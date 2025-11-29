Программа тура по дням
Прибытие. Дорога на остров Ольхон
По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропорту, после чего начнется путешествие на Байкал.
На групповом трансфере вы отправитесь к сердцу озера Байкал — на остров Ольхон.
Ольхон — это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!
Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.
Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.
Путь будет пролегать по местности с живописными видами.
Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами.
Гости часто называют этот отрезом пути «марсианским».
Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!
Ольхон — это остров, и попадают на него в зимнее время, переправившись через ледовую переправу.
После переправы, вас ждет еще около 40 км по степям Ольхона, а после вы доберетесь до центра острова — поселка Хужир.
Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.
В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала — мыс Бурхан (скала Шаманка).
Шаманка — одна из святынь Азии.
Обязательно прогуляйтесь до скалы Шаманки и попробуйте почувствовать энергетику этого места и силу Байкала!
Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.
Вы увидите: Тажеранские степи, переправа на Ольхон, мыс Бурхан, скала Шаманка, столбы Сэргэ.
Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, обед в пути, проживание, экскурсия.
Экскурсия на север Ольхона до мыса Хобой
Экскурсия начинается в 10:00, продолжительность 5 часов.
После завтрака вы отправляетесь на экскурсию.
Сегодня Вас ждет настоящее приключение по легендарному байкальскому льду.
Вы поедете к северной части Ольхона, увидите со льда очертания и удивительные образы Ольхонских береговых скал, мраморные стен мыса Саган-Хушун.
Дольше всего времени проведете у мыса Хобой — его скалистые обрывистые берега в этих местах напоминают звериные клыки, что совершенно точно подчеркивает название (с языка местного населения название переводится как «клык»).
Со льда очертания мыса напоминают фигуру женщины — с этим связана интересная местная легенда, о которой вам поведают во время экскурсии.
В середине дня вас ждет обед-пикник на свежем воздухе, в окружении зимней байкальской красоты природы.
Экскурсия проходит с остановками в наиболее красивых местах, где вы можете сделать прекрасные фото на память.
При желании можно будет покататься на коньках, обязательно берите их с собой.
При необходимости можно взять коньки в аренду (уточняйте у организатора вашего тура, аренда коньков в стоимость не включена).
Время на экскурсии, выделенное на катание, примерно 20 минут.
Вернувшись в гостиницу, вас ждет свободный вечер.
Внимание! В зависимости от ледовой обстановки экскурсия на север Ольхона по льду будет заменена экскурсией по суше, то есть перемещение будет по земле без выезда на лед.
Все заявленные по экскурсии локации будут посещены.
Разница только в обзоре — со льда наблюдают мысы снизу, гуляют по льду, по суше — перед взорами открываются картины на необъятный Байкал сверху.
Вы увидите: мыс Саган-Хушун, мыс Хобой, лед Байкала.
Включено в стоимость: проживание, завтрак, экскурсия, групповой трансфер, обед-пикник, разрешение на посещение национального парка.
Переправа по льду с Ольхона в Листвянку с остановкой в бухте Песчаная
Сегодня вас ждет особенное приключение — единственная в своем роде переправа по льду Байкала с Ольхона в Листвянку.
Утром — завтрак и отправление на судне на воздушной подушке (хивусе), которое скользит по кристально-прозрачному льду, словно парит над его поверхностью.
Путешествие продлится около 9 часов, и каждое мгновение будет наполнено красотой.
Сквозь толщу льда вы увидите загадочные трещины и синие прожилки, а вдоль берега будут тянуться величественные горы.
По пути сделаем остановку у поселка Большое Голоустное, где в ледяной толще можно рассмотреть фантастическое явление — скопление метановых пузырьков, застывших в ледяных узорах.
Это по-настоящему завораживающее зрелище и прекрасная возможность для редких фотографий.
Далее вы отправитесь в бухту Песчаную — одну из самых живописных на Байкале.
Здесь вас ждёт прогулка среди бухт и встреча с легендарными ходульными деревьями — соснами и лиственницами, чьи корни, словно ноги, приподнялись над песком, создавая ощущение, что они шагают к озеру.
Бухта обрамлена скалами Большой и Малой Колокольни, а рядом возвышается остров Бакланий Камень, придавая пейзажу особую гармонию.
