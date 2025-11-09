Мои заказы

Знакомство с озером Байкал. Новогодний тур

Знакомство с озером Байкал
Путешествие на Байкал в новогодние праздники – это отличная идея для тех, кто любит природу и хочет провести время в уютной обстановке.

Вы посетите древние шаманские места на острове Ольхон, исследуете бескрайние степи Тажеранских и насладитесь живописными видами Кругобайкальской железной дороги. Познакомитесь с национальной кухней, ощутите дух и загадочность местной культуры.
Ближайшие даты:
30
дек

Программа тура по дням

1 день

Знакомство. Иркутск. Малое Море

В аэропорту города Иркутска Вас встретит наш гид.

Лучше всего прибыть в Иркутск до 10:00 (время местное).

Пока группа собирается, Вы можете позавтракать в кафе возле аэропорта.

В аэропорту садимся в комфортный автотранспорт и отправимся к сердцу Байкала – острову Ольхон.

Во время обеда познакомимся с национальной бурятской кухней.

Прибываем на уютную турбазу.

Размещение.

Первым делом мы посетим легендарной скалу Шаманку (мыс Бурхан). Разговор о традициях и религии местного населения.

Ужин.

Питание: обед, ужин.

Размещение: «Усадьба Бенчарова» / «Порт Ольхон», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).

2 день

Путешествие на край Земли

Завтрак в 9:00.

9:30 Посадка на ретро-автомобиль (УАЗ).

Преодолеваем пролив Ольхонские ворота и отправляемся знакомиться с самым знаменитым на Байкале островом Ольхон.

Мы погружаемся в удивительный мир зимнего Байкала.

Только зимой вы можете увидеть великолепные гроты и причудливые торосы, скальные мысы, величественно возвышающиеся над зеркальной гладью байкальского льда!

Мы отправляемся «на край Земли» мыс Хобой, посетим скальный ансамбль Три Брата (Саган Хушун), чьи силуэты увековечил в камне могучий и справедливый отец.

Вы узнаете много нового о Байкале, услышите увлекательные легенды, а впечатления останутся самые яркие и, конечно же, незабываемые!

Во время экскурсии Вас ждет горячий обед.

Возвращаемся в гостиницу.

Ужин.

Подготовка к новогоднему банкету.

21:00 отправляемся в SOUND BAR, где нас ждёт фотосессия возле новогодней ёлки, шикарный новогодний стол, игровая программа с ведущим, выступление музыкальной группы, торжественная встреча Нового года, ритуал с загадыванием желаний, салют, дискотека до 5 утра.

Питание: завтрак, обед, ужин, новогодний банкет.

Размещение: гостиница: «Усадьба Бенчарова»/ «Порт Ольхон», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).

3 день

Свободный день

Завтрак.

Возможность выспаться и отдохнуть, прогуляться.

Посетим легендарную скалу Шаманку (мыс Бурхан).

Питание: завтрак, ужин.

Размещение: гостиница «Усадьба Бенчарова»/ «Порт Ольхон», стандарт, двухместное размещение (Ольхон).

4 день

Юг острова Ольхон

Завтрак.

В первой половине дня экскурсия по южной части острова Ольхон.

Вы увидите скальник Трезубец, мыс Кобылья голова, озеро Ханхой, остатки древней Курыканской стены.

И перволёд в проливе Ольхонские ворота.

Трансфер в Иркутск.

Обед в кафе (на свой вкус, не входит в стоимость).

Размещение в гостинице.

Ужин (на свой вкус, не входит в стоимость).

Питание: завтрак.

Размещение: гостиница «Ангара»/ «Виктория» / «Русь», стандарт, двухместное размещение (Иркутск).

5 день

Аршан

Завтрак.

Трансфер в южную часть Байкала в посёлок Аршан, расположившийся у подножья горного хребта Восточный Саян в центральной части Тункинской долины.

Пообедать Вы сможете в кафе на свой вкус (в стоимость не входит).

