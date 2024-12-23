Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Избербаша

Отправляйтесь в незабываемое путешествие по Дагестану! Пройдите по улочкам аула-призрака Гамсутль, полюбуйтесь Чохскими террасами и Салтинским водопадом
Экскурсия в труднодоступные районы Дагестана подарит вам уникальные впечатления. Вы пройдете по улочкам аула-призрака Гамсутль, где каждый уголок пропитан духом истории. Увидите впечатляющие Чохские террасы и Ирганайское водохранилище. На обратном пути посетите подземный Салтинский водопад. В дороге вас ждут остановки у Гимринского тоннеля, Гимринской башни и Гунибской ГЭС. Это путешествие погрузит вас в атмосферу кавказского колорита и аутентичных селений

5 причин купить эту экскурсию

  • 🌄 Уникальные природные ландшафты
  • 🏛 Исторические и культурные достопримечательности
  • 🚗 Комфортный транспорт
  • 👨‍👩‍👧‍👦 Подходит для семей с детьми
  • 📸 Отличные возможности для фото
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Избербаша
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Избербаша
Призрачный аул Гамсутль и Чохские террасы из Избербаша
Ближайшие даты:
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Время начала: 08:00

Что можно увидеть

  • Гимринский тоннель
  • Гимринская башня
  • Ирганайское водохранилище
  • Гунибская ГЭС
  • Чохские террасы
  • Аул-призрак Гамсутль
  • Салтинский водопад

Описание экскурсии

Путь в сердце Дагестана

Путешествие начнется с Гимринского тоннеля, длиннейшего в России. Также по дороге мы остановимся у старинной Гимринской башни, устроим фото-стоп у Ирганайского водохранилища: горы в отражении воды заслуживают оказаться на ваших снимках! И конечно, побываем и у Гунибской ГЭС и посмотрим на плотину в окружении скал.

Рукотворные Чохские террасы

Фантастические ландшафты вблизи аула Чох, созданные природой и человеком, немного напомнят вам рисовые террасы. Это масштабное зрелище впечатлит вас не только видами: вы поймете, насколько тяжел сельскохозяйственный труд в горной местности, и узнаете, как жители создавали террасы лишь с помощью рук, спины и нескольких лошадиных сил

Древнее селение Чох и аул-призрак Гамсутль

Здесь вам предстоит погрузиться в глубины истории Дагестана, колорит и быт горных селений. Мы посетим селение Чох, а после поднимемся выше, к дагестанскому Мачу-Пикчу — заброшенному аулу Гамсутль. Вы пройдете по пустынным улицам, услышите истории о жителях села, предания о Великом Шелковом пути и набегах завоевателей, которые передаются из поколения в поколение.

Водопад в Салтинском ущелье

На обратном пути мы спустимся в знаменитую Салтинскую теснину. Здесь вас ждет небольшой треккинг к прохладному и живописному подземному водопаду, который образует горная река, пробиваясь через скалы ущелья.

Организационные детали

Как проходит экскурсия:

  • Мы забираем вас от места вашего размещения в Избербаше и привозим обратно после экскурсии.
  • Транспорт: Hyundai Solaris, кроссовер Hyundai ix35, минивэн Mercedes, Nissan X-Trail или Renault Duster. В дороге мы проведем в общей сложности примерно 5 часов.
  • Подъем в аул Гамсутль не тяжелый, займёт примерно час (2 км). Обычно с ним хорошо справляются дети от 6 лет и взрослые без серьезных проблем с суставами. С надежной обувью и треккинговыми палками подъем будет удобнее и приятнее.
  • В зависимости от сезона и светового дня локации маршрута могут меняться местами

Что входит в стоимость, а что — нет

  • Включено: транспорт
  • Вход в Салтинскую теснину — 100 руб. /чел.
  • Аренда резиновых сапог — 100 руб. /чел.
  • Обед — 500–600 руб. /чел.
  • Сопровождение гида в Гамсутле — 2000 руб.
  • Подъём на джипе — 100 руб. /чел.
  • Подъём в Гамсутль на лошади — 1500 руб. /чел

Выберите удобную дату из расписания

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Ответы на вопросы

Когда и сколько длится?
Когда: Выберите удобную дату из расписания
Экскурсия длится около 10 часов
Бронировать нужно заранее, минимум за 48 часов до начала
Кто ещё будет вместе со мной?
Это индивидуальная экскурсия, всё внимание будет для вас и вашей компании. Размер группы не более 3 чел.
Нужно оплачивать всё сразу?
Нет, оплачивать сразу полностью не нужно — достаточно оплатить 25% от стоимости, а остальную часть уже на месте. Это необходимо, чтобы дата и количество человек были зарезервированы за вами, а гиды начали готовиться к экскурсии. Перед оплатой вы можете задать вопрос организатору
Можно задать вопрос до бронирования?
Конечно, гид с удовольствием ответит на ваши вопросы.
Просто перейдите в эту форму и задайте свой вопрос. Платить при этом необязательно, вы просто делаете запрос на бронь без оплаты, но с вопросом, а если потом что-либо не устроит, просто не оплачивайте или нажмите кнопку отмены.

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