Четыре дня на Байкале: острова Ольхон и Огой
Начало: Ваш адрес в центре Иркутска
Расписание: Каждый день в 09:00
4 янв в 09:00
5 янв в 09:00
19 500 ₽ за человека
Ольхон - красота Байкала (4 дня/3 ночи)
Начало: Место посадки на трансфер в Иркутске
Расписание: ежедневно
9 янв в 09:00
16 янв в 09:00
19 500 ₽ за человека
На замёрзший Байкал всей семьёй: достопримечательности Листвянки и Ольхона и весёлые активности
Увидеть главные места и обитателей озера в музее, покататься на коньках и упряжке с хаски
Начало: Иркутск, у вашего отеля, 11:00
15 фев в 11:00
119 945 ₽ за человека
