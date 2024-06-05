Экскурсии на водопады из Избербаша

Найдено 8 экскурсий в категории «Водопады» в Избербаше, цены от 3 300 ₽. Расписание для бронирования на июнь, июль и август в 2024 году
1 чел.
По популярности
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
🚗 На машине
Индивидуальная
13 часов
9 отзывов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
2 отзыва
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
🚗 На машине
Индивидуальная
11 часов
8 отзывов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Хучнинский (Ханагский) водопад»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999 за всё до 4 чел.
Очаровательный Гуниб и Салтинский водопад из Избербаша
Индивидуальная
12 часов
1 отзыв
Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане
Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
«Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели — подземному водопаду»
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000 за всё до 2 чел.
Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
🚌 На автобусе
Индивидуальная
10 часов
9 отзывов
Красоты Юждага: Хучнинский водоплан и экраноплан «Лунь» в Избербаше
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и техники за один день. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
«И подтверждение тому — Хучнинский водопад в долине реки Ханагчай»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000 за всё до 5 чел.
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
🚶 Пешая
🚌 На автобусе
Групповая
12 часов
2 отзыва
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье Каменная чаша: экскурсия из Избербаша
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Невероятное горное Хунзаское плато, откуда открывается шикарный вид на окружающие просторы, водопад Тобот высотой 70 метров, Цолотлинский каньон, впечатляющий своей стометровой глубиной, и экстрим-парк — все это будет на нашем пути»
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 300 за человека
Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Индивидуальная
10 часов
Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Избербаш, ул. Ленина 2
«Мы насладимся потрясающими видами, по пути посетим извилистое ущелье с небольшим подземным водопадом — Салтинским»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000 за всё до 6 чел.
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
«Дагестанская Швейцария и подземный водопад Со мной вы увидите красоты горного Дагестана и погрузитесь в старинный быт горцев»
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000 за всё до 4 чел.

Последние отзывы на экскурсии

  • Е
    Елена
    5 июня 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
  • Л
    Людмила
    13 мая 2024
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
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    невероятно красивые места. Особенно, конечно, захватывает дух от вида с самой высокой башни Гамсутля 😍 И благодаря рекомендации Идриса мы попробовали ооочень вкусные национальные блюда: абрикосовую кашу с урбечем, чуду и курзе. Спасибо большое!!!

    Отличная экскурсия!
  • Г
    Голякова
    5 февраля 2024
    Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Одни ++++. Были с подругой на НГ. Дней взяли мало и пожалелт, если б знали что такие крутые экскурсии, остались
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    бы ещё. Спасибо Кавказ Туру за профессионализм, внимательность и доброжелательность к каждому. Решили вернуться, поехать туда, куда не успели. Кавказ тур ждите нас

  • С
    Светлана
    17 января 2024
    Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    Добрый день! Отличнейшая экскурсия на красивый водопад, Лунь, крепость. Спасибо гиду Надиму, интересные рассказы, добавил в программу незапланированное красивейшее ущелье,
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    останавливался по любой просьбе, угощал вкусными лепешками и обедом с замечательным видом, делал фото. Даже нет минусов, не к чему придраться и не хочется, когда по полной наслаждаешься поездкой, понравилось, что был не ранний выезд, практически индивидуальная экскурсия по цене групповой, комфортный автомобиль. Остались только приятные впечатления и рекомендации

  • М
    Мария
    12 ноября 2023
    Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
    ездили с Казимом на чудесную экскурсию к Хучнинскому водопаду, на крепость семи братьев и сестры, а также к экраноплану Лунь.
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    Хотим выразить огромную благодарность за чудесный и очень информативный день, все прошло душевно и интересно на одном дыхании. До сих пор под впечатлением, большое спасибо

  • С
    Светлана
    18 сентября 2023
    Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
    15 сентября ездили с Идрисом на экскурсию в Гамсутль. Получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Особенно хочется отметить аккуратное вождение по таким сложным горным дорогам.
  • И
    Ирина
    14 сентября 2023
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
    Все очень понравилось, гид Рустам молодец, интересная была экскурсия, звезду сняла за неудобный автобус. Расстояние не близкое, ехали долго, расстояние между сиденьями маленькое, было очень неудобно. Задний ряд сидений вообще без окон….
  • И
    Ирина
    8 сентября 2023
    Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье «Каменная чаша» из Избербаша
    Понравилось всё. Гид, водитель Рустам замечательный. Было интересно, весело, вкусный обед. От поездки только самые тёплые воспоминания. Спасибо огромное за оперативное и удобное бронирование в том числе. Удачи и процветания Вашему бизнесу!
  • В
    Виктория
    28 августа 2023
    Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
    Идрис-спокойный, выдержанный, корректный, с любопытной биографией, разносторонне развитый человек. Прибавляем профессионализм = экскурсия прошла великолепно! Цена соответствует качеству. Получили ответы на все вопросы и по теме и нет, спасибо)
  • А
    Ася
    20 августа 2023
    Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
    Спасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всех местах, что мы проезжали.
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    Машина комфортна для 4 пассажиров. Все наши пожелания по маршруту были учтены. После поездки остались только самые самые положительные эмоции. Это именно то, что ждешь от такой экскурссии. Спасибо! Однозначно рекомендую!

Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Водопады»

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  1. Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
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  3. Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
  4. Очаровательный Гуниб и Салтинский водопад из Избербаша
  5. Красоты Юждага: Хучнинский водопад и экраноплан «Лунь»
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Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
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