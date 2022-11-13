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Описание
Что вас ждет
Автотур с небольшим джиппингом и пешим треком в аул-призрак Гамсутль. Последний житель, называвший себя мэром Гамсутля, умер в 2015 году.
Мы насладимся потрясающими видами, по пути посетим извилистое ущелье с небольшим подземным водопадом — Салтинским. Дальше едем в Гуниб, называемый «дагестанская Швейцария» — место окончания Кавказской войны, взглянем на Гуниб глазами Айвазовского, посидим на камне, где сидел генерал Барятинский. На обед советую ботищ.
Важно знать:
В стоимость экскурсии включено:
трансфер,
услуги гида.
Туристы оплачивают самостоятельно:
личные расходы.
по договоренности
Ответы на вопросы
Что входит
Трансфер
Услуги гида
Что не входит
Личные расходы
Где начинаем и завершаем?
Начало: Избербаш, ул. Ленина 2
Завершение: Избербаш, Махачкала
Когда и сколько длится?
Когда: по договоренности
Экскурсия длится около 10 часов
Кто ещё будет вместе со мной?
Это Индивидуальный трансфер, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 6 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, вы можете вообще ничего не оплачивать при бронировании, а оплатить наличными уже на месте при встрече, но в этом случае не гарантируется наличие мест.
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.
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