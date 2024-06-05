за всё до 4 чел.

15 999 ₽ за всё до 4 чел.

за всё до 4 чел.

15 999 ₽ за всё до 4 чел.

Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана

за всё до 4 чел.

15 999 ₽ за всё до 4 чел.

Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России

Индивидуальная

12 часов 1 отзыв

Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии Начало: По договоренности с туристом «Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели — подземному водопаду»

Расписание: Каждый день в удобное для вас время