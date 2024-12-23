Экскурсия в труднодоступные районы Дагестана подарит вам уникальные впечатления. Вы пройдете по улочкам аула-призрака Гамсутль, где каждый уголок пропитан духом истории. Увидите впечатляющие Чохские террасы и Ирганайское водохранилище. На обратном пути посетите подземный Салтинский водопад. В дороге вас ждут остановки у Гимринского тоннеля, Гимринской башни и Гунибской ГЭС. Это путешествие погрузит вас в атмосферу кавказского колорита и аутентичных селений

Описание экскурсии

Путь в сердце Дагестана

Путешествие начнется с Гимринского тоннеля, длиннейшего в России. Также по дороге мы остановимся у старинной Гимринской башни, устроим фото-стоп у Ирганайского водохранилища: горы в отражении воды заслуживают оказаться на ваших снимках! И конечно, побываем и у Гунибской ГЭС и посмотрим на плотину в окружении скал.

Рукотворные Чохские террасы

Фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы. Это масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил

Древнее селение Чох и аул-призрак Гамсутль

Здесь вам предстоит погрузиться в глубины истории Дагестана, колорит и быт горных селений. Мы посетим селение Чох, а после поднимемся выше, к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль. Вы пройдете по пустынным улицам, услышите истории о жителях села, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, которые передаются из поколения в поколение.

Водопад в Салтинском ущелье

На обратном пути мы спустимся в знаменитую Салтинскую теснину. Здесь вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья.

Организационные детали

Как проходит экскурсия:

Мы забираем вас от места вашего размещения в Избербаше и привозим обратно после экскурсии.

Транспорт: Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai ix35, минивэн Mercedes, Nissan X-Trail или Renault Duster. В дороге мы проведем в общей сложности примерно 5 часов.

Подъем в аул Гамсутль не тяжелый, займёт примерно час (2 км). Обычно с ним хорошо справляются дети от 6 лет и взрослые без серьезных проблем с суставами. С надежной обувью и треккинговыми палками подъем будет удобнее и приятнее.

В зависимости от сезона и светового дня локации маршрута могут меняться местами

Что входит в стоимость, а что — нет