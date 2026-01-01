Программа тура по дням
Фабрика-музей «Моя забава» и мастер-класс, экскурсия по Иваново, Музей сыра с дегустацией
Прибытие в Иваново на ж/д вокзал.
Рекомендуемые поезда: №739 из Москвы, поезд №45 из Санкт-Петербурга.
11:00 Встреча с экскурсоводом в зале прибытия у ткацкого станка.
Ознакомительная экскурсия по вокзалу-памятнику архитектуры эпохи авангарда. Вокзал города Иваново уникальный: седьмой по размеру в России, самый большой на Северной железной дороге и самый крупный из вокзалов-памятников конструктивизма.
Посещение фабрики-музея «Моя забава». Экскурсия по музею, мастер-класс по росписи новогодней игрушки.
Добро пожаловать в мир, где оживает сказка! Вы посетите волшебный музей при фабрике елочных украшений, где производят авторские игрушки исключительно ручным способом.
Перед Вами раскроется многоцветный и яркий мир фантазии, воплощенный в оригинальных украшениях для елки — керамические и деревянные игрушки, расписные стеклянные и пластиковые украшения новогодней красавицы.
Гордость производства — ватные игрушки и украшения, изготовленные по возрожденным старинным технологиям. Вы полюбуетесь большой коллекцией елочных украшений из нашего детства — изготовленными в СССР ватными, стеклянными и картонными игрушками, современными авторскими изделиями, и сможете прикупить волшебные украшения, выполненные в единственном экземпляре.
Вам расскажут много нового о создании игрушек, а также под руководством мастера Вы создадите маленькое чудо своими руками и заберёте его с собой.
Для Вас уникальные фотозоны для прекрасных и памятных фото.
Обед в кафе.
Обзорная экскурсия по историческому центру Иванова.
Несмотря на свой промышленный статус, Иваново является одним из интереснейших художественных центров России.
В культурную и художественную жизнь города огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. Г. Бурылин и Я. Гарелин.
За последние годы облик города сильно преобразился: появились новые скверы и памятники, обустроена набережная реки Уводь, а православная храм-часовня Феодоровской иконы Божией Матери ныне украшает ивановскую Площадь Революции.
Иваново и памятники Ивановской области известны меньше, чем другие города Золотого кольца, а между тем здесь немало архитектурных ансамблей разных эпох: под охраной государства находятся около 400 памятников истории и архитектуры.
Архитектурные достопримечательности представлены образцами стилей «модерн» и «конструктивизм», созданных в начале прошлого столетия — «дом-корабль», «дом-пуля», «дом-подкова», «дом-птица».
Внешний осмотр действующего женского Свято-Введенского монастыря.
Прогулка по набережной реки Уводь.
Посещение Музея сыра.
Экскурсия «История сыра в Вашей тарелке» (с дегустацией).
В рамках данной экскурсии Вы окунетесь в историю создания такого древнего продукта, как сыр. Узнаете обо всех значительных вехах развития производства и культуры потребления этого продукта в мире и в нашей стране, а также познакомитесь с технологией производства сыра.
Гид-экскурсовод расскажет множество интересных фактов и наглядно объяснит все об экспонатах нашего музея сыра.
А после экскурсионной части Вас будет ожидать дегустация! На сырной тарелке Вы попробуете несколько сортов сыра (от мягких к твердым), а сам процесс будет сопровождаться рассказом с нашей стороны о дегустируемой продукции.
Размещение в гостинице в центре города.
Свободное время в центре города: торговые и развлекательные центры.
Самостоятельное возвращение в гостиницу.
22:00 Новогодний банкет (по желанию за доп. плату).
День на свежем воздухе
Завтрак.
Поздний завтрак, после которого Вас ждёт развлекательная программа на свежем воздуха. Поэтому одевайтесь потеплее!
Первый день новорожденного года нам сулит самые беззаботные развлечения и невероятно позитивные эмоции!
Выезжаем на природу.
Все желающие смогут принять участие в веселых конкурсах и забавах на свежем воздухе, поводить хороводы, попеть песни, потанцевать.
Встреча гостей с «опохмельной» рюмочкой.
За играми да забавами на свежем воздухе разыгрался аппетит — добро пожаловать на сытный обед.
Возвращение в гостиницу.
Свободное время.
Ужин за доп. плату.
Холуй - Палех - Шуя
Завтрак.
Освобождение номеров.
Переезд в Холуй – прославленный центр русской лаковой миниатюры и иконописи.
Экскурсия в Музей Холуйского искусства.
Среди 5000 экспонатов можно увидеть не только произведения холуйской лаковой живописи, но и предметы быта, живопись, графику, скульптуру, образцы декоративно-прикладного искусства (вышивка, кружевоплетение). Значительную часть коллекции музея составляют иконы.
Мастер-класс по росписи лаковой миниатюры, где Вам раскроют секреты этого искусства. Своё изделие каждый заберет с собой.
Посещение сувенирных магазинов.
Переезд в село Палех, известное как центр Палецкого княжества, принадлежащего князьям Палехским – роду князей Стародубских.
