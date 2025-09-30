Экскурсия начинается у Приказной избы, известной как Щудровская палатка, и ведет к пл. Пушкина. По пути можно узнать о прошлом села Иванова, его экономическом взлёте в XIX веке и превращении
6 причин купить эту экскурсию
- 📜 Уникальная история села
- 🏛️ Архитектурные памятники
- 🕰️ Погружение в прошлое
- 🗺️ Интересный маршрут
- 🤝 Легенды ивановцев
- 💡 Новые знания
Лучшее время для посещения
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Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В апреле и октябре тоже можно насладиться атмосферой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Что можно увидеть
- Приказная изба
- Торговая площадь
- Площадь Пушкина
Описание экскурсииЧто вас ждет: Прогулка начнётся от здания, являющегося визитной карточкой нашего города — Приказной избы, построенной в селе Иванове ещё в «допетровские» времена, прозванной в народе Щудровской палаткой. А закончится на нынешней пл. Пушкина (старое название — Пески), у бывшей Покровской горы, где в ещё в 16 веке был основан мужской монастырь. А между начальной и конечной точками проложен интереснейший маршрут, пройдя по которому мы познакомимся с историей села Иванова. Постоим в самом центре села, на Торговой площади, и увидим, как она выглядела сто лет назад. Также мы узнаем, почему об ивановцах говорили «здесь живут люди беспечальные», кто из богатых крепостных давал в долг самому графу Шереметеву, почему ивановцы должны быть благодарны Наполеону Бонапарту, что такое хорошие «манеры», чем селяне лечили мигрень, как правильно нужно выбирать невест и … ох, как много можно ещё рассказать, гуляя по старинным улочкам села! За время экскурсии мы познакомимся с историей села Иванова, расскажем:
- о его феноменальном экономическом взлёте в XIX веке;
- о том, как из маленького безуездного города Иваново стало крупнейшим фабричным центром Российской империи и одним из богатейших её городов.
- откроем секрет, благодаря чему это произошло, и какие метаморфозы претерпел город после революции.
- пройдясь по центральным улицам города, мы восстановим по крупицам его прежний облик, а также увидим особенности Иванова нынешнего.
с Пн-Пт — 10:00-16:00, в Сб-Вс — 10:00-13:00
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Что можно увидеть на экскурсии?
- Щудровская палатка
- Вшивая горка и Барашек
- Куражёвские ряды
- Старинные улицы Панская, Часовенная, Посекуша и Поповская
- Клуб «Общества Приказчиков»
- Богадельня Грачёва
- Бывшая Торговая площадь (ныне пл. Революции)
- Чайная Кокушкина
- Ккнижный магазин Кербицкой
- Здание Почтамта
- Здание Нового клуба
- М. Пески (ныне пл. Пушкина)
- Покровский холм (здание Дворца Искусств)
Что включено
- Услуги гида
Что не входит в цену
- Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Завершение: Пл. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: с Пн-Пт — 10:00-16:00, в Сб-Вс — 10:00-13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 52 отзывовНаписать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
С
Прекрасная экскурсия, очень интересная, ёмкая. Время пролетело очень быстро, город Иваново заиграл другими красками (не думали что так понравится). Татьяна Владимировна отличный экскурсовод - с интересным подходом и рассказом., нет скучных фактов) Нам оочень повезло
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П
Мы с семьёй побывали в Иванове на экскурсии у Татьяны Вагачевой 22 июля 2025г. В этом замечательном городе были впервые. От экскурсии одни положительные впечатления! Так быстро пролетело время! Хотелось
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Т
Мы с семьёй побывали в Иванове на экскурсии у Татьяны Вагачевой 22 июля 2025г. В этом замечательном городе были впервые. От экскурсии одни положительные впечатления! Так быстро пролетело время! Хотелось
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Т
"Огромное спасибо Танюше за отличную прогулку по селу Иванову!
Вы знаете, как назывались улицы, по которым мы сегодня с вами ходим? Где находились первая аптека, развлекательные клубы, мануфактуры? Чем отличается ресторан
Вы знаете, как назывались улицы, по которым мы сегодня с вами ходим? Где находились первая аптека, развлекательные клубы, мануфактуры? Чем отличается ресторан
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М
Мы - коренные ивановцы, решили поближе познакомиться с родным городом, выбрали экскурсию "Прогулки по селу Иванову", приурочили ко дню рождения бабушки. Экскурсовод рассказал нам об исторических зданиях и улицах то,
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Н
Супер экскурсовод Татьяна, рассказала нам про свой родной город. Было интересно, познавательно и весело. Нас было 12 человек. Очень рекомендуем.
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Входит в следующие категории Иваново
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