В середине дня — обед-пикник на свежем воздухе с видом на бескрайние просторы Байкала.
После — продолжение пути на хивусе в поселок Листвянка и заселение в отель.
Вы увидите: лед Байкала, ходульные деревья, скала Малая и Большая Колокольня, бухта Песчаная, остров Бакланий Камень, Большое Голоустное.
Включено в стоимость: завтрак, обед-пикник, групповой трансфер, гид, проживание, экскурсия, разрешение на посещение национального парка.
Экскурсия в музей «Тальцы». Дорога в Иркутск. Отъезд
После завтрака в отеле вас ждет увлекательное завершение путешествия.
Сначала вы отправитесь на знаменитый рыбный рынок.
Затем дорога приведет вас к легендарному Шаман-Камню, стоящему в истоке единственной реки, вытекающей из Байкала — Ангары.
С этим местом связана красивая и древняя легенда, которую вам расскажет гид.
Вы поднимитесь по канатной дороге, которая приведет вас к вершине «Камень Черского».
Поднявшись на смотровую площадку, которая находится на высоте 725 метров, вы сможете насладиться захватывающим видом на озеро, исток Ангары, Шаман-камень, Листвянку и даже Байкальскую обсерваторию.
Далее вы посетите архитектурно-этнографический музей под открытым небом «Тальцы».
Здесь собраны уникальные образцы деревянного зодчества прошлых столетий.
Прогуливаясь по музею, вы словно перенесетесь во времени: старинные избы, часовни и башни на фоне живописного берега Ангары и сибирского леса создают подлинную атмосферу истории.
Ваш гид проведет познавательную и увлекательную экскурсию.
После посещения музея вы отправитесь в Иркутск.
На этом программа вашего тура завершится.
Вы увидите: архитектурно-этнографический музей «Тальцы», Шаман-Камень, канатная дорога, рыбный рынок.
Включено в стоимость: завтрак, групповой трансфер, гид, проживание, экскурсия, билеты в музей и на канатную дорогу.
Проживание
Тур предусматривает 2-, 3-местное размещение.
|Стандарт
|Комфорт
|Размещение
|95 000
|117 000
Типы размещения:
- Стандарт — благоустроенный номер, оснащённый собственным санузлом (душ и туалет), с количеством кроватей по числу проживающих.
- Комфорт — более просторный и комфортный в сравнении с категорией стандарт благоустроенный (душ и туалет внутри) номер, выполненный в современном дизайне.
|Направление
|Стандарт
|Комфорт
|Ольхон
БО «Алдартай»
Кемпинг-отель «Ольхон»
Отель «Байкал Терра»
Гостиница «Olkhon Inn»
Гостиница «Байкалов Острог»
Усадьба Никиты Бенчарова»
Гостевой дом «Магия Байкала»
Гостиница «Шаманка»
База отдыха «Набаймар»
Отель «Тенгри»
Отель «Байкал Хан»
Отель Дача «БайкалЭко»
Отель «BaikalWood Эко Лодж & Spa»
Отель «Villa Malina»
Отель «Точка Байкала»
|Листвянка
Бутик-отель «Larch»
Отель «Даурия»
ГД «Малина»
ГД «Усадьба Еремеевых»
Отель «Байкал»
Отель «Крестовая падь»
Отель «Анастасия»
ГД «Вера-отель»
Варианты проживания
Ольхон
Кемпинг «Ольхон» находится в Хужире. Сюда Вы сможете приехать и заселиться вместе со своим домашним животным. Для автовладельцев предоставлена частная парковка, которая бронируется по предварительному заказу.
К размещению гостей предоставляются комфортабельные номера поделенные на различные категории. Каждый включает в себя удобные спальные места, необходимую мебель. Из некоторых окон открывается великолепный вид на гору или озеро. Стойка регистрации работает круглосуточно. В нескольких номерах есть телевизоры.
Вкусно и сытно поесть можно в местном ресторане, в котором подаются различные блюда из меню. На территории обустроена зона барбекю.
Здесь очень популярны рыбная ловля и верховая езда.
Усадьба Никиты Бенчарова
«Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир.
Гости могут отдохнуть на террасе.
Осуществляется доставка еды и напитков в номер.
На территории обустроена бесплатная частная парковка.
