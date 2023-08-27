Рождество на Волге
В этом туре Вас ждёт знакомство со смелой архитектурой ивановских городов, дегустация настоек и праздничный ужин.
Вы весело проведёте время на мастер-классе и световом шоу, а также сделаете отличные снимки на память в специально подготовленных фотозонах.
янв
Что вас ожидает:
Программа тура по дням
Экскурсия по Иваново, фабрика-музей «Моя забава», мастер-класс, праздничный ужин
Рекомендуемый поезд из Москвы — № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48.
10:48 Встреча с гидом на ж/д вокзале у ткацкого станка.
Посадка в автобус (в автобусе свободная рассадка).
Обзорная автобусная экскурсия по городу.
Иваново — город уникальных домов-метафор, самой революционной истории, родина «главного» модельера России Славы Зайцева и отца русского шансона Аркадия Северного, самый молодой и колоритный город Золотого кольца России!
«Город невест», «Ситцевый рай», «Сердце русского текстиля», даже «русский Манчестер» — всё это народные имена Иваново!
А еще это третий по значимости после Питера и Москвы центр революции 1917 года, не зря именно здесь сосредоточено множество смелых и провокационных памятников советского градостроительного зодчества.
Мы увидим Дом-корабль, Дом-птицу и Дом-пулю, двухцветную церковь, обманчиво древний Введенский монастырь, знаменитую Щудровскую палатку XVII века и самый необычный и даже смелый памятник Аркадию Северному.
Архитектурное разнообразие ивановских улиц охватывает практически все стили, от барокко до модерна.
Посещение фабрики-музея “Моя забава”. Добро пожаловать в мир, где оживает сказка!
Вы посетите волшебный музей при фабрике елочных украшений, где производят авторские игрушки исключительно ручным способом.
Перед Вами раскроется многоцветный и яркий мир фантазии, воплощенный в оригинальных украшениях для елки. Гордость производства — ватные игрушки и украшения, изготовленные по возрожденным старинным технологиям.
Вы полюбуетесь большой коллекцией елочных украшений из нашего детства — изготовленными в СССР ватными, стеклянными и картонными игрушками, современными авторскими изделиями, и сможете прикупить волшебные украшения, выполненные в единственном экземпляре.
Вам расскажут много нового о создании игрушек, а также под руководством профессионала на мастер-классе по изготовлению елочной игрушки вы создадите маленькое чудо своими руками и заберёте его с собой.
Для Вас уникальные фотозоны для прекрасных и памятных фото.
Обед в кафе.
Переезд в г. Кинешму, который расположился на берегу Волги.
Первое упоминание о городе относится к XV веку. Впрочем, в последующие века Кинешма была хоть и большим и богатым, но сельским поселением (слободой). Городской статус Кинешма получила только в 1777 году в рамках екатерининских городских реформ.
Помимо волжской торговли, в городе развивалось и собственное текстильное производство.
Кинешма — живое воплощение живописной, уютной и очаровательной волжской старины. Невероятно обаятельный купеческий городок, настоящая «тихая гавань» на берегу роскошной, необычайно широкой в этом месте Волги.
Размещение в гостинице.
Праздничный ужин «Вечер в сочельник».
В меню: местные разносолы под чарочку хмельную, чай с вареньем. Весёлый вечер с застольными русскими народными и советскими песнями, звонкими частушками, плясками и хороводами под зажигательную музыку баяниста!
Музей-заповедник «Щелыково», экскурсия по Кинешме, Музей валенок, спектакль в Кинешемском театре
08:00 Завтрак.
Экскурсия в любимый уголок великого русского драматурга — музей-заповедник «Щелыково».
Усадьба великого русского драматурга Александра Николаевича Островского — место, которое он сравнивал с лучшими местами Швейцарии и Италии. Она стала его любовью на всю жизнь.
Вы посетите Дом Островского — редкий в России музей с эффектом присутствия хозяев.
Именно здесь, в уютном кабинете родного дома, «родилась» красавица Снегурочка — самый любимый и романтичный персонаж одноименной «весенней сказки» Островского.
Вы полюбуетесь голубым ажурным домиком Снегурочки, прогуляетесь по парку до Ярилиной долины, где находится Голубой Снегуркин ключик с кристально чистой водицей.
Возвращение в Кинешму.
Обед.
«Новогоднее очарование провинциального города» — обзорная пешеходная экскурсия по историческому центру города.
Во время увлекательной пешеходной экскурсии по центру города вы познакомитесь с его историей, погуляете по тем местам, которык унесут Вас в атмосферу купеческого уездного города ХIX века.
Вы посетите белоснежный Троицко-Успенский кафедральный собор, заложенный еще в 1745 году, рядом с которым красуется великолепная ажурная колокольня собора, возведенная в 1798 году.
Этот собор в свое время посещали Император Николай Павлович и члены Императорской семьи!
Вы прогуляетесь по великолепному Волжскому бульвару, украшенному парадными особняками и красивейшими старинными зданиями, отсюда открываются завораживающие виды на реку Волгу.
Экскурсия в уникальный частный музей семьи Соколовых — Музей валенок.
