От площади Революции – экскурсии в Иваново

Найдено 7 экскурсий в категории «От площади Революции» в Иваново, цены от 2 800 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Знакомьтесь, Иваново
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
114 отзывов
Знакомьтесь, Иваново: путешествие по городу невест и русскому Манчестеру
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от древних храмов до советского конструктивизма, каждый уголок города расскажет свою уникальную историю
Начало: Площадь Революции, д. 4
Сегодня в 16:00
Завтра в 10:00
3 500 за всё до 4 чел.
Ивановские сюжеты
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
63 отзыва
Популярное предложение
Ивановские сюжеты: путешествие по страницам истории и культуры Иваново
Погрузитесь в атмосферу Иваново: от прошлого Чертова болота до текстильной столицы. Узнайте о связях с Достоевским и графами Шереметевыми
Начало: На площади Революции
Завтра в 09:00
5 июля в 09:00
2 800 за всё до 5 чел.
Иваново - фабричный и советский
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
102 отзыва
Индивидуальная экскурсия по Иваново: история и архитектура
Иваново - город с богатой историей и уникальной архитектурой. Откройте для себя его многогранность на индивидуальной экскурсии
Начало: На площади Революции
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
3 999 за всё до 4 чел.
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Индивидуальная
8 часов
17 отзывов
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
9 июля в 09:00
10 июля в 09:00
8 000 за всё до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Индивидуальная
6 часов
10 отзывов
Православные святыни Ивановской земли: путешествие по историческим местам
Загляните в уникальный мир православных святынь Ивановской области. Панорамы, история и атмосфера древних городов ждут вас
Начало: Иваново, пл. Революции, 2/1
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
6 799 за всё до 4 чел.
Из Иваново - в самобытную Шую! (на вашем авто)
Индивидуальная
5 часов
1 отзыв
Из Иваново - в самобытную Шую: индивидуальная экскурсия
Шуя - древнерусский город с богатой историей. Узнайте о его знаменитых людях, посетите знаковые места и погрузитесь в атмосферу прошлого
Начало: На пл. Революции
8 июля в 09:00
9 июля в 09:00
6 499 за всё до 4 чел.
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска
🚶 Пешая
Индивидуальная
2 часа
12 отзывов
Промышленное чудо Иваново-Вознесенска: Путешествие в историю города
Погрузитесь в уникальную атмосферу Иваново, где каждый уголок рассказывает свою историю о величии прошлого и настоящем
Начало: Площадь Революции, д. 4
Расписание: с Пн-Пт — 10:00-16:00, Сб-Вс — 10:00-13:00
Завтра в 10:00
5 июля в 10:00
от 3 500 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Л
    Любовь
    1 июля 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Большое спасибо Александру за чудесную экскурсию по Иваново. Экскурсия прошла на одном дыхании, настолько увлекательным и познавательным был рассказ о
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    городе и его жителях. За два часа перед глазами прошла все история города, последовательно, интересно, без излишней загруженности датами, но информативно, с глубоким знанием своего города. Рекомендуем всем!

  • М
    Марина
    26 июня 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Замечательная экскурсия, много очень интересных и увлекательных сведений с такой любовью рассказанных Верой. Город с первого знакомства явил нам свою самобытность среди других посещенных городов. Были с детьми, слушали внимательно и многое запомнили.
  • С
    Сергей
    23 июня 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Экскурсия точно запомнится. Наш гид, Краснов Александр Константинович, точно удовлетворил запрос на рассказ о конструктивизме в Иваново и исторические особенности становления и развития города. Несомненно восхищают познания гида в раскрываемой теме.
  • В
    Вероника
    22 июня 2024
    Знакомьтесь, Иваново
    Добрый день, вчера была на экскурсии с подругой. Я родилась и всю жизнь прожила в нашем городе, подруга приехала из
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    района. Мы были удивлены и поражены историческими фактами возникновения и развития нашего города. Мы каждый день проезжаем и просто ходим мимо исторического наследия. Каждый дом в центре города с интересной историей. Рассказ был очень интересен и познавателен, и будет понятен даже детям. Я всем очень рекомендую эту экскурсию, особенно Ивановцам и школьникам. Нашим городом можно и нужно гордиться. Спасибо большое Александру.

