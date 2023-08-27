Рождество на Волге. Ивановская область

Рождество на Волге

5
1 отзыв
Программа по дням
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Зима — волшебное время: дети ждут чудес и подарков, а взрослые возможности отдохнуть и провести время с близкими. Самым важным зимним праздником в России исторически является Рождество Христово. Праздник, который ассоциируется с семейными ценностями, теплом, примирением, верой в чудо.

В этом туре Вас ждёт знакомство со смелой архитектурой ивановских городов, дегустация настоек и праздничный ужин.

Вы весело проведёте время на мастер-классе и световом шоу, а также сделаете отличные снимки на память в специально подготовленных фотозонах.
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Рождество на Волге. Ивановская область
Ближайшие даты:
6
янв

Что вас ожидает:

Мастер-класс по елочной игрушке
Мастер-класс по елочной игрушке
Под руководством мастера в на фабрике "Моя забава" вы создадите маленькое новогоднее чудо своими руками и заберёте его с собой
Рождественская ярмарка
Рождественская ярмарка
Насладитесь новогодней атмосферой на центральной улице города Шуи, где в это время года можно найти самые оригинальные подарки: от авторских сувениров до гастрономических изысков
Очарование провинциальных городов
Очарование провинциальных городов
Прогуляетесь по улицам уютных городов Ивановской области, насладитесь красотой их старинных храмов и живописных набережных
Праздничный ужин
Праздничный ужин
Вас ждет весёлый вечер с застольными русскими народными и советскими песнями, звонкими частушками, плясками и хороводами под зажигательную музыку баяниста
Театр с богатой историей
Театр с богатой историей
Посетите спектакль в Кинешемском драматическом театре им. А. Н. Островского — одном из самых старых в стране

Программа тура по дням

1 день

Экскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужин

Рекомендуемый поезд из Москвы — № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48.

10:48 Встреча с гидом на ж/д вокзале у ткацкого станка.

Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).

Обзорная автобусная экскурсия по городу.

Иваново — город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!

«Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — всё это народные имена Иваново!

А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.

Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному.

Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили, от барокко до модерна.

Посещение фабрики-музея “Моя забава”. Добро пожаловать в мир, где оживает сказка!

Вы посетите волшебный музей при фабрике елочных украшений, где производят авторские игрушки исключительно ручным способом.

Перед Вами раскроется многоцветный и яркий мир фантазии, воплощенный в оригинальных украшениях для елки. Гордость производства — ватные игрушки и украшения, изготовленные по возрожденным старинным технологиям.

Вы полюбуетесь большой коллекцией елочных украшений из нашего детства — изготовленными в СССР ватными, стеклянными и картонными игрушками, современными авторскими изделиями, и сможете прикупить волшебные украшения, выполненные в единственном экземпляре.

Вам расскажут много нового о создании игрушек, а также под руководством профессионала на мастер-классе по изготовлению елочной игрушки вы создадите маленькое чудо своими руками и заберёте его с собой.

Для Вас уникальные фотозоны для прекрасных и памятных фото.

Обед в кафе.

Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.

Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ.

Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.

Кинешма — живое воплощение живописной, уютной и очаровательной волжской старины. Невероятно обаятельный купеческий городок, настоящая «тихая гавань» на берегу роскошной, необычайно широкой в этом месте Волги.

Размещение в гостинице.

Праздничный ужин «Вечер в сочельник».

В меню: местные разносолы под чарочку хмельную, чай с вареньем. Весёлый вечер с застольными русскими народными и советскими песнями, звонкими частушками, плясками и хороводами под зажигательную музыку баяниста!

Экскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужинЭкскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужинЭкскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужинЭкскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужин
2 день

Музей-заповедник «Щелыково», экскурсия по Кинешме, Музей валенок, спектакль в Кинешемском театре

08:00 Завтрак.

Экскурсия в любимый уголок великого русского драматурга — музей-заповедник «Щелыково».

Усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского — место, которое он сравнивал с лучшими местами Швейцарии и Италии. Она стала его любовью на всю жизнь.

Вы посетите Дом Островского — редкий в России музей с эффектом присутствия хозяев.

Именно здесь, в уютном кабинете родного дома, «родилась» красавица Снегурочка — самый любимый и романтичный персонаж одноименной «весенней сказки» Островского.

Вы полюбуетесь голубым ажурным домиком Снегурочки, прогуляетесь по парку до Ярилиной долины, где находится Голубой Снегуркин ключик с кристально чистой водицей.

Возвращение в Кинешму.

Обед.

«Новогоднее очарование провинциального города» — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города.

Во время увлекательной пешеходной экскурсии по центру города вы познакомитесь с его историей, погуляете по тем местам, которык унесут Вас в атмосферу купеческого уездного города ХIX века.

Вы посетите белоснежный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный еще в 1745 году, рядом с которым красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году.

Этот собор в свое время посещали Император Николай Павлович и члены Императорской семьи!

Вы прогуляетесь по великолепному Волжскому бульвару, украшенному парадными особняками и красивейшими старинными зданиями, отсюда открываются завораживающие виды на реку Волгу.

Экскурсия в уникальный частный музей семьи Соколовых — Музей валенок.

В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, и многое другое.

Возвращение в гостиницу.

Свободное время.

