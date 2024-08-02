Волжские просторы Костромской области. Рождество в Лунёво

Волжские просторы Костромской области
Почему бы не отметить праздник в семейном отеле «Лунёво» на берегу Волги? Это идеальное место для семейного отдыха и романтических прогулок под открытым небом.

Вас ждёт интересная программа, каждый день который полон новых событий и открытий: зимние игры и прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, дискотеки с глинтвейном, ужины в приятной компании.
5
3 отзыва
Волжские просторы Костромской области. Рождество в Лунёво
Волжские просторы Костромской области. Рождество в Лунёво
Волжские просторы Костромской области. Рождество в Лунёво
Ближайшие даты:
Время начала: 10:00

Программа тура по дням

1 день

«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами

11:00 Встреча с гидом в г. Иваново на перроне у входа в вокзал. Табличка «Волжские просторы».

Посадка в автобус.

Переезд в санаторий «Лунёво» на Волге (Костромская область).

Остановка в г. Приволжск.

Здесь Вы можете купить прекрасные подарки себе и своим близким. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности. Предприятие бережно хранит традиции Русского ювелирного искусства.

Вы посетите фирменный салон-магазин, где познакомитесь с товарным ассортиментом предприятия, и приобретете понравившиеся модели из серебра, золота, а также ювелирную бижутерию по ценам от производителя.

Прибытие в санаторий Лунёво на Волге. Размещение в номерах.

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Уличные гулянья у костра.

16:30 Даешь лыжню (гонки на лыжах) на призы.

17:00 Новогодняя мафия.

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке со Снегурочкой и Дедом Морозом.

19:15 Сказочный ужин с сюрпризами.

21:15 Выступление кавер-группы «Фреш».

10:00-18:00 Катание на снегоходе по Волге за доп. плату.

Зимние сказочные «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами
2 день

Уличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группы

Завтрак с 9:15 до 11:00.

10:00-18:00 Катание на снегоходе за доп. плату.

Зимние сказочные «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

16:00 Уличные гулянья у костра с угощеньями от Лунево и развлекательной программой

16:30 Пушистики хаски. Фоткаемся и катаемся.

17:00 Гонки на тюбингах с горки на призы (кто самый быстрый и кто самый дальний)

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке с Дедом Морозом и Снегурочкой.

19:15 Сбор гостей и ужин в ресторане.

20:00 Новогодний квиз от аниматоров.

21:00 Выступление кавер-группы «Papriko Band».

22:00 Дискотека со Снегурочкой и Дедом Морозом.

Уличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группыУличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группыУличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группыУличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группы
3 день

Зимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкет

Завтрак с 9:15 до 11:00.

10:00-18:00 Катание на снегоходе за доп. плату.

Зимние «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

11:00 Керлинг на катке.

11:30 Биатлон по-луневски.

12:00 Мастер-класс.

13:00 Квест по территории «В поисках подарков».

13:30 Турнир по хоккею на призы.

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Уличные гулянья у костра с играми и сюрпризами.

17:00 Турнир по керлингу на нашем катке.

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке.

19:15 Рождественский банкет с развлекательной программой.

21:00 Выступление кавер-группы «Mendeleev Band» и дискотека.

Зимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкетЗимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкетЗимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкетЗимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкет
4 день

Забег в валенках, мастер-класс, турнир по керлингу и рождественская мафия

Завтрак с 9:15 до 11:00.

10:00-18:00 Катание на снегоходе за доп. плату.

Зимние «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.

11:00 Утренний забег в валенках.

11:30 Самый красивый снеговик-конкурс.

12:00 Мастер-класс.

13:00 Квест по территории “В поисках сказки”.

13:30 Турнир по керлингу на нашем катке на призы.

Обед с 14:15 до 15:30.

16:00 Уличные гулянья у костра с сюрпризами.

16:30 Даешь лыжню (гонки на лыжах) на призы.

17:00 Рождественская мафия.

18:00 Дискотека с глинтвейном на катке .

Внимание! Программа может меняться.

