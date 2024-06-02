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уж оказались в тех местах. Экскурсовод Вера договорилась с музеем, хотя это дополнительное время и не совсем по теме экскурсии. В музее нам рассказали о жизни поэта, ответили на всё вопросы, цитируя его стихи, доставив истинное удовольствие открыв для нас много интересного. Основная экскурсия тоже превзошла все ожидания. Вера настолько хорошо знает и любит свой край, что за всё время экскурсии, а это более шести часов, нам ни на минуточку не было скучно. На любой вопрос был развёрнутый ответ, всё проходило в виде диалога, и даже по окончании не могли сразу разойтись. У Веры огромный багаж знаний и она умеет делиться ими, заинтересовав слушателя. Ну и конечно, прекрасные виды Ивановской природы и архитектуры просто завораживали. Очень рекомендуем!!!