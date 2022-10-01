Мы погуляем по Волжскому бульвару, украшенному старинными домами и парадными особняками. Оценим Присутственные места XIX века, Казначейство и Драматический театр им. Островского. А также полюбуемся величественным Троицко-Успенским собором с ажурной белокаменной колокольней. Вы узнаете, при каких обстоятельствах его посетил Николай I и какое впечатление он на него произвел.
Вы побываете в идиллической усадьбе Щелыково. Когда-то она принадлежала роду Кутузовых, а с середины XIX века стала родовым имением Островского. Мы посетим дом драматурга, где создан эффект присутствия хозяев. Именно в нем были написаны «Бесприданница» и «Поздняя любовь». А еще вы осмотрите беседку Снегурочки, полюбуетесь ее Голубым домиком и узнаете, кем он был построен.