  • Я
    Ярославна
    20 июня 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Спасибо Вере за формирование исторического облика города. Экскурсия очень интересная, насыщенная, Вера так увлекательно рассказывает, мы слушали почти что открыв рты))) Рекомендуем👍👍👍
  • Е
    Елена
    19 июня 2024
    Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
    16 июня 2024 года были на экскурсии с Верой, успели посетить города Палех и Шую и конечно же Иваново. Вера
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    - потрясающий рассказчик с невероятно глубокими познаниями, а еще она очень приятный и душевный человек. нам было максимально комфортно в поездке, маршрут составлен очень интересно, таким образом что рассказ экскурсовода плавно и логично перетекает из одной локации в другую. Очень много интересных исторических фактов узнали, много успели увидеть, побывали и на ж/д станции ШУЯ и на ликеро-водочном заводе и в музее палехского искусства и доме - музее Голикова и в доме Павлова, в храмах в Пелехе и в Шуе. Во время передвижения из одной локации в другую Вера не умолкая уводила нас рассказами в те далекие годы когда творилась история этих мест. Огромная благодарность ей за ее невероятною открытость, за ее труд, за ее любовь к своей Родине и людям. Обязательно советую и рекомендую экскурсии с Верой!!!

  • А
    Александр
    19 мая 2024
    Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
    Это было великолепно! Начнём с того, что мы захотели в дополнение к основной экскурсии посетить музей Бальмонта в Шуе, раз
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    уж оказались в тех местах. Экскурсовод Вера договорилась с музеем, хотя это дополнительное время и не совсем по теме экскурсии. В музее нам рассказали о жизни поэта, ответили на всё вопросы, цитируя его стихи, доставив истинное удовольствие открыв для нас много интересного. Основная экскурсия тоже превзошла все ожидания. Вера настолько хорошо знает и любит свой край, что за всё время экскурсии, а это более шести часов, нам ни на минуточку не было скучно. На любой вопрос был развёрнутый ответ, всё проходило в виде диалога, и даже по окончании не могли сразу разойтись. У Веры огромный багаж знаний и она умеет делиться ими, заинтересовав слушателя. Ну и конечно, прекрасные виды Ивановской природы и архитектуры просто завораживали. Очень рекомендуем!!!

  • Т
    Татьяна
    15 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Хочется поблагодарить от всей души Марину за то, что она влюбила в город и его историю! Я много лет путешествую
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    по золотому кольцу и не обращала внимание на Иваново, но после экскурсии с Мариной буду рекомендовать к обязательному посещению это место)

  • Т
    Татьяна
    13 мая 2024
    Ивановские сюжеты
    Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу, грамотная речь, доброжелательнее отношение.
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    Мы осмотрели главные достопримечательности г. Иваново, в том числе здания промышленной архитектуры из красного кирпича, памятники, красивую набережную на реке Уводь, места, связанные с событиями 1905 года, узнали много интересных фактов об истории города, которые раньше были нам неизвестны. Несмотря на аномальный майский холод, мы не замерзли, хотя экскурсия длилась 2 часа.

    Интересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городуИнтересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городуИнтересная, познавательная, насыщенная информацией экскурсия. Отличная работа экскурсовода Марины: увлекательный рассказ с любовью к своему городу
  • К
    Кристина
    12 мая 2024
    Иваново - фабричный и советский
    Вера -отличный рассказчик. Ни одной минуты не было без информации. Всё, что можно было выжать из Иваново, мы увидели и
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    услышали. Экскурсия подойдёт любому возрасту, потому что текст не сухой, а очень жизненный, интересный и насыщенный! Огромное спасибо Вере за прекрасно проведённое время!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «От площади Революции»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 7
  1. Знакомьтесь, Иваново
  2. Ивановские сюжеты
  3. Иваново - фабричный и советский
  4. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
  5. Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
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10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Введенский женский монастырь
  6. Дом-корабль
  7. Дом-птица
  8. Церковь Троицы
  9. Музей первого совета
  10. Краеведческий музей
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июле 2024
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