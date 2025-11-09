5 день

Аршан

Завтрак.

Трансфер в южную часть Байкала в посёлок Аршан, расположившийся у подножья горного хребта Восточный Саян в центральной части Тункинской долины.

Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус (в стоимость не входит).

Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан. Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.

Прогулка к питьевому бювету.

Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.

Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.

Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.

В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.

Прогулка по водопадам реки Кынгарги.

Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.

По запросу группы можно посетить термальный бассейн.

Затем отправляемся в Слюдянку.

Размещение в гостинице.

Поужинать Вы сможете на свой вкус в уютном кафе «Байкалов» или «Панорама».

Питание: завтрак.

Размещение: гостиница «Аршан», стандарт, двухместное размещение (Слюдянка).

