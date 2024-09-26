Мини-группа
до 1 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
10 апр в 07:15
12 апр в 07:15
3300 ₽ за человека
Мини-группа
до 1 чел.
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: еженедельно
10 апр в 07:15
12 апр в 07:15
3300 ₽ за человека
Индивидуальная
до 1 чел.
Таинственный Гамсутль и аул Чох
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Гамсутль и Чох. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас утреннее время с 7:30 до 10 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 800 ₽ за экскурсию
Последние отзывы на экскурсии
- ППавел26 сентября 2024Экскурсия очень понравилась, всё было круто, прекрасный гид Эльвина хорошо и интересно рассказывает, и отлично всё организовала. Подъем 2км к Гамсутль явно того стоит, безумный вид на палаты чох и подземный водопад, так же поразил, неописуемой красотой.
- ННина19 сентября 2024Ездили на экскурсию Гамсутль и Салтинский водопад. Получили большое удовольствие от поездки. экскурсовод и водитель в одном лице Сарухан. Сарухан
- ЕЕкатерина11 сентября 2024Замечательные впечатления от экскурсии!!! Наш гид Эльвина очень интересно, познавательно рассказывала нам о культуре и традициях Дагестана, историческая тема была
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Дагестанский заповедник»
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Сколько стоит экскурсия по Избербашу в апреле 2025
Сейчас в Избербаше в категории "Дагестанский заповедник" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 15 800. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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