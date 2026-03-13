Всего в 60 км от Иванова находится родина росписи, ставшей ярким национальным брендом. Вы узнаете об удивительных палехских иконах, которые мечтали иметь в своей коллекции многие, даже Гёте. В музеях поговорим о лаковых миниатюрах Голикова, прославивших Палех на весь мир. А на обратном пути заедем в Шую, где я познакомлю вас с историей столицы русского Рождества.

При отмене не позднее чем за 48 часов до начала — 100% возврат предоплаты.

Цена за 1-4 человек, независимо от числа участников, но может зависеть от даты.

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсию можно провести только на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида).

Введение в историю российского бренда

В селе с пятитысячным населением почти все так или иначе связаны с творчеством. Писать иконы здесь начали ещё в 17 веке и продолжают по сей день. Палешане создали свою, особую, узнаваемую икону: тонкое, «мелочное», письмо, сложнейшую технику плави, темперные краски, одухотворённость ликов. До революции местные «богомазы» обновляли храмовую роспись и иконы в соборах Великого Новгорода, Пскова, Владимира, Москвы, Костромы. Палехские иконы были в храмах Болгарии, Сербии, Турции.

В советское время палешане смогли сохранить накопленный веками живописный опыт, трансформировав его в лаковую миниатюру. И. И. Голиков — гений места. Именно благодаря ему Палех выжил и прославился на весь мир своими чёрно-лаковыми шкатулками, пластинами и ларцами.

Программа экскурсии

По пути из Иванова я расскажу об истории края и разных народных промыслах. В Палехе погуляем по центру, посетим Крестовоздвиженский храм 18 века с сиреневыми куполами, где сохранились древние иконы с дивным барочным иконостасом. И конечно, отдельное внимание уделим музеям. В селе их пять, обязательные для осмотра: Музей иконы, дом-музей И. И. Голикова и Музей лаковой миниатюры.

Уезжая из Палеха, вы будете знать: зачем художнику волчий зуб, «глобус» и яичный желток, почему сказочная Жар-птица — товарный знак и герб всего района, как каменных дел мастер 18 века Егор Дубов увековечил своё имя, что такое «плави», как «творят» сусальное золото и многое другое.

На обратном пути заедем в древнюю Шую, давшую фамилию младшей ветви Рюриковичей. Вы познакомитесь поближе с родиной поэта-символиста Бальмонта и узнаете, почему Шуя — столица русского Рождества. Погуляете по улочкам, осмотрите высокую колокольню и посетите особняк купца Павлова.

Организационные детали

Экскурсия проводится на вашем транспорте

Дополнительные расходы: единый билет в три отдела музея (Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры) — 175-150 ₽ в зависимости от категории посетителя + экскурсия — 2000 ₽. Особняк Павлова — 250 ₽ за чел.

Цены могут измениться — уточняйте при заказе.

В лавках вы сможете присмотреть авторские работы художников — как иконы, так и лаковую миниатюру. Желательно иметь наличные деньги для покупки сувениров.

Режим работы музеев и правила посещения