3 отзыва от туристов посетивших эту экскурсию

Что вас ожидает

Иваново тогда и сейчас

Наша прогулка начнется на площади Революции — так и город берет свое начало на этом месте. На иллюстрациях вы увидите, что здесь было раньше — а я расскажу, что должно было быть. Как развивался и менялся город, как планировали построить Дворец труда и какие события происходили здесь в 1905 и 1914-15 годах.

Хроники фабричного города

Мы пройдем по скверу и осмотрим Щудровскую палатку — постройку 17-го века. А еще вы услышите забавную историю о памятнике блатному барду Аркадию Северному. Прогуляемся по центральным улицам: я объясню, как в нашем заштатном городе появилось палаццо в стиле Возрождения и особняки фабрикантов в стиле модерн. Поговорим и о том, какими они были — фабриканты, создававшие когда-то наш город, — и откроем своеобразную красоту фабричных корпусов.

Окинуть Иваново одним взглядом

На Театральной площади, которая находится на небольшом возвышении, вы полюбуетесь видом на город. Перейдем речку Уводь — я расскажу вам об известной частушке на её счет и о том, почему её периодически тушили. Вы увидите здания Краеведческого музея и Музея ситца — можете посетить их после, а в литературном сквере услышите о фабриканте Бурылине — коллекционере и меценате.

По городу на автомобиле

Если вы приехали в наш город на машине, мы успеем осмотреть гораздо больше. Проедем по Шереметьевскому проспекту, мимо вокзала, посетим Введенский монастырь и его красную-прекрасную церковь. А на проспекте Ленина вы увидите особняки наших фабрикантов и памятники конструктивизма, которыми славится Иваново: дом-птицу и дом-корабль.