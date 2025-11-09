Вы посетите древние шаманские места на острове Ольхон, исследуете бескрайние степи Тажеранских и насладитесь живописными видами Кругобайкальской железной дороги. Познакомитесь с национальной кухней, ощутите дух и загадочность местной культуры.
дек
Программа тура по дням
Знакомство. Иркутск. Малое Море
В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.
Лучше всего прибыть в Иркутск до 10:00 (время местное).
Пока группа собирается, Вы можете позавтракать в кафе возле аэропорта.
В аэропорту садимся в комфортный автотранспорт и отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.
Во время обеда познакомимся с национальной бурятской кухней.
Прибываем на уютную турбазу.
Размещение.
Ужин.
Питание: обед, ужин.
Размещение: «Усадьба Бенчарова» / «Порт Ольхон», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Путешествие на край Земли
Завтрак в 9:00.
9:30 Посадка на ретро-автомобиль (УАЗ).
Преодолеваем пролив Ольхонские ворота и отправляемся знакомиться с самым знаменитым на Байкале островом Ольхон.
Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.
Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!
Мы отправляемся «на край Земли» – мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.
Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!
Во время экскурсии Вас ждет горячий обед.
Возвращаемся в гостиницу.
Ужин.
Подготовка к новогоднему банкету.
21:00 отправляемся в SOUND BAR, где нас ждёт фотосессия возле новогодней ёлки, шикарный новогодний стол, игровая программа с ведущим, выступление музыкальной группы, торжественная встреча Нового года, ритуал с загадыванием желаний, салют, дискотека до 5 утра.
Питание: завтрак, обед, ужин, новогодний банкет.
Размещение: гостиница: «Усадьба Бенчарова»/ «Порт Ольхон», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Свободный день
Завтрак.
Возможность выспаться и отдохнуть, прогуляться.
Посетим легендарную скалу Шаманку (мыс Бурхан).
Питание: завтрак, ужин.
Размещение: гостиница «Усадьба Бенчарова»/ «Порт Ольхон», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).
Юг острова Ольхон
Завтрак.
В первой половине дня экскурсия по южной части острова Ольхон.
Вы увидите скальник Трезубец, мыс Кобылья голова, озеро Ханхой, остатки древней Курыканской стены.
И перволёд в проливе Ольхонские ворота.
Трансфер в Иркутск.
Обед в кафе (на свой вкус, не входит в стоимость).
Размещение в гостинице.
Ужин (на свой вкус, не входит в стоимость).
Питание: завтрак.
Размещение: гостиница «Ангара»/ «Виктория» / «Русь», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).
Аршан
Завтрак.
Трансфер в южную часть Байкала в посёлок Аршан, расположившийся у подножья горного хребта Восточный Саян в центральной части Тункинской долины.
Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус (в стоимость не входит).
Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан. Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.
Прогулка к питьевому бювету.
Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.
Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.
Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.
В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.
Прогулка по водопадам реки Кынгарги.
Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.
По запросу группы можно посетить термальный бассейн.
Затем отправляемся в Слюдянку.
Размещение в гостинице.
Поужинать Вы сможете на свой вкус в уютном кафе «Байкалов» или «Панорама».
Питание: завтрак.
Размещение: гостиница «Аршан», стандарт, двухместное размещение (Слюдянка).
Кругобайкальская железная дорога
Завтрак.
Осмотр уникального здания вокзала, выполненного из мрамора, церкви Николая Чудотворца.
В 10:00 посадка на Электричку (НЕ экскурсионный поезд!), на которой мы проедем по Кругобайкальской железной дороге, построенной ещё в царские времена (1900-1905 года).
Остановки будут не длительными – 1-7 минут, поэтому выходить из вагона не желательно.
Обед ланч-бокс в вагоне поезда.
По желанию группы выйдем из поезда и пройдем 10-километровый участок пути пешком, чтобы полюбоваться этим великолепным памятником инженерного искусства, а также прогуляться по тоннелям.
При этом потребуется доплата за хивус (в размере около 14 000 руб. с группы).
Вечером прибываем в п. Листвянка.
Размещение в гостинице.
Поужинать Вы сможете на свой вкус в ресторане отеля или другом ресторане Листвянки.
