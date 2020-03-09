3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

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Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах

Marina
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Marina – ваш гид
Иваново — город молодой, промышленный, но и о нем есть, что рассказать.

Почему Иваново называли Чертовым болотом? Остается ли он самым советским городом — и текстильным цехом страны? Как связан с графами Шереметевыми, Достоевским, Вячеславом Зайцевым и блатным шансоном? Вы осмотрите ключевые места Иваново и узнаете много любопытного о городе невест.
2000 за экскурсию
😎
Это индивидуальная экскурсия
Вы можете пойти 1 или взять еще 9 друзей
Пешеходная
Продолжительность 2 часа
До 10 человек
Можно с детьми
Встреча на площади Революции
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У этой экскурсии3 отзыва
5
Ивановские сюжеты
Ивановские сюжеты

Что вас ожидает

Иваново тогда и сейчас
Наша прогулка начнется на площади Революции — так и город берет свое начало на этом месте. На иллюстрациях вы увидите, что здесь было раньше — а я расскажу, что должно было быть. Как развивался и менялся город, как планировали построить Дворец труда и какие события происходили здесь в 1905 и 1914-15 годах.

Хроники фабричного города
Мы пройдем по скверу и осмотрим Щудровскую палатку — постройку 17-го века. А еще вы услышите забавную историю о памятнике блатному барду Аркадию Северному. Прогуляемся по центральным улицам: я объясню, как в нашем заштатном городе появилось палаццо в стиле Возрождения и особняки фабрикантов в стиле модерн. Поговорим и о том, какими они были — фабриканты, создававшие когда-то наш город, — и откроем своеобразную красоту фабричных корпусов.

Окинуть Иваново одним взглядом
На Театральной площади, которая находится на небольшом возвышении, вы полюбуетесь видом на город. Перейдем речку Уводь — я расскажу вам об известной частушке на её счет и о том, почему её периодически тушили. Вы увидите здания Краеведческого музея и Музея ситца — можете посетить их после, а в литературном сквере услышите о фабриканте Бурылине — коллекционере и меценате.

По городу на автомобиле
Если вы приехали в наш город на машине, мы успеем осмотреть гораздо больше. Проедем по Шереметьевскому проспекту, мимо вокзала, посетим Введенский монастырь и его красную-прекрасную церковь. А на проспекте Ленина вы увидите особняки наших фабрикантов и памятники конструктивизма, которыми славится Иваново: дом-птицу и дом-корабль.

Организационные детали

  • Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде.
  • Также возможно проведение экскурсии на вашем транспорте — в этом случае программа будет расширена.
  • Дополнительных расходов не предвидится.
Ивановские сюжеты
Ивановские сюжеты
Ивановские сюжеты
Ивановские сюжеты
Ивановские сюжеты
Ивановские сюжеты
Ивановские сюжеты
Ивановские сюжеты
Ивановские сюжеты

Выберите дату для вашей экскурсии

  • Это индивидуальная экскурсия, гид проведет ее для вас и вашей компании.
  • Местов встречи для начала тура на площади Революции.
  • Точное место встречи и время можно уточнить у гида. Контакты выслаются сразу после бронирования.
  • Для бронирования вы оплачиваете 23% от цены, остальную сумму — гиду на месте.
  • Вы можете задать гиду вопросы об экскурсии до оплаты.
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Marina
Marina
В Иванове живу всю жизнь. Экскурсоводом работаю больше 30 лет. И мне постоянно приходится опровергать распространенное мнение об Иванове как о городе скучном и неинтересном. Мне есть что показать и рассказать. Доброжелательна, внимательна, готова отвечать на вопросы и прислушаться к вашим пожеланиям.
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3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

9 марта 2020
Замечательный гид, грамотная речь, рассказывает связно, интересно, с массой запоминающихся фактов. Без нее город бы не произвел такого положительного впечатления. Огромное спасибо, Марина!
9 марта 2020
Очень рекомендую экскурсию! Гид- прекрасный рассказчик- очень интересно, понятно и ненавязчиво.
Мы прошли по пешеходному маршруту, а потом ещё прокатились на машине.
11 января 2020
Очень достойная экскурсия: рассказ и показ объектов позволили понять город, выбрать объекты для осмотра и посещения самостоятельно. Я была в городе еще два дня, и хочу отметить, что не все успела посмотреть. Мне не хватило рассказа об уникальном архитектурном наследии города 1920-1930г.г. - за годы своих путешествий я с таким столкнулась впервые.
Что касается экскурсовода, то материал был подан прекрасно, и Марина была готова к диалогу и к нашим вопросам, которых, к сожалению в том момент не было, так как я только что приехала и приехала впервые. Хотелось бы услышать от экскурсовода больше рекомендаций по посещению и осмотру каких-либо городских или областных достопримечательностей.
Но это, можно сказать, блажь. А Марине и Вашему ресурсу большое спасибо: помогли сделать путешествие по Иванову и интересным, и познавательным.

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