Мои заказы

Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)

Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России
Всего в 60 км от Иванова находится родина росписи, ставшей ярким национальным брендом.

Вы узнаете об удивительных палехских иконах, которые мечтали иметь в своей коллекции многие, даже Гёте. В музеях поговорим о лаковых миниатюрах Голикова, прославивших Палех на весь мир. А на обратном пути заедем в Шую, где я познакомлю вас с историей столицы русского Рождества.
5
30 отзывов
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)

Описание экскурсии

Обратите внимание: экскурсию можно провести только на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида).

Введение в историю российского бренда

В селе с пятитысячным населением почти все так или иначе связаны с творчеством. Писать иконы здесь начали ещё в 17 веке и продолжают по сей день. Палешане создали свою, особую, узнаваемую икону: тонкое, «мелочное», письмо, сложнейшую технику плави, темперные краски, одухотворённость ликов. До революции местные «богомазы» обновляли храмовую роспись и иконы в соборах Великого Новгорода, Пскова, Владимира, Москвы, Костромы. Палехские иконы были в храмах Болгарии, Сербии, Турции.

В советское время палешане смогли сохранить накопленный веками живописный опыт, трансформировав его в лаковую миниатюру. И. И. Голиков — гений места. Именно благодаря ему Палех выжил и прославился на весь мир своими чёрно-лаковыми шкатулками, пластинами и ларцами.

Программа экскурсии

По пути из Иванова я расскажу об истории края и разных народных промыслах. В Палехе погуляем по центру, посетим Крестовоздвиженский храм 18 века с сиреневыми куполами, где сохранились древние иконы с дивным барочным иконостасом. И конечно, отдельное внимание уделим музеям. В селе их пять, обязательные для осмотра: Музей иконы, дом-музей И. И. Голикова и Музей лаковой миниатюры.

Уезжая из Палеха, вы будете знать: зачем художнику волчий зуб, «глобус» и яичный желток, почему сказочная Жар-птица — товарный знак и герб всего района, как каменных дел мастер 18 века Егор Дубов увековечил своё имя, что такое «плави», как «творят» сусальное золото и многое другое.

На обратном пути заедем в древнюю Шую, давшую фамилию младшей ветви Рюриковичей. Вы познакомитесь поближе с родиной поэта-символиста Бальмонта и узнаете, почему Шуя — столица русского Рождества. Погуляете по улочкам, осмотрите высокую колокольню и посетите особняк купца Павлова.

Организационные детали

  • Экскурсия проводится на вашем транспорте
  • Дополнительные расходы: единый билет в три отдела музея (Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры) — 175-150 ₽ в зависимости от категории посетителя + экскурсия — 2000 ₽. Особняк Павлова — 250 ₽ за чел.
  • Цены могут измениться — уточняйте при заказе.
  • В лавках вы сможете присмотреть авторские работы художников — как иконы, так и лаковую миниатюру. Желательно иметь наличные деньги для покупки сувениров.

Режим работы музеев и правила посещения

  • Все отделы Государственного музея Палехского искусства работают с 10:00 до 17:30. Выходной — понедельник, санитарный день — последняя пятница месяца.

Выберите удобную дату из расписания

Предоплата защищена — возврат при отмене обрабатываем мы
Вопросы организатору — в чате, до внесения предоплаты
Неоплаченная бронь отменяется в один клик

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
Иваново, пл. Революции 2/1
Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 8 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 29% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и
. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
Вера
Вера — ваш гид в Иваново
Организатор данного мероприятия
На сайте с 2018 года
Обычно отвечает за 10 минут
Провела экскурсии для 1380 туристов
Меня зовут Вера Александровна, я родилась и живу в Иванове. Выпускница филологического факультета, со студенческой поры работаю штатным экскурсоводом, провожу экскурсии по Золотому кольцу России. Люблю историю края и своего
читать дальшеуменьшить

