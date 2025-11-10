Экскурсия в Палех предлагает уникальную возможность познакомиться с историей иконописи и лаковой миниатюры.
Визит в Государственный музей палехского искусства позволит увидеть богатую коллекцию произведений, а в музее-мастерской Николая Дыдыкина представлены скульптуры
6 причин купить эту экскурсию
- 🎨 Уникальная палехская миниатюра
- 🏛️ Богатая коллекция музеев
- 🖼️ Знакомство с иконописью
- 🚗 Удобное путешествие на авто
- 🏡 Атмосфера русской деревни
- 👨🎨 Встреча с потомственными мастерами
Время начала: 09:00, 09:30, 10:00, 10:30, 11:00, 11:30, 12:00
Что можно увидеть
- Государственный музей палехского искусства
- Музей-мастерская Николая Дыдыкина
- Дом-музей Павла Корина
- Крестовоздвиженский храм
- Центральный сквер
Описание экскурсии
- Государственный музей палехского искусства, в котором собрана богатая коллекция лаковой миниатюры и иконописи
- Музей-мастерская Николая Дыдыкина, где представлены скульптуры разных лет, включая ранние работы, созданные ещё во время учёбы в иконописной школе
- Дом-музей Павла Корина. Здесь вы познакомитесь с жизнью и творчеством мастера, а также с типичным домом палешан — потомственных художников и иконописцев
- Крестовоздвиженский храм и центральный сквер. Мы рассмотрим фонтан, при реставрации которого впервые в мире была применена технология строительной
3D-печати
По пути из Иванова и на прогулке по Палеху:
- Я расскажу об истории ремесленной деревни, где из иконописной традиции выросла знаменитая лаковая миниатюра
- Покажу дома потомственных мастеров и объясню, почему их роспись считается одним из сложнейших видов живописи, аналогов которому нет в мире
- Вы узнаете, как древнерусские сюжеты перекочевали на табакерки и шкатулки
- Окунётесь в атмосферу русской деревни и полюбуетесь характерной архитектурой села
- При желании примете участие в мастер-классе и купите созданные местными художниками сувениры
- На обратном пути мы заедем в старинный город Шую, полюбуемся второй по высоте колокольней в нашей стране, поклонимся чудотворной иконе Шуйской Смоленской Божьей Матери
- Познакомимся с «Сыроварней за стеклом» и продегустируем вкуснейшие сыры местных мастеров
Организационные детали
- Экскурсия проходит на вашем транспорте, в котором должно быть место для гида. Дорога из Иванова до Палеха занимает около часа
- Дополнительно оплачиваются билеты в музеи и экскурсионное обслуживание в Палехе (стоимость может меняться): 300 ₽ с чел. за пять музеев и 1500 ₽ с группы за экскурсию по трём основным музеям. Пожалуйста, напишите мне не менее чем за 5 дней до поездки, если хотите посетить экскурсии в музеях, чтобы я забронировала их для вас.
- При планировании поездки обратите внимание: Государственный музей палехского искусства работает с 10:00 до 17:00 со вторника по воскресенье. Понедельник — выходной, а последняя пятница месяца — санитарный день
- Мастер-классы (по желанию) не входят в стоимость
- По желанию можем дополнить маршрут посещением других локаций. Подобности уточняйте в переписке у гида
Выберите удобную дату из расписания
Выбрать дату
Ответы на вопросы
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 6 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 24 часа до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 12 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Елена — ваш гид в Иваново
Провела экскурсии для 587 туристов
Меня зовут Елена, я коренная ивановка с высшим историческим образованием. Экскурсии начала водить ещё в студенчестве. Более 30 лет работаю преподавателем, люблю узнавать новое и постоянно совершенствовать свои знания. С радостью покажу вам родной город!Задать вопрос
Входит в следующие категории Иваново