Мы обязательно посетим Хойморский дацан, расположенный в тихом и спокойном месте недалеко от посёлка Аршан. Традиционное здание, выполненное в восточном стиле с соблюдением всех буддийских правил.

Прогулка к питьевому бювету.

Есть такой закон на бурятской земле: если ты что-то взял, то отдай другое взамен.

Если человек испил целебной воды, дарованной духами (эжинами) священного места, будь добр, оставь благодарность за щедрость.

Мы, как гости, с большой радостью совершим благодарственный обряд, угостим эжина вином, повяжем атласные ленты в знак великого почтения и с миром продолжим своё путешествие.

В день отъезда, так же не забудем почтить духов Аршана с просьбой даровать здоровье и долголетие, и благодарностью за прекрасный отдых.

Прогулка по водопадам реки Кынгарги.

Минеральные воды Аршана благотворно влияют на желудочно-кишечный тракт.

По запросу группы можно посетить термальный бассейн.

Затем отправляемся в Слюдянку.

Размещение в гостинице.

Поужинать Вы сможете на свой вкус в уютном кафе «Байкалов» или «Панорама».

Питание: завтрак.

Размещение: гостиница «Аршан», стандарт, двухместное размещение (Слюдянка).

6 день

Кругобайкальская железная дорога

Завтрак.

Осмотр уникального здания вокзала, выполненного из мрамора, церкви Николая Чудотворца.

В 10:00 посадка на Электричку (НЕ экскурсионный поезд!), на которой мы проедем по Кругобайкальской железной дороге, построенной ещё в царские времена (1900-1905 года).

Остановки будут не длительными – 1-7 минут, поэтому выходить из вагона не желательно.

Обед ланч-бокс в вагоне поезда.

По желанию группы выйдем из поезда и пройдем 10-километровый участок пути пешком, чтобы полюбоваться этим великолепным памятником инженерного искусства, а также прогуляться по тоннелям.

При этом потребуется доплата за хивус (в размере около 14 000 руб. с группы).

Вечером прибываем в п. Листвянка.

Размещение в гостинице.

Поужинать Вы сможете на свой вкус в ресторане отеля или другом ресторане Листвянки.

Баня по желанию за свой счёт.

Питание: завтрак, ланч-бокс.

Размещение: гостиница «Легенда Байкала»/ «Усадьба Демидова», стандарт, двухместное размещение (Листвянка).

7 день

Листвянка. Исток Ангары. Тальцы. Иркутск

Завтрак.

Посещение единственного в России музея о Байкале.

В лимнологическом музее очень доступно представлена информация о великом озере.

Посещение аквариумов музея и виртуальное погружение на дно Байкала!

Подъём на обзорную вершину – «Камень Черского».

Со смотровой площадки открывается живописная панорама: вид на весь Лиственничный залив, знаменитый исток Ангары и легендарный Шаман-камень.

Обед в кафе на свой выбор (не входит в стоимость).

После обеда немного свободного времени для покупки сувениров, также Вы можете посетить центр ездовых собак (за дополнительную плату), где Вас ждёт знакомство с самыми сильными и добрыми друзьями человека – ездовыми собаками (хаски)!

В 14:00 трансфер Листвянка – Иркутск.

На обратном пути посетим этнографический музей Тальцы.

Прибытие в Иркутск ориентировочно в 17:00.

Размещение в гостинице.

Отправляемся на экскурсию по Иркутску.

Вы побываете в местах, где берет своё начало история города, увидите первые церкви, купеческие дома, познакомитесь с уникальным архитектурным стилем "Сибирское барокко", прогуляетесь по набережной и услышите много полезной и интересной информации.

После экскурсии сможете поужинать в ресторанах Иркутска или в отеле.

Питание: завтрак.

Размещение: гостиница «Ангара»/ «Виктория» / «Русь», стандарт, двухместное размещение (Иркутск),

8 день

Отъезд

Завтрак.

