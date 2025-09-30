Мои заказы

Прогулки по селу Иванову

Начните путешествие от Приказной избы и завершите на пл. Пушкина, открывая для себя богатую историю ивановских улиц и их жителей
Экскурсия начинается у Приказной избы, известной как Щудровская палатка, и ведет к пл. Пушкина. По пути можно узнать о прошлом села Иванова, его экономическом взлёте в XIX веке и превращении
читать дальшеуменьшить

в крупный фабричный центр. Туристы увидят Торговую площадь, узнают о жизни ивановцев и их традициях. Истории о графе Шереметеве и Наполеоне Бонапарте добавят интереса.

Это уникальная возможность окунуться в атмосферу старинного села и понять, как оно изменилось после революции

5
52 отзыва

6 причин купить эту экскурсию

  • 📜 Уникальная история села
  • 🏛️ Архитектурные памятники
  • 🕰️ Погружение в прошлое
  • 🗺️ Интересный маршрут
  • 🤝 Легенды ивановцев
  • 💡 Новые знания

Лучшее время для посещения

янв
фев
мар
апр
май
июн
июл
авг
сен
окт
ноя
дек
Лучшее время для посещения - с мая по сентябрь, когда погода тёплая и комфортная для прогулок. В апреле и октябре тоже можно насладиться атмосферой, но стоит быть готовым к переменчивой погоде. Зимой экскурсия возможна, но холод может ограничить впечатления.
Сейчас август — это идеальное время.
Прогулки по селу Иванову
Прогулки по селу Иванову
Прогулки по селу Иванову

Что можно увидеть

  • Приказная изба
  • Торговая площадь
  • Площадь Пушкина

Описание экскурсии

Что вас ждет: Прогулка начнётся от здания, являющегося визитной карточкой нашего города — Приказной избы, построенной в селе Иванове ещё в «допетровские» времена, прозванной в народе Щудровской палаткой. А закончится на нынешней пл. Пушкина (старое название — Пески), у бывшей Покровской горы, где в ещё в 16 веке был основан мужской монастырь. А между начальной и конечной точками проложен интереснейший маршрут, пройдя по которому мы познакомимся с историей села Иванова. Постоим в самом центре села, на Торговой площади, и увидим, как она выглядела сто лет назад. Также мы узнаем, почему об ивановцах говорили «здесь живут люди беспечальные», кто из богатых крепостных давал в долг самому графу Шереметеву, почему ивановцы должны быть благодарны Наполеону Бонапарту, что такое хорошие «манеры», чем селяне лечили мигрень, как правильно нужно выбирать невест и … ох, как много можно ещё рассказать, гуляя по старинным улочкам села! За время экскурсии мы познакомимся с историей села Иванова, расскажем:
  • о его феноменальном экономическом взлёте в XIX веке;
  • о том, как из маленького безуездного города Иваново стало крупнейшим фабричным центром Российской империи и одним из богатейших её городов.
  • откроем секрет, благодаря чему это произошло, и какие метаморфозы претерпел город после революции.
  • пройдясь по центральным улицам города, мы восстановим по крупицам его прежний облик, а также увидим особенности Иванова нынешнего.

с Пн-Пт — 10:00-16:00, в Сб-Вс — 10:00-13:00

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Что можно увидеть на экскурсии?
  • Щудровская палатка
  • Вшивая горка и Барашек
  • Куражёвские ряды
  • Старинные улицы Панская, Часовенная, Посекуша и Поповская
  • Клуб «Общества Приказчиков»
  • Богадельня Грачёва
  • Бывшая Торговая площадь (ныне пл. Революции)
  • Чайная Кокушкина
  • Ккнижный магазин Кербицкой
  • Здание Почтамта
  • Здание Нового клуба
  • М. Пески (ныне пл. Пушкина)
  • Покровский холм (здание Дворца Искусств)
Что включено
  • Услуги гида
Что не входит в цену
  • Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Арт-сквер, у Щудровской палатки
Завершение: Пл. Пушкина
Когда и сколько длится?
Когда: с Пн-Пт — 10:00-16:00, в Сб-Вс — 10:00-13:00
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 10 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить напрямую организатору при встрече или онлайн.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на последних 30 из 52 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
50
4
2
3
2
1
С
Прекрасная экскурсия, очень интересная, ёмкая. Время пролетело очень быстро, город Иваново заиграл другими красками (не думали что так понравится). Татьяна Владимировна отличный экскурсовод - с интересным подходом и рассказом., нет скучных фактов) Нам оочень повезло
Вам был полезен этот отзыв?
П
Мы с семьёй побывали в Иванове на экскурсии у Татьяны Вагачевой 22 июля 2025г. В этом замечательном городе были впервые. От экскурсии одни положительные впечатления! Так быстро пролетело время! Хотелось
читать дальшеуменьшить

