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Индивидуальная
1.5 часа
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Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5.5 часов
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
Завтра в 14:00
22 июня в 10:00
7 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
4 часа
Из Иваново в Плёс: путешествие по следам великих художников
Погрузитесь в атмосферу старинного Плёса, где каждый уголок хранит истории великих художников и архитектурных шедевров
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 800₽ за всё до 5 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталья2 июня 2024Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
- ТТатьяна25 мая 2024Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
- ДДмитрий21 мая 2024Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
- ЮЮрий14 мая 2024Благодарим нашего гида Марию за прекрасную организацию экскурсии, интересный и содержательный рассказ о людях, обьектах, событиях. Все прошло замечательно! Однозначно рекомендуем!
- ТТерентьева25 сентября 2023Автокруиз по ИвановоЭкскурсия очень понравилась! Александр приехал вовремя. Рассказывал про город интересно, с шутками-прибаутками. Все знаковые места показал, куда самим сходить подсказал. Мы очень довольны!
- ППеревалова20 августа 2023Автокруиз по ИвановоСпасибо Александру за интересную экскурсию. Мы узнали много нового о нашем городе
- ИИрина13 января 2023Наша компания осталась очень довольна экскурсией и экскурсоводом. Спасибо!
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «На машине»
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