Село, где каждый десятый житель – художник. Символом села служит золотая Жар-птица, здесь почти сто лет живет удивительное искусство создания палехских лаковых шкатулок.
Посещение Крестовоздвиженского храма (XVII в.), расписанного в 1807 г. палехскими иконописцами.
Обед.
Переезд в г. Шуя, который стал столицей Русского Рождества с 2020 года.
Шуя знаменита как родина «выборного царя» Василия Шуйского, купеческими династиями, святыми иконами, дивной красоты храмом Воскресения Христова и самой высокой в России «свечной» колокольней, высота которой 106 м. Здесь зарождалась текстильная промышленность.
Посещение творческой мастерской «Ситцевый карман».
Интерактивная программа «Истории новогодних традиций на Руси».
Здесь Вы окунётесь в мир сказочной новогодней истории, сможете принять участие в рассказе-представлении, где примерите на себя роли царских особ и князей, которые когда-то вершили судьбу нашей чудесной Шуи.
В программе Вас ждут:
- интерактивная программа «Как на Руси Новый год нашли»;
- мастер-класс «Елочная игрушка в ситцевых традициях»;
- угощение и история русских напитков;
- фотосессия в костюмах.
Возвращение в Иваново.
Ужин за доп. плату.
Ивановские усадьбы
Завтрак.
Экскурсия по городу Иваново «Тайны ситцевых королей».
История становления купечества и меценатства Иваново-Вознесенска. Узнаем, как село стало центром крупной текстильной агломерации и кто внес наибольший вклад в жизнь города.
Посещение богатой городской усадьбы в стиле модерн, принадлежавшая Д. Г. Бурылину – одному из крупнейших ивановских фабрикантов и меценатов, создателю Музея промышленности и искусства.
Усадьба начала формироваться в середине XIX века, когда на пересечении улиц возник одноэтажный главный дом. В 1902-1903 году он был полностью перестроен и получил второй этаж.
Дмитрий Бурылин был истинным патриотом Иваново-Вознесенска: помимо основной работы много занимался благотворительностью, общественной деятельностью. Но особенной его страстью было коллекционирование. Для коллекции редкостей и древностей он построил специальное здание.
Обед в кафе.
Переезд в село Ново-Талицы.
Посещение уникального музея семьи Цветаевых.
Отсюда берёт своё начало род, чьими представителями были великий русский поэт Марина Цветаева и её отец – Иван Владимирович Цветаев, основатель Государственного музея изобразительных искусств им. А. С. Пушкина.
Здесь собраны личные вещи, книги, фотографии, а также предметы быта и семейные реликвии, что даёт возможность ознакомиться с жизнью Цветаевых, их привычками и увлечениями, узнать об их заслугах перед Отечеством.
В мансарде дома-музея работает читальный зал, в котором собрано более 3000 томов произведений поэтов и писателей Серебряного века.
Здесь нас ждёт угощение знаменитым «Цветаевским пирогом» с душистым чаем.
Возвращение в Иваново.
18:00 Окончание программы на ж/д-вокзале г. Иваново.
Проживание
Тур предусматривает проживание в гостинице «Вознесенская» в г. Иваново.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от размещения, руб:
|Размещение
|2-местное
|1-местное
|Стандарт
|42900
|52200
Варианты проживания
Гостиница «Вознесенская»
«Вознесенская» – одна из крупнейших гостиниц города Иваново. Удобное расположение на проспекте Ленина, делает ее привлекательной как для деловых поездок, так и для туристических путешествий. В числе удобств тренажерный зал, сувенирный магазин, бесплатный высокоскоростной интернет. Сотрудники круглосуточной стойки регистрации помогут разместиться и ответят на интересующие вопросы.
Из 150 номеров, оформленных в классическом стиле, каждый гость сможет найти подходящую своим потребностям категорию. Все варианты размещения оборудованы удобной мебелью и необходимой техникой.
Кафе на территории порадует постояльцев кулинарными изысками от профессиональных поваров, а также большим выбором эксклюзивных блюд и напитков.
Расстояние до железнодорожного вокзала составит около одного километра, а до аэропорта 7 км. Во время поездки следует посетить такие достопримечательности, как художественный музей, Литос-Клио, Дом-подкова, дорога до которых займет несколько минут.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 20 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Проживание в гостинице в номерах выбранной категории
- Питание: 3 завтрака, 4 обеда
- Дегустация
- Экскурсионная программа (включая билеты в музеи)
- Интерактивные музыкальные программы, мастер-классы
- Работа сопровождающего и гидов
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и обратно
- Питание, не указанное в программе: ужины (800 руб. /чел. /ужин)
- Новогодний банкет - 8500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Возможны ли изменения в программе тура?
Фирма оставляет за собой право изменять последовательность посещения объектов, а также заменять музеи, не уменьшая общего объёма программы.
Включена ли страховка в стоимость тура?
Страховка в программу тура не включена.
Дополнительную страховку для путешествия Вы можете приобрести на сайте Большой Страны без комиссии напрямую у страховых компаний.