Вы узнаете об удивительных палехских иконах, которые мечтали иметь в своей коллекции многие, даже Гёте. В музеях поговорим о лаковых миниатюрах Голикова, прославивших Палех на весь мир. А на обратном пути заедем в Шую, где я познакомлю вас с историей столицы русского Рождества.
Описание экскурсии
Обратите внимание: экскурсию можно провести только на вашем транспорте (в нём должно быть место для гида).
Введение в историю российского бренда
В селе с пятитысячным населением почти все так или иначе связаны с творчеством. Писать иконы здесь начали ещё в 17 веке и продолжают по сей день. Палешане создали свою, особую, узнаваемую икону: тонкое, «мелочное», письмо, сложнейшую технику плави, темперные краски, одухотворённость ликов. До революции местные «богомазы» обновляли храмовую роспись и иконы в соборах Великого Новгорода, Пскова, Владимира, Москвы, Костромы. Палехские иконы были в храмах Болгарии, Сербии, Турции.
В советское время палешане смогли сохранить накопленный веками живописный опыт, трансформировав его в лаковую миниатюру. И. И. Голиков — гений места. Именно благодаря ему Палех выжил и прославился на весь мир своими чёрно-лаковыми шкатулками, пластинами и ларцами.
Программа экскурсии
По пути из Иванова я расскажу об истории края и разных народных промыслах. В Палехе погуляем по центру, посетим Крестовоздвиженский храм 18 века с сиреневыми куполами, где сохранились древние иконы с дивным барочным иконостасом. И конечно, отдельное внимание уделим музеям. В селе их пять, обязательные для осмотра: Музей иконы, дом-музей И. И. Голикова и Музей лаковой миниатюры.
Уезжая из Палеха, вы будете знать: зачем художнику волчий зуб, «глобус» и яичный желток, почему сказочная Жар-птица — товарный знак и герб всего района, как каменных дел мастер 18 века Егор Дубов увековечил своё имя, что такое «плави», как «творят» сусальное золото и многое другое.
На обратном пути заедем в древнюю Шую, давшую фамилию младшей ветви Рюриковичей. Вы познакомитесь поближе с родиной поэта-символиста Бальмонта и узнаете, почему Шуя — столица русского Рождества. Погуляете по улочкам, осмотрите высокую колокольню и посетите особняк купца Павлова.
Организационные детали
- Экскурсия проводится на вашем транспорте
- Дополнительные расходы: единый билет в три отдела музея (Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры) — 175-150 ₽ в зависимости от категории посетителя + экскурсия — 2000 ₽. Особняк Павлова — 250 ₽ за чел.
- Цены могут измениться — уточняйте при заказе.
- В лавках вы сможете присмотреть авторские работы художников — как иконы, так и лаковую миниатюру. Желательно иметь наличные деньги для покупки сувениров.
Режим работы музеев и правила посещения
- Все отделы Государственного музея Палехского искусства работают с 10:00 до 17:30. Выходной — понедельник, санитарный день — последняя пятница месяца.
Выберите удобную дату из расписания
Ответы на вопросы
Место начала и завершения?
Когда и сколько длится?
Кто ещё будет вместе со мной?
Нужно оплачивать всё сразу?
Можно задать вопрос до бронирования?
Отзывы и рейтинг
Экскурсия в Шую и Палех стала для нас настоящим открытием. Вера не просто гид, а настоящий хранитель истории, который умеет говорить
Хотим выразить благодарность нашему гиду Вере за незабываемое погружение в мир Палеха. Эта экскурсия стала не просто поездкой, а настоящим путешествием в "страну тонконогих коней,