В настоящее время музей хранит более чем 200 экспонатов, среди них и старинные шерстобойные машины, и инструменты для изготовления валенок, и валенки-рекордсмены, и декорированные валенки, и валенки-шахматы, и многое другое.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
В гостиничном комплексе есть тренажёрный зал, сауна с бассейном.
А вечером мы приглашаем Вас в театр на спектакль в Кинешемский театр — один из старейших в стране. Он был основан горожанами в 1898 году в память о великом драматурге А. Н. Островском.
Название спектакля и стоимость билета будут указаны дополнительно.
Ужин за доп. плату (600 руб.).
Экскурсия по Шуе, обед с дегустацией настоек, магазин «Шуйская водка», дегустация сыров, световое шоу
09:00 Завтрак.
10:00 Переезд в Шую.
В преддверии большого праздника Рождества Христова поговорим о храмах, которые до революции являлись центрами духовной жизни людей.
Сегодня целью нашей экскурсии станут церкви старинного купеческого города Шуя.
В Шуе до революции было более 20 церквей. Большинство из них построено в XIX-XX веках. Но было и несколько старинных храмов, которые существовали уже в XVII веке.
Некоторые сохранились до нашего времени, другие, к сожалению, разрушены. Вы услышите их удивительные истории.
Храм Воскресения Христова, где хранится список чудотворной иконы Шуйской — Смоленской Божьей Матери. В Покровской церкви была икона, подаренная Иваном Грозным.
Особенная судьба у храма Спаса Нерукотворного, это был один из красивейших храмов. Здесь хранилась еще одна святыня Шуи — Животворящий Крест (точная копия того, что находился в Новом Иерусалиме), он славился исцелениями.
Здесь в начале XIX века служил дьяконом Василий Петрович Цветаев — прадед поэта Марины Цветаевой.
В 1930 году Спасский храм был взорван. В праздничные дни на площади зажигаются огни инсталляции «Храм» на месте утраченной святыни.
Посещение праздничной ярмарки на центральной улице города.
Авторские сувениры и гастрономические находки из всех городов Ивановской области. Подарки, купленные здесь, подарят тепло вам и вашим близким на весь 2024 год.
Обед в кафе с дегустацией 3 видов шуйских ягодных настоек.
Посещение фирменного магазина «Шуйская водка». Продукцию можно будет приобрести по заводским ценам, чтобы, вернувшись домой, поразить друзей уникальными настойками.
Для вас мы подготовили приятный сюрприз с дегустацией итальянских сыров от местного производителей.
Экскурсия в городской парк, здесь вас ждет уникальное световое шоу, которое никого не оставит равнодушным.
Организаторы подготовили нечто особенное — грандиозный рождественский вертеп. Арт-объект создавали палехские художники вместе со специалистами из Иванова, Нижнего Новгорода, Москвы и Санкт-Петербурга.
18:30 Переезд на ж/д вокзал г. Шуя.
Рекомендуемый поезд из Шуи — №740, отправление в 19:35, прибытие в Москву в 22:45.
Бесплатный трансфер в Иваново на ж/д вокзал.
Отправление в Москву самостоятельно.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле “Спа-Волга” в г. Кинешме.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|18 900
|20 900
Варианты проживания
Отель «Спа-Волга»
Отель «Спа-Волга» расположен в Кинешме, на расстоянии 36 км от города Плёс.
Для размещения отдыхающих предлагаются комфортабельные номера, которые оборудованы всем необходимым, а именно: качественной мебелью и техникой. Собственные ванные комнаты присутствуют в каждой категории. Также предоставляется доступ к сети Wi-Fi.
В ресторане на территории ежедневно готовятся вкуснейшие блюда не только национальной, но и европейской кухни. Желающие могут попробовать изысканные десерты и напитки на любой вкус. Можно заказать доставку еды и напитков.
Для проведения деловых встреч и семинаров предусмотрен специально оборудованный конференц-зал.
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Ответы на вопросы
- Что входит
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание: 2 ночи в гостинице «СПА Волга»
- Питание: 2 завтрака, 3 обеда, 1 праздничный ужин
- Экскурсионная программа
- Работа сопровождающего и гидов
- Входные билеты в музеи
- Музыкальная программа
- Дегустации
- Мастер-класс
- Что не входит
- Ж/д билеты до Иваново и из Шуи или Иваново
- Питание, не указанное в программе, в т. ч 1 ужин — 600 рублей
- Билеты на спектакль в Кинешемский театр
- Место начала и завершения?
- Иваново, железнодорожный вокзал
- Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
- Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.
- На чем можно приехать и уехать?
Приезд: рекомендуемый поезд из Москвы — № 740, отправление в 07:07 с Курского вокзала, прибытие в Иваново в 10:48.
Отъезд: рекомендуемый поезд из Шуи — №740, отправление в 19:35, прибытие в Москву в 22:45. Либо туристы могут воспользоваться бесплатным трансфером в Иваново на ж/д вокзал. Отправление в Москву самостоятельно.
- Когда и сколько длится?
- Когда: Выберите дату при бронированииЭкскурсия длится около 3 дней
- Кто ещё будет вместе со мной?
- Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 16 человек.
- Нужно оплачивать всё сразу?
- В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.