Самостоятельный трансфер в аэропорт.

Проживание

Тур предусматривает в гостиницах и на турбазе.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

РазмещениеДвухместноеДоплата за одноместное
Усадьба Бенчарова на Ольхоне130 00021 000
Порт Ольхон на Ольхоне165 00036 000
Стоимость и размер доплаты за сингл зависит от выбранного размещения на
острове Ольхон.
Тур посчитан в базовом стандартном размещении. Если вам понравился наш тур, но есть желание поменять отель на отель категорией выше или улучшить категорию номера в заявленном отеле, то укажите это при подаче заявки и мы пересчитаем стоимость тура.

Варианты проживания

Отель «Усадьба Бенчарова»

3 ночи

Отель «Усадьба Никиты Бенчарова» с собственным баром расположен в поселке Хужир. Гости могут отдохнуть на террасе.

Во всех номера отеля «Усадьба Никиты Бенчаров» есть шкаф, полотенца и постельное белье.

Для гостей сервируют завтрак «шведский стол».

Отель «Порт Ольхон» 3

3 ночи

Гостиничный комплекс "Порт Ольхон" расположен в посёлке городского типа - Хужир- в месте, где можно забыть о внешнем мире и насладиться красотами природы. К услугам гостей предоставляется доступ к высокоскоростной сети Wi-Fi и бесплатное место на автомобильной парковке. Здесь гости могут провести отпуск с должным комфортом.

Номерной фонд представлен полностью благоустроенными номерами, которые оформлены из природных материалов. В каждом из них есть эргономичная мебель, телевизор, стол и стулья. Собственная комната оснащена феном, тапочками, халатом и гигиеническими принадлежностями.

На территории находится ресторан с авторской кухней.

Гостиница «Воздушная гавань»

2 ночи

Гостиница «Воздушная гавань» известна многим, как гостиница для размещения воздушных экипажей, так как находится на территории Аэропорта.

Несмотря на это, гостиница может похвастаться спокойствием и тишиной в номерах.

К услугам гостей большое количество дополнительных сервисов, таких как прачечная, лобби-бар, конференц-зал, парикмахерская и другое.

Гостиница «Ангара»

2 ночи

Трехзвездочный отель расположен в Иркутске, рядом со зданием мэрии на площади Кирова. К услугам гостей салон красоты и 3 ресторана интернациональной кухни. Предоставляется бесплатный Wi-Fi. Все номера оформлены в ярких тонах.

При отеле «Ангара» работает сауна. Гости могут заказать косметические процедуры.

Все номера и люксы отеля «Ангара» оформлены в современном стиле. Номера и люксы оснащены кондиционером, в них установлен рабочий стол. В числе удобств фен.

Гостиница «Аршан»

1 ночь

Гостиница «Аршан» расположена на берегу Байкала, в Слюдянке.

К размещению представлены уютные номера с необходимой мебелью, телевизором, бесплатным Wi-Fi и комплектом полотенец.

На улице установлена обеденная зона и мангал. Гости могут заказать на стойке регистрации согревающий кофе и сытный завтрак.

Гостевой дом «Усадьба Демидова»

1 ночь

Гостевой дом «Усадьба Демидова» с садом, бесплатной парковкой и детской игровой площадкой расположен в 50 метрах от берега Байкала в поселке Листвянка.

Из окон некоторых номеров открывается вид на озеро. В распоряжении гостей общий лаундж с телевизором. По запросу предоставляются услуги прачечной.

В ресторане гостевого дома подается завтрак. В 1 минуте ходьбы открыт продуктовый магазин. На территории гостевого дома можно играть в настольный теннис и брать напрокат велосипеды.

Отель «Легенда Байкала»

1 ночь

Этот отель расположен на берегу озера Байкал, у истока реки Ангары, в 62 км от Иркутска. К услугам гостей бесплатный Wi-Fi. Номера оснащены кондиционером и мини-баром.

