Увидеть площадь Революции, погулять по Советской улице и узнать, откуда взялось звание города невест
Почему Иваново называют русским Манчестером и как фабрики сделали его одним из самых необычных городов России? На эти вопросы вы найдёте ответы на экскурсии.
А ещё поговорим о судьбах рабочих, купцов, промышленников и о том, как они формировали характер города. И обсудим, как история до сих пор ощущается в улицах, зданиях и атмосфере Иванова.
Площадь Революции — исторический центр, где когда-то кипела торговая жизнь. Вы узнаете, как Иваново развивалось в дореволюционный период и почему это место стало сердцем города.
Щудровская палатка — старейшее каменное здание. Вы увидите, каким был город до промышленного роста, и поймёте, с чего всё начиналось.
Бульвар Кокуй и площадь Пушкина. Этот маршрут показывает, как менялся облик Иваново. Мы поговорим об архитектурных утратах и эпохах, которые оставили здесь след.
Дворец искусств, где оживает культура в 20 веке. Вы услышите о театрах, выставках и людях, которые создавали творческую атмосферу города.
Советская улица. Здесь находятся два музея: историко-краеведческий и первого Совета. Вы узнаете, почему Иваново называют родиной первого Совета рабочих депутатов и какую роль он сыграл в революционных событиях.
Шереметьевский проспект и Политехнический институт. Поговорим о развитии образования и науки. Вы увидите, как промышленность повлияла на экономику и внешний облик города.
Часовня Александра Невского — необычное сооружение, с которого мы начнём разговор о современных изменениях.
Введенский монастырь. После посещения при желании можно выйти к набережной Уводи и Музею ситца — символу текстильной истории Иванова.
С вами будет один из гидов нашей команды.
Когда и сколько длится?
Экскурсия длится около 2 часов
Экскурсия длится около 2 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 5 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и . Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
