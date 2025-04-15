Ш Шерешкова Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто) читать дальше желанию. Всё прошло организованно и мы с мужем остались довольны поездкой. Однозначно рекомендую заказывать экскурсии у Веры. Желаем ей творческих успехов и всего наилучшего! С уважением Елена Владимировна и Александр Викторович. Вера замечательный гид, прекрасный рассказчик со знанием материала. Ориентируется на интересы туристов. Заказала все дополнительные экскурсии по маршруту по нашему

И Инна Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле Очень грамотно построен достаточно продолжительный маршрут. Мария интересный рассказчик. Готова ответить на любые вопросы. Посоветовала нашим подросткам что ещё можно посмотреть по их возрасту. За это отдельное спасибо.

Л Лев Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто) Экскурсия очень понравилась, замечательный материал и великолепное изложение) Смело рекомендуем!)

И Ирина Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто) Человеческий фактор - реперная точка в составлении маршрута. Очень рады, что вчерашний день в Палехе и Шуе провели с Верой. Светлый душевный человек, экскурсовод, отменно знающий материал и бесконечно любящий свою Родину

М Мария Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле Приятный день, много познавательного и интересного. Очень комфортно