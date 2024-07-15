Замечательно угадали с экскурсией и ее форматом - не смотря на 30-градусную жару очень комфортно осмотрели город Не думаю, что

пешком получилось увидеть хотя бы половину мест, а узнать без Александра не смогли бы и десятой части! Интересно, комфортно, познавательно - экскурсию рекомендуем!

Д Дарья

Очень понравилась экскурсия! Именно то, что и было нужно - проехав на машине успели посмотреть огромное количество мест, пешком точно бы туда не попали! Выходы были в 3-4 местах! Информация подана понятно, четко и выверено! Успехов прекрасному экскурсоводу!