Баня по желанию за свой счёт.
Питание: завтрак, ланч-бокс.
Размещение: гостиница «Легенда Байкала»/ «Усадьба Демидова», стандарт, двухместное размещение (Листвянка).
Листвянка. Исток Ангары. Тальцы. Иркутск
Завтрак.
Посещение единственного в России музея о Байкале.
В лимнологическом музее очень доступно представлена информация о великом озере.
Посещение аквариумов музея и виртуальное погружение на дно Байкала!
Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».
Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.
Обед в кафе на свой выбор (не входит в стоимость).
После обеда немного свободного времени для покупки сувениров, также Вы можете посетить центр ездовых собак (за дополнительную плату), где Вас ждёт знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (хаски)!
В 14:00 трансфер Листвянка – Иркутск.
На обратном пути посетим этнографический музей Тальцы.
Прибытие в Иркутск ориентировочно в 17:00.
Размещение в гостинице.
Отправляемся на экскурсию по Иркутску.
Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архитектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережной и услышите много полезной и интересной информации.
После экскурсии сможете поужинать в ресторанах Иркутска или в отеле.
Питание: завтрак.
Размещение: гостиница «Ангара»/ «Виктория» / «Русь», стандарт, двухместное размещение (Иркутск),
Отъезд
Завтрак.
Самостоятельный трансфер в аэропорт.
Проживание
Тур предусматривает в гостиницах и на турбазе.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|Двухместное
|Доплата за одноместное
|Усадьба Бенчарова на Ольхоне
|130 000
|21 000
|Порт Ольхон на Ольхоне
|165 000
|36 000
Варианты проживания
Отель «Усадьба Бенчарова»
Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе.
Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.
Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».
Отель «Порт Ольхон» 3
Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.
Номерной фонд представлен полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов. В каждом из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.
На территории находится ресторан с авторской кухней.
Гостиница «Воздушная гавань»
Гостиница «Воздушная гавань» известна многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится на территории Аэропорта.
Несмотря на это, гостиница может похвастаться спокойствием и тишиной в номерах.
К услугам гостей большое количество дополнительных сервисов, таких как прачечная, лобби-бар, конференц-зал, парикмахерская и другое.
Гостиница «Ангара»
Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.
При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.
Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.
Гостиница «Аршан»
Гостиница «Аршан» расположена на берегу Байкала, в Слюдянке.
К размещению представлены уютные номера с необходимой мебелью, телевизором, бесплатным Wi-Fi и комплектом полотенец.
На улице установлена обеденная зона и мангал. Гости могут заказать на стойке регистрации согревающий кофе и сытный завтрак.
Гостевой дом «Усадьба Демидова»
Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.
Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.
В ресторане гостевого дома подается завтрак. В 1 минуте ходьбы открыт продуктовый магазин. На территории гостевого дома можно играть в настольный теннис и брать напрокат велосипеды.
Отель «Легенда Байкала»
Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.
Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляется фен.
В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.
Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Что включено
- Проживание, указанное в программе
- Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
- Питание по программе: 7 завтраков, 3 обеда, 3 ужина, новогодний банкет
- Все виды трансферов в соответствии с программой
- Услуги гида
- Оплата за разрешения на посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
- Аренда коньков
- Баня
- Проживание в Иркутске до и после маршрута
- Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
- Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
- Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. п.
- Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
- Фонарик (с запасным набором батареек).
- Фотоаппарат.
- Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. п.).
- Обувь: удобная обувь по сезону! зимние ботинки/ботинки из ЭВА – непромокаемые! Можно взять сушилку для обуви!
- Обувь сменная.
- Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.
- Сменное белье.
- Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе).
- Термобелье.
- Штаны и куртка утепленные ветровлагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. Непродуваемые с капюшоном!
- Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка).
- Футболки/водолазки – количество на Ваше усмотрение.
- Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
- Шапка + шарф, можно балаклаву.
- Варежки/перчатки.
- Очки солнцезащитные.
- Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.
Какие особенности Байкальского льда?
Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.
Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.
Возможны ли изменения в программе?
Экскурсии в туре (очередность) могут быть переставлены по дням без изменения объема и качества предоставляемых услуг.