За дополнительную плату для гостей организуют трансфер от/до аэропорта.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
На территории отеля можно поиграть в настольный теннис, а поблизости популярны пешие прогулки.
Алдартай
База отдыха расположена в 600 метрах от центра поселке Хужир и в одном километре от озера Байкал. К услугам гостей детская игровая площадка, доступ в интернет, место на автомобильной парковке.
В каждом номере обустроен гостиный уголок и предоставляется постельное белье. Из техники и мебели предоставляется все самое необходимое для комфортного проживания.
На территории базы отдыха есть снэк-бар, где предоставляется большой выбор прохладительных напитков. Рядом есть несколько кафе:"Кудесница","Омулевая бочка", где подаются блюда разнообразной кухни.
В нескольких минутах ходьбы расположены Хужирский Краеведческий музей и церковь имени Иконы Божьей Матери.
«Байкал Терра» 3
Отель «Baikal Terra» располагается в посёлке Хужир на острове Ольхон.
Для заселения доступны уютные двухместные номера с удобными кроватями, ванной комнатой с душевой кабинкой, а также ЖК-телевизор и доступ к беспроводному интернету.
В отеле имеется кухонная зона, где гости могут самостоятельно приготовить любимые блюда.
Расположение открывает перед отдыхающими возможность пеших прогулок и наслаждения красивыми природными видами озера Байкал. В отеле есть настольный теннис, площадка для приготовления барбекю и организации пикника.
Доступна услуга заказа трансфера.
«Вилла Малина» 4
Отель расположен на берегу озера Байкал. К Вашим услугам предоставляется доступ в интернет, место на автомобильной парковке, прокат велосипедов. Предоставляется экскурсионное обслуживание.
Номера стандартные и семейные, все располагают ванной комнатой с душем и туалетом. Имеется вся необходимая мягкая мебель.
В ресторане сервируется сытный и вкусный завтрак. На обед и ужин предлагаются блюда русской и европейской кухни.
Рядом есть несколько достопримечательностей: Краеведческий музей им. Н. М. Ревякина, скала Шаманка.
Порт Ольхон
Гостиничный комплекс «Порт Ольхон» расположен в посёлке городского типа Хужир, в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке.
Номерной фонд представлен 48 полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов.
В отеле имеется пять различных категорий номеров: одноместные, арт-номера, двухместные мансардные, семейные, апартаменты. В каждой из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней. В меню представлены блюда бурятской и сибирской кухни. В летнее время работает терраса с которой открываются красивые пейзажи на озеро Байкал. В кофейне можно насладиться вкусным кофе.
На расстоянии 1,8 километра находится одна из девяти святынь Азии – скала Шаманка. А рядом с ней вдоль берега простирается «Сарайский» пляж, по мнению местных самое живописное место на острове.
Байкал Хан
Отель «Байкал Хан Ольхон» располагается в поселке Хужир Иркутская область на острове Ольхон. На всей территории работает бесплатный wi-fi. В распоряжении гостей терраса, бар, детская комната, баня. В шаговой доступности расположены достопримечательности: Сарайский пляж, скала Шаманка, музей.
Гостям предоставляются просторные и современные номера, которые располагают в себе кровати, тумбочки, шкаф и вся необходимая мебель для проживания. Wi-Fi доступен по всей территории. Из окон номера можно наблюдать шикарный вид на озеро Байкал. На террасе можно проводить хорошо время или на летней веранде, есть возможность посетить баню. Дети могут весело поиграть в детской комнате с игрушками.
На территории есть вкусный ресторан и бар с приветливым персоналом. В шаговой доступности есть магазины продуктов и кафе.
Поблизости находится Сарайский пляж, удивительная скала Шамана и Хужирский краеведческий музей имени Н. М. Ревякина.
BaikalWood Eco Lodge & amp; Spa
«BaikalWood Eco Lodge & Spa» — отель, выполненный из эко-материалов и расположенный в посёлке Хужир Иркутской области. Удачное расположение вдали от городского шума позволит гостям почувствовать покой и единение с невероятной байкальской природой.
Номерной фонд отеля включает несколько уютных номеров, оснащенных всем необходимым для комфортного проживания, в том числе исправной техникой и такими приятными мелочами, как чайный набор и фен. В каждом номере есть индивидуальная ванная комната с одноразовыми гигиеническими принадлежностями.
