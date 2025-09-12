Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим - святыни Палестины в Подмосковье
Погрузитесь в атмосферу святых мест Палестины, не покидая Подмосковья. Экскурсия по Новому Иерусалиму в Истре подарит вам незабываемые впечатления
Начало: Истра
Завтра в 09:30
14 сен в 15:30
16 000 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Новый Иерусалим под Москвой: индивидуальная экскурсия
Узнайте историю Нового Иерусалима, посетите Воскресенский собор, Аносин Борисоглебский монастырь и Крестовоздвиженскую церковь в Дарне
Начало: город Истра, Советская улица
Завтра в 15:00
14 сен в 09:30
12 000 ₽ за всё до 4 чел.
-
10%
Водная прогулка
На байдарке по реке Истре
Путешествие на байдарке по реке Истре - это уникальная возможность насладиться природой Подмосковья и увидеть знаменитые места с воды
Начало: От деревни Бабкино
Расписание: в субботу и воскресенье в 11:00 и 16:00
Завтра в 11:00
14 сен в 11:00
3600 ₽
4000 ₽ за человека
