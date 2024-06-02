1 чел.
По популярности
Индивидуальная
1.5 часа
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
«У небольшого живописного парка у реки вы посетите мемориал Красная Талка в честь 1-го общегородского совета, а потом увидите здание управы, где этот совет заседал»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
«Главная достопримечательность небольшого живописного села Введенье — мужской Николо-Шартомский монастырь»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 799₽ за всё до 4 чел.
Групповая
7 часов
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Начало: В городе Иваново
«Обзорная экскурсия «Город русского пейзажа» с посещением Соборной горы и Торговой площади»
12 июня в 11:00
23 июня в 11:00
3 350₽ за человека
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
- ТТатьяна25 мая 2024Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
- ДДмитрий21 мая 2024Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
- ААлександр19 мая 2024Это было великолепно! Начнём с того, что мы захотели в дополнение к основной экскурсии посетить музей Бальмонта в Шуе, раз
- ИИрина10 мая 2024Организация,поездка,маршрут,экскурсия все на высшем уровне. Отлично. Буду пользоваться Вашими услугами дальше и рекомендовать друзьям. Спасибо за выходной день,море положительных впечатлений и отдых.
- ИИрина25 октября 2022Огромное спасибо Вере за интересное путешествие по Ивановской земле. Чудесный рассказчик, приятная в общении, глубоко знающая историю родного края. Узнали очень много нового, интересного и неожиданного об истории и жизни города Шуя и окрестностей. Настоятельно рекомендую данную экскурсию к посещению.
- ААлександр29 июля 2022Очень интересный маршрут, прекрасный глубокий экскурсовод. Настоятельно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Природа и пейзажи»
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