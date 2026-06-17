3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Узнать о прошлом города, раскрыть его мифы и услышать удивительные факты о памятниках и фабрикантах
Иваново — город молодой, промышленный, но и о нём есть, что рассказать.
Почему Иваново называли «землей беспечальных людей»? Остается ли он самым советским городом и текстильным цехом страны? Как связан с графами Шереметевыми, Вячеславом Зайцевым и блатным шансоном? Вы осмотрите ключевые места центра Иванова и узнаете много любопытного о городе невест.
Наша прогулка начнётся на площади Революции — так и город берет своё начало на этом месте. На старых фотографиях вы увидите, что здесь было раньше — а я расскажу, что должно было быть. Как развивался и менялся город, почему его называют заповедником конструктивизма и какие события происходили здесь в 1905 и 1915 годах.
Хроники фабричного города
Мы осмотрим Щудровскую палатку — единственную дошедшую до нас постройку 17-го века. А ещё вы услышите забавную историю о памятнике блатному барду Аркадию Северному. Прогуляемся по центральным улицам: я объясню, как в нашем заштатном городе появилось палаццо в стиле Возрождения и особняки фабрикантов в стиле модерн. Поговорим и о том, какими они были — фабриканты, создававшие когда-то наш город, — и откроем своеобразную красоту фабричных корпусов.
Окинуть Иваново одним взглядом
На небольшом возвышении у Дворца искусств вы полюбуетесь видом на город. Перейдём речку Уводь — я расскажу вам об известной частушке на её счет и о том, почему её периодически тушили. Вы увидите здания Краеведческого музея и Музея ситца, услышите о фабриканте Бурылине — коллекционере и меценате.
Организационные детали
Экскурсия пешеходная: пожалуйста, выбирайте удобную обувь и одевайтесь по погоде
Дополнительных расходов не предвидится
Экскурсию можно провести в формате квеста. Подробности в переписке
Выберите удобную дату из расписания
Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
На площади Революции
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 12 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Марина — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2019 года
Обычно отвечает за 1 час 20 минут
Провела экскурсии для 1126 туристов
В Иванове живу всю жизнь. Экскурсоводом работаю больше 30 лет. И мне постоянно приходится опровергать распространенное мнение об Иванове как о городе скучном и неинтересном. Мне есть что показать и рассказать. Доброжелательна, внимательна, готова отвечать на вопросы и прислушаться к вашим пожеланиям.
Отзывы и рейтинг
5
Основано на последних 30 из 136 отзывов
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
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Екатерина
Экскурсия прошла очень интересно и познавательно, с Мариной было комфортно взаимодействовать - и как гид профессионал, и просто как человек отзывчивая и приятная в общении. Отдельная благодарность, что не смотря на сильную жару, вела нас преимущественно по тенистым местам, делая небольшие остановки. Содержание программы тоже достаточно объёмное, даёт обширное представление об истории города с переходом на разные интересные исторические события.
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М
Марина
Я живу в Иванове много лет. Экскурсию организовала для сестры. Она приезжала из Санкт-Петербурга. Что то, из рассказа экскурсовода, я знала. Но было интересно услышать и новые исторические факты. Сестра осталась довольна экскурсией и прогулкой по историческому центру. Есть что посмотреть в городе, кроме текстильных рынков. Экскурсовод Марина грамотный специалист. Рассказывает простым доступным языком. Всё чётко, понятно.
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Надежда
Спасибо большое за правильное первое впечатление от города! Город открылся,Марину,как гида, рекомендуем, ещё раз спасибо.
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В
Вера
Очень интересная и познавательная экскурсия, благодаря которой у нас сложился целостный образ о городе Иваново. Смело можно посоветовать данную экскурсию для знакомства с городом и его историей.
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Е
Елена
Спасибо за прекрасную экскурсию!
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Е
Елена
Марина прекрасный экскурсовод. Погрузила в культуру и архитектуру города. Рассказала много интересных и познавательных фактов о г. Иваново. Очень понравилось и рекомендую к посещению💖💖💖