Заказать обед гости могут в ресторане отеля: шеф-повар предлагает лучшее разнообразное меню европейской и местной кухни по приемлемым ценам. Каждое утро сервируется сытный завтрак. Постояльцы также могут посетить русское и французское кафе в шаговой доступности от отеля.
Удобное расположение «BaikalWood Eco Lodge & Spa» позволяет отдыхающим добраться до основных достопримечательностей острова: гости могут посетить с экскурсией скалу Шаманку, краеведческий музей имени Ревякина, церковь Державной иконы Божией Матери и многое другое.
Малина
Гостевой дом «Малина» ждёт своих гостей в Листвянке, на берегу озера Байкал. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, прачечная, трансфер и другое.
В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и принёс массу приятных эмоций от проживания.
На территории оборудована общая кухня, где можно приготовить любимые блюда как дома.
В шаговой доступности магазины, кафе, интересные и живописные места.
Маяк
Загородный комплекс «Маяк» располагается в поселке Листвянка Иркутской области, у побережья озера Байкал. Населённый пункт считают «Воротами Байкала».
В комплекс входит 87 номеров различной категории. Все номера оборудованы кондиционером, платяным шкафом, прикроватной тумбой, телевизором и другими предметами, которые делают пребывание гостей приятным и незабываемым. Ванная комната включает фен, мягкие полотенца и халаты.
На территории загородного комплекса работает барбекю-бар и ресторан.
В Маяке имеется три конференц-зала вместимостью от 50 до 160 человек.
Поблизости вся инфраструктура. Среди достопримечательностей - Байкальский музей, нерпинарий, дендропарк, Камень Черского.
Малиновка
Мини-отель «Малиновка» расположен в поселке Листвянка, на побережье озера Байкал, в месте, где впадает река Ангара.
Фонд состоит из 9 комфортных номеров, оснащенных необходимыми условиями для пребывания. К услугам предоставляется скоростной интернет, терраса, чистое постельное белье и мягкие полотенца.
Завтрак оплачивается отдельно при заказе. При отеле работает ресторан с блюдами по меню. В зоне барбекю можно приготовить любимые блюда на мангале.
Рядом с отелем дайвинг-бассейн Фартовый и дендропарк Байкальского музея. До аэропорта Иркутск - 55 км.
Даурия
Отель «Даурия» открыт для своих гостей в Листвянке. К Вашим услугам Wi-Fi, парковка, хамам, трансфер, экскурсионное обслуживание и другое.
В каждом номере есть всё, чтобы Ваш отдых был комфортным и запомнился только положительными эмоциями от проживания.
В шаговой доступности магазины, кафе, интересные места города. Окрестности прекрасно подходят для разного рода активностей на природе.
Крестовая Падь
Гостиница «Крестовая Падь» располагается всего в 50 м от озера Байкал, которое притягивает своей энергетикой и силой.
Комплекс состоит из 8 корпусов и отдельного коттеджа для VIP гостей. Некоторые категории оформлены в стиле шале с деревянными панелями и оснащены рабочим столом, мини-баром, собственной ванной комнатой.
На территории находятся два ресторана, которые являются настоящей достопримечательностью Листвянки и летняя терраса с видом на окружающую местность.
Для деловых встреч представлен просторный конференц-зал, который обставлен современным оборудованием.
Рядом находится музей, автобусная остановка, международный аэропорт в 45 минутах езды.
Ответы на вопросы
Что включено
- Трансферы на протяжении всего тура
- Питание по программе тура:1 день - обед2 день - завтрак, обед-пикник3 день - завтрак, обед-пикник4 день - завтрак
- Экскурсии, указанные в программе
- Разрешения на посещение национального парка
- Проживание
- Услуги гида
- Сопровождение организатора
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иркутска и обратно
- Питание, в случае если в программе указано самостоятельно или за свой счет, а также напитки и блюда, не включенные в основное меню по программе
- Дополнительные услуги, указанные в программе за дополнительную плату или не указанные в программе
- Аренда коньков
- Дополнительные экскурсии и трансферы, не включенные в программу
- Аренда оборудования
Место начала и завершения?
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны ссылка без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какая погода на Байкале?
На Байкале климат резко континентальный: днем может светить яркое солнце, погода быть теплой, даже жаркой, а после захода солнца становится резко холодно.
