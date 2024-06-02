Экскурсии по Иваново на машине с гидом

Найдено 3 экскурсии в категории «На машине» в Иваново, цены от 3 200 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
🚗 На машине
Индивидуальная
1.5 часа
278 отзывов
Популярное предложение
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
1 июля в 08:00
2 июля в 08:00
3 200 за всё до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
🚗 На машине
Индивидуальная
5.5 часов
1 отзыв
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
Завтра в 14:00
22 июня в 10:00
7 500 за всё до 4 чел.
Из Иваново - в Плёс
🚗 На машине
Индивидуальная
4 часа
1 отзыв
Из Иваново в Плёс: путешествие по следам великих художников
Погрузитесь в атмосферу старинного Плёса, где каждый уголок хранит истории великих художников и архитектурных шедевров
11 июня в 09:00
12 июня в 09:00
6 800 за всё до 5 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталья
    2 июня 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами из Иваново. Но как
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    правило город в котором живешь, менее всего знаком тебе с исторической стороны. Ты просто гуляешь, работаешь, видишь здания и не задумываешься о том, как все создавалось, чем он интересен и знаменит. Так вот именно Александр смог нам провести экскурсию так, чтобы мы увидели город совершенно другим взглядом. Наш город самый замечательный и интересный. Александр очень эрудированный и общительный человек. Проводит экскурсию так, что ты невольно погружаешься в эту атмосферу, тебя начинают интересовать детали, а Александр с удовольствием рассказывает и дает пояснения. Ну а для гостей нашего замечательного города - такая экскурсия это просто находка! Однозначно рекомендуем его в качестве гида! Все прошло просто великолепно! Спасибо!

    Всем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы самиВсем доброго дня! Экскурсия с Александром - шедевр! Это действительно очень интересно и познавательно! Мы сами
  • Т
    Татьяна
    25 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Оптимальный формат экскурсии: за короткое время увидели значимые места Иваново. Во время экскурсии было несколько остановок. Гид Александр очень динамично, интересно и позитивно познакомил с городом, с его историей, архитектурой и местными легендами. Однозначно рекомендую!!!
  • Д
    Дмитрий
    21 мая 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Очень понравилась экскурсия,шикарная подача материала,время летит не заметно. Спасибо Александру.
  • Ю
    Юрий
    14 мая 2024
    Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
    Благодарим нашего гида Марию за прекрасную организацию экскурсии, интересный и содержательный рассказ о людях, обьектах, событиях. Все прошло замечательно! Однозначно рекомендуем!
  • Т
    Терентьева
    25 сентября 2023
    Автокруиз по Иваново
    Экскурсия очень понравилась! Александр приехал вовремя. Рассказывал про город интересно, с шутками-прибаутками. Все знаковые места показал, куда самим сходить подсказал. Мы очень довольны!
  • П
    Перевалова
    20 августа 2023
    Автокруиз по Иваново
    Спасибо Александру за интересную экскурсию. Мы узнали много нового о нашем городе
  • И
    Ирина
    13 января 2023
    Из Иваново - в Плёс
    Наша компания осталась очень довольна экскурсией и экскурсоводом. Спасибо!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «На машине»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
  2. Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
  3. Из Иваново - в Плёс
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июне:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июне 2024
Сейчас в Иваново в категории "На машине" можно забронировать 3 экскурсии от 3 200 до 7 500. Туристы уже оставили гидам 280 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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