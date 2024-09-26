Дагестанский заповедник – экскурсии в Избербаше

Найдено 3 экскурсии в категории «Дагестанский заповедник» в Избербаше, цены от 3300 ₽. Расписание для бронирования на апрель, май и июнь в 2025 году
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
Пешая
На автобусе
12 часов
10 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина: путешествие из Избербаша
Заброшенный аул Гамсутль и таинственная Салтинская теснина ждут вас. Отправьтесь в путешествие по затерянным уголкам Дагестана
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: ежедневно
10 апр в 07:15
12 апр в 07:15
3300 ₽ за человека
Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
Пешая
На автобусе
12 часов
14 отзывов
Мини-группа
до 1 чел.
Гоор и Кахиб - погружение в атмосферу древних селений Дагестана
Путешествие в сердце Дагестана: откройте для себя уникальные селения Гоор и Кахиб, их историю, культуру и кулинарию
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
Расписание: еженедельно
10 апр в 07:15
12 апр в 07:15
3300 ₽ за человека
Таинственный Гамсутль и аул Чох из Избербаша
Пешая
13 часов
Индивидуальная
до 1 чел.
Таинственный Гамсутль и аул Чох
Погрузитесь в атмосферу древности, посетив Гамсутль и Чох. Уникальные истории и потрясающие виды ждут вас на этом увлекательном маршруте
Начало: По договоренности с туристом
Расписание: Ежедневно в удобное для вас утреннее время с 7:30 до 10 утра
Сегодня в 07:30
Завтра в 07:30
15 800 ₽ за экскурсию

Последние отзывы на экскурсии

  • П
    Павел
    26 сентября 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
    Экскурсия очень понравилась, всё было круто, прекрасный гид Эльвина хорошо и интересно рассказывает, и отлично всё организовала. Подъем 2км к Гамсутль явно того стоит, безумный вид на палаты чох и подземный водопад, так же поразил, неописуемой красотой.
  • Н
    Нина
    19 сентября 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
    Ездили на экскурсию Гамсутль и Салтинский водопад. Получили большое удовольствие от поездки. экскурсовод и водитель в одном лице Сарухан. Сарухан
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    интересно рассказывал обо всем, в восторге от посещения аула, поднялись до подножия на уазиках, правда идти все время в гору 2 км было тяжеловато,но оно того стоило. Красота не передать, потом был вкусный обед и ещё две экскурсии.

  • Е
    Екатерина
    11 сентября 2024
    Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
    Замечательные впечатления от экскурсии!!! Наш гид Эльвина очень интересно, познавательно рассказывала нам о культуре и традициях Дагестана, историческая тема была
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    подробно и интересно рассказана. Вежливая, доброжелательная гид Эльвина -профессионал своего дела. Отдельное, огромное Спасибо нашему водителю Арсену! От него зависела наша поездка и безопасность на дорогах. Отличный водитель, вежливый, с чувством юмора. Наша семья состояла из семи человек, и наш гость из Франции- Оливьер, мы все остались довольны увлекательной экскурсией, природной красотой и культурой Дагестана! Спасибо!!!

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Дагестанский заповедник»

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В апреле 2025 мы рекомендуем 👍 заказать 3 популярных экскурсии 😍 из 3
  1. Аул-призрак Гамсутль и Салтинская теснина из Избербаша
  2. Гоор и Кахиб - тур в древние селения горного Дагестана
  3. Таинственный Гамсутль и аул Чох из Избербаша
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в апреле:
  1. Сулакский каньон
  2. Бархан Сарыкум
  3. Гамсутль
  4. Хунзах
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в апреле 2025
Сейчас в Избербаше в категории "Дагестанский заповедник" можно забронировать 3 экскурсии от 3300 до 15 800. Туристы уже оставили гидам 24 отзыва, а общая оценка за организацию составляет 4.83 из 5
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