Путешествуя по зимнему Байкалу теплые вещи должны быть обязательно!
Будет ли сотовая связь?
В Иркутской области работают федеральные операторы МТС, Мегафон и Теле2 и другие операторы.
В некоторых местах туров связь может пропадать, потому если Вы планируете приобретать сим-карту для путешествия, рекомендуем брать Теле2 – у него самая большая площадь покрытия на Байкале.
Большинство гостиниц предоставляют бесплатный Wi-Fi, но повсеместно Wi-Fi не распространен.
Нужно ли брать с собой наличные деньги?
В Иркутске представлено большинство крупных российских банков, в торговых центрах, супермаркетах, большинстве магазинов можно оплачивать посредство Visa и MasterCard, реже встречаются банкоматы и терминалы UnionPay. Тем не менее рекомендуем иметь с собой некоторую сумму наличных средств.
Может ли поменяться программа тура?
Туроператор оставляет за собой право менять местами экскурсии по программе тура, заменять их на равноценные в ситуациях, связанных с изменением погодных условий, форс-мажорных обстоятельств или по усмотрению организатора, но обязуется выполнить всю программу тура и предоставить все указанные в ней экскурсии в полном объеме.
Как организована переправа на о. Ольхон?
На остров Ольхон попадают по ледовой переправе в зимний сезон и на пароме в летний. В межсезонье на хивусе (судно на воздушной подушке). Если по климатическим причинам ледовая переправа не работает, то на переправу на хивусе турист оплачивает самостоятельно.
Можно брать с собой в тур животных?
К сожалению, очень сложно найти размещение, где допускается проживание с животными. Поэтому в групповых турах животных не берем.
В какие месяцы на Байкале сезон? Когда появляется лед?
На Байкале традиционно выделяют два сезона: зимний (февраль-март в период льда) и летний (июнь-август, когда можно искупаться). Но на Байкал едут круглый год, потому что в каждое время года на Байкале очень красиво и всегда есть чем заняться.
Лед на Байкале появляется в заливах Малого моря в декабре. А тот самый легендарный красивый лед повсеместно встает в конце января – начале февраля и стоит где-то до конца марта – середины апреля – все зависит от ледовой обстановки конкретного года и климатических показателей
Какие организационные особенности тура?
Старт программы тура утром в 10:00. Прибыть в Иркутск необходимо до 9:30 по местному времени, если гость опаздывает к назначенному времени, тогда добирается самостоятельно до первого пункта, обозначенного организатором;
Окончание тура в Иркутске: рекомендуем приобретать билеты на обратный путь после 20:00 по местному времени.
Место и время сбора группы: с гостиницы Ангара (ул. Сухэ-Батора, 7, г. Иркутск) в период с 09.00 до 09.30 по местному времени и с аэропорта г. Иркутск в 10:00.
За сутки до начала тура будет создана группа в мессенджере WhatsApp, где будет предоставляться вся организационная информация по туру. Просьба установить на телефон приложение WhatsApp заблаговременно.
Сколько человек в группе?
Тур сборно-групповой, количество человек в туре может достигать 18 человек.
Состав и численность группы может меняться на протяжении тура.
Гиды могут меняться на протяжении тура. За каждой локацией закреплен гид, являющийся экспертом данной локации. Координатор тура всегда один.
В какой гостинице мы разместимся?
Туроператор не гарантирует гостю размещение в конкретной гостинице, выбранной гостем из списка.
Туроператор вправе заменить гостиницу, указанную в списке, на аналогичную по категории и стоимости.
Подселение предполагает под собой размещение до 3х туристов в номере. Каждому туристу предоставляется отдельное спальное место.
В случае, если туристу по независящим от Туроператора причинам (аннуляция или перенос проживания других туристов с подселением в эти же даты) на какой-либо из точки маршрута не нашлось подселение, Туроператор вправе поселить туриста в одноместный номер эконом.
У туриста, для которого не нашлось подселение, есть возможность разместиться в одноместном номере стандарт с доплатой. Для этого туристу необходимо самостоятельно в срок не позднее чем за 14 дней до начала тура уточнить у Туроператора нашлось ли для него подселение и сообщить о своём желании внести доплату за проживание в одноместном номере стандарт.
