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Экскурсия «Прогулки по селу Иванову»

Татьяна В.
Татьяна В. – Гид из Иваново
Экскурсия «Прогулки по селу Иванову»
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Экскурсия «Прогулки по селу Иванову»
Экскурсия «Прогулки по селу Иванову»

Что вы увидите

  • Щудровская палатка
  • Вшивая горка и Барашек
  • Куражёвские ряды
  • старинные улицы Панская, Часовенная, Посекуша и Поповская
  • клуб «Общества Приказчиков»
  • богадельня Грачёва
  • бывшая Торговая площадь (ныне пл. Революции)
  • чайная Кокушкина
  • книжный магазин Кербицкой
  • здание Почтамта
  • здание Нового клуба
  • м. Пески (ныне пл. Пушкина)
  • Покровский холм (здание Дворца Искусств).
За время экскурсии 🧭 мы познакомимся с историей 📖 села Иванова, расскажем о его феноменальном экономическом взлёте в XIX веке; о том, как из маленького безуездного города Иваново стало крупнейшим фабричным центром Российской империи и одним из богатейших её городов. Откроем секрет, благодаря чему это произошло, и какие метаморфозы претерпел город 🏙️ после революции. Пройдясь по центральным улицам города, мы восстановим по крупицам его прежний облик, а также увидим особенности Иванова нынешнего.
В ходе нашей прогулки мы увидим: комплекс "Борцам революции" на пл. Революции, памятник основателю города Я. П. Гарелину, здания самой старой аптеки, типографии, одного из первых фотоателье, купеческие особняки, торговые дома и питейные заведения бывшей Георгиевской улицы, пл. Пушкина с её доминантой - авангардным "Театром массовых действий" (ныне Дворец искусств), одну из крупнейших дореволюционных фабрик - "Фабрику тов-ва мануфактур Куваевых", шедевром фабричной архитектуры, которую называют ивановским Кремлём.
Что входит
  • Экскурсия является пешеходной. В стоимость входят только услуги гида.
Что не входит
  • Личные расходы.
Начало
🚩 Арт-сквер, у Щудровской палатки.
Место завершения
🏁 пл.Пушкина.
Экскурсия «Прогулки по селу Иванову»
Экскурсия «Прогулки по селу Иванову»
Экскурсия «Прогулки по селу Иванову»

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  • Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
  • Условия возврата: при отмене клиентом: - 100% при отмене за 72 часа, при отмене гидом - 100% возврат всегда
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Татьяна В.
Татьяна В.
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