Для вас за дополнительную плату:

  1. Водолечение, бальнеотерапия.
  2. Галокамера – это помещение, в котором с помощью специальных устройств создаются условия, очень похожие на микроклимат естественных солевых пещер. Массаж – профилактический и лечебный метод воздействия на организм человека. Для лечебного эффекта можно делать как общий массаж, так и массаж отдельных частей тела.
  3. Эстетическая талассотерапия – метод использования возможностей моря в лечебных целях. Комплекс современных спа-процедур, базирующийся на применении в лечебных и косметических целях морской воды, водорослей, морской грязи и ила.
  4. Комплексные спа-программы.
Забег в валенках, мастер-класс, турнир по керлингу и рождественская мафияЗабег в валенках, мастер-класс, турнир по керлингу и рождественская мафияЗабег в валенках, мастер-класс, турнир по керлингу и рождественская мафияЗабег в валенках, мастер-класс, турнир по керлингу и рождественская мафия
5 день

Рыбное хозяйство, отъезд

Завтрак. Освобождение номеров.

10:00 Встреча с гидом в холле. Посадка в автобус.

Отправление в Волгореченск на рыбное хозяйство, посещение магазина (без экскурсии).

Переезд в Иваново.

Окончание программы на ж/д вокзале в Иваново.

Отправление в Москву самостоятельно.

Рекомендуемый поезд № 838Ч «Ласточка», отправление в 13:36, прибытие в Москву в 17:24.

Для желающих экскурсия по г. Иваново с посещением текстильной ярмарки (1500 руб. /чел.).

Рекомендуемый поезд № 838Ч «Ласточка», отправление в 19:00, прибытие в Москву в 22:45.

Проживание

Тур предусматривает проживание в отеле «Лунево» 3* в Костромской области.

Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:

Категория номераДвухместноеОдноместное
Стандарт43 90067 900

Варианты проживания

Лунево 3

4 ночи

Отель «Лунево на Волге» расположен в 80 метрах от берега Волги. К услугам гостей тренажерный зал. На территории обустроена бесплатная частная парковка.

Все номера оформлены в строгом стиле. В числе стандартных удобств — телевизор и холодильник.

Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и устроить обед на открытом воздухе.

В окрестностях популярен лыжный спорт, рыбная ловля, а также пешие и велосипедные прогулки. На частном пляже можно взять напрокат снаряжение для водных видов спорта. В распоряжении гостей комната для игр, библиотека и сувенирный магазин. Дети могут поиграть на игровой площадке или провести время в детском клубе.

Лунево 3Лунево 3Лунево 3Лунево 3

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Ответы на вопросы

Что включено
  • Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
  • Работа сопровождающего
  • Проживание в номерах выбранной категории
  • Питание: 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин) шведский стол + специальное праздничное меню
  • Бокал шампанского на завтрак
  • Бокал красного или белого вина на обед и ужин
  • Праздничная программа с банкетом
  • Барбекю-беседка с мангалом для всех гостей
  • Настольный теннис
  • Спортивные турниры (по расписанию и погоде)
  • Прокат спортивного инвентаря: тюбинги, коньки, лыжи (60 мин на номер)
  • WI-FI, парковка, библиотека, киносеансы, просмотр мультиков
  • Мастер-классы
  • Взрослая и детская анимация
Что не входит в цену
  • Авиа - и ж/д билеты до Иваново и обратно
  • Питание, не указанное в программе
  • Медицинские процедуры, спа-процедуры и оздоровление, баня и сибирский чан
  • Гриль-кафе, беседка на берегу Волги
  • Экскурсия по г. Иваново с посещением текстильной ярмарки - 1500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Иваново
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?

Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.

Входит ли страховка в стоимость тура?

Да, страховка входит в стоимость тура.

На чем мы будем передвигаться?

Предоставляется автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса.

В автобусе свободная рассадка.

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 5 дней
Кто ещё будет вместе со мной?
Это групповой тур, вместе с вами будут так же и другие люди, которые забронировали на ваше время. Группа до 12 человек.
Нужно оплачивать всё сразу?
В большинстве случаев вы платите только небольшую часть от всей суммы, а остальное оплачиваете в момент встречи с гидом уже на экскурсии. Но если это касается билетов, то оплата нужна полностью.

Отзывы и рейтинг

5
Основано на 3 отзывах
Написать отзыв могут только туристы посетившие мероприятие
5
3
4
3
2
1
Н
2 авг 2024
Всё было хорошо. Рекомендую.
М
15 июл 2024
Комфортно, удобно, маленькая группа.
И
9 июл 2024
Организован тур хорошо.

Тур входит в следующие категории Иваново

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