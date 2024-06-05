1 чел.
По популярности
Индивидуальная
13 часов
Из Избербаша - в аул-призрак Гамсутль
Гимринская башня, Ирганайское водохранилище, Салтинский водопад и высокогорный Гамсутль
Начало: 7.30
«Вы окажетесь возле потрясающего памятника природы — единственного в Дагестане подземного водопада»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Гимры, Гоор, Хунзах и водопад Тобот: поездка из Избербаша
Посетить исторические селения с неприступными башенными комплексами и ощутить дух Горного Дагестана
Начало: 7.30
«А также увидите живописный водопад Тобот и крепость 19 века»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
11 часов
Хучнинский водопад, экраноплан «Лунь» и Дербент - поездка из Избербаша
Побывать в колоритных местах Южного Дагестана и исследовать древнейший город России
Начало: 7.30
«Хучнинский (Ханагский) водопад»
28 июня в 07:30
9 июля в 07:30
15 999₽ за всё до 4 чел.
Индивидуальная
12 часов
Путешествие к Салтинскому водопаду и историческому Гунибу в Дагестане
Откройте для себя красоту Дагестана: от подземного водопада до исторического Гуниба в увлекательной индивидуальной экскурсии
Начало: По договоренности с туристом
«Вскоре окажемся у ущелья, которое и ведет к нашей цели — подземному водопаду»
Расписание: Каждый день в удобное для вас время
Завтра в 07:30
10 июня в 07:30
от 15 000₽ за всё до 2 чел.
Индивидуальная
10 часов
Красоты Юждага: Хучнинский водоплан и экраноплан «Лунь» в Избербаше
Погрузитесь в мир дагестанской природы, истории и техники за один день. Вас ждут незабываемые впечатления
Начало: Улица У.Д. Буйнакского, уч1
«И подтверждение тому — Хучнинский водопад в долине реки Ханагчай»
Расписание: Ежедневно
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
13 000₽ за всё до 5 чел.
Групповая
12 часов
Плато Хунзах, водопады Матлас и ущелье Каменная чаша: экскурсия из Избербаша
Отправляйтесь в путешествие по скрытым уголкам Дагестана, где природа создала настоящие шедевры, далеко от шумных туристических троп
Начало: Г. Избербаш ул. Советская 25
«Невероятное горное Хунзаское плато, откуда открывается шикарный вид на окружающие просторы, водопад Тобот высотой 70 метров, Цолотлинский каньон, впечатляющий своей стометровой глубиной, и экстрим-парк — все это будет на нашем пути»
Расписание: ежедневно
10 июня в 07:15
12 июня в 07:15
3 300₽ за человека
Индивидуальная
10 часов
Дагестанский Мачу-Пикчу: аул-призрак Гамсутль и Салтинский водопад
Начало: Избербаш, ул. Ленина 2
«Мы насладимся потрясающими видами, по пути посетим извилистое ущелье с небольшим подземным водопадом — Салтинским»
Завтра в 08:00
10 июня в 08:00
10 000₽ за всё до 6 чел.
Индивидуальная
13 часов
Экскурсия «Горный Гуниб и подземный Салтинский водопад»
Начало: По желанию туриста
«Дагестанская Швейцария и подземный водопад Со мной вы увидите красоты горного Дагестана и погрузитесь в старинный быт горцев»
Расписание: Каждый день в 09:00 10:00 11:00 12:00 13:00 14:00 15:00 16:00 17:00
Сегодня в 16:00
Завтра в 08:00
от 11 000₽ за всё до 4 чел.
Последние отзывы на экскурсии
- ЕЕлена5 июня 2024Хотим от всей нашей компании выразить благодарность Идрису за замечательную поездку. Было интересно, познавательно. Дорога в Гамсутль оказалась не простой, но благодаря поддержки Идриса мы её осилили! Рекомендуем всем, получите незабываемые впечатления!
- ЛЛюдмила13 мая 2024Отличная экскурсия! Наш замечательный гид Идрис рассказал очень интересного об истории, людях, природе Дагестана. Маршрут был сложный, но безумно интересный. Мы увидели
- ГГолякова5 февраля 2024Одни ++++. Были с подругой на НГ. Дней взяли мало и пожалелт, если б знали что такие крутые экскурсии, остались
- ССветлана17 января 2024Добрый день! Отличнейшая экскурсия на красивый водопад, Лунь, крепость. Спасибо гиду Надиму, интересные рассказы, добавил в программу незапланированное красивейшее ущелье,
- ММария12 ноября 2023ездили с Казимом на чудесную экскурсию к Хучнинскому водопаду, на крепость семи братьев и сестры, а также к экраноплану Лунь.
- ССветлана18 сентября 202315 сентября ездили с Идрисом на экскурсию в Гамсутль. Получили большое удовольствие от увиденного и услышанного. Особенно хочется отметить аккуратное вождение по таким сложным горным дорогам.
- ИИрина14 сентября 2023Все очень понравилось, гид Рустам молодец, интересная была экскурсия, звезду сняла за неудобный автобус. Расстояние не близкое, ехали долго, расстояние между сиденьями маленькое, было очень неудобно. Задний ряд сидений вообще без окон….
- ИИрина8 сентября 2023Понравилось всё. Гид, водитель Рустам замечательный. Было интересно, весело, вкусный обед. От поездки только самые тёплые воспоминания. Спасибо огромное за оперативное и удобное бронирование в том числе. Удачи и процветания Вашему бизнесу!
- ВВиктория28 августа 2023Идрис-спокойный, выдержанный, корректный, с любопытной биографией, разносторонне развитый человек. Прибавляем профессионализм = экскурсия прошла великолепно! Цена соответствует качеству. Получили ответы на все вопросы и по теме и нет, спасибо)
- ААся20 августа 2023Спасибо большое Идрису за чудесную экскурсию. Гид внимательный, очень доброжелательный. Много и интересно рассказывал обо всех местах, что мы проезжали.
Ответы на вопросы от путешественников по Избербашу в категории «Водопады»
Самые популярные экскурсии этой рубрики в Избербаше
В июне 2024 мы рекомендуем 👍 заказать 5 самых интересных экскурсий 😍 из 8
Какие места ещё посмотреть в Избербаше
4 самых популярных достопримечательности которые можно посетить в июне:
Сколько стоит экскурсия по Избербашу в июне 2024
Сейчас в Избербаше в категории "Водопады" можно забронировать 8 экскурсий и билетов от 3 300 до 15 999. Туристы уже оставили гидам 31 отзыв, а общая оценка за организацию составляет 4.81 из 5
Купите самую интересную из 8 экскурсий в Избербаше на 2024 год по теме «Водопады», 31 ⭐ отзыв, цены от 3300₽. Сегодня можно забронировать на 📅 июнь, июль и август