родного города, убеждена, что могу помочь путешественникам увидеть красоту и уникальность Иванова. Я всю жизнь тяготела к изучению истории — это моё большое увлечение. Темы для моих экскурсий — фабричное и революционное прошлое города, особенности архитектуры, истории из жизни знаменитых ивановцев. Из мелочей состоит жизнь, из краеведения — история всей страны. Нет незначительных деталей, событий или городов: показать большое в малом — и есть моя задача как гида и моё мировоззрение в этой профессии.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 30 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
30
4
3
2
1
Юлия
Это 3я экскурсия с Верой за 4 дня. Отличная экскурсия, продуман маршрут, в музеях Палеха нас уже ждали экскурсоводы. В доме Павлова в Шуе Вера сама провела экскурсию. Вера - филолог по образованию. Грамотная речь, отличная подача информации, кладезь знаний. Не пожалеете
Это 3я экскурсия с Верой за 4 дня. Отличная экскурсия, продуман маршрут, в музеях Палеха нас
Это 3я экскурсия с Верой за 4 дня. Отличная экскурсия, продуман маршрут, в музеях Палеха нас
Это 3я экскурсия с Верой за 4 дня. Отличная экскурсия, продуман маршрут, в музеях Палеха нас
Вам был полезен этот отзыв?
Галина
Вере — огромная человеческая благодарность за две жемчужины Ивановской земли!

Экскурсия в Шую и Палех стала для нас настоящим открытием. Вера не просто гид, а настоящий хранитель истории, который умеет говорить
читать дальшеуменьшить

о сложном просто, а о знакомом — совершенно по-новому.

Мы были очарованы контрастом: суровая купеческая Шуя с ее звонкими колоколами и тихий, вдохновенный Палех, где воздух пропитан искусством. Благодаря Вере мы не просто увидели достопримечательности, а прочувствовали дух этих мест. Столько новых исторических фактов и малоизвестных деталей! Слушать Веру — одно удовольствие: это редкая сейчас интеллигентность, глубочайшее знание предмета и, конечно, замечательная, чистая, образная русская речь.

Спасибо за этот день! Мы увезли с собой не только сувениры, но и новые ощущения от родной страны. Обязательно вернемся и посоветуем Вас всем друзьям!

---

Вам был полезен этот отзыв?
А
Информации разной рассказано очень много. За время экскурсии посетили много красивых мест и музеев.
Вам был полезен этот отзыв?
Михаил
Замечательная экскурсия в мир настоящего искусства!
Хотим выразить благодарность нашему гиду Вере за незабываемое погружение в мир Палеха. Эта экскурсия стала не просто поездкой, а настоящим путешествием в "страну тонконогих коней,
читать дальшеуменьшить

серебристых облаков и древесной грусти".
Название, которое казалось поэтической метафорой, обрело глубокий смысл."Тонконогие кони" — это те самые, что скачут по лаковым шкатулкам, воплощённые в вихре золотых линий."Серебристые облака" — это мягкий, мерцающий фон палехских миниатюр и нежный свет старинных икон. А "древесная грусть" — это, наверное, чувство светлой ностальгии по ушедшим эпохам и удивительному мастерству, которое удаётся сберечь и пронести сквозь века. Палех — действительно целый мир, отдельная страна со своей историей, душой и неповторимым почерком.
Экскурсия была насыщенной и структурированной. Рассказ Веры соединил в единую картину историю иконописи XVII века, гениальное преображение промысла в советскую лаковую миниатюру благодаря Голикову и современную жизнь села-академии.
Отдельное спасибо за грамотное включение в маршрут Шуи с её великолепной колокольней и историей "столицы Рождества". Это стало гармоничным дополнением «палехского» дня.
Организация была безупречной. Несмотря на необходимость ехать на своём транспорте, это даже плюс — путешествие получилось комфортным и гибким. Вера прекрасно всё спланировала по времени.
Эта экскурсия — must have для любого, кто хочет понять душу русского искусства, выйти за рамки стереотипов о "матрёшках" и прикоснуться к живому, дышащему ремеслу. Она заставляет по-новому взглянуть на Россию, её историю и безграничный талант народа. Огромное спасибо Вере за её знания, любовь к краю и умение увлекательно рассказывать!

