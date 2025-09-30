Экскурсия начинается у Приказной избы, известной как Щудровская палатка, и ведет к пл. Пушкина. По пути можно узнать о прошлом села Иванова, его экономическом взлёте в XIX веке и превращении

в крупный фабричный центр. Туристы увидят Торговую площадь, узнают о жизни ивановцев и их традициях. Истории о графе Шереметеве и Наполеоне Бонапарте добавят интереса. Это уникальная возможность окунуться в атмосферу старинного села и понять, как оно изменилось после революции

Лучшее время для посещения

янв фев мар апр май июн июл авг сен окт ноя дек

Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В апреле и октябре тоже можно насладиться атмосферой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить впечатления.

Сейчас август — это идеальное время.