За время экскурсии 🧭 мы познакомимся с историей 📖 села Иванова, расскажем о его феноменальном экономическом взлёте в XIX веке; о том, как из маленького безуездного города Иваново стало крупнейшим фабричным центром Российской империи и одним из богатейших её городов. Откроем секрет, благодаря чему это произошло, и какие метаморфозы претерпел город 🏙️ после революции. Пройдясь по центральным улицам города, мы восстановим по крупицам его прежний облик, а также увидим особенности Иванова нынешнего.

В ходе нашей прогулки мы увидим: комплекс "Борцам революции" на пл. Революции, памятник основателю города Я. П. Гарелину, здания самой старой аптеки, типографии, одного из первых фотоателье, купеческие особняки, торговые дома и питейные заведения бывшей Георгиевской улицы, пл. Пушкина с её доминантой - авангардным "Театром массовых действий" (ныне Дворец искусств), одну из крупнейших дореволюционных фабрик - "Фабрику тов-ва мануфактур Куваевых", шедевром фабричной архитектуры, которую называют ивановским Кремлём.