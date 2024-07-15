1 чел.
По популярности
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
3 400₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова - в усадьбу Островского в Щелыково (на вашем авто)
Отправиться туда, где рождались такие пьесы, как "Гроза", "Бесприданница", и увидеть дом Снегурочки
Начало: На площади Революции
24 июля в 09:00
26 июля в 09:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иваново - в древнюю Кинешму (на вашем авто)
Кинешма - это Волга, старинные улицы и великолепная природа. Погрузитесь в историю города, вдохновившего великих художников и писателей. (159 symbols)
Начало: На площади Революции
24 июля в 09:00
26 июля в 09:00
9 400₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ННаталия15 июля 2024Замечательно угадали с экскурсией и ее форматом - не смотря на 30-градусную жару очень комфортно осмотрели город Не думаю, что
- ЖЖанна13 июля 2024Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
- ДДарья11 июля 2024Очень понравилась экскурсия! Именно то, что и было нужно - проехав на машине успели посмотреть огромное количество мест, пешком точно бы туда не попали! Выходы были в 3-4 местах! Информация подана понятно, четко и выверено! Успехов прекрасному экскурсоводу!
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «История и архитектура»
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