и дальше гулять с Татьяной по её городу и слушать её рассказы! Татьяна - очень интересный рассказчик, тут же отвечает на вопросы приезжих:-) и очень располагает к себе! Как будто не в Иванове, у неё лично в гостях побывали! Благодаря таким людям - влюблённым в свои родные места, доброжелательным и радушным, и развивается наш внутренний туризм! Благодарим Татьяну за прекрасную встречу! После экскурсии мы пошли в музей Бурылина и там экскурсовод была удивлена - кто нас так успел просвятить и подготовить:-)

Вам был полезен этот отзыв?
Т
Мы с семьёй побывали в Иванове на экскурсии у Татьяны Вагачевой 22 июля 2025г. В этом замечательном городе были впервые. От экскурсии одни положительные впечатления! Так быстро пролетело время! Хотелось
читать дальшеуменьшить

и дальше гулять с Татьяной по её городу и слушать её рассказы! Татьяна - очень интересный рассказчик, тут же отвечает на вопросы приезжих:-) и очень располагает к себе! Как будто не в Иванове, у неё лично в гостях побывали! Благодаря таким людям - влюблённым в свои родные места, доброжелательным и радушным, и развивается наш внутренний туризм! Благодарим Татьяну за прекрасную встречу! После экскурсии мы пошли в музей Бурылина и там экскурсовод была удивлена - кто нас так успел просвятить и подготовить:-)

Вам был полезен этот отзыв?
Т
"Огромное спасибо Танюше за отличную прогулку по селу Иванову!

Вы знаете, как назывались улицы, по которым мы сегодня с вами ходим? Где находились первая аптека, развлекательные клубы, мануфактуры? Чем отличается ресторан
читать дальшеуменьшить

от трактира?
Как повлиял Наполеон на развитие нашей текстильной промышленности?
Сколько церквей было на территории Иванова? Где стояли поляки, когда пришли в наши края?
Чем был раньше знаменит ивановский мужик?
Почему у Чапаева и Фурманова были плохие отношения?
Знаете, что у нас должна была быть столица РСФСР?
Ходить по родному городу очень интересно! Теперь особенно)
Всем рекомендую. Жду продолжения."

Вам был полезен этот отзыв?
М
Мы - коренные ивановцы, решили поближе познакомиться с родным городом, выбрали экскурсию "Прогулки по селу Иванову", приурочили ко дню рождения бабушки. Экскурсовод рассказал нам об исторических зданиях и улицах то,
читать дальшеуменьшить

что мы никогда и не предполагали. Теперь иными глазами смотрим на наш любимый город! Экскурсия была разновозрастная-внуки, дети-родители и старшее поколение, и всем было интересно! Советуем всем и жителям и гостям Иванова! Спасибо Спутнику за радость и удовольствие!

Вам был полезен этот отзыв?
Н
Супер экскурсовод Татьяна, рассказала нам про свой родной город. Было интересно, познавательно и весело. Нас было 12 человек. Очень рекомендуем.
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иваново

Похожие экскурсии на «Прогулки по селу Иванову»

Ивановские сюжеты
Пешая
2 часа
136 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Ивановские сюжеты
Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах
Начало: На площади Революции
23 авг в 09:00
24 авг в 09:00
от 3800 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново - фабричный и советский
Пешая
2 часа
129 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Иваново - фабричный и советский
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
Завтра в 10:00
21 авг в 10:00
от 5600 ₽ за всё до 4 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Пешая
2 часа
75 отзывов
Индивидуальная
до 6 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Узнайте, как Иваново превратилось из села в город, и почему его называют «текстильным цехом страны». Откройте секреты ивановских невест и авангарда
Начало: Арт-сквер
Завтра в 08:00
23 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска
Пешая
2 часа
30 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска
Узнайте, как Иваново превратилось в крупнейший фабричный центр, прогуляйтесь по его историческим улицам и откройте для себя богатое наследие
Начало: Площадь Революции, д. 4
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, Сб-Вс — 10:00-13:00
Сегодня в 12:00
Завтра в 10:00
5000 ₽ за всё до 10 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иваново. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иваново
5000 ₽ за экскурсию