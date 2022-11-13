Что вас ждет

Автотур с небольшим джиппингом и пешим треком в аул-призрак Гамсутль. Последний житель, называвший себя мэром Гамсутля, умер в 2015 году.

Мы насладимся потрясающими видами, по пути посетим извилистое ущелье с небольшим подземным водопадом — Салтинским. Дальше едем в Гуниб, называемый «дагестанская Швейцария» — место окончания Кавказской войны, взглянем на Гуниб глазами Айвазовского, посидим на камне, где сидел генерал Барятинский. На обед советую ботищ.

Важно знать:

В стоимость экскурсии включено:

трансфер,

услуги гида.

Туристы оплачивают самостоятельно:

личные расходы.