Вам был полезен этот отзыв?
Мария
Экскурсия нам очень понравилась: грамотно составленный, продуманный маршрут с очень интересной путевой информацией. Вера очень внимательный и организованный гид, еë стараниями экскурсия получилась содержательной и интересной, с посещением музеев (отдельное
читать дальшеуменьшить

спасибо за организацию экскурсий в них), перерывом на вкусный кофе и приобретение сувениров (и не только;)). Увидели и узнали много интересного! И не только о посещённых местах, но и о людях живших и живущих в них, исторических событиях. Спасибо огромное! Это был чудесный день И отдельная благодарность за рассказ об Иваново, благодаря которому город стал понятнее)

Экскурсия нам очень понравилась: грамотно составленный, продуманный маршрут с очень интересной путевой информацией. Вера очень внимательный
Экскурсия нам очень понравилась: грамотно составленный, продуманный маршрут с очень интересной путевой информацией. Вера очень внимательный
Экскурсия нам очень понравилась: грамотно составленный, продуманный маршрут с очень интересной путевой информацией. Вера очень внимательный
Экскурсия нам очень понравилась: грамотно составленный, продуманный маршрут с очень интересной путевой информацией. Вера очень внимательный
Экскурсия нам очень понравилась: грамотно составленный, продуманный маршрут с очень интересной путевой информацией. Вера очень внимательный
Экскурсия нам очень понравилась: грамотно составленный, продуманный маршрут с очень интересной путевой информацией. Вера очень внимательный
Вам был полезен этот отзыв?
Ансимова
Если кратко, то поездка, что называется,"всё включено плюс": знания, эрудиция, опыт, отличная организация и профессионализм. Всё очень интересно, красиво, информационно. Тонкий взгляд на историю родного края, а через него -
читать дальшеуменьшить

и на историю всей страны. Потрясающие музеи, красивые сувениры. С таким гидом можно заранее не готовиться к поездке: всё продумано и учтено всесторонне. Рекомендую всем эту поездку: Палех + Шуя, и оставляйте на неё побольше времени, так как уезжать оттуда очень не хочется.

Если кратко, то поездка, что называется,"всё включено плюс": знания, эрудиция, опыт, отличная организация и профессионализм. Всё
Если кратко, то поездка, что называется,"всё включено плюс": знания, эрудиция, опыт, отличная организация и профессионализм. Всё
Если кратко, то поездка, что называется,"всё включено плюс": знания, эрудиция, опыт, отличная организация и профессионализм. Всё
Если кратко, то поездка, что называется,"всё включено плюс": знания, эрудиция, опыт, отличная организация и профессионализм. Всё
Если кратко, то поездка, что называется,"всё включено плюс": знания, эрудиция, опыт, отличная организация и профессионализм. Всё
Вам был полезен этот отзыв?

Входит в следующие категории Иваново

Похожие экскурсии на «Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)»

Иваново - потерянная Атлантида текстильной империи
Пешая
2 часа
3 отзыва
Индивидуальная
до 5 чел.
Лучший выбор
Иваново - потерянная Атлантида текстильной империи
Дома-метафоры, авангард и тайны ивановских невест
11 авг в 10:00
12 авг в 10:00
от 4500 ₽ за всё до 5 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Пешая
2 часа
74 отзыва
Индивидуальная
до 6 чел.
Иваново яркий и предприимчивый
Узнайте, как Иваново превратилось из села в город, и почему его называют «текстильным цехом страны». Откройте секреты ивановских невест и авангарда
Начало: Арт-сквер
Завтра в 17:30
11 авг в 08:00
от 4500 ₽ за всё до 6 чел.
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
2.5 часа
15 отзывов
Индивидуальная
до 10 чел.
Иваново: от крепостного села к столице текстильного края (на вашем авто)
Откройте для себя Иваново - город, где прошлое и настоящее переплетаются в уникальных архитектурных формах и культурных памятниках
Начало: На площади Революции
11 авг в 09:00
18 авг в 09:00
от 4000 ₽ за всё до 10 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
На машине
7 часов
18 отзывов
Индивидуальная
до 4 чел.
Православные святыни Ивановской земли (на вашем авто)
Проехать по живописным селениям Дунилово, Введенье и Шуя и посетить старинные монастыри
Начало: На пл. Революции
12 авг в 09:00
13 авг в 09:00
от 10 000 ₽ за всё до 4 чел.
У нас ещё много экскурсий в Иваново. Перейдите в каталог и выберите подходящую
Все экскурсии в Иваново
от 11 000 ₽ за экскурсию