1 день

Фабрика-музей «Моя забава» и мастер-класс, экскурсия по Иваново, Музей сыра с дегустацией

Прибытие в Иваново на ж/д вокзал.

Рекомендуемые поезда: №739 из Москвы, поезд №45 из Санкт-Петербурга.

11:00 Встреча с экскурсоводом в зале прибытия у ткацкого станка.

Ознакомительная экскурсия по вокзалу-памятнику архитектуры эпохи авангарда. Вокзал города Иваново уникальный: седьмой по размеру в России, самый большой на Северной железной дороге и самый крупный из вокзалов-памятников конструктивизма.

Посещение фабрики-музея «Моя забава». Экскурсия по музею, мастер-класс по росписи новогодней игрушки.

Добро пожаловать в мир, где оживает сказка! Вы посетите волшебный музей при фабрике елочных украшений, где производят авторские игрушки исключительно ручным способом.

Перед Вами раскроется многоцветный и яркий мир фантазии, воплощенный в оригинальных украшениях для елки — керамические и деревянные игрушки, расписные стеклянные и пластиковые украшения новогодней красавицы.

Гордость производства — ватные игрушки и украшения, изготовленные по возрожденным старинным технологиям. Вы полюбуетесь большой коллекцией елочных украшений из нашего детства — изготовленными в СССР ватными, стеклянными и картонными игрушками, современными авторскими изделиями, и сможете прикупить волшебные украшения, выполненные в единственном экземпляре.

Вам расскажут много нового о создании игрушек, а также под руководством мастера Вы создадите маленькое чудо своими руками и заберёте его с собой.

Для Вас уникальные фотозоны для прекрасных и памятных фото.

Обед в кафе.

Обзорная экскурсия по историческому центру Иванова.

Несмотря на свой промышленный статус, Иваново является одним из интереснейших художественных центров России.

В культурную и художественную жизнь города огромный вклад внесли ивановские купцы-меценаты Д. Г. Бурылин и Я. Гарелин.

За последние годы облик города сильно преобразился: появились новые скверы и памятники, обустроена набережная реки Уводь, а православная храм-часовня Феодоровской иконы Божией Матери ныне украшает ивановскую Площадь Революции.

Иваново и памятники Ивановской области известны меньше, чем другие города Золотого кольца, а между тем здесь немало архитектурных ансамблей разных эпох: под охраной государства находятся около 400 памятников истории и архитектуры.

Архитектурные достопримечательности представлены образцами стилей «модерн» и «конструктивизм», созданных в начале прошлого столетия — «дом-корабль», «дом-пуля», «дом-подкова», «дом-птица».

Внешний осмотр действующего женского Свято-Введенского монастыря.

Прогулка по набережной реки Уводь.

Посещение Музея сыра.

Экскурсия «История сыра в Вашей тарелке» (с дегустацией).

В рамках данной экскурсии Вы окунетесь в историю создания такого древнего продукта, как сыр. Узнаете обо всех значительных вехах развития производства и культуры потребления этого продукта в мире и в нашей стране, а также познакомитесь с технологией производства сыра.

Гид-экскурсовод расскажет множество интересных фактов и наглядно объяснит все об экспонатах нашего музея сыра.

А после экскурсионной части Вас будет ожидать дегустация! На сырной тарелке Вы попробуете несколько сортов сыра (от мягких к твердым), а сам процесс будет сопровождаться рассказом с нашей стороны о дегустируемой продукции.

Размещение в гостинице в центре города.

Свободное время в центре города: торговые и развлекательные центры.

Самостоятельное возвращение в гостиницу.

22:00 Новогодний банкет (по желанию за доп. плату).

Фотографии размещены ООО «Большая Страна» ИНН 5908078160