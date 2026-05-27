Почему Иваново называют русским Манчестером и как фабрики сделали его одним из самых необычных городов России? На эти вопросы вы найдёте ответы на экскурсии. А ещё поговорим о судьбах рабочих, купцов, промышленников и о том, как они формировали характер города. И обсудим, как история до сих пор ощущается в улицах, зданиях и атмосфере Иванова.

Площадь Революции — исторический центр, где когда-то кипела торговая жизнь. Вы узнаете, как Иваново развивалось в дореволюционный период и почему это место стало сердцем города.

Щудровская палатка — старейшее каменное здание. Вы увидите, каким был город до промышленного роста, и поймёте, с чего всё начиналось.

Бульвар Кокуй и площадь Пушкина. Этот маршрут показывает, как менялся облик Иваново. Мы поговорим об архитектурных утратах и эпохах, которые оставили здесь след.

Дворец искусств, где оживает культура в 20 веке. Вы услышите о театрах, выставках и людях, которые создавали творческую атмосферу города.

Советская улица. Здесь находятся два музея: историко-краеведческий и первого Совета. Вы узнаете, почему Иваново называют родиной первого Совета рабочих депутатов и какую роль он сыграл в революционных событиях.

Шереметьевский проспект и Политехнический институт. Поговорим о развитии образования и науки. Вы увидите, как промышленность повлияла на экономику и внешний облик города.

Часовня Александра Невского — необычное сооружение, с которого мы начнём разговор о современных изменениях.

Введенский монастырь. После посещения при желании можно выйти к набережной Уводи и Музею ситца — символу текстильной истории Иванова.

С вами будет один из гидов нашей команды.