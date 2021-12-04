Палех — «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»

Посетить село-академию и познакомиться с одним из самых известных художественных промыслов России

Индивидуально
для 4 чел.
Всего в 60 км от Иванова находится родина росписи, ставшая ярким национальным брендом.

Вы узнаете об удивительных палехских иконах, которые мечтали иметь в своей коллекции многие, даже Гёте.

В музеях поговорим о лаковых миниатюрах Голикова, прославивших Палех на весь мир.

А на обратном пути заедем в Шую, где я познакомлю вас с историей столицы русского Рождества.
Палех — «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
Палех — «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
Палех — «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
Палех — «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
Палех — «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
Палех — «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
Палех — «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
Палех — «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
Палех — «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти»
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Что вас ожидает

Введение в историю российского бренда

В селе с пятитысячным населением почти все так или иначе связаны с творчеством. Писать иконы здесь начали ещё в 17 веке и продолжают по сей день. Палешане создали свою, особую, узнаваемую икону: тонкое, «мелочное», письмо, сложнейшую технику плави, темперные краски, одухотворённость ликов. До революции местные «богомазы» обновляли храмовую роспись и иконы в соборах Великого Новгорода, Пскова, Владимира, Москвы, Костромы. Палехские иконы были в храмах Болгарии, Сербии, Турции.

В советское время палешане смогли сохранить накопленный веками живописный опыт, трансформировав его в лаковую миниатюру. И. И. Голиков — гений места. Именно благодаря ему Палех выжил и прославился на весь мир своими чёрно-лаковыми шкатулками, пластинами и ларцами.

Программа экскурсии

По пути из Иванова я расскажу об истории края и разных народных промыслах. В Палехе погуляем по центру, посетим Крестовоздвиженский храм 18 века с сиреневыми куполами, где сохранились древние иконы с дивным барочным иконостасом. И, конечно, отдельное внимание уделим музеям. В селе их пять, обязательные для осмотра: Музей иконы, дом-музей И. И. Голикова и Музей лаковой миниатюры.

Уезжая из Палеха, вы будете знать: зачем художнику волчий зуб, «глобус» и яичный желток, почему сказочная Жар-птица — товарный знак и герб всего района, как каменных дел мастер 18 века Егор Дубов увековечил своё имя, что такое «плави», как «творят» сусальное золото и многое другое.

На обратном пути заедем в древнюю Шую, давшую фамилию младшей ветви Рюриковичей. Вы познакомитесь поближе с родиной поэта-символиста Бальмонта и узнаете, почему Шуя — столица русского Рождества. Погуляете по улочкам, осмотрите высокую колокольню и посетите особняк купца Павлова.

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

  • Экскурсия проводится на вашем транспорте. Возможна аренда автомобиля — от 5000 руб., в этом случае количество участников не больше трёх.
  • Дополнительные расходы: единый билет в три отдела музея: Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры — 75-150 руб., в зависимости от категории посетителя. Экскурсия по постоянной экспозиции — 800 руб. /взрослого, 400 руб. /учащегося
  • В лавках вы сможете присмотреть авторские работы художников — как иконы, так и лаковую миниатюру. Желательно иметь наличные деньги для покупки сувениров.

Режим работы музеев и правила посещения

  • Все отделы Государственного музея Палехского искусства работают с 10:00 до 17:30. Выходной — понедельник, санитарный день — последняя пятница месяца.
  • Посещение музея возможно при наличии сертификата о вакцинации от COVID-19

Ответы на вопросы

Место начала и завершения?
на Площади революции
Когда и сколько длится
Когда: По выбранному вами времени
Экскурсия длится около 5 часов 30 минут
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 4 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

Вы сами выбираете дату и время

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