль Кругобайкальской железной дороги (КБЖД) до мыса Половинного.

Высадка на берег, прогулка. Возвращение в гостиницу.

Питание включено: завтрак, обед.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 2 км.

Водным транспортом: примерно 60 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 5 ч.

4 день

Листвянка - Иркутск. Обзорная экскурсия по городу

Выезд из Листвянки, прибытие в город Иркутск.

Экскурсия по историческому центру столицы Восточной Сибири.

Размещение в гостинице.

Питание включено: завтрак.

Общая протяжённость маршрута пешком: примерно 3 км.

Автотранспортом: примерно 70 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 4 ч.

5 день

Проводы в аэропорт

Проводы в аэропорт или на ж/д вокзал Иркутска.

Питание включено: завтрак.

Автотранспортом: примерно 10 км.

Общая продолжительность: ориентировочно 1 ч.

Проживание

Тур предусматривает проживание в гостиницах и отелях.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от количества человек в группе, руб:

размер группыразмещение экономразмещение стандарт
обычные датыпраздничные даты обычные датыпраздничные даты
10 человек74 90076 90083 20087 500
20 человек58 50060 50066 70071 000
30 человек51 30053 30059 50063 800
40 человек47 80049 80055 90060 300

Размещение ЭКОНОМ:

  • Листвянка - Гостиница Арабеска - 2-местный номер (удобства в секции на несколько номеров);
  • Иркутск - Гостиница Матрешка - 2-местный номер (удобства в номере).

Размещение СТАНДАРТ:

  • Листвянка - Гостиница Байкальский Кедр - 2-местный номер (удобства в номере);
  • Иркутск - Гостиница Виктория - 2-местный номер (удобства в номере).

Варианты проживания

Гостиница «Арабеска»

3 ночи

Гостиница “Арабеска” расположена в курортной зоне Листвянки.

За 5-10 минут пешком можно добраться до основных туристических объектов Листвянки: Байкальского музея, смотровой площадки напротив Шаман-камня и канатного подъемника на гору Камень Черского.

К услугам гостей имеется парковка, прачечная и бильярд и кафе.

Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»Гостиница «Арабеска»

Гостиница «Байкальский кедр»

3 ночи

Гостиница «Байкальский кедр» расположена в самом центре Листвянки.

За 2-3 минуты пешком можно дойти до рынка с сувенирной продукцией и байкальскими деликатесами. В гостинице есть уютное кафе.

В номерах обустроен гостиный уголок, либо балкон. В числе удобств телевизор с плоским экраном. На всей территории гостевого дома предоставляется бесплатный Wi-Fi. Стойка регистрации работает круглосуточно.

Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»Гостиница «Байкальский кедр»

Гостиница «Матрешка»

1 ночь

Отель «Матрешка» расположен в центре Иркутска, в 5 минутах ходьбы от Центрального рынка.

Все номера отеля оформлены в светлых тонах и оборудованы телевизором с плоским экраном и кабельными каналами. В ванной комнате предоставляются бесплатные туалетно-косметические принадлежности.

Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»Гостиница «Матрешка»

Гостиница «Виктория»

1 ночь

Отель «Виктория» расположен в престижном районе исторического центра Иркутска в тихом дворе одной из самых красивых улиц – Карла Маркса.

Отличное сочетание комфортного тихого отдыха, по настоящему красивого исторического центра города, сервисов отеля и отличного соотношения цены и качества.

Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»Гостиница «Виктория»

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, согласно выбранной категории
  • Питание: День 1-3: обедДень 2-5: завтрак
  • День 1-3: обед
  • День 2-5: завтрак
  • Транспортные услугиДень 1: Иркутск - ЛиствянкаДень 2: По ЛиствянкеДень 3: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - ЛиствянкаДень 4: Листвянка - ИркутскДень 5: по Иркутску
  • День 1: Иркутск - Листвянка
  • День 2: По Листвянке
  • День 3: Листвянка - Кругобайкальская ж/д, мыс Половинный - Листвянка
  • День 4: Листвянка - Иркутск
  • День 5: по Иркутску
  • Экскурсионные услуги: День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемникеДень 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея) День 4: Обзорная экскурсия по Иркутску
  • День 2: Посещение смотровой площадки Камень Черского на канатно-кресельном подъемнике
  • День 2: Посещение музея Байкала (Лимнологического музея)
  • День 4: Обзорная экскурсия по Иркутску
Что не входит в цену
  • Авиа и железнодорожные билеты до г. Иркутска и обратно
  • Питание, не включенное в стоимость тура
  • Другие услуги не включены в стоимость тура и оплачиваются дополнительно
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  • Удобная обувь и теплые носки
  • Сменная обувь
  • Теплая куртка и брюки
  • Свитер или толстовка
  • Шапка или другой головной убор, защищающий от солнца
  • Купальные принадлежности, полотенце, тапочки (для бани)
  • Солнцезащитные очки
  • Крем солнцезащитный (максимальный фактор защиты)
  • Если Вы принимаете лекарства, возьмите их с собой
  • Не забудьте фотоаппарат и отличное настроение!
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Во сколько начинается маршрут?

В первый день тура отправление ориентировочно в 10 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов). Просим учитывать этот факт и приобретать билеты на самолет/поезд и др. транспорт на день раньше начала тура. Если прилет/приезд планируется в день начала тура, то время прибытия должно быть до 8 часов утра по местному времени (Москва + 5 часов).

Как организованы трансферы?

Все трансферы и экскурсии являются сборными (проводятся в составе группы). Большинство экскурсий является поездкой по экскурсионному маршруту без сопровождения гидом. Иные условия проведения трансферов и экскурсий должны быть прописаны в договоре отдельно.

Экскурсии по Ольхону стандартно проводятся на автотранспорте по суше. На лед туристы могут выходить самомстоятельно на свое усмотрение и под свою полную ответственность. Для путешествий по льду используется специальная техника, о чем в договоре должна быть соответствующая информация.

Есть ли скидке в туре?

Дети в возрасте до 2 лет без предоставления услуг (размещение, питание, отдельное место в транспорте и др.) - бесплатно!

Дети от 2 лет (или если ребенку до 2 лет требуется предоставление услуг) - по полной цене.

Будут ли в номерах проживания фен, шампунь, полотенца?

В номерах проживания есть постельное белье и полотенца.

Наличие фена не гарантировано. Шампуней и гелей для душа нет.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 40 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Г
2 апр 2024
Очень понравилось внимательное отношение организатора, программа тура, экскурсионный день- тоже выше всяких похвал. Я в восторге. Спасибо!!!
К
15 мар 2024
Здорово провели время.
Спасибо!

Соотношение насыщенности и возможности восстановиться близко к идеальному.
Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.Здорово провели время.
А
26 фев 2024
Профессионалы!
От поездки остались только приятные впечатления!
Надеюсь, что вернёмся снова!
Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!Профессионалы!

Тур входит в следующие категории Иркутска

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