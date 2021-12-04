Что вас ожидает

Введение в историю российского бренда

В селе с пятитысячным населением почти все так или иначе связаны с творчеством. Писать иконы здесь начали ещё в 17 веке и продолжают по сей день. Палешане создали свою, особую, узнаваемую икону: тонкое, «мелочное», письмо, сложнейшую технику плави, темперные краски, одухотворённость ликов. До революции местные «богомазы» обновляли храмовую роспись и иконы в соборах Великого Новгорода, Пскова, Владимира, Москвы, Костромы. Палехские иконы были в храмах Болгарии, Сербии, Турции.

В советское время палешане смогли сохранить накопленный веками живописный опыт, трансформировав его в лаковую миниатюру. И. И. Голиков — гений места. Именно благодаря ему Палех выжил и прославился на весь мир своими чёрно-лаковыми шкатулками, пластинами и ларцами.

Программа экскурсии

По пути из Иванова я расскажу об истории края и разных народных промыслах. В Палехе погуляем по центру, посетим Крестовоздвиженский храм 18 века с сиреневыми куполами, где сохранились древние иконы с дивным барочным иконостасом. И, конечно, отдельное внимание уделим музеям. В селе их пять, обязательные для осмотра: Музей иконы, дом-музей И. И. Голикова и Музей лаковой миниатюры.

Уезжая из Палеха, вы будете знать: зачем художнику волчий зуб, «глобус» и яичный желток, почему сказочная Жар-птица — товарный знак и герб всего района, как каменных дел мастер 18 века Егор Дубов увековечил своё имя, что такое «плави», как «творят» сусальное золото и многое другое.

На обратном пути заедем в древнюю Шую, давшую фамилию младшей ветви Рюриковичей. Вы познакомитесь поближе с родиной поэта-символиста Бальмонта и узнаете, почему Шуя — столица русского Рождества. Погуляете по улочкам, осмотрите высокую колокольню и посетите особняк купца Павлова.

Организационные детали

Трансфер и дополнительные расходы

Экскурсия проводится на вашем транспорте. Возможна аренда автомобиля — от 5000 руб., в этом случае количество участников не больше трёх.

Дополнительные расходы: единый билет в три отдела музея: Музей иконы, Дом-музей И. И. Голикова, Музей лаковой миниатюры — 75-150 руб., в зависимости от категории посетителя. Экскурсия по постоянной экспозиции — 800 руб. /взрослого, 400 руб. /учащегося

В лавках вы сможете присмотреть авторские работы художников — как иконы, так и лаковую миниатюру. Желательно иметь наличные деньги для покупки сувениров.

Режим работы музеев и правила посещения