Все номера отеля «Легенда Байкала» оформлены в индивидуальном стиле, обшиты деревянными панелями и обставлены деревянной мебелью. В ванных комнатах предоставляется фен.

В ресторане отеля, из окон которого открывается панорамный вид на озеро, подают блюда русской и европейской кухни. Кроме того, здесь ежедневно сервируют завтрак. Блюда могут быть поданы на летней террасе.

Гости отеля «Легенда Байкала» могут посетить сауну или сыграть в бильярд.

Ответы на вопросы

Что включено
  • Проживание, указанное в программе
  • Экскурсии, заявленные в программе, в том числе входные билеты
  • Питание по программе: 7 завтраков, 3 обеда, 3 ужина, новогодний банкет
  • Все виды трансферов в соответствии с программой
  • Услуги гида
  • Оплата за разрешения на посещение национальных парков и заповедников
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до г. Иркутска и обратно
  • Аренда коньков
  • Баня
  • Проживание в Иркутске до и после маршрута
  • Дополнительные напитки и еда (кроме указанной в программе)
Место начала и завершения?
Россия, Иркутск
Список личных вещей, которые нужно взять с собой
  1. Чемодан/сумка/рюкзак + маленький рюкзачок для активных экскурсий.
  2. Индивидуальная аптечка: лекарства лично для вас, лейкопластырь, эластичный бинт, крем и т. п.
  3. Документы: паспорт, страховой полис ОМС – упаковать в герметичную упаковку.
  4. Фонарик (с запасным набором батареек).
  5. Фотоаппарат.
  6. Туалетные принадлежности (зубная щетка и т. п.).
  7. Обувь: удобная обувь по сезону! зимние ботинки/ботинки из ЭВА – непромокаемые! Можно взять сушилку для обуви!
  8. Обувь сменная.
  9. Носки – 2 п., носки тёплые – 2 п.
  10. Сменное белье.
  11. Купальник (для посещения термальных источников, если они есть в программе).
  12. Термобелье.
  13. Штаны и куртка утепленные ветровлагозащитные – можно горнолыжный утепленный костюм или пуховик. Непродуваемые с капюшоном!
  14. Комфортная одежда для нахождения в помещении (спортивный костюм, джинсы + футболка).
  15. Футболки/водолазки – количество на Ваше усмотрение.
  16. Свитер теплый или флиска (она намного легче по весу и легко сушится).
  17. Шапка + шарф, можно балаклаву.
  18. Варежки/перчатки.
  19. Очки солнцезащитные.
  20. Крем от загара (снег сильно отражает солнечный свет!).
Входят ли билеты на самолет в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Включена ли страховка в стоимость тура?

Дополнительная медицинская страховка не входит в стоимость тура. По желанию Вы можете оформить страховку на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.

Какие особенности Байкальского льда?

Байкал замерзает очень долго. Первый лед образуется в начале ноября в небольших заливах и бухтах, а примерно к началу января замерзает пролив Малое море. Все озеро покрывается льдом только к концу января, поэтому сезон байкальского льда короткий: с начала февраля и до конца марта.

Такой лед, как многие видели в интернете, есть не везде. Это связано с тем, что Байкал огромный (больше площади Бельгии) и микроклимат на нем везде разный. «Тот самый» красивый лед образуется вдоль западного берега, примерно от острова Ольхон до поселка Листвянка. Ни южнее, ни севернее лед не гарантирован.

Возможны ли изменения в программе?

Экскурсии в туре (очередность) могут быть переставлены по дням без изменения объема и качества предоставляемых услуг.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Большая Страна
Большая Страна — Сообщество организаторов
Большая Страна – сообщество локальных туроператоров с единой службой бронирования. Все туры на сайте имеют прямые цены организаторов, входящих в сообщество, без наценок агентств. Работают с 2015 года. Входят в реестр проверенных туроператоров Ростуризма.

