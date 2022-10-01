Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково

Посетить старинный поволжский город и дом-музей Островского за 1 день

Приглашаем отправиться в тихую волжскую гавань — неспешную и прекрасную Кинешму.

Когда-то зажиточные купцы строили на ее улицах особняки, соборы и храмы, стремясь превзойти друг друга в красоте архитектуры. Мы увидим сохранившиеся здания ушедших эпох.

А также посетим музей-заповедник Щелыково: осмотрим дом Островского и насладимся окружающими дивными пейзажами.
Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково
Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково
Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково
Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково
Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково
Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково
Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково
Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково
Из Иваново - в Кинешму и музей-заповедник Щелыково
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Описание

Что вас ожидает

Уютная Кинешма

Мы погуляем по Волжскому бульвару, украшенному старинными домами и парадными особняками. Оценим Присутственные места XIX века, Казначейство и Драматический театр им. Островского. А также полюбуемся величественным Троицко-Успенским собором с ажурной белокаменной колокольней. Вы узнаете, при каких обстоятельствах его посетил Николай I и какое впечатление он на него произвел.

Островский и усадьба Щелыково

Вы побываете в идиллической усадьбе Щелыково. Когда-то она принадлежала роду Кутузовых, а с середины XIX века стала родовым имением Островского. Мы посетим дом драматурга, где создан эффект присутствия хозяев. Именно в нем были написаны «Бесприданница» и «Поздняя любовь». А еще вы осмотрите беседку Снегурочки, полюбуетесь ее Голубым домиком и узнаете, кем он был построен.

Организационные детали

  • Транспорт оплачивается дополнительно — 3500 руб. за легковой автомобиль
  • Билеты в усадьбу Щелыково не включены в стоимость: 370 руб. взрослые, 200 руб. дети до 16 лет
  • По желанию мы можем добавить в программу музей Валенок в Кинешме. Цену и детали уточняйте в личном сообщении.

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 8 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 23% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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