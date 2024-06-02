Познавательные экскурсии на природе в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Природа и пейзажи» в Иваново, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
278 отзывов
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
«У небольшого живописного парка у реки вы посетите мемориал Красная Талка в честь 1-го общегородского совета, а потом увидите здание управы, где этот совет заседал»
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200 за всё до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
«Главная достопримечательность небольшого живописного села Введенье — мужской Николо-Шартомский монастырь»
Завтра в 09:00
17 июня в 09:00
6 799 за всё до 4 чел.
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
🚌 На автобусе
⛴ На теплоходе
Групповая
7 часов
1 отзыв
Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
Плёс привлекает своими усадебными постройками, дачами, свежим волжским воздухом и знаменитыми видами. Программа включает посещение Соборной горы и набережной
Начало: В городе Иваново
«Обзорная экскурсия «Город русского пейзажа» с посещением Соборной горы и Торговой площади»
12 июня в 11:00
23 июня в 11:00
3 350 за человека

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
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    правило город в котором живешь, менее всего знаком тебе с исторической стороны. Ты просто гуляешь, работаешь, видишь здания и не задумываешься о том, как все создавалось, чем он интересен и знаменит. Так вот именно Александр смог нам провести экскурсию так, чтобы мы увидели город совершенно другим взглядом. Наш город самый замечательный и интересный. Александр очень эрудированный и общительный человек. Проводит экскурсию так, что ты невольно погружаешься в эту атмосферу, тебя начинают интересовать детали, а Александр с удовольствием рассказывает и дает пояснения. Ну а для гостей нашего замечательного города - такая экскурсия это просто находка! Однозначно рекомендуем его в качестве гида! Все прошло просто великолепно! Спасибо!

    Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы самиВсем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Это было великолепно! Начнём с того, что мы захотели в дополнение к основной экскурсии посетить музей Бальмонта в Шуе, раз
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    уж оказались в тех местах. Экскурсовод Вера договорилась с музеем, хотя это дополнительное время и не совсем по теме экскурсии. В музее нам рассказали о жизни поэта, ответили на всё вопросы, цитируя его стихи, доставив истинное удовольствие открыв для нас много интересного. Основная экскурсия тоже превзошла все ожидания. Вера настолько хорошо знает и любит свой край, что за всё время экскурсии, а это более шести часов, нам ни на минуточку не было скучно. На любой вопрос был развёрнутый ответ, всё проходило в виде диалога, и даже по окончании не могли сразу разойтись. У Веры огромный багаж знаний и она умеет делиться ими, заинтересовав слушателя. Ну и конечно, прекрасные виды Ивановской природы и архитектуры просто завораживали. Очень рекомендуем!!!

  • И
    Ирина
    10 мая 2024
    Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
    Организация,поездка,маршрут,экскурсия все на высшем уровне. Отлично. Буду пользоваться Вашими услугами дальше и рекомендовать друзьям. Спасибо за выходной день,море положительных впечатлений и отдых.
  • И
    Ирина
    25 октября 2022
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Огромное спасибо Вере за интересное путешествие по Ивановской земле. Чудесный рассказчик, приятная в общении, глубоко знающая историю родного края. Узнали очень много нового, интересного и неожиданного об истории и жизни города Шуя и окрестностей. Настоятельно рекомендую данную экскурсию к посещению.
  • А
    Александр
    29 июля 2022
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Очень интересный маршрут, прекрасный глубокий экскурсовод. Настоятельно рекомендуем!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Природа и пейзажи»

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  3. Весь Плёс за один день. Групповая экскурсия из Иваново с прогулкой на теплоходе
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  2. Дом Советов
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  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "Природа и пейзажи" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 6 799. Туристы уже оставили гидам 289 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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