Индивидуальная
до 4 чел.
Палех - страна тонконогих коней: уникальная экскурсия из Иваново
Погрузитесь в мир русского искусства и истории с экскурсией в Палех, где каждый уголок хранит свои тайны и легенды
Начало: Иваново, пл. Революции 2/1
13 мая в 09:00
14 мая в 09:00
9200 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Шуя - Палех: по Ивановской области на вашем автомобиле
Путешествие по Ивановской области - шанс увидеть настоящую Россию. Шуя и Палех откроют перед вами свои секреты и подарят незабываемые впечатления
17 мая в 10:00
24 мая в 10:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
до 4 чел.
Село мастеров: Палех на вашем авто
Погрузитесь в мир палехского искусства и узнайте секреты иконописи, посетив уникальные музеи и мастерские в Иваново и Палехе
4 мая в 09:00
7 мая в 09:00
8500 ₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ШШерешкова15 апреля 2025Вера замечательный гид, прекрасный рассказчик со знанием материала. Ориентируется на интересы туристов. Заказала все дополнительные экскурсии по маршруту по нашему
- ИИнна25 февраля 2025Очень грамотно построен достаточно продолжительный маршрут. Мария интересный рассказчик. Готова ответить на любые вопросы. Посоветовала нашим подросткам что ещё можно посмотреть по их возрасту. За это отдельное спасибо.
- ЛЛев7 февраля 2025Экскурсия очень понравилась, замечательный материал и великолепное изложение) Смело рекомендуем!)
- ИИрина5 февраля 2025Человеческий фактор - реперная точка в составлении маршрута. Очень рады, что вчерашний день в Палехе и Шуе провели с Верой. Светлый душевный человек, экскурсовод, отменно знающий материал и бесконечно любящий свою Родину
- ММария5 сентября 2024Приятный день, много познавательного и интересного. Очень комфортно
- ЮЮрий14 мая 2024Благодарим нашего гида Марию за прекрасную организацию экскурсии, интересный и содержательный рассказ о людях, обьектах, событиях. Все прошло замечательно! Однозначно рекомендуем!
Ответы на вопросы от путешественников по Иваново в категории «Палех»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Иваново
В мае 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
Какие места ещё посмотреть в Иваново
10 самых популярных достопримечательностей которые можно посетить в мае:
Сколько стоит экскурсия по Иваново в мае 2025
Сейчас в Иваново в категории "Палех" можно забронировать 3 экскурсии от 8500 до 9200. Туристы уже оставили гидам 26 отзывов, а общая оценка за организацию составляет 4.93 из 5
Забронируйте экскурсию в Иваново на 2025 год по теме «Палех», 26 ⭐ отзывов, цены от 8500₽. Сегодня можно забронировать на 📅 май, июнь и июль