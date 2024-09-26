читать дальше

подробно и интересно рассказана. Вежливая, доброжелательная гид Эльвина -профессионал своего дела. Отдельное, огромное Спасибо нашему водителю Арсену! От него зависела наша поездка и безопасность на дорогах. Отличный водитель, вежливый, с чувством юмора. Наша семья состояла из семи человек, и наш гость из Франции- Оливьер, мы все остались довольны увлекательной экскурсией, природной красотой и культурой Дагестана! Спасибо!!!