В гостиничном комплексе есть тренажёрный зал, сауна с бассейном.

А вечером мы приглашаем Вас в театр на спектакль в Кинешемский театр — один из старейших в стране. Он был основан горожанами в 1898 году в память о великом драматурге А. Н. Островском.

Название спектакля и стоимость билета будут указаны дополнительно.

Ужин за доп. плату (600 руб.).

Музей-заповедник «Щелыково», экскурсия по Кинешме, Музей валенок, спектакль в Кинешемском театреМузей-заповедник «Щелыково», экскурсия по Кинешме, Музей валенок, спектакль в Кинешемском театреМузей-заповедник «Щелыково», экскурсия по Кинешме, Музей валенок, спектакль в Кинешемском театре
3 день

Экскурсия по Шуе, обед с дегустацией настоек, магазин «Шуйская водка», дегустация сыров, световое шоу

09:00 Завтрак.

10:00 Переезд в Шую.

В преддверии большого праздника Рождества Христова поговорим о храмах, которые до революции являлись центрами духовной жизни людей.

Сегодня целью нашей экскурсии станут церкви старинного купеческого города Шуя.

В Шуе до революции было более 20 церквей. Большинство из них построено в XIX-XX веках. Но было и несколько старинных храмов, которые существовали уже в XVII веке.

Некоторые сохранились до нашего времени, другие, к сожалению, разрушены. Вы услышите их удивительные истории.

Храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери. В Покровской церкви была икона, подаренная Иваном Грозным.

Особенная судьба у храма Спаса Нерукотворного, это был один из красивейших храмов. Здесь хранилась еще одна святыня Шуи — Животворящий Крест (точная копия того, что находился в Новом Иерусалиме), он славился исцелениями.

Здесь в начале XIX века служил дьяконом Василий Петрович Цветаев — прадед поэта Марины Цветаевой.

В 1930 году Спасский храм был взорван. В праздничные дни на площади зажигаются огни инсталляции «Храм» на месте утраченной святыни.

Посещение праздничной ярмарки на центральной улице города.

Авторские сувениры и гастрономические находки из всех городов Ивановской области. Подарки, купленные здесь, подарят тепло вам и вашим близким на весь 2024 год.

Обед в кафе с дегустацией 3 видов шуйских ягодных настоек.

Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.

Для вас мы подготовили приятный сюрприз с дегустацией итальянских сыров от местного производителей.

Экскурсия в городской парк, здесь вас ждет уникальное световое шоу, которое никого не оставит равнодушным.

Организаторы подготовили нечто особенное — грандиозный рождественский вертеп. Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иванова, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.

18:30 Переезд на ж/д вокзал г. Шуя.

Рекомендуемый поезд из Шуи — №740, отправление в 19:35, прибытие в Москву в 22:45.

Бесплатный трансфер в Иваново на ж/д вокзал.

Отправление в Москву самостоятельно.

Экскурсия по Шуе, обед с дегустацией настоек, магазин «Шуйская водка», дегустация сыров, световое шоуЭкскурсия по Шуе, обед с дегустацией настоек, магазин «Шуйская водка», дегустация сыров, световое шоуЭкскурсия по Шуе, обед с дегустацией настоек, магазин «Шуйская водка», дегустация сыров, световое шоу

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле “Спа-Волга” в г. Кинешме.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:

Размещение2-местное1-местное
Стандарт18 90020 900

Варианты проживания

Отель «Спа-Волга»

2 ночи

Отель «Спа-Волга» расположен в Кинешме, на расстоянии 36 км от города Плёс.

Для размещения отдыхающих предлагаются комфортабельные номера, которые оборудованы всем необходимым, а именно: качественной мебелью и техникой. Собственные ванные комнаты присутствуют в каждой категории. Также предоставляется доступ к сети Wi-Fi.

В ресторане на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда не только национальной, но и европейской кухни. Желающие могут попробовать изысканные десерты и напитки на любой вкус. Можно заказать доставку еды и напитков.

Для проведения деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оборудованный конференц-зал.

Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»Отель «Спа-Волга»

Выберите дату при бронировании

Ответы на вопросы

Что входит
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
  • Проживание: 2 ночи в гостинице «СПА Волга»
  • Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 праздничный ужин
  • Экскурсионная программа
  • Работа сопровождающего и гидов
  • Входные билеты в музеи
  • Музыкальная программа
  • Дегустации
  • Мастер-класс
Что не входит
  • Ж/д билеты до Иваново и из Шуи или Иваново
  • Питание, не указанное в программе, в т. ч 1 ужин — 600 рублей
  • Билеты на спектакль в Кинешемский театр
Место начала и завершения?
Иваново, железнодорожный вокзал
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

На чем можно приехать и уехать?

Приезд: рекомендуемый поезд из Москвы — № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48.

Отъезд: рекомендуемый поезд из Шуи — №740, отправление в 19:35, прибытие в Москву в 22:45. Либо туристы могут воспользоваться бесплатным трансфером в Иваново на ж/д вокзал. Отправление в Москву самостоятельно.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите дату при бронировании
Экскурсия длится около 3 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 1 отзыве
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
1
4
3
2
1
К
27 авг 2023
Все было прекрасно. Очень понравилось.
Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.Все было прекрасно. Очень понравилось.

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3-дневные туры
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