1 день

Прибытие. Дорога на остров Ольхон

По прибытии в Иркутск вас встретят в аэропорту, после чего начнется путешествие на Байкал.

На групповом трансфере вы отправитесь к сердцу озера Байкал — на остров Ольхон.

Ольхон — это поистине незабываемое и одно из самых знаменитых мест на Байкале, которое по праву называют местом силы и особенно мощной энергетики!

Ольхон считается сакральной территорией, сосредоточением шаманизма Центральной Азии.

Вы отправитесь из Иркутска ориентировочно в 10 утра.

Путь будет пролегать по местности с живописными видами.

Частично дорога пройдет по Тажеранским степям, тут и там украшенным скальными останцами.

Гости часто называют этот отрезом пути «марсианским».

Ландшафты действительно переносят в какую-то инопланетную реальность!

Ольхон — это остров, и попадают на него в зимнее время, переправившись через ледовую переправу.

После переправы, вас ждет еще около 40 км по степям Ольхона, а после вы доберетесь до центра острова — поселка Хужир.

Вечером у вас свободное время, которое можно провести, изучая окрестности поселка.

В шаговой доступности от гостиниц на Ольхоне находится визитная карточка Байкала — мыс Бурхан (скала Шаманка).

Шаманка — одна из святынь Азии.

Обязательно прогуляйтесь до скалы Шаманки и попробуйте почувствовать энергетику этого места и силу Байкала!

Насладившись красивейшими видами, напитавшись энергетикой священного места, ваш первый день путешествия подходит к концу.

Вы увидите: Тажеранские степи, переправа на Ольхон, мыс Бурхан, скала Шаманка, столбы Сэргэ.

Включено в стоимость: групповой трансфер, гид, обед в пути, проживание, экскурсия.

