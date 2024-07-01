1 чел.
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Индивидуальная
2 часа
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
3 500₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Популярное предложение
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
2 800₽ за всё до 5 чел.
Индивидуальная
2 часа
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
8 часов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
8 000₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
6 часов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
6 799₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
5 часов
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На пл. Революции
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
6 499₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
2 часа
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска: Путешествие в историю города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии прошлого и настоящем
Начало: Площадь Революции, д. 4
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, Сб-Вс — 10:00-13:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
от 3 500₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЛЛюбовь1 июля 2024Большое спасибо Александру за чудесную экскурсию по Иваново. Экскурсия прошла на одном дыхании, настолько увлекательным и познавательным был рассказ о
- ММарина26 июня 2024Замечательная экскурсия, много очень интересных и увлекательных сведений с такой любовью рассказанных Верой. Город с первого знакомства явил нам свою самобытность среди других посещенных городов. Были с детьми, слушали внимательно и многое запомнили.
- ССергей23 июня 2024Экскурсия точно запомнится. Наш гид, Краснов Александр Константинович, точно удовлетворил запрос на рассказ о конструктивизме в Иваново и исторические особенности становления и развития города. Несомненно восхищают познания гида в раскрываемой теме.
- ВВероника22 июня 2024Добрый день, вчера была на экскурсии с подругой. Я родилась и всю жизнь прожила в нашем городе, подруга приехала из
- ЯЯрославна20 июня 2024Спасибо Вере за формирование исторического облика города. Экскурсия очень интересная, насыщенная, Вера так увлекательно рассказывает, мы слушали почти что открыв рты))) Рекомендуем👍👍👍
- ЕЕлена19 июня 202416 июня 2024 года были на экскурсии с Верой, успели посетить города Палех и Шую и конечно же Иваново. Вера
- ААлександр19 мая 2024Это было великолепно! Начнём с того, что мы захотели в дополнение к основной экскурсии посетить музей Бальмонта в Шуе, раз
- ТТатьяна15 мая 2024Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
- ТТатьяна13 мая 2024Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
- ККристина12 мая 2024Вера -отличный рассказчик. Ни одной минуты не было без информации. Всё, что можно было выжать из Иваново, мы увидели и
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «От площади Революции»
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