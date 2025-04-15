Палех – экскурсии в Иваново

Найдено 3 экскурсии в категории «Палех» в Иваново, цены от 8500 ₽. Расписание для бронирования на май, июнь и июль в 2025 году
Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
8 часов
23 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
9200 ₽ за всё до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
На машине
5.5 часов
3 отзыва
Индивидуальная
до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
17 мая в 10:00
24 мая в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Село мастеров, где иконопись стала живописью, - в Палех из Иваново на вашем авто
6 часов
Индивидуальная
до 4 чел.
Село мастеров: Палех на вашем авто
Погрузитесь в мир палехского искусства и узнайте секреты иконописи, посетив уникальные музеи и мастерские в Иваново и Палехе
4 мая в 09:00
7 мая в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.

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Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Палех»

Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Палех - «страна тонконогих коней, серебристых облаков и древесной грусти» (на вашем авто)
  2. Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
  3. Село мастеров, где иконопись стала живописью, - в Палех из Иваново на вашем авто
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
  1. Самое главное
  2. Площадь Революции
  3. Введенский женский монастырь
  4. Дом-корабль
  5. Дом-птица
  6. Дом Советов
  7. Музей ивановского ситца
  8. Музей первого совета
  9. Краеведческий музей
  10. Набережная
Сколько стоит экскурсия по Иваново в мае 2025
Сейчас в Иваново в категории "Палех" можно забронировать 3 экскурсии от 8500 до 9200. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
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