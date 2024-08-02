Вас ждёт интересная программа, каждый день который полон новых событий и открытий: зимние игры и прогулки на свежем воздухе, мастер-классы, дискотеки с глинтвейном, ужины в приятной компании.
Программа тура по дням
«Красная пресня», уличные гулянья, выступление кавер-группы и ужин с сюрпризами
11:00 Встреча с гидом в г. Иваново на перроне у входа в вокзал. Табличка «Волжские просторы».
Посадка в автобус.
Переезд в санаторий «Лунёво» на Волге (Костромская область).
Остановка в г. Приволжск.
Здесь Вы можете купить прекрасные подарки себе и своим близким. Приволжский ювелирный завод «Красная Пресня» по праву считается одним из лидеров ювелирной промышленности. Предприятие бережно хранит традиции Русского ювелирного искусства.
Вы посетите фирменный салон-магазин, где познакомитесь с товарным ассортиментом предприятия, и приобретете понравившиеся модели из серебра, золота, а также ювелирную бижутерию по ценам от производителя.
Прибытие в санаторий Лунёво на Волге. Размещение в номерах.
Обед с 14:15 до 15:30.
16:00 Уличные гулянья у костра.
16:30 Даешь лыжню (гонки на лыжах) на призы.
17:00 Новогодняя мафия.
18:00 Дискотека с глинтвейном на катке со Снегурочкой и Дедом Морозом.
19:15 Сказочный ужин с сюрпризами.
21:15 Выступление кавер-группы «Фреш».
10:00-18:00 Катание на снегоходе по Волге за доп. плату.
Зимние сказочные «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.
Уличные гулянья, встреча с хаски, новогодний квиз и выступление кавер-группы
Завтрак с 9:15 до 11:00.
10:00-18:00 Катание на снегоходе за доп. плату.
Зимние сказочные «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.
16:00 Уличные гулянья у костра с угощеньями от Лунево и развлекательной программой
16:30 Пушистики хаски. Фоткаемся и катаемся.
17:00 Гонки на тюбингах с горки на призы (кто самый быстрый и кто самый дальний)
18:00 Дискотека с глинтвейном на катке с Дедом Морозом и Снегурочкой.
19:15 Сбор гостей и ужин в ресторане.
20:00 Новогодний квиз от аниматоров.
21:00 Выступление кавер-группы «Papriko Band».
22:00 Дискотека со Снегурочкой и Дедом Морозом.
Зимние игры, хоккейный турнир, мастер-класс и рождественский банкет
Завтрак с 9:15 до 11:00.
10:00-18:00 Катание на снегоходе за доп. плату.
Зимние «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.
11:00 Керлинг на катке.
11:30 Биатлон по-луневски.
12:00 Мастер-класс.
13:00 Квест по территории «В поисках подарков».
13:30 Турнир по хоккею на призы.
Обед с 14:15 до 15:30.
16:00 Уличные гулянья у костра с играми и сюрпризами.
17:00 Турнир по керлингу на нашем катке.
18:00 Дискотека с глинтвейном на катке.
19:15 Рождественский банкет с развлекательной программой.
21:00 Выступление кавер-группы «Mendeleev Band» и дискотека.
Забег в валенках, мастер-класс, турнир по керлингу и рождественская мафия
Завтрак с 9:15 до 11:00.
10:00-18:00 Катание на снегоходе за доп. плату.
Зимние «Бобры хитры» с детьми на протяжении всего дня. Приготовили для вас новые наклейки и новые призы.
11:00 Утренний забег в валенках.
11:30 Самый красивый снеговик-конкурс.
12:00 Мастер-класс.
13:00 Квест по территории “В поисках сказки”.
13:30 Турнир по керлингу на нашем катке на призы.
Обед с 14:15 до 15:30.
16:00 Уличные гулянья у костра с сюрпризами.
16:30 Даешь лыжню (гонки на лыжах) на призы.
17:00 Рождественская мафия.
18:00 Дискотека с глинтвейном на катке .
Внимание! Программа может меняться.
Для вас за дополнительную плату:
- Водолечение, бальнеотерапия.
- Галокамера – это помещение, в котором с помощью специальных устройств создаются условия, очень похожие на микроклимат естественных солевых пещер. Массаж – профилактический и лечебный метод воздействия на организм человека. Для лечебного эффекта можно делать как общий массаж, так и массаж отдельных частей тела.
- Эстетическая талассотерапия – метод использования возможностей моря в лечебных целях. Комплекс современных спа-процедур, базирующийся на применении в лечебных и косметических целях морской воды, водорослей, морской грязи и ила.
- Комплексные спа-программы.
Рыбное хозяйство, отъезд
Завтрак. Освобождение номеров.
10:00 Встреча с гидом в холле. Посадка в автобус.
Отправление в Волгореченск на рыбное хозяйство, посещение магазина (без экскурсии).
Переезд в Иваново.Окончание программы на ж/д вокзале в Иваново.
Отправление в Москву самостоятельно.
Рекомендуемый поезд № 838Ч «Ласточка», отправление в 13:36, прибытие в Москву в 17:24.
Для желающих экскурсия по г. Иваново с посещением текстильной ярмарки (1500 руб. /чел.).
Рекомендуемый поезд № 838Ч «Ласточка», отправление в 19:00, прибытие в Москву в 22:45.
Проживание
Тур предусматривает проживание в отеле «Лунево» 3* в Костромской области.
Стоимость тура на 1 человека в зависимости от варианта размещения, руб:
|Категория номера
|Двухместное
|Одноместное
|Стандарт
|43 900
|67 900
Варианты проживания
Лунево 3
Отель «Лунево на Волге» расположен в 80 метрах от берега Волги. К услугам гостей тренажерный зал. На территории обустроена бесплатная частная парковка.
Все номера оформлены в строгом стиле. В числе стандартных удобств — телевизор и холодильник.
Гости могут воспользоваться принадлежностями для барбекю и устроить обед на открытом воздухе.
В окрестностях популярен лыжный спорт, рыбная ловля, а также пешие и велосипедные прогулки. На частном пляже можно взять напрокат снаряжение для водных видов спорта. В распоряжении гостей комната для игр, библиотека и сувенирный магазин. Дети могут поиграть на игровой площадке или провести время в детском клубе.
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Ответы на вопросы
Что включено
- Транспортное обслуживание по программе: автобус туристического класса (при группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса, в автобусе свободная рассадка)
- Работа сопровождающего
- Проживание в номерах выбранной категории
- Питание: 3-разовое питание (завтрак, обед, ужин) шведский стол + специальное праздничное меню
- Бокал шампанского на завтрак
- Бокал красного или белого вина на обед и ужин
- Праздничная программа с банкетом
- Барбекю-беседка с мангалом для всех гостей
- Настольный теннис
- Спортивные турниры (по расписанию и погоде)
- Прокат спортивного инвентаря: тюбинги, коньки, лыжи (60 мин на номер)
- WI-FI, парковка, библиотека, киносеансы, просмотр мультиков
- Мастер-классы
- Взрослая и детская анимация
Что не входит в цену
- Авиа - и ж/д билеты до Иваново и обратно
- Питание, не указанное в программе
- Медицинские процедуры, спа-процедуры и оздоровление, баня и сибирский чан
- Гриль-кафе, беседка на берегу Волги
- Экскурсия по г. Иваново с посещением текстильной ярмарки - 1500 руб. /чел
Место начала и завершения?
Входят ли авиа- и ж/д билеты в стоимость тура?
Авиа- и ж/д билеты не входят в стоимость тура. Вы можете приобрести их самостоятельно или обратиться за помощью к нам.
Входит ли страховка в стоимость тура?
Да, страховка входит в стоимость тура.
На чем мы будем передвигаться?
Предоставляется автобус туристического класса. При группе менее 24 человек предоставляется микроавтобус туристического класса.
В автобусе свободная рассадка.