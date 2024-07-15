Экскурсии Иваново об истории и архитектуре

Найдено 3 экскурсии в категории «История и архитектура» в Иваново, цены от 3 400 ₽. Расписание для бронирования на июль, август и сентябрь в 2024 году
1 чел.
По популярности
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
На машине
287 отзывов
2 часа
Индивидуальная
до 4 чел.
Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
Увидеть самые интересные исторические места города и то, чем он живёт сегодня
Сегодня в 08:30
Завтра в 08:00
3 400 за всё до 4 чел.
Из Иванова - в усадьбу Островского в Щелыково (на вашем авто)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иванова - в усадьбу Островского в Щелыково (на вашем авто)
Отправиться туда, где рождались такие пьесы, как "Гроза", "Бесприданница", и увидеть дом Снегурочки
Начало: На площади Революции
24 июля в 09:00
26 июля в 09:00
9 400 за всё до 4 чел.
Из Иванова - в древнюю Кинешму (на вашем авто)
На машине
8 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Из Иваново - в древнюю Кинешму (на вашем авто)
Кинешма - это Волга, старинные улицы и великолепная природа. Погрузитесь в историю города, вдохновившего великих художников и писателей. (159 symbols)
Начало: На площади Революции
24 июля в 09:00
26 июля в 09:00
9 400 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Н
    Наталия
    15 июля 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Замечательно угадали с экскурсией и ее форматом - не смотря на 30-градусную жару очень комфортно осмотрели город Не думаю, что
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    пешком получилось увидеть хотя бы половину мест, а узнать без Александра не смогли бы и десятой части! Интересно, комфортно, познавательно - экскурсию рекомендуем!

  • Ж
    Жанна
    13 июля 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Экскурсия очень понравилась, рекомендуем!!!
  • Д
    Дарья
    11 июля 2024
    Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
    Очень понравилась экскурсия! Именно то, что и было нужно - проехав на машине успели посмотреть огромное количество мест, пешком точно бы туда не попали! Выходы были в 3-4 местах! Информация подана понятно, четко и выверено! Успехов прекрасному экскурсоводу!

Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «История и архитектура»

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В июле 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Автомобильная экскурсия по Иваново. Старое и новое
  2. Из Иванова - в усадьбу Островского в Щелыково (на вашем авто)
  3. Из Иванова - в древнюю Кинешму (на вашем авто)
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в июле:
  1. Самое главное
  2. Дом Советов
  3. Музей ивановского ситца
  4. Площадь Революции
  5. Набережная
  6. Введенский женский монастырь
  7. Дом-корабль
  8. Дом-птица
  9. Церковь Троицы
  10. Музей первого совета
Сколько стоит экскурсия по Иваново в июле 2024
Сейчас в Иваново в категории "История и архитектура" можно забронировать 3 экскурсии от 3 400 до 9 400. Туристы уже оставили